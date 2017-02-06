14:01 06 февраля

Надежен как Т-90: сирийский Т-62М против ПТУРа

В Сети появилось видео, на котором запечатлено попадание ПТУР в танк Т-62М сирийской армии. Эти боевые машины относительно недавно пополнили арсеналы правительственных войск. Инцидент зафиксирован в ходе боевых действий против запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в районе авиабазы T4.

ПТУР, по всей видимости, попала в установленные на башне металлокерамические блоки, которые существенно нейтрализовали пробивную мощь кумулятивного заряда. Все трое членов экипажа покинули танк.



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Комментарии 3
  1. Комментарий был удален.
  2. svp67 Сегодня, 10:02
    А похоже НЕ В БАШНЮ то попадание, а в надгусенечную полку.... А танк явно из свежей партии, даже чехол ЗУ еще на месте...
    svp67
  3. алекс-сп Сегодня, 10:24
    Выставились на видное место и ждут выстрела, чему они научились за четыре то года войны? А броня хороша, не загорелся.
    алекс-сп
    1. svp67 Сегодня, 10:35
      Цитата: алекс-сп
      А броня хороша, не загорелся.

      А это ответ на Ваш вопрос
      Цитата: алекс-сп
      чему они научились за четыре то года войны?

      Вот и научились не использовать дополнительные баки на надгусеничных полках...что бы не гореть
      svp67

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