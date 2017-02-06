13:57 06 февраля

Британский адмирал: новые эсминцы не смогут противостоять российским подлодкам

Минобороны Великобритании допустило серьезные просчеты при создании эсминцев проекта 45, что сделало их беззащитными перед российскими подлодками, пишет Sunday Times, ссылаясь на британского контр-адмирала Криса Перри.



«Расследование Sunday Times выявило недостатки в поставляемой технике, а также обнаружило неудачные сделки по закупкам в то время, как растут опасения, что вооруженные силы не смогут защитить Великобританию в случае серьезного военного нападения», – приводит статью РИА Новости.


По словам Перри, «субмарины могут обнаружить новые эсминцы на расстоянии до 100 морских миль (чуть более 185 километров), т.к. корабли издают такой шум под водой, как будто это ящики с гаечными ключами».

Адмирал отметил, что военное ведомство «вложило деньги в разработку систем противосамолетной и противоракетной обороны, но не позаботилось о защите от субмарин». Между тем, Россия располагает подлодками, которые эксперты называют «черной дырой» из-за их бесшумности (речь идет о «Варшавянках»), добавил он.

По данным газеты, каждый корабль проекта 45 обошелся британскому бюджету в £ 1 млрд.

Ранее сообщалось, что новые эсминцы постоянно ломаются, и что рассматривается возможность отправки их на модернизацию, которая подразумевает замену одного из двигателей. При этом, в корпусе кораблей «придется прорезать огромные дыры», напоминает издание.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 56
  1. svp67 Сегодня, 09:06
    Британский адмирал: новые эсминцы не смогут противостоять российским подлодкам
    Короче ДАЙТЕ МНОГО ДЕНЕГ, на модернизацию, а потом на СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ кораблей...а то "все пропало"
    svp67
    1. Пиджак Сегодня, 09:06
      Флот позора?
      Пиджак
      1. svp67 Сегодня, 09:08
        Цитата: Пиджак
        Флот позора?

        Скорей ПОЗОР флота... Её Величества...
        svp67
      2. cniza Сегодня, 09:08
        Предназначен только для эскорта.
        cniza
      3. СРЦ П-15 Сегодня, 09:08
        Британский адмирал: новые эсминцы не смогут противостоять российским подлодкам

        Да успокойтесь уже: шведские ВМФ вообще наши подлодки не видят, и ничего, не заморачиваются. laughing
        СРЦ П-15
        1. роман66 Сегодня, 09:29
          как это не видят - все время ищут, значит , чуют что-то
          роман66
          1. Sly Сегодня, 10:42
            Цитата: роман66
            как это не видят - все время ищут, значит , чуют что-то

            - Видишь суслика? - Нет. -И я не вижу. А он есть )
            Sly
        2. Orionvit Сегодня, 12:46
          Как это не заморачиваются? Только и разговоров про неуловимые Русские подлодки.Даже финансирование под это дело выбивают. Правда пока ничего лучше не придумали. laughing
          Orionvit
      4. Zibelew Сегодня, 09:26
        Пошлите им Нафального, он создаст сайт Бритишраспил и выведет всех нечистых на руку на чистую воду. Но вообще уключины надо смазывать.
        Zibelew
  2. Комментарий был удален.
  3. cniza Сегодня, 09:06
    Все мало денег , надо ещё и ещё , для этого и махают страшилкой в виде России.
    cniza
  4. sergo1914 Сегодня, 09:08
    Да уж. Впрочем ожидаемо. Деградация британского кораблестроения началась еще с утюгов - "Нельсонов". Пока японцы, немцы, американцы, французы и итальянцы делали красоту, бриты делали уродов.
    sergo1914
    1. Hades1911 Сегодня, 09:18
      Цитата: sergo1914
      Да уж. Впрочем ожидаемо. Деградация британского кораблестроения началась еще с утюгов - "Нельсонов". Пока японцы, немцы, американцы, французы и итальянцы делали красоту, бриты делали уродов.


      Чушь не пишите. У британцев одни из лучших кораблей в мире.
      Hades1911
      1. Алекс_1973 Сегодня, 10:08
        Hades1911 Сегодня, 09:18 ↑ Новый
        Чушь не пишите. У британцев одни из лучших кораблей в мире.
        Это было давно и не правда...
        Англия давно утратила статус ведущей морской державы. Так что нет у них сейчас никаких "лучших кораблей в мире", у них по сути вообще флота нет. На сопровождение нашего "Кузи" еле еле наскребли пяток кораблей.
        Алекс_1973
  5. Jovanni Сегодня, 09:10
    Британский адмирал: новые эсминцы не смогут противостоять российским подлодкам

    Так в чем проблема? Не могут противостоять, пусть не противостоят. Давайте жить дружно! Хотя о чем это я... Дружить с англосаксами себе дороже...
    Jovanni
  6. viktor. Сегодня, 09:13
    Британскому флоту угрожает Россия? belay
    viktor.
    1. Hades1911 Сегодня, 09:18
      Да нет просто британский флот просит бабло.
      Hades1911
    2. rasputin17 Сегодня, 09:20
      Нет! Скорее ее противо корабельные ракеты! Сейчас они боятся "Ониксов" и со страхом ждут "Цирконов" испытания которых идут полным ходом и на вооружение они встанут в конце 17го начале 18го года! hi
      rasputin17
      1. Hades1911 Сегодня, 09:26
        Цитата: rasputin17
        Нет! Скорее ее противо корабельные ракеты! Сейчас они боятся "Ониксов" и со страхом ждут "Цирконов" испытания которых идут полным ходом и на вооружение они встанут в конце 17го начале 18го года! hi


        Вы что думаете у них нет ракет?
        Hades1911
        1. drunkram Сегодня, 09:32
          противоракет хотели сказать? и как вы представляете себе защиту от Цирконов?
          drunkram
          1. Hades1911 Сегодня, 09:35
            Где вы на ваших кораблях нашли эти ракеты?
            Hades1911
            1. rasputin17 Сегодня, 09:43
              Цитата: Hades1911
              Где вы на ваших кораблях нашли эти ракеты?

              Учите мат.часть Уважаемый!
              rasputin17
              1. Hades1911 Сегодня, 09:46
                Цитата: rasputin17
                Цитата: Hades1911
                Где вы на ваших кораблях нашли эти ракеты?

                Учите мат.часть Уважаемый!


                Вы можете подсказать На каком корабле эти ракеты стоят?
                Hades1911
                1. rasputin17 Сегодня, 09:56
                  Везде Уважаемый! Где есть современные ракетные шахты! Они универсальны и заточены не под одну конкретную ракету. hi Вам перечислить или так запомните!?? bully
                  rasputin17
                  1. Hades1911 Сегодня, 10:12
                    Циркон?

                    Вроде бы только планируют на будущее.
                    по вашему они на дежурстве уже стоят?
                    Hades1911
                    1. Dali Сегодня, 10:24
                      Цитата: Hades1911
                      по вашему они на дежурстве уже стоят?

                      По службе интересуетесь или как? laughing

                      На ВО спрашиваете?! belay
                      Дак может сразу в Минобороны напишете? laughing
                      Там хотя бы официальный ответ получите ... laughing laughing laughing
                      Dali
                      1. Hades1911 Сегодня, 10:31
                        никому не секрет что циркон не стоит на вооружении.
                        Hades1911
                    2. Dali Сегодня, 11:13
                      Цитата: Hades1911
                      никому не секрет что циркон не стоит на вооружении.

                      Так к чему вопросы, раз всё знаете?! belay laughing

                      Могу ответить ещё так, ни для кого не секрет, что в США на луну не летали ...

                      Подсказать в чём отличие ... ладне, солдат рёбенка не обидит laughing , подскажу, Циркон или уже стоит на вооружении или будет стоять однозначно ..., а вот ваши на луну даже точно не летали, да и не полетят в ближайшее время ... движки научитесь для начала делать.
                      Dali
          2. rasputin17 Сегодня, 09:39
            Цитата: drunkram
            и как вы представляете себе защиту от Цирконов?

            Э как Вы взяли!!!! Пусть для начала найдут альтернативную защиту от наших "Гранитов" и "Базальтов"! good hi
            rasputin17
          3. Тикси-3 Сегодня, 10:40
            Цитата: drunkram
            и как вы представляете себе защиту от Цирконов?

            Цитата: Hades1911
            Где вы на ваших кораблях нашли эти ракеты?

            Цитата: rasputin17
            Учите мат.часть Уважаемый!

            Цитата: rasputin17
            Везде Уважаемый! Где есть современные ракетные шахты! Они универсальны и заточены не под одну конкретную ракету. hi Вам перечислить или так запомните!?? bully

            Цитата: rasputin17
            Везде Уважаемый! Где есть современные ракетные шахты!

            wassat fool это вам пору сесть за изучение матчасти, крылатых ракет циркон еще нет....и уж тем более их вообще не будет в "современных ракетных шахтах" fool ну как бы по легче сказать....это будут противо-корабельные крылатые ракеты. Они не стоят на вооружении ВМФ РФ...возможно через 3 года и встанут, но это пока проекты....
            Тикси-3
            1. Hades1911 Сегодня, 10:50
              Цитата: Тикси-3
              Цитата: drunkram
              и как вы представляете себе защиту от Цирконов?

              Цитата: Hades1911
              Где вы на ваших кораблях нашли эти ракеты?

              Цитата: rasputin17
              Учите мат.часть Уважаемый!

              Цитата: rasputin17
              Везде Уважаемый! Где есть современные ракетные шахты! Они универсальны и заточены не под одну конкретную ракету. hi Вам перечислить или так запомните!?? bully

              Цитата: rasputin17
              Везде Уважаемый! Где есть современные ракетные шахты!

              wassat fool это вам пору сесть за изучение матчасти, крылатых ракет циркон еще нет....и уж тем более их вообще не будет в "современных ракетных шахтах" fool ну как бы по легче сказать....это будут противо-корабельные крылатые ракеты. Они не стоят на вооружении ВМФ РФ...возможно через 3 года и встанут, но это пока проекты....



              Вы так не расстраивайте их.
              Hades1911
              1. Тикси-3 Сегодня, 10:52
                Цитата: Hades1911
                Вы так не расстраивайте их.

                это еще по чему?....надо снимать розовые очки и жить в реальном мире.... drinks
                Тикси-3
                1. Hades1911 Сегодня, 11:13
                  Некоторым нравится носить розовые очки hi
                  Hades1911
        2. rasputin17 Сегодня, 09:36
          Вы что думаете у них нет ракет?

          Наличие ракет не гарантирует защиту.
          rasputin17
          1. Hades1911 Сегодня, 09:38
            Ну проясните что гарантирует?
            Hades1911
        3. синоби Сегодня, 09:46
          От гиперзвуковых ни у кого нет.Сбить их можно путём создания облака из поражающих элементов на финальной траектории удара.По типу как на танках,"Завеса" или "Штора".Которые опять же есть только у нас.А их корабельные варианты только на бумаге.
          синоби
          1. rasputin17 Сегодня, 10:01
            Проблема еще в том что ее засечь еще надо ! hi
            rasputin17
            1. Hades1911 Сегодня, 10:13
              Как раз таки в этом проблемы не у кого нет.
              Hades1911
  7. Vitalson Сегодня, 09:28
    Отсюда следует вывод - если ваши эсминцы будут плавать на расстоянии не более 10 миль от британских островов, то российские подлодки их не тронут.
    Vitalson
  8. drunkram Сегодня, 09:30
    Ваши эсминцы в случае большой заварушки скорее всего сгорят в ядерном пламени чем пойдут на корм нашим палтусам и варшавянкам
    (на правах обращения к копипасте (c))
    drunkram
  9. sergo1914 Сегодня, 09:34
    Цитата: Hades1911
    Цитата: sergo1914
    Да уж. Впрочем ожидаемо. Деградация британского кораблестроения началась еще с утюгов - "Нельсонов". Пока японцы, немцы, американцы, французы и итальянцы делали красоту, бриты делали уродов.


    Чушь не пишите. У британцев одни из лучших кораблей в мире.


    Например?
    sergo1914
  10. синоби Сегодня, 09:38
    Я вот непомню ни одного случая в обозримой истории что бы Россия нападала на Англию.А вот бриты это делали.Огребали понятно.Визг для их обывателя,налоги задрать.
    синоби
    1. BerBer Сегодня, 11:55
      ВПК очень хочет денег. Жадность их погубит.
      BerBer
  11. алекс-сп Сегодня, 09:45
    А, может быть, лучше принять то, что вообще-то могут, доработать системы обнаружения не так уж и сложно. И принять меры, чтобы обеспечить их поражение с больших дистанций.
    алекс-сп
  12. Altona Сегодня, 09:52
    Да что ж такое? То писали, что западная техника-это супер-пупер, танк Леопард-вау, истребитель Ф-22 самый лучший, эсминцы Арли Берк превосходные. И вообще, российская армия-это ржавая техника, и срочники-солобоны, угнетенные дедовщиной и пьяными генералами. А тут оказывается, что ни новый эсминец, то либо ведро как этот 45, либо трансформаторная будка как Замволт. Самолеты не летают, танки не на ходу, новая техника в походе ломается как Замволт, либо в полете трескается как Ф-35.
    Altona
    1. алекс-сп Сегодня, 10:00
      потому нас и боятся, что эсминцы ломаются, Варшавянка с индийским! экипажем"топит" авианосец, леопарды горят от корнетов 30-летней давности, а т-62 вдруг выдерживают попадание ТОУ....
      алекс-сп
  13. san4es Сегодня, 10:13
    Забыли 2-Мировую "Бриты", когда немецкие лодки их буцкали.Весь лимит на РЛС спустили- теперь ещё больше вложат
    san4es
  14. Sly Сегодня, 10:46
    Цитата: Altona
    трансформаторная будка как Замволт

    убил ))))
    Sly
    1. Тикси-3 Сегодня, 10:55
      Цитата: Sly
      Цитата: Altona
      трансформаторная будка как Замволт
      убил ))))

      причем шапкой и с одного броска))
      Тикси-3
  15. bratchanin3 Сегодня, 11:00
    Таки, мельчает королевский флот, вместе с британцами. А когда им делом заниматься, у извращенцев мысли повёрнуты всегда в одну сторону. И это хорошо!
    bratchanin3
  16. BerBer Сегодня, 11:54
    "Правь Британия морями" отменяется . Да здравствует Российский Военно-морской флот!!!
    BerBer
  17. Комментарий был удален.
  18. тлауикол Сегодня, 12:17
    http://www.news.com.au/world/video-reveals-the-mo
    ment-a-suicide-boat-rams-saudi-arabian-warship/ne
    ws-story/9b170528b37adc119bb7dd057737ffbb

    видео атаки скутером фрегата Аль Мадина с борта корабля
    тлауикол
  19. Orionvit Сегодня, 12:50
    Цитата: viktor.
    Британскому флоту угрожает Россия? belay

    А вы разве не в курсе, что Россия 'угрожает" не только британскому флоту, но и всему миру. Достаточно почитать западную прессу, особенно британскую. laughing
    Orionvit
  20. Orionvit Сегодня, 12:54
    Цитата: алекс-сп
    А, может быть, лучше принять то, что вообще-то могут, доработать системы обнаружения не так уж и сложно. И принять меры, чтобы обеспечить их поражение с больших дистанций.

    Вообще то, системы обнаружения дорабатывать до бесконечности невозможно, они имеют свой технологический предел. И кстати, это очень сложно.
    Orionvit
  21. Orionvit Сегодня, 13:04
    Цитата: Hades1911
    никому не секрет что циркон не стоит на вооружении.

    Наверное министерство обороны России забыло лично вас проинформировать. Или оно должно отчитываться, что ставит на вооружение, а что нет? Есть они на вооружении, или нет, об этом в первую очередь узнают сильно агрессивные западные "партнёры", и судя по их совсем не мирным высказываниям, они имеют все шансы.
    Orionvit
  22. Altona Сегодня, 13:13
    Цитата: Sly
    Цитата: Altona
    трансформаторная будка как Замволт

    убил ))))

    ------------------------
    Ну здрасти, Замволт обладает избыточной электрификацией как для запитки своего комплекса радаров, выполненного в виде пирамидальной конструкции из бальзы и фольги, так и для запитки перспективного рельсотрона, который пока не установлен, но усиленно испытывается. То есть как вы предлагаете назвать? Вал двигателя крутит генератор, генератор дает лепестричество. Дальше трансформаторы.
    Altona
  23. Shuttle Сегодня, 13:13
    Вы уверены, что он был адмиралом именно этой страны?

    Горацио Нельсон как бы негодует.
    Shuttle

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня