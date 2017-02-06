13:58 06 февраля

Минобороны РФ изучает беспилотники, добытые в Сирии

Российское военное ведомство создало каталог БЛА, захваченных в ходе операции в Сирии, в перечень входит несколько десятков военных, коммерческих и самодельных аппаратов из различных стран, сообщают Известия.

Минобороны РФ изучает беспилотники, добытые в Сирии


«Все изделия изучаются, тестируются, а часть проходит летные испытания в специальном центре в Коломне. Каталог позволяет оценить уровень разработок, доступных потенциальному противнику, а также тактику применения БЛА», – пишет газета со ссылкой на свои источники.


Эта работа ведется с начала российской операции в САР.

В настоящее время изучены несколько десятков беспилотников. Изделия были переданы сирийскими военными либо подобраны специалистами в местах боев. Большая часть беспилотников досталась в плохом состоянии – попавшие в аварию, сбитые или вышедшие из строя. Но были и полностью исправные, в полной комплектации и с пультами управления,
рассказал источник в авиастроительной отрасли.

Больше всего дронов удалось найти в районе Пальмиры и Алеппо. Они принадлежат как группировке ИГ (запрещена в РФ), так и другим формированиям боевиков.

«Значительная часть трофеев – это коммерческие изделия от производителей из десятков стран мира, в том числе Европы, США и Китая, но есть и специализированные военные дроны – легкие американские БПЛА RQ-11 Raven, которые, вероятно, были захвачены боевиками ИГ у иракских силовиков», – рассказали собеседники.

Что касается самодельных аппаратов, что часть из них изготовлена из заводских комплектующих, остальные – полностью кустарные, несущие фотоаппараты-«мыльницы» либо небольшое взрывное устройство.

Военный эксперт Юрий Лямин:
Основной источник получения БПЛА террористами в Сирии – это онлайн-магазины. Они их покупают, например, через Турцию. Делают собственные летательные аппараты, которые собирают также из деталей, закупленных через интернет. Самая популярная модель – это коммерческие беспилотники Skywalker и Skyhunter. Каждый стоит всего несколько сотен долларов. К ним можно привязать взрывчатку и использовать как дроны-камикадзе.


Специалисты отмечают, что изучение образцов БЛА из Сирии представляет практический интерес, поскольку позволяет оценить уровень разработок, доступных противнику, а также косвенным образом – тактику их применения.

Использованы фотографии: AP Photo
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Комментарии 37
  1. НЕКСУС Сегодня, 10:40
    Изучим,поймем и сделаем лучше ...и времени на свои изыскательные работы сэкономим существенно.
    НЕКСУС
    1. Hades1911 Сегодня, 10:53
      Да нет там ничего интересного. hi
      Hades1911
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:55
        Цитата: Hades1911
        Да нет там ничего интересного. hi

        Не было бы интересного ничего,никто бы и не возился с каталогами,изучением и тд...
        НЕКСУС
        1. Hades1911 Сегодня, 11:11
          Если вам интересно

          http://drones.cnas.org/drones/
          Hades1911
        2. Rus2012 Сегодня, 11:13
          Цитата: НЕКСУС
          Не было бы интересного ничего,никто бы и не возился с каталогами,изучением и тд...

          Эта работа ведется с начала российской операции в САР.

          ...:))))))))))))))))))))))
          Такая работа по изучению захваченного оружия противника велась и ведется во все времена!
          Rus2012
        3. alexmach Сегодня, 11:47
          Вообще-то если основная модель это коммерческие БЛА из интернет магазинов, за 100 долларов, то их давно уже пора было в этих же магазинах прикупить и изучить. А конечно американский ворон - это находка
          alexmach
          1. Hades1911 Сегодня, 11:54
            Никакой находки там нету.
            Этот ворон уже у Хохлов есть hi
            Hades1911
          2. Titsen Сегодня, 13:19
            Цитата: alexmach
            А конечно американский ворон - это находка


            А чем занимается ГРУ и ВР?

            Если только на войне солдаты собирают образцы?
            Titsen
        4. 210окв Сегодня, 11:54
          Интерес к этим "творениям" подтверждает наше серьезное отставание в этом деле..
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Hades1911
          Да нет там ничего интересного. hi

          Не было бы интересного ничего,никто бы и не возился с каталогами,изучением и тд...
          210окв
          1. Rus2012 Сегодня, 12:33
            Цитата: 210окв
            Интерес к этим "творениям" подтверждает наше серьезное отставание в этом деле..

            ...вот что мне в этом нравится, то это безапелляционные априори заявления типа: "наше серьезное отставание в этом...".
            Самобичевания, никчемность и сверхзаниженность самооценки... Не иначе и тут 5колонна, кракля и прочий сброд в авангарде пропаганды... ;)
            Короче - "Славны бубны за горами..." - во все времена!

            А по сути то, БПЛА практически всегда при Союзе были неплохо представлены:
            - Ту-123 «Ястреб» — сверхзвуковой дальний беспилотный разведчик (БПЛА) Туполева (на вооружении 1960-79гг)
            - Ту-121 - ударный БПЛА (начала разработки 1957г)
            - Ту-141 фронтовой тактический БПЛА "Стриж", у хохлов до сих пор летает.
            ...
            - Пчела́-1Т — советский и российский разведывательный БПЛА (1987...).

            А так ВСЕ АРМИИ МИРА, если не неумные люди, собирают и анализируют всё что захвачено!
            Глубина анализа зависит только от наличия интереса, непонятных и неопознанных вещей в куче "хлама и металлолома"...
            3,14ндосы в том числе не брезговали копаться в обломках аппаратов советского производства. Как и советские специалисты...

            Rus2012
            1. Wiskar Сегодня, 12:52
              ...вот что мне в этом нравится, то это безапелляционные априори заявления типа: "наше серьезное отставание в этом...".


              Это очень сильно поднялось после заявлений самой российской армии.


              На разработку БПЛА Минобороны РФ потратило, по сообщениям источников, 5 млрд рублей. По заявлению замминистра обороны РФ, генерал-полковника Владимира Поповкина, эти вложения не принесли искомого результата. 7 апреля 2010 генерал Поповкин сообщил прессе:

              В прошлом году мы провели испытания всех представленных российской промышленностью беспилотных летательных аппаратов. Ни один из них не выдержал программу испытаний

              По словам замминистра, российские беспилотники очень сильно уступают продукции других стран, поэтому рассматриваются планы совместного производства с IAI по созданию БПЛА

              http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2010/04/1
              00407_rn_drones_five_bln_russia.shtml
              Wiskar
            2. Монархист Сегодня, 12:58
              Комбриг (до1939Ваше звание соответствовало комбрига)Рус2012,по поводу этих дронов , где-то в начале 2000 смотрел на РЕНТВ"Военную программу"Сладкова и там какой-то генерал-лейтенант др.тех.наук, рассказывал,что с дела у нас дела не блестящие:купили у Израиля лицензию на посредственный дрон. В августе 2008 в СМИ говорили,что у Грузии были БПЛА и Хохлов качественно выше наших
              Монархист
          2. okko077 Сегодня, 13:26
            Полностью согласен.Какое тестирование, какое изучение тактики? Сама статья и новости в ней свидетельствуют о полной некомпетенции наших военных и полном примитивизме в вопросах использования БПЛА. Наши военные дальше уровня магазинных игрушек не ушли....Купить современный БПЛА нельзя! Он должен быть интегрирован в боевое информационное пространство, его информация должна быть использована в других наших системах. Они должны быть согласованы, построенны по общим принципам.....Ни того , ни другого у нас нет, нет даже понимания этого взаимодействия.У нас БПЛА на уровне игрушек , зпписывающих кино в лучшем случае , увы такое представление на самом высоком уровне, включая ГШ.....
            okko077
          3. НЕКСУС Сегодня, 13:57
            Цитата: 210окв
            Интерес к этим "творениям" подтверждает наше серьезное отставание в этом деле..

            Уважаемый,причем тут отставание?Во все времена противники изучают технологии друг друга,дабы не только взять ,что то себе на вооружение,но и для того,чтобы понять на каком технологическом уровне находиться супостат.
            НЕКСУС
        5. Комментарий был удален.
    2. ML-334 Сегодня, 10:53
      По моему,больше интересует-перехват управления.
      ML-334
    3. Scoun Сегодня, 10:55
      Цитата: НЕКСУС
      Изучим,поймем и сделаем лучше

      Лучше Raven который вообще с руки запускается?
      или там насобирали типа MQ-9 Reaper (Жнец) по $6.2 миллионов и мы изучим их и сделаем лучше? )))
      Насобирали по сути коммерческий хлам который можно просто новый купить и изучить.
      Ну кустарщину изучат... но - "сделаем лучше" это tongue лишнее
      Scoun
    4. Юрий из Волгограда Сегодня, 11:19
      Цитата: НЕКСУС
      Изучим,поймем и сделаем лучше ...и времени на свои изыскательные работы сэкономим существенно.

      Тут много не сэкономить, жнеца бы шваркнуть...
      Юрий из Волгограда
    5. Koshak Сегодня, 12:58
      Цитата: НЕКСУС
      Изучим,поймем и...

      ...допросим бармалеев, узнаем адреса интернет-магазинов, купим и примем на вооружение good
      Koshak
  2. svp67 Сегодня, 10:51
    Российское военное ведомство создало каталог БЛА, захваченных в ходе операции в Сирии, в перечень входит несколько десятков военных, коммерческих и самодельных аппаратов из различных стран,
    так понимаю, что пополняется тот перечень не только захваченным в Сирии....
    svp67
  3. Zaurbek Сегодня, 10:53
    Китайские , наверное, в основном. Если Предаторов не посбивали...
    Zaurbek
    1. sdc_alex Сегодня, 11:01
      Цитата: Zaurbek
      Если Предаторов не посбивали...

      Да нет! Что Вы? Это же "практически невозможно". laughing
      sdc_alex
  4. dubowitskij.vick Сегодня, 11:01
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Hades1911
    Да нет там ничего интересного. hi

    Не было бы интересного ничего,никто бы и не возился с каталогами,изучением и тд...

    Изучают не аппараты. Изучают изготовителей и каналы сбыта. Пробные запуски помогают изучить качество обслуживания и профессионализм хозяев железок.
    dubowitskij.vick
    1. Rus2012 Сегодня, 12:45
      Цитата: dubowitskij.vick
      Изучают не аппараты. Изучают изготовителей и каналы сбыта.

      ...изучается ВСЁ и делаются соответствующие ВЫВОДЫ!
      Rus2012
  5. rotor Сегодня, 11:02
    Значительная часть трофеев – это коммерческие изделия от производителей из десятков стран мира, в том числе Европы, США и Китая


    Кому такие б/у нужны, проще в онлайн купить в полной комплектации.
    rotor
    1. V.ic Сегодня, 11:09
      Цитата: rotor
      их можно в онлайн купить в полной комплектации.

      ...один снабженец по данному поводу говорил: купить-то любой д.р.ак сможет, а ты достань-ка бесплатно!
      V.ic
  6. san4es Сегодня, 11:13
    Авиамоделизм - одно из хобби терр-ов наряду с очумельцами-взрывниками.У нас каталог, а у них журнал "Юный смертник"
    san4es
    1. Ныробский Сегодня, 12:19
      Цитата: san4es
      Авиамоделизм - одно из хобби терр-ов наряду с очумельцами-взрывниками.У нас каталог, а у них журнал "Юный смертник"

      А всё начиналось с книжки "Малыш и Карлсон"!
      Ныробский
  7. garik77 Сегодня, 11:15
    Ну тупые это военные... нет бы сюда зашли, спросили, надо им изучать захваченные беспилотники или нет, их бы сразу просветили. laughing
    garik77
    1. Ныробский Сегодня, 12:24
      Цитата: garik77
      Ну тупые это военные... нет бы сюда зашли, спросили, надо им изучать захваченные беспилотники или нет, их бы сразу просветили.

      ШиршЕЕ надо смотреть, глубжЕЕ надо думать. Бородатые там начинали шалить в воздухе с презервативов накачанных гелием и подвязанной к ним взрывчаткой. А тут вон как прогресс шагнул, беспилотниками научились пользоваться.
      Ныробский
    2. Rus2012 Сегодня, 12:45
      Цитата: garik77
      Ну тупые это военные... нет бы сюда зашли, спросили, надо им изучать захваченные беспилотники или нет, их бы сразу просветили.

      +1! ;))))))))
      Rus2012
  8. AID.S Сегодня, 11:51
    Минобороны РФ изучает беспилотники, добытые в Сирии

    Нашлось дело для научных рот...
    AID.S
    1. donavi49 Сегодня, 12:12
      Ну, у черных масса ударных БПЛА уже есть. В этом аспекте они ВКС уже сделали.

      Кроме шуток, вчера в ДЕЗ чуть генерала Гасана, Мусина и еще одного сирийского журналиста не угробили, двумя бомбочками.
      В Дейр-эз-Зоре обстреляна съемочная группа ANNA NEWS, ранены сопровождающие

      Их небольшой дрон достаточно точно бросил на нашу машину самодельную бомбу. Мина разорвалась в метре от автомобиля. Пробит радиатор и передние колеса, поврежден двигатель, что в условиях окружения достаточно проблематично починить.

      В этот момент исламистский дрон снова обнаружил нас и бросил бомбу в 20 метрах от группы. Генерал Гасан получил осколочные ранения в живот и в ногу, Ахмад — осколок в ногу. Генерал родился «в рубашке». Еще один осколок шел ему в сердце, но пробив левый грудной карман бушлата и лежащий в нем телефон, потерял смертельную силу.
      http://www.anna-news.info/в-дейр-эз-зоре-обстреля
      на-съемочная-гр/
      В Ираке применяют массово в 3 провинциях. Попадают в крышу Хамви с приличной высоты.
      donavi49
      1. Scoun Сегодня, 12:51
        Цитата: donavi49
        В Дейр-эз-Зоре обстреляна съемочная группа ANNA NEWS,

        Стесняюсь спросить... а чего там делают журналисты ANNA NEWS? (вопрос собственно к самим журналистам)
        Это сирийцы должны же их туда доставить.... да и потом если надо вывезти а город же вроде как в осаде и каждый килограмм полезного груза на вес золота..
        Не я понимаю что освещение происходящего это важно но я сути самой осады начинаю недопонимать.
        Scoun
        1. donavi49 Сегодня, 12:59
          ДеЗ сейчас состоит из 2 групп правительственных сил:
          аэродром - там отрезано все и доставка только парашютными контейнерами.
          основные силы - там оборудованы площадки для приема вертолетов в пустыне. В критические дни штурма, они простреливались (вертушки заходили только ночью), но сейчас отбили немного и вертолеты могут принимать и днем, внутри периметра. Этот анклав чувствует себя относительно нормально, получает достаточное снабжение.

          Они прилетели на Ми-8. Вот фотка их прибытия.
          donavi49
  9. rotmistr60 Сегодня, 12:54
    Делают собственные летательные аппараты, которые собирают также из деталей, закупленных через интернет

    Все так. но кто вам будет говорить о захваченных американских , израильских в т.ч ударных беспилотниках? Которые там тоже кучей кружат, а наши как бы не видят?
    rotmistr60
  10. Чёрный Полковник Сегодня, 13:03
    Мне вот это больше понравилось: Изделия были переданы сирийскими военными либо подобраны специалистами в местах боев.
    Чёрный Полковник
  11. Aleksahndr Сегодня, 13:07
    В авиации мелочей нет. Даже самый неприметный дрон, может быт быть интересным. Не просто так япончики выписывали наши технические журналы, плоть до "Юного техника". Наработки и идеи суммировались систематизировались и в нужный момент снова изучались. Много шишек не набили осваивая и проектируя. Время и деньги экономили. Надо изучать чужой опыт и идеи.
    Aleksahndr

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