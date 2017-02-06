Российские МиГ-29 будут переданы ВВС Сербии до конца года

Шесть МиГ-29 в течение следующего месяца прибудут на сербский военный аэродром Батайница. Здесь они пройдут ремонт и модернизацию под руководством российских специалистов. Модернизация шести самолетов, как и уже имеющихся четырех сербских МиГов (три МиГ-29 и один МиГ-29УБ), обойдется в €185 млн. До конца этого года процесс будет завершен, и самолеты передадут 101-й истребительной авиационной эскадрилье, а также 204-й авиабригаде,

Шесть истребителей МиГ-29, подаренных Россией Сербии, будут переданы ВВС страны до конца года, после того как пройдут ремонт и модернизацию, передает ТАСС сообщение агентства TANJUG.приводит агентство заявление сербского военного ведомства.Сообщается, что в ходе модернизации «самолеты будут оснащены новейшим вооружением, радарами, оптико-электронными системами, которые значительно увеличат возможности сербской авиации.В ведомстве отметили, что ВВС располагают достаточным количеством летчиков, способных пилотировать МиГ-29. Тем не менее, Минобороны запустит дополнительную программу обучения.Агентство напоминает, что помимо самолетов, сербская армия получит от России в качестве поддержки «30 танков Т-72С и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2».