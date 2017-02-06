Украинский проект БТМП-84
Как сообщает "Вестник Мордовии", на выставке вооружений, проходившей весной 2001 года в Абу-Даби, состоялась презентация проекта тяжелой боевой машины пехоты БТМП-84, выставленной в виде деревянного экспоната.
Бронетехника, по мнению харьковских разработчиков, должна была изменить характер ведения боевых действий благодаря оснащению воинских подразделений машиной, позволяющей отказаться от отдельного применения танков и БМП.
Базой БМП массой 48,6 т стал современный на то время танк Т-84. От него она отличалась удлиненным корпусом, дополнительными опорными катками (по одному с каждой стороны). Экипаж – 3 чел. Пять мотострелков должны были размещаться между боевым и моторным отделением. Двигатель мощностью в 1200 л.с. располагался так, чтобы дать десанту возможность покидать машину сзади. Силовая установка позволяла развивать максимальную скорость 70 км./ч. Запас хода составлял 450 км.
На вооружении сохранялась 125-мм гладкоствольная пушка при уменьшении её боекомплекта до 28 выстрелов, находящихся в механизме заряжания. БМП имела два пулемета калибром 12,7 мм и 7,62 мм. Броневая защита – противоснарядная.
Настойчивая реклама нового изделия не помогла привлечь зарубежных заказчиков. По причине отсутствия средств опытный образец так и не был создан.
Бронетехника, по мнению харьковских разработчиков, должна была изменить характер ведения боевых действий благодаря оснащению воинских подразделений машиной, позволяющей отказаться от отдельного применения танков и БМП.
Базой БМП массой 48,6 т стал современный на то время танк Т-84. От него она отличалась удлиненным корпусом, дополнительными опорными катками (по одному с каждой стороны). Экипаж – 3 чел. Пять мотострелков должны были размещаться между боевым и моторным отделением. Двигатель мощностью в 1200 л.с. располагался так, чтобы дать десанту возможность покидать машину сзади. Силовая установка позволяла развивать максимальную скорость 70 км./ч. Запас хода составлял 450 км.
На вооружении сохранялась 125-мм гладкоствольная пушка при уменьшении её боекомплекта до 28 выстрелов, находящихся в механизме заряжания. БМП имела два пулемета калибром 12,7 мм и 7,62 мм. Броневая защита – противоснарядная.
Настойчивая реклама нового изделия не помогла привлечь зарубежных заказчиков. По причине отсутствия средств опытный образец так и не был создан.