Британский адмирал: новые эсминцы не смогут противостоять российским подлодкам
Минобороны Великобритании допустило серьезные просчеты при создании эсминцев проекта 45, что сделало их беззащитными перед российскими подлодками, пишет Sunday Times, ссылаясь на британского контр-адмирала Криса Перри.
«Расследование Sunday Times выявило недостатки в поставляемой технике, а также обнаружило неудачные сделки по закупкам в то время, как растут опасения, что вооруженные силы не смогут защитить Великобританию в случае серьезного военного нападения», – приводит статью РИА Новости.
По словам Перри, «субмарины могут обнаружить новые эсминцы на расстоянии до 100 морских миль (чуть более 185 километров), т.к. корабли издают такой шум под водой, как будто это ящики с гаечными ключами».
Адмирал отметил, что военное ведомство «вложило деньги в разработку систем противосамолетной и противоракетной обороны, но не позаботилось о защите от субмарин». Между тем, Россия располагает подлодками, которые эксперты называют «черной дырой» из-за их бесшумности (речь идет о «Варшавянках»), добавил он.
По данным газеты, каждый корабль проекта 45 обошелся британскому бюджету в £ 1 млрд.
Ранее сообщалось, что новые эсминцы постоянно ломаются, и что рассматривается возможность отправки их на модернизацию, которая подразумевает замену одного из двигателей. При этом, в корпусе кораблей «придется прорезать огромные дыры», напоминает издание.
«Расследование Sunday Times выявило недостатки в поставляемой технике, а также обнаружило неудачные сделки по закупкам в то время, как растут опасения, что вооруженные силы не смогут защитить Великобританию в случае серьезного военного нападения», – приводит статью РИА Новости.
По словам Перри, «субмарины могут обнаружить новые эсминцы на расстоянии до 100 морских миль (чуть более 185 километров), т.к. корабли издают такой шум под водой, как будто это ящики с гаечными ключами».
Адмирал отметил, что военное ведомство «вложило деньги в разработку систем противосамолетной и противоракетной обороны, но не позаботилось о защите от субмарин». Между тем, Россия располагает подлодками, которые эксперты называют «черной дырой» из-за их бесшумности (речь идет о «Варшавянках»), добавил он.
По данным газеты, каждый корабль проекта 45 обошелся британскому бюджету в £ 1 млрд.
Ранее сообщалось, что новые эсминцы постоянно ломаются, и что рассматривается возможность отправки их на модернизацию, которая подразумевает замену одного из двигателей. При этом, в корпусе кораблей «придется прорезать огромные дыры», напоминает издание.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru