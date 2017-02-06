14:02 06 февраля

Российские МиГ-29 будут переданы ВВС Сербии до конца года

Шесть истребителей МиГ-29, подаренных Россией Сербии, будут переданы ВВС страны до конца года, после того как пройдут ремонт и модернизацию, передает ТАСС сообщение агентства TANJUG.



Шесть МиГ-29 в течение следующего месяца прибудут на сербский военный аэродром Батайница. Здесь они пройдут ремонт и модернизацию под руководством российских специалистов. Модернизация шести самолетов, как и уже имеющихся четырех сербских МиГов (три МиГ-29 и один МиГ-29УБ), обойдется в €185 млн. До конца этого года процесс будет завершен, и самолеты передадут 101-й истребительной авиационной эскадрилье, а также 204-й авиабригаде,
приводит агентство заявление сербского военного ведомства.


Сообщается, что в ходе модернизации «самолеты будут оснащены новейшим вооружением, радарами, оптико-электронными системами, которые значительно увеличат возможности сербской авиации.

В ведомстве отметили, что ВВС располагают достаточным количеством летчиков, способных пилотировать МиГ-29. Тем не менее, Минобороны запустит дополнительную программу обучения.

Агентство напоминает, что помимо самолетов, сербская армия получит от России в качестве поддержки «30 танков Т-72С и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2».

Использованы фотографии: http://tsargrad.tv
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Комментарии 28
  1. svp67 Сегодня, 11:53
    Ну дай то Бог, что бы мы потом об этом не пожалели.... Надеюсь, что это будет полезно России.
    svp67
    1. Andy Сегодня, 12:13
      ну когда хохлы жгли людей в Одессе ввп для них газа со скидкой не жалел- там люди страдают. а сербы нас не предавали.вам жаль 6 старых самолетов?
      Andy
      1. svp67 Сегодня, 12:17
        Цитата: Andy
        вам жаль 6 старых самолетов?

        Мне жаль обманутых надежд и чувств...
        Цитата: Andy
        а сербы нас не предавали

        Знаете тут надо хорошо изучать историю взаимоотношений, и она далеко не такая безоблачная...
        svp67
        1. Andy Сегодня, 12:22
          зато видно со свидомыми у вас мир-дружба-жвачка... вспомните сколько еще им газ гнали со скидкой даже после Одессы. а сербы ближе белорусов сейчас. именно они воюют в Новороссии. кстати,сербы не ввели санкции против России. пусть эффект от них был бы только пропагандистский. не ввели!
          Andy
          1. svp67 Сегодня, 12:27
            Цитата: Andy
            зато видно со свидомыми у вас мир-дружба-жвачка... вспомните сколько еще им газ гнали со скидкой даже после Одессы. а сербы ближе белорусов сейчас. именно они воюют в Новороссии

            Пожалуйста пыл свой убавьте. Лично я тот ГАЗ не куда не гнал и гнать не могу, так как занимаюсь иным. Так, что тут вопрос не ко мне.
            И еще я против "замера расстояния дружбы". Слишком много потом разочарования и эмоций, когда оказывается, что под видом дружбы нас просто использовали в своих интересах.
            Надо исходить из практичности и пользы для России. Нам выгодно, что бы эти МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ МиГи и иная наша боевая техника поступили в армию Сербии, значит надо так поступать. Но надо все ОЧЕНЬ хорошо взвесить.
            svp67
            1. Andy Сегодня, 12:30
              извиняюсь,если обидел.
              Andy
              1. svp67 Сегодня, 12:32
                Цитата: Andy
                извиняюсь,если обидел.

                Проехали... drinks
                svp67
          2. Вас Влад Сегодня, 12:33
            Газ гнали не свидомым, а простым людям украины, помогали чем могли!Их власти продали, как нас в своё время меченый!
            Вас Влад
            1. Andy Сегодня, 12:36
              вообще то орали "москаляку на гиляку" с кастрюлей на голове не власти незалежной. а тот самый "бедный" народ,обогревающийся халявным москальским газом.
              Andy
              1. AID.S Сегодня, 12:53
                Цитата: Andy
                вообще то орали "москаляку на гиляку" с кастрюлей на голове не власти незалежной. а тот самый "бедный" народ,обогревающийся халявным москальским газом.

                Тогда активное и проплаченное меньшинство + флешмобствующая молодежь, сейчас не могу сказать, но мне кажется, что нас , благодаря 3-м годам пропаганды,считает врагом большинство.
                AID.S
              2. Вас Влад Сегодня, 13:04
                Да вы шо,правда что ли?Это один процент населения орал,так сказать взращенная,подготовленная молодая поросль!Если вам 20 лет будут мозги промывать с юных лет про клятых москалей,я думаю вполне можно систему координат потерять!Население СССР при референдуме о сохранение СССР проголосовало за, Украина в том числе!Не надо демонизировать народ.
                Вас Влад
    2. Злой543 Сегодня, 13:03
      Сербов подогрели... В Косово что то намечается? Это жу не спроста...
      Злой543
      1. svp67 Сегодня, 13:13
        Цитата: Злой543
        В Косово что то намечается?

        Не как РЕФЕРЕНДУМ,... Ну наконец то... Вот только не стоит забывать, что сейчас там ОГРОМНАЯ база НАТО и даже с таким пополнением армия Сербии не сможет их выгнать от туда. Скорей уж на оборот. Тем более, что в самой Сербии хватает и своих Горбачевых и Ельциных.
        svp67
        1. parkello Сегодня, 13:20
          там не столько база НАТО сколько шептаров (албанцев ) много ...а это очень плохо. то что Россия помогает Сербии ,она сейчас высоко подняласьв глаза греков. греки воевали вместе с сербами в их войне ,и мы им помогали чем могли ,сами деьги собирали,добровольце ехали. много критян поехали туда воевали бок о бок с сербами. у нас много народу училось там в Белграде и в Сараево ,и греки многие чисто говорят по сербски . так что если помогаете чем можете вы только в наших глазах поднимаетесь выше и выше. не жалейте ни о чем .что вы для них делаете. это не пройдет так . время все расставит на свои места . сербы не забывают доброты в отличии от украинцев . храни Господи Сербию и Россию и вся православныя люди !
          parkello
          1. svp67 Сегодня, 13:24
            Цитата: parkello
            храни Господи Сербию и Россию и вся православныя люди !

            Ну вот видимо еще один довод о том, что данный наш ПОДАРОК в пользу России.

            Вам СПАСИБО. И ХРАНИ ВАС БОГ и ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ.
            svp67
  2. Jovanni Сегодня, 12:00
    Просто жест. Никакого военного значения эти шесть старых самолетов иметь не могут. В 1999 году (17 лет тому назад!) у югославов было шестнадцать 29-х "МиГов". И чего? Хотя пусть. Всё лучше чем на "Авиадартс" как мишени использовать...
    Jovanni
    1. Andy Сегодня, 12:16
      16 против тысячи.даже если половина небоевые- заправщики,разведчики,рэб. хороший расклад.
      Andy
      1. Jovanni Сегодня, 12:24
        Цитата: Andy
        16 против тысячи.даже если половина небоевые- заправщики,разведчики,рэб. хороший расклад.

        От и я об том жешь...
        Jovanni
  3. Irokez Сегодня, 12:01
    Неплохо бы и Сирийцам подарить если не МиГи, то Су-24 с системой высокоточной сброски обычных бомб. Ну скажем 2-3 штуки после небольшого ремонта, а то и вообще без ремонта. Всё равно рано или поздно снимать с обслуживания в замен на Су-34.
    Irokez
    1. новичок Сегодня, 12:11
      была ж навость, что по мере поступления су34, наши передали сирийцам уже(если точно помню) 4 су24м.
      новичок
  4. Холуай Сегодня, 12:07
    Теперь их Армия точно сильней Хорватской...

    У Сербов Армия в целом неплохая несмотря на устарелую технику, за то всегда есть хорошая мотивация, боевой дух, неплохие военные училища...в Регионе она пожалуй сильнейшая...
    Холуай
    1. AID.S Сегодня, 12:22
      Цитата: Холуай
      Теперь их Армия точно сильней Хорватской...

      И уж точно сильней чем у трибалтов и Люксембурга, даже вместе взятых...
      AID.S
  5. yahont Сегодня, 12:08
    Видимо мы очень богато живем, что всем дарим и долги прощаем. Вот бы еще правительство населению стало долги списывать за ЖКХ например, а?
    yahont
    1. Самаритянин Сегодня, 12:15
      Цитата: yahont
      Видимо мы очень богато живем, что всем дарим и долги прощаем. Вот бы еще правительство населению стало долги списывать за ЖКХ например, а?

      ОУ.. гражданин тролль пожаловал... этот сайт для других целей!!!
      Самаритянин
    2. Koshak Сегодня, 12:29
      Цитата: yahont
      Вот бы еще правительство населению стало долги списывать за ЖКХ например, а?

      С какого бодуна должны списывать долги по ЖКХ? Один, значит, регулярно платит, а другой платить не хочет и ему должны долги списывать. Не можешь платить - смени квартиру. У меня в подъезде бабулька одна в трешке живет и все время плачет, что много платить приходится, но, правда, платит регулярно.
      Koshak
  6. Fitter65 Сегодня, 12:08
    Вроде говорится про сербию ,а самолёты на фото несут венгерские ОЗ
    Fitter65
    1. Смог Сегодня, 12:24
      Так я так понял что только в марте передадут.
      Смог
  7. vnord Сегодня, 13:50
    Цитата: Andy
    . а сербы нас не предавали......?

    Почитайте историю...
    vnord

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