«Умеренные» оставили в Алеппо заминированные куклы
Издание «The Sun» опубликовало фотографии, запечатлевшие работу российских саперов, которым среди прочих объектов приходится разминировать детские игрушки, в том числе куклы. Об этом сообщает Ридус.
Журналисты озаглавили свой материал так: «Взрывающиеся куклы: террористы обвязали гранатами детские игрушки в Сирии в отвратительном акте отчаяния, прежде чем Алеппо был захвачен правительственными войсками».
«Джихадисты заминировали куклы и оставили их в разрушенной школе, чтобы там нашли свою смерть дети или солдаты. Сама школа служила террористам в качестве арсенала, когда они пытались отбить атаки сирийских войск», – пишет газета.
По данным авторов, минирование кукол – дело рук боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая, «перекрасившись в умеренные», стала называться «Джебхат Фатх аш-Шам».
Издание напоминает, что группировка фактически является сирийским подразделением «Аль-Каиды», явившей в свое время миру террориста № 1 Усаму бен Ладена. Силами этой группировки Запад пытался свергнуть Башара Асада, для чего оказывал ей постоянную помощь.
А когда «под давлением России это стало выглядеть совсем скандально, произошел "ребрендинг" и террористы сменили название на "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Великой Сирии")», – говорится в материале.
Журналисты озаглавили свой материал так: «Взрывающиеся куклы: террористы обвязали гранатами детские игрушки в Сирии в отвратительном акте отчаяния, прежде чем Алеппо был захвачен правительственными войсками».
«Джихадисты заминировали куклы и оставили их в разрушенной школе, чтобы там нашли свою смерть дети или солдаты. Сама школа служила террористам в качестве арсенала, когда они пытались отбить атаки сирийских войск», – пишет газета.
По данным авторов, минирование кукол – дело рук боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая, «перекрасившись в умеренные», стала называться «Джебхат Фатх аш-Шам».
Издание напоминает, что группировка фактически является сирийским подразделением «Аль-Каиды», явившей в свое время миру террориста № 1 Усаму бен Ладена. Силами этой группировки Запад пытался свергнуть Башара Асада, для чего оказывал ей постоянную помощь.
А когда «под давлением России это стало выглядеть совсем скандально, произошел "ребрендинг" и террористы сменили название на "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Великой Сирии")», – говорится в материале.
Использованы фотографии: social media