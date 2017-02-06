14:03 06 февраля

Украинский проект БТМП-84

Как сообщает "Вестник Мордовии", на выставке вооружений, проходившей весной 2001 года в Абу-Даби, состоялась презентация проекта тяжелой боевой машины пехоты БТМП-84, выставленной в виде деревянного экспоната.

Украинский проект БТМП-84


Бронетехника, по мнению харьковских разработчиков, должна была изменить характер ведения боевых действий благодаря оснащению воинских подразделений машиной, позволяющей отказаться от отдельного применения танков и БМП.




Базой БМП массой 48,6 т стал современный на то время танк Т-84. От него она отличалась удлиненным корпусом, дополнительными опорными катками (по одному с каждой стороны). Экипаж – 3 чел. Пять мотострелков должны были размещаться между боевым и моторным отделением. Двигатель мощностью в 1200 л.с. располагался так, чтобы дать десанту возможность покидать машину сзади. Силовая установка позволяла развивать максимальную скорость 70 км./ч. Запас хода составлял 450 км.



На вооружении сохранялась 125-мм гладкоствольная пушка при уменьшении её боекомплекта до 28 выстрелов, находящихся в механизме заряжания. БМП имела два пулемета калибром 12,7 мм и 7,62 мм. Броневая защита – противоснарядная.



Настойчивая реклама нового изделия не помогла привлечь зарубежных заказчиков. По причине отсутствия средств опытный образец так и не был создан.



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Комментарии 29
  1. Владимир Постников Сегодня, 10:17
    Это точно новость?
    Владимир Постников
    1. Копчёный Сегодня, 10:22
      Угу, некролог, украинского ВПК.
      Копчёный
      1. Владимир Постников Сегодня, 10:26
        Цитата: Копчёный
        некролог

        Это уже давно не новость. Но, даже эти "не новости" из 2001 года размещать в разделе "Новости" в 2017 явно не уместно.
        Владимир Постников
        1. Orionvit Сегодня, 11:01
          Новость как новость. основной посыл, что после 2001г ничего не изменилось, как был деревянный макет так и остался.
          Orionvit
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:20
            Orionvit
            Новость как новость. основной посыл, что после 2001г ничего не изменилось, как был деревянный макет так и остался.
            По- видимому уже и деревянного макета уже нет crying
            Наблюдатель2014
      2. Zibelew Сегодня, 10:29
        Повтор статьи 2013 года "БТМП-84 (Украина) – симбиоз танка и бронетранспортёра" https://topwar.ru/163-btmp-84-ukraina-simbioz-tan
        ka-i-bronetransportyora.html
        Zibelew
        1. AID.S Сегодня, 13:13
          Цитата: Zibelew
          Повтор статьи 2013 года "БТМП-84 (Украина) – симбиоз танка и бронетранспортёра"

          "Что говорить, когда нечего говорить"?
          AID.S
      3. ВСО Сегодня, 10:29
        По причине отсутствия средств опытный образец так и не был создан.


        Иными словами всё замечательно, тільки грошей немає.
        ВСО
      4. ЮБОРГ Сегодня, 13:18
        Цитата: Копчёный
        Угу, некролог, украинского ВПК.


        Тут видимо и некролог будет не только экипажу, но и тем которые в багажнике. laughing
        ЮБОРГ
    2. vkl.47 Сегодня, 10:27
      Это для "проект армата"???
      vkl.47
    3. сибиралт Сегодня, 10:40
      Зачем обсуждать то чего нет и не будет! laughing Порошенко отдаст гос. заказ на свои же заводы, набьёт мошну и свалит за бугор на МПЖ. Ему нахчать что там получится
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:46
        Цитата: сибиралт
        Ему нахчать что там получится

        Танк из шоколада.
        НЕКСУС
    4. svp67 Сегодня, 10:43
      Цитата: Владимир Постников
      Это точно новость?

      Да они с такими проектами модернизации ВСЕХ типов танков уже тягаются лет десять....
      Вот их "вариант" на базе Т-72


      svp67
    5. Комментарий был удален.
  2. KAPITANUS Сегодня, 10:22
    В общем наладят производство деревянных образцов. Столяры-оружейники !
    KAPITANUS
    1. 210окв Сегодня, 12:00
      Если за 16 лет не наладили,то не настругают уже никогда..
      210окв
  3. san4es Сегодня, 10:31
    Для десанта,между отсеками, это гроб на гусеницах
    san4es
    1. Серый брат Сегодня, 10:42
      Цитата: san4es
      Для десанта,между отсеками, это гроб на гусеницах

      Это схрон на гусеницах laughing
      Серый брат
      1. злой партизан Сегодня, 11:17
        Цитата: Серый брат
        Это схрон на гусеницах

        no
        Не предусмотрен подземный ход. Вот больше подходит:
        злой партизан
  4. dubowitskij.vick Сегодня, 10:31
    Цитата: vkl.47
    Это для "проект армата"???

    Когда падаешь, предохраняйте голову. При чём здесь Армата?
    dubowitskij.vick
  5. Lester7777 Сегодня, 10:31
    В каком? В 2001? Это когда у них еще почти совсем как настоящая страна была?
    Lester7777
  6. Zaurbek Сегодня, 10:33
    Что то типа Меркава?
    Zaurbek
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:37
      Цитата: Zaurbek
      Что то типа Меркава?

      Что то типа хотелок, как танк Тирекс. С таким же успехом,украинское ВПК может нарисовать Звезду смерти.Результат будет тот же.
      НЕКСУС
  7. bankirchik34 Сегодня, 10:46
    к чему эта "новость"? и так все знают, что на украине далеко не все в порядке в этой отрасли, да и в других
    bankirchik34
  8. Orionvit Сегодня, 11:08
    Цитата: Lester7777
    В каком? В 2001? Это когда у них еще почти совсем как настоящая страна была?

    Вы хотели спросить, когда это украина была государством? Извините, но страной она и сейчас является, не больше. То есть попросту некой территорией, где происходят определённые негативные события. Государством назвать, это недоразумение, как то язык не поворачивается. Так же как и все новоявленные отрыжки СССР, которые непонятно с какого перепугу, возомнили себя "государствами".
    Orionvit
  9. злой партизан Сегодня, 11:15
    Хорошие художники нав Украине ещё не перевелись, верю. А вот насчёт грамотных инженеров - большой вопрос. Смогут ли хахлы произвести эту вундервафлю или ещё что по-круче даже при большем желании и наличии финансирования? Хотелось бы верить, что нет т.к. с такой Украиной как сейчас нам придётся иметь дело ещё несколько десятилетий...
    злой партизан
  10. COJIDAT Сегодня, 11:31
    Восхищают петли сарайные с кормы изделия.
    COJIDAT
  11. Толстоевский Сегодня, 12:54
    железный капут. бронесаловоз. труповозка
    Толстоевский
  12. Altona Сегодня, 13:20
    И шо? Навозец давно изобретен, Тирекс есть ажно в цветных картинках-раскрасках.. Зачем старые хотелки публиковать?
    Altona
  13. Altona Сегодня, 13:23
    Цитата: vkl.47
    Это для "проект армата"?

    -----------------------
    Над корпусом танка Т-64 можно еще долго издеваться, изменяя его размеры кустарным способом, без всякой оснастки.
    Altona

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