13:57 06 февраля

«Умеренные» оставили в Алеппо заминированные куклы

Издание «The Sun» опубликовало фотографии, запечатлевшие работу российских саперов, которым среди прочих объектов приходится разминировать детские игрушки, в том числе куклы. Об этом сообщает Ридус.



Журналисты озаглавили свой материал так: «Взрывающиеся куклы: террористы обвязали гранатами детские игрушки в Сирии в отвратительном акте отчаяния, прежде чем Алеппо был захвачен правительственными войсками».


«Джихадисты заминировали куклы и оставили их в разрушенной школе, чтобы там нашли свою смерть дети или солдаты. Сама школа служила террористам в качестве арсенала, когда они пытались отбить атаки сирийских войск», – пишет газета.

По данным авторов, минирование кукол – дело рук боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая, «перекрасившись в умеренные», стала называться «Джебхат Фатх аш-Шам».



Издание напоминает, что группировка фактически является сирийским подразделением «Аль-Каиды», явившей в свое время миру террориста № 1 Усаму бен Ладена. Силами этой группировки Запад пытался свергнуть Башара Асада, для чего оказывал ей постоянную помощь.

А когда «под давлением России это стало выглядеть совсем скандально, произошел "ребрендинг" и террористы сменили название на "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Великой Сирии")», – говорится в материале.

Использованы фотографии: social media
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23
  1. hirurg Сегодня, 12:18
    Нелюди. Ничего святого! Надеюсь им воздастся по заслугам.
    Какие же это бойцы? С детьми воюют.
    hirurg
    1. сибиралт Сегодня, 12:27
      Во имя аллаха еще и не то сделаешь. belay
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 12:32
        Это просто ДРУГИЕ..Точнее ЧУЖИЕ..У них отношение к детям совершенно иначе чем у нас и для них взорвать ребенка это как само собой разумеющее..
        Цитата: сибиралт
        Во имя аллаха еще и не то сделаешь. belay
        210окв
    2. svp67 Сегодня, 12:35
      Цитата: hirurg
      Нелюди. Ничего святого! Надеюсь им воздастся по заслугам.

      А кто Вам сказал, что "бармалеи" кого то иного за людей считают? Нет, для них все мы "неверные" и уничтожить нас благое дело, соответственно и методы допускаются ЛЮБЫЕ.
      svp67
      1. Scoun Сегодня, 13:07
        Цитата: svp67
        Нет, для них все мы "неверные" и уничтожить нас благое дело, соответственно и методы допускаются ЛЮБЫЕ.

        Очень интересную оценку бармалеев прочитал... рекомендую. Кстати статья поможет диванным богатырям и стратегам несколько иначе взглянуть на ряд событий.
        Аль-Баб - чей?

        Силу ИГ в полной мере испытала на себе и турецкая армия под Аль-Бабом. Оказалось, что она, считавшаяся одной из сильнейших в НАТО - и уж точно имеющей реальный боевой опыт, - только громадным напряжением сил может выдавливать игиловцев с их позиций. При этом неся серьёзные потери.

        По этой причине решённый было политически вопрос о том, кто забирает у ИГ Аль-Баб, снова подвис в воздухе. Формально, политически ничего не менялось. Но "чёрные", как оказалось, в свою очередь с куда большим трудом могут сопротивляться элитным силам САА, нежели турецкой армии. И правительственная армия продвигается к Аль-Бабу с юга в хорошем для имеющихся условий темпе. Поэтому если ИГ не остановит её возле Тадифа, то дальше зацепиться ему за землю будет очень трудно. Это в свою очередь означает, что САА может выйти как к Аль-Бабу, так и к востоку от Тадифа, где, соединившись с турками, сумеет посадить в котёл всю Аль-Бабскую группировку ИГ.

        Подробнее: Сирия: Резня местного значения http://tsargrad.tv/article/2017/02/03/sirija-rezn
        ja-mestnogo-znachenija
        Scoun
  2. Копчёный Сегодня, 12:21
    Надо же этот бульварный листок написал не то, что обычно. И на том спасибо. Раньше написали бы, что это Асад такое делает.
    Копчёный
    1. Jovanni Сегодня, 12:52
      Цитата: Копчёный
      Надо же этот бульварный листок написал не то, что обычно. И на том спасибо. Раньше написали бы, что это Асад такое делает.

      Удивительно! Может редактор вспомнил что у него тоже дети есть...
      Jovanni
  3. Zaurbek Сегодня, 12:26
    Меня всегда удивляет , когда минируют игрушки...какова цель? Если вы претендуете на эту территорию и делаете такие вещи, как потом с населением взаимодействовать?
    Надеюсь, их всех убили!
    Zaurbek
    1. Копчёный Сегодня, 12:28
      Традиция наверно, в локальных конфликтах.
      Копчёный
    2. Jovanni Сегодня, 12:55
      Цитата: Zaurbek
      Надеюсь, их всех убили!


      И в аду их теперь как они кукол, черти фаршируют горящими углями! Прости меня, Господи...
      Jovanni
  4. Мар.Тира Сегодня, 12:30
    Цитата: Zaurbek

    0
    Zaurbek Сегодня, 12:26 Новый
    Меня всегда удивляет , когда минируют игрушки...какова цель? Если вы претендуете на эту территорию и делаете такие вещи, как потом с населением взаимодействовать?
    Надеюсь, их всех убили!

    Кого?Выражайтесь яснее.Если детей то да!Вчера подорвались трое подростков,которые зашли на территорию школы,которая ещё не обследована сапёрами Российских вооружённых сил.Если подрывников,то навряд ли?
    Мар.Тира
  5. AID.S Сегодня, 12:33
    «Умеренные» оставили в Алеппо заминированные куклы

    Обычное дело для террористов, чтобы нанести врагу ущерб. И нечего закатывать глаза и падать в обморок. А нашим саперам-удачи не ошибаться..
    AID.S
  6. Dart2027 Сегодня, 12:36
    Когда я учился в школе нам рассказывали, что в Афганистане духи тоже разбрасывали заминированные игрушки.
    Dart2027
  7. слава1974 Сегодня, 12:46
    заминировали куклы и оставили их в разрушенной школе, чтобы там нашли свою смерть дети


    Классический почерк террористов, вскормленных американским ЦРУ. Так было в Афганистане, повторяется в Сирии.
    Их учат воевать не за свою страну, а против своего народа.
    слава1974
  8. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 12:52
    А кто-то ожидал, что эти ... детям конфеты оставят?
    Нелюдь - она и в Сирии - нелюдь.
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  9. Vitalson Сегодня, 12:56
    Всех этих "умеренных" бритвой по горлу и в колодец.
    Vitalson
  10. Kreedjer Сегодня, 12:58
    Вспоминая пару прочитанных статей The Sun, я удивлен, что они написали не "злый рюський закладывать бомба в кукла".
    Kreedjer
  11. Vitalson Сегодня, 13:00
    Цитата: 210окв
    У них отношение к детям совершенно иначе чем у нас и для них взорвать ребенка это как само собой разумеющее..

    У них это у кого у исламистов? Тогда что вы скажете про "геройство" бандеровцев на Волыни да и сейчас на Украине когда эти мрази по школам стреляют... Нелюдь не имеет национальности и вероисповедание, у них никогда не было и не будет ни Родины ни флага!.
    Vitalson
  12. viktor. Сегодня, 13:11
    Укровояки танки прячут в жилых районах,такие же твари и не удивлюсь что после укров подобное не обнаружат.
    viktor.
  13. Монархист Сегодня, 13:12
    Минировать кукол это уже давным-давно известно. К примеру от отца слышал,что немцы оставляли"приманки":фонарик,авторучки или консерва
    Монархист
  14. MoJloT Сегодня, 13:14
    Не новая практика, еще раз детям (не важно где живете) напомните что бы не поднимали чужие и бесхозные вещи, взрослым нашедшим мобильники и все такое, рекомендую не хвататься за них сразу, что бы в карман засунуть.
    MoJloT
  15. rotmistr60 Сегодня, 13:15
    приходится разминировать детские игрушки, в том числе куклы

    Вот об этом знают только наши саперы и еще мы, которые смотрят наше ТВ . Поэтому RT перекрывают, западу это не только не интересно, но и опасно.
    rotmistr60
  16. viktor. Сегодня, 13:19
    Укровояки танки прячут в жилых районах,такие же твари и не удивлюсь что после укров подобное не обнаружат.
    viktor.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня