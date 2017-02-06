Минобороны РФ изучает беспилотники, добытые в Сирии

В настоящее время изучены несколько десятков беспилотников. Изделия были переданы сирийскими военными либо подобраны специалистами в местах боев. Большая часть беспилотников досталась в плохом состоянии – попавшие в аварию, сбитые или вышедшие из строя. Но были и полностью исправные, в полной комплектации и с пультами управления,

Основной источник получения БПЛА террористами в Сирии – это онлайн-магазины. Они их покупают, например, через Турцию. Делают собственные летательные аппараты, которые собирают также из деталей, закупленных через интернет. Самая популярная модель – это коммерческие беспилотники Skywalker и Skyhunter. Каждый стоит всего несколько сотен долларов. К ним можно привязать взрывчатку и использовать как дроны-камикадзе.