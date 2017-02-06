Проект «ЗЗ». И не друг, и не враг, а так…
Коммунизм, десятилетиями исповедовавшийся в России, давно умер, и нет смысла считать путинскую Россию врагом Америке, полагают некоторые западные аналитики. Однако многие маститые республиканцы, дающие советы Трампу, по-прежнему находят Москву геополитическим противником. Они не в силах отказаться от старых клише времён холодной войны.
Эдвард Лозански (Edward Lozansky) — президент American University в Москве. Гилберт Доктороу (Gilbert Doctorow) — европейский координатор American Committee for East-West Accord. В газете «Вашингтон Таймс» аналитики высказали мысль о том, что Вашингтону пора бы отказаться от противостояния с Москвой.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа оценивается в Кремле как первый успешный шаг, который может привести к ослаблению напряжённости в отношениях. Нынешние и бывшие председатели комитета по внешним связям Госдумы РФ тоже делают ставку на новые отношения. Счастлив от этого и Дмитрий Киселёв, ведущий программы новостей на российском государственном телевидении.
Однако президент Трампа и его «неподтверждённый» кабинет пока не дают чёткого понимания будущих отношений. Лозунг Трампа о делании Америки великой предполагает в первую очередь прекращение разных войн за рубежом, наносящих ущерб казне. Мистер Трамп, похоже, признал, что начался «относительно спокойный глобальный этап», который позволит Соединённым Штатам должным образом решить свои внутренние экономические и социальные проблемы. Вероятно, под этот тезис может подпасть и улучшение отношений с Россией, которая, как и Китай, входит в клуб ведущих военных держав.
Вместе с тем это не выглядит пока реальностью. За последние 25 лет, отмечают авторы, двухпартийная система в США, выработавшая «коллективный вид обороны и внешней политики», по сути, заблокировала сама себя, закрыла себя от перемен в мышлении, будто залезла «в коробку». Если ты не соответствуешь принятому мышлению, то место тебе в «чёрном списке». И всё же многие американские «чемпионы» по агрессивности нынче отходят на второй план. Это из-за Трампа: он рассматривает внешнюю и оборонную политику как внеидеологическую и основанную на соблюдении интересов национальной безопасности своей страны. Впрочем, пока рано судить о достижениях Трампа в этом направлении, хоть он и сказал, что его президентство означает передачу власти от старых элит страны народу. Такого рода заявление может быть преувеличением.
При формировании кабинета мистер Трамп искал совета у нескольких «старожилов» в политике — республиканцев с громкими именами. Иные из них предлагали снизить накал агрессивности и предлагали конкретные соглашения по сокращению ядерного оружия.
Однако даже эти республиканцы до сих пор находятся «в ловушке образа России», который был выработан ещё в советское время. Эта ловушка сводит все взгляды к старому имиджу: все действия Москвы следует рассматривать как агрессивные, враждебные и направленные на подрыв интересов США.
На самом деле, напоминают эксперты, «коммунистическая экспансионистская политика советской эпохи» уже позади, и «пришло время серьёзно подумать» об отношении к России «как к возможному союзнику и другу, а не вечному противнику и врагу».
Общественность в Соединённых Штатах, как и общественность в современной России, хочет жить в мире. С другой стороны, непрекращающиеся споры заставляют нового президента «сосредоточиться не только на широкой публике, но и на средствах массовой информации, мозговых центрах, университетских форумах и тому подобном», а во многих этих местах «до сих пор доминируют те, кто живёт в прошлом».
Эксперты выступают за «интеллектуальный» подход к решению проблем внешней политики, даже за «революцию» в подходах ко внешней политике. Дональд Трамп должен столкнуть лбами интеллектуалов, которые не могут поладить между собой и которые имеют разные точки зрения на вопрос. Только свободный общественный обмен идеями может обеспечить высокое качество решений в области внешней и внутренней политики, уверены авторы. И это, в свою очередь, позволит перейти к точному оформлению нового понятия «национальных интересов».
Пока Трамп размышляет, Евросоюз ненавязчиво подсказывает, какой внешней политики следовало бы придерживаться новому президенту. Продолжать против России санкции — вот единственно верное решение, считают в ЕС.
Джонатан Стернс в «Bloomberg» рассказал о том, что предпринимают в Европе против трамповой «оттепели».
Европейский союз планирует возобновить «заморозку» активов и запреты на заграничные поездки для ключевых союзников Путина, ранее обвинённых в дестабилизации Украины.
Четыре представителя ЕС объявили, что к середине марта намерены продлить санкции ещё на шесть месяцев. Запретительные меры касаются более 100 украинцев и русских, среди них Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и др.
Должностные лица ЕС дали такие сведения на условиях анонимности, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер, отмечает издание.
Европейцы желают видеть, какую «гранату» Трамп бросит между Россией и Украиной, уверяет Майкл Эмерсон, эксперт по вопросам внешней политики из мозгового треста CEPS в Брюсселе.
Предполагаемое обновление чёрного списка выдвигает на первый план политическую приверженность ЕС к политике, продвигаемой канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, то есть той самой политике, что выработал Б. Х. Обама. Европейские санкции против России при этом напоминают американские.
Опрос «Bloomberg» двадцати семи экономистов в январе 2017 г. показал: 60 процентов респондентов дают шанс на ослабление санкций США в течение следующих 12 месяцев. 44% опрошенных (то есть гораздо меньше) считают, что ЕС сделает то же самое.
Вице-президент Майк Пенс сказал в интервью «ABC News» в воскресенье, что вопрос о санкциях зависит от действий России и возможности сотрудничества РФ с США по таким вопросам, как борьба с «Исламским государством» (запрещено в РФ). Кроме того, он отметил, что США «очень обеспокоены» боевыми действиями на востоке Украины.
Сам Трамп в предвыборной кампании делал «спорные» заявления по поводу Украины, намекая на формирование «лучших» отношений с Россией.
Тем не менее, Трамп может даже «укрепить» общий вопрос санкций против России, по крайней мере, для Европы. Майкл Эмерсон, бывший представитель ЕС в России, напоминает, что ранее Трамп поставил под сомнение значение Организации Североатлантического договора и подверг критике экономическую политику Германии. Такого рода заявления в конечном итоге могут лишь укрепить решительность Евросоюза в вопросе продления санкций. Пока Трамп будет думать о консолидации США, европейцы будут думать о сплочении Евросоюза.
А что случится, ежели мистер Трамп пойдёт «вопреки Европе»?
Британская влиятельная газета «Financial Times» считает, что в случае отмены Трампом санкций Евросоюз, ведомый в бой Ангелой Меркель, должен защитить украинские интересы. Минским соглашениям требуется новый старт, и осуществить его должна Германия.
С другой стороны, нынешние боевые действия на востоке Украины «дискредитируют» соглашение «Минск-2», указывает «Financial Times».
Вдобавок Путин, вероятно, проведёт особую «подготовку» к «большой сделке» с Вашингтоном: в обмен на снятие санкций, мотивированных ситуацией на Украине, предложит Трампу сотрудничество в области борьбы с терроризмом и сфере ядерного разоружения.
Камнем преткновения и в то же время возможной основой для сотрудничества и ослабления санкций является ситуация на Украине.
В ближайшие месяцы Трамп и его команда не намерены отменять санкции против России. Мало того, Белый дом «встревожен» ситуацией на востоке Украины и ожидает «изменений» в поведении России. «Это просто зависит от того, увидим ли мы своего рода изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов», — заявил вице-президент США Майкл Пенс.
Несколько дней назад, напомним, Дональд Трамп сказал, что говорить о снятии санкций с России «слишком рано».
Позицию Трампа в отношении санкций озвучила представительница США в Совете безопасности ООН Никки Хейли. Выступив на заседании с критикой действий России в отношении Украины, она осудила «оккупацию Крыма» и заявила о сохранении санкций: «Соединённые Штаты осуждают оккупацию Крыма Россией и призывают к её безотлагательному прекращению. Крым является частью Украины. Наши санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине».
Столь резкое заявление постпреда США при ООН было предварительно одобрено Советом национальной безопасности при Белом доме.
Наконец, несколько часов назад член Сената Конгресса США Линдси Грэм пригрозил ввести новые санкции в отношении России. «Я введу новые санкции против России за вмешательство в наши выборы», — цитирует сенатора ТАСС. Кстати, Грэм — республиканец.
«Санкционная» атака, которую мы наблюдаем, очень мало походит на желание ослабить ограничительные меры. По-видимому, Трамп будет продолжать политику, разработанную в отношении России администрацией Обамы. Санкции будут действовать, поскольку Крым останется российским. Слушайте Никки Хейли.
Никки Хейли в кругу военных. Фото: Jim Greenhill
Эдвард Лозански (Edward Lozansky) — президент American University в Москве. Гилберт Доктороу (Gilbert Doctorow) — европейский координатор American Committee for East-West Accord. В газете «Вашингтон Таймс» аналитики высказали мысль о том, что Вашингтону пора бы отказаться от противостояния с Москвой.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа оценивается в Кремле как первый успешный шаг, который может привести к ослаблению напряжённости в отношениях. Нынешние и бывшие председатели комитета по внешним связям Госдумы РФ тоже делают ставку на новые отношения. Счастлив от этого и Дмитрий Киселёв, ведущий программы новостей на российском государственном телевидении.
Однако президент Трампа и его «неподтверждённый» кабинет пока не дают чёткого понимания будущих отношений. Лозунг Трампа о делании Америки великой предполагает в первую очередь прекращение разных войн за рубежом, наносящих ущерб казне. Мистер Трамп, похоже, признал, что начался «относительно спокойный глобальный этап», который позволит Соединённым Штатам должным образом решить свои внутренние экономические и социальные проблемы. Вероятно, под этот тезис может подпасть и улучшение отношений с Россией, которая, как и Китай, входит в клуб ведущих военных держав.
Вместе с тем это не выглядит пока реальностью. За последние 25 лет, отмечают авторы, двухпартийная система в США, выработавшая «коллективный вид обороны и внешней политики», по сути, заблокировала сама себя, закрыла себя от перемен в мышлении, будто залезла «в коробку». Если ты не соответствуешь принятому мышлению, то место тебе в «чёрном списке». И всё же многие американские «чемпионы» по агрессивности нынче отходят на второй план. Это из-за Трампа: он рассматривает внешнюю и оборонную политику как внеидеологическую и основанную на соблюдении интересов национальной безопасности своей страны. Впрочем, пока рано судить о достижениях Трампа в этом направлении, хоть он и сказал, что его президентство означает передачу власти от старых элит страны народу. Такого рода заявление может быть преувеличением.
При формировании кабинета мистер Трамп искал совета у нескольких «старожилов» в политике — республиканцев с громкими именами. Иные из них предлагали снизить накал агрессивности и предлагали конкретные соглашения по сокращению ядерного оружия.
Однако даже эти республиканцы до сих пор находятся «в ловушке образа России», который был выработан ещё в советское время. Эта ловушка сводит все взгляды к старому имиджу: все действия Москвы следует рассматривать как агрессивные, враждебные и направленные на подрыв интересов США.
На самом деле, напоминают эксперты, «коммунистическая экспансионистская политика советской эпохи» уже позади, и «пришло время серьёзно подумать» об отношении к России «как к возможному союзнику и другу, а не вечному противнику и врагу».
Общественность в Соединённых Штатах, как и общественность в современной России, хочет жить в мире. С другой стороны, непрекращающиеся споры заставляют нового президента «сосредоточиться не только на широкой публике, но и на средствах массовой информации, мозговых центрах, университетских форумах и тому подобном», а во многих этих местах «до сих пор доминируют те, кто живёт в прошлом».
Эксперты выступают за «интеллектуальный» подход к решению проблем внешней политики, даже за «революцию» в подходах ко внешней политике. Дональд Трамп должен столкнуть лбами интеллектуалов, которые не могут поладить между собой и которые имеют разные точки зрения на вопрос. Только свободный общественный обмен идеями может обеспечить высокое качество решений в области внешней и внутренней политики, уверены авторы. И это, в свою очередь, позволит перейти к точному оформлению нового понятия «национальных интересов».
Пока Трамп размышляет, Евросоюз ненавязчиво подсказывает, какой внешней политики следовало бы придерживаться новому президенту. Продолжать против России санкции — вот единственно верное решение, считают в ЕС.
Джонатан Стернс в «Bloomberg» рассказал о том, что предпринимают в Европе против трамповой «оттепели».
Европейский союз планирует возобновить «заморозку» активов и запреты на заграничные поездки для ключевых союзников Путина, ранее обвинённых в дестабилизации Украины.
Четыре представителя ЕС объявили, что к середине марта намерены продлить санкции ещё на шесть месяцев. Запретительные меры касаются более 100 украинцев и русских, среди них Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и др.
Должностные лица ЕС дали такие сведения на условиях анонимности, поскольку обсуждения носят конфиденциальный характер, отмечает издание.
Европейцы желают видеть, какую «гранату» Трамп бросит между Россией и Украиной, уверяет Майкл Эмерсон, эксперт по вопросам внешней политики из мозгового треста CEPS в Брюсселе.
Предполагаемое обновление чёрного списка выдвигает на первый план политическую приверженность ЕС к политике, продвигаемой канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, то есть той самой политике, что выработал Б. Х. Обама. Европейские санкции против России при этом напоминают американские.
Опрос «Bloomberg» двадцати семи экономистов в январе 2017 г. показал: 60 процентов респондентов дают шанс на ослабление санкций США в течение следующих 12 месяцев. 44% опрошенных (то есть гораздо меньше) считают, что ЕС сделает то же самое.
Вице-президент Майк Пенс сказал в интервью «ABC News» в воскресенье, что вопрос о санкциях зависит от действий России и возможности сотрудничества РФ с США по таким вопросам, как борьба с «Исламским государством» (запрещено в РФ). Кроме того, он отметил, что США «очень обеспокоены» боевыми действиями на востоке Украины.
Сам Трамп в предвыборной кампании делал «спорные» заявления по поводу Украины, намекая на формирование «лучших» отношений с Россией.
Тем не менее, Трамп может даже «укрепить» общий вопрос санкций против России, по крайней мере, для Европы. Майкл Эмерсон, бывший представитель ЕС в России, напоминает, что ранее Трамп поставил под сомнение значение Организации Североатлантического договора и подверг критике экономическую политику Германии. Такого рода заявления в конечном итоге могут лишь укрепить решительность Евросоюза в вопросе продления санкций. Пока Трамп будет думать о консолидации США, европейцы будут думать о сплочении Евросоюза.
А что случится, ежели мистер Трамп пойдёт «вопреки Европе»?
Британская влиятельная газета «Financial Times» считает, что в случае отмены Трампом санкций Евросоюз, ведомый в бой Ангелой Меркель, должен защитить украинские интересы. Минским соглашениям требуется новый старт, и осуществить его должна Германия.
С другой стороны, нынешние боевые действия на востоке Украины «дискредитируют» соглашение «Минск-2», указывает «Financial Times».
Вдобавок Путин, вероятно, проведёт особую «подготовку» к «большой сделке» с Вашингтоном: в обмен на снятие санкций, мотивированных ситуацией на Украине, предложит Трампу сотрудничество в области борьбы с терроризмом и сфере ядерного разоружения.
* * *
Камнем преткновения и в то же время возможной основой для сотрудничества и ослабления санкций является ситуация на Украине.
В ближайшие месяцы Трамп и его команда не намерены отменять санкции против России. Мало того, Белый дом «встревожен» ситуацией на востоке Украины и ожидает «изменений» в поведении России. «Это просто зависит от того, увидим ли мы своего рода изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов», — заявил вице-президент США Майкл Пенс.
Несколько дней назад, напомним, Дональд Трамп сказал, что говорить о снятии санкций с России «слишком рано».
Позицию Трампа в отношении санкций озвучила представительница США в Совете безопасности ООН Никки Хейли. Выступив на заседании с критикой действий России в отношении Украины, она осудила «оккупацию Крыма» и заявила о сохранении санкций: «Соединённые Штаты осуждают оккупацию Крыма Россией и призывают к её безотлагательному прекращению. Крым является частью Украины. Наши санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине».
Столь резкое заявление постпреда США при ООН было предварительно одобрено Советом национальной безопасности при Белом доме.
Наконец, несколько часов назад член Сената Конгресса США Линдси Грэм пригрозил ввести новые санкции в отношении России. «Я введу новые санкции против России за вмешательство в наши выборы», — цитирует сенатора ТАСС. Кстати, Грэм — республиканец.
«Санкционная» атака, которую мы наблюдаем, очень мало походит на желание ослабить ограничительные меры. По-видимому, Трамп будет продолжать политику, разработанную в отношении России администрацией Обамы. Санкции будут действовать, поскольку Крым останется российским. Слушайте Никки Хейли.
Автор: Олег Чувакин