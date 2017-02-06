Надежен как Т-90: сирийский Т-62М против ПТУРа

В Сети появилось видео, на котором запечатлено попадание ПТУР в танк Т-62М сирийской армии. Эти боевые машины относительно недавно пополнили арсеналы правительственных войск. Инцидент зафиксирован в ходе боевых действий против запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в районе авиабазы T4.



ПТУР, по всей видимости, попала в установленные на башне металлокерамические блоки, которые существенно нейтрализовали пробивную мощь кумулятивного заряда. Все трое членов экипажа покинули танк.









