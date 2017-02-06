Минобороны РФ изучает беспилотники, добытые в Сирии
Российское военное ведомство создало каталог БЛА, захваченных в ходе операции в Сирии, в перечень входит несколько десятков военных, коммерческих и самодельных аппаратов из различных стран, сообщают Известия.
«Все изделия изучаются, тестируются, а часть проходит летные испытания в специальном центре в Коломне. Каталог позволяет оценить уровень разработок, доступных потенциальному противнику, а также тактику применения БЛА», – пишет газета со ссылкой на свои источники.
Эта работа ведется с начала российской операции в САР.
Больше всего дронов удалось найти в районе Пальмиры и Алеппо. Они принадлежат как группировке ИГ (запрещена в РФ), так и другим формированиям боевиков.
«Значительная часть трофеев – это коммерческие изделия от производителей из десятков стран мира, в том числе Европы, США и Китая, но есть и специализированные военные дроны – легкие американские БПЛА RQ-11 Raven, которые, вероятно, были захвачены боевиками ИГ у иракских силовиков», – рассказали собеседники.
Что касается самодельных аппаратов, что часть из них изготовлена из заводских комплектующих, остальные – полностью кустарные, несущие фотоаппараты-«мыльницы» либо небольшое взрывное устройство.
Военный эксперт Юрий Лямин:
Специалисты отмечают, что изучение образцов БЛА из Сирии представляет практический интерес, поскольку позволяет оценить уровень разработок, доступных противнику, а также косвенным образом – тактику их применения.
«Все изделия изучаются, тестируются, а часть проходит летные испытания в специальном центре в Коломне. Каталог позволяет оценить уровень разработок, доступных потенциальному противнику, а также тактику применения БЛА», – пишет газета со ссылкой на свои источники.
Эта работа ведется с начала российской операции в САР.
В настоящее время изучены несколько десятков беспилотников. Изделия были переданы сирийскими военными либо подобраны специалистами в местах боев. Большая часть беспилотников досталась в плохом состоянии – попавшие в аварию, сбитые или вышедшие из строя. Но были и полностью исправные, в полной комплектации и с пультами управления,рассказал источник в авиастроительной отрасли.
Больше всего дронов удалось найти в районе Пальмиры и Алеппо. Они принадлежат как группировке ИГ (запрещена в РФ), так и другим формированиям боевиков.
«Значительная часть трофеев – это коммерческие изделия от производителей из десятков стран мира, в том числе Европы, США и Китая, но есть и специализированные военные дроны – легкие американские БПЛА RQ-11 Raven, которые, вероятно, были захвачены боевиками ИГ у иракских силовиков», – рассказали собеседники.
Что касается самодельных аппаратов, что часть из них изготовлена из заводских комплектующих, остальные – полностью кустарные, несущие фотоаппараты-«мыльницы» либо небольшое взрывное устройство.
Военный эксперт Юрий Лямин:
Основной источник получения БПЛА террористами в Сирии – это онлайн-магазины. Они их покупают, например, через Турцию. Делают собственные летательные аппараты, которые собирают также из деталей, закупленных через интернет. Самая популярная модель – это коммерческие беспилотники Skywalker и Skyhunter. Каждый стоит всего несколько сотен долларов. К ним можно привязать взрывчатку и использовать как дроны-камикадзе.
Специалисты отмечают, что изучение образцов БЛА из Сирии представляет практический интерес, поскольку позволяет оценить уровень разработок, доступных противнику, а также косвенным образом – тактику их применения.
Использованы фотографии: AP Photo