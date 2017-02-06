14:02 06 февраля

Кремль потребовал официальных извинений от американского телеканала

Интервью президента США Дональда Трампа американскому каналу FOXNews вызвало крупный международный скандал. Причём скандал вызвали вовсе не замечания Трампа в ходе интервью, а слова ведущего телевизионного эфира. Задавая вопрос о том, может ли поладить Трамп с Путиным, телеведущий FOXNews заявил буквально следующее: «Но ведь он (Владимир Путин) убийца». Трамп парировал заявление ведущего эфира Билла О’Райли, отметив, что для начала нужно взглянуть на самих себя.

Кремль потребовал официальных извинений от американского телеканала


Сегодня стало известно о том, что Кремль не оставил заявления американского журналиста о президенте России без внимания. Администрация президента РФ потребовала официальных извинений от Билла О’Райли и телеканала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления американского журналиста, сделанные в прямом эфире, недопустимыми и оскорбительными.


Что произойдёт, если О’Райли не пожелает извиниться, в Кремле пока не поясняют. В этой связи сам призыв к американскому «журналисту» принести извинения президенту России априори выглядят не столь действенно, как если бы Кремль сразу же подал в суд на телеканал, сотрудники которого могут себе позволить высказывать заявления, за которые принято нести и уголовную ответственность в том числе.

Использованы фотографии: Хорошие новости
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Комментарии 41
  1. Antarctica Сегодня, 12:54
    отметив, что для начала нужно взглянуть на самих себя.

    То есть Трамп признал Путина убийцей? request

    Если с Трампом не получится, не страшно. Путин будет ждать следующего американского преза. Владимиру Владимировичу спешить некуда. bully
    Antarctica
    1. okko077 Сегодня, 13:03
      Не надо делать попыток, чтобы вас ,все считали де... неумным человеком.Роль мелкого провакатора для вас слишком сложна.....
      okko077
    2. 210окв Сегодня, 13:03
      Естественно.."ЕдРило"-карманная партия,окопалась прочно,и всё идет по "хитрому плану"...
      Цитата: Antarctica
      отметив, что для начала нужно взглянуть на самих себя.

      То есть Трамп признал Путина убийцей? request

      Если с Трампом не получится, не страшно. Путин будет ждать следующего американского преза. Владимиру Владимировичу спешить некуда. bully
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 13:12
        Цитата: 210окв
        Естественно.."ЕдРило"-карманная партия,окопалась прочно,и всё идет по "хитрому плану"...
        Только с ней наше счастье возможно
        Zibelew
        1. Cat Man Null Сегодня, 13:14
          Цитата: Zibelew
          Цитата: 210окв
          Естественно.."ЕдРило"-карманная партия,окопалась прочно,и всё идет по "хитрому плану"...
          Только с ней наше счастье возможно

          Как я понял, это вид из Вашего окна... единственного, походу.

          Мои соболезнования request
          Cat Man Null
          1. Zibelew Сегодня, 13:28
            Цитата: Cat Man Null
            Как я понял, это вид из Вашего окна... единственного, походу.

            Да нет, это фото из разрушенного войной Алеппо. Не похоже, не?
            Zibelew
            1. Cat Man Null Сегодня, 13:31
              Цитата: Zibelew
              Не похоже, не?

              - на то, что я наблюдаю из окна - нет

              Цитата: Zibelew
              из разрушенного войной Алеппо

              - Вы где-нить дальше райцентра бывали когда-нить? Я ща старые фото подниму - найду сильно забавнее... из Швеции (2000-й), из Польши (2001-й)... с бомжами местными, в кадре.

              Вам не надо? А то есть laughing
              Cat Man Null
              1. Zibelew Сегодня, 13:37
                Спасибо, я сам нашел. Вот фото одного из районов Парижа.
                Zibelew
                1. Cat Man Null Сегодня, 13:43
                  Цитата: Zibelew
                  Вот фото одного из районов Парижа.

                  - песец пятиэтажке...

                  Цитата: Zibelew
                  Спасибо, я сам нашел

                  - да я просто этой беды... насмотрелся. Командировки были, по работе. Вся Европа поперек, Мексика, Эмираты...
                  - везде... не очень славно, если в (как Дуб Кедр говорит) в корень-то глядеть request
                  Cat Man Null
      2. Асадулла Сегодня, 13:16
        Естественно.."ЕдРило"-карманная партия,окопалась прочно,и всё идет по "хитрому плану"...


        А при чем тут слова журналюги и российская политическая партия? Вроде выборы уже прошли, или вы таким образом начинаете выборы Президента?
        Асадулла
        1. 210окв Сегодня, 13:23
          Да ни при чем..Просто не надо смотреть в рот и ждать Очень Ценных Указаний..В том числе и по поводу привлечения этого деятеля от журналистики..Два дня прошло,могли бы быть и порасторопнее.Это везде так получается..И с "Фоксом",и с Украиной,и в Сирии..
          Цитата: Асадулла
          Естественно.."ЕдРило"-карманная партия,окопалась прочно,и всё идет по "хитрому плану"...


          А при чем тут слова журналюги и российская политическая партия? Вроде выборы уже прошли, или вы таким образом начинаете выборы Президента?
          210окв
          1. Cat Man Null Сегодня, 13:34
            Цитата: 210окв
            ... ждать Очень Ценных Указаний...

            - заявления на уровне Государства делаются... не лейтенантами request
            - пока согласуют... текст, пока то-се... ну, понятно...
            - про "Указания" - у нас была аббревиатура "ОВЦУ" - особо Важные ценные указания laughing
            Cat Man Null
          2. Асадулла Сегодня, 13:49
            Это везде так получается..И с "Фоксом",и с Украиной,и в Сирии..


            Есть медийная сфера, в которой делят шубейку на собачьем меху, а есть сфера повседневной кропотливой работы, где подобные эксцессы неприятное дополнение. Но легче всего, это судить, ничего не делая, под благородную пивную отрыжку, извините, у каждого своя работа и свой крест.
            Асадулла
      3. Genry Сегодня, 13:24
        Цитата: 210окв
        Естественно.."ЕдРило"-карманная партия,окопалась прочно,и всё идет по "хитрому плану"...

        Вы, кажется, знающий человек... Скажите тогда про карман, в котором эта партия? Мне так - типа ещё поржать.
        Genry
    3. Sasha_Sar Сегодня, 13:06
      Вообще то, в стать написано: "Трамп парировал заявление ведущего эфира Билла О’Райли, отметив, что для начала нужно взглянуть на самих себя." Такого от президента Америки мы не слышали давно...
      Sasha_Sar
      1. Titsen Сегодня, 13:15
        Цитата: Sasha_Sar
        Трамп парировал заявление ведущего эфира Билла О’Райли, отметив, что для начала нужно взглянуть на самих себя." Такого от президента Америки мы не слышали давно...


        Но Трамп и не осадил журналиста, априори приняв его высказывание!
        Titsen
        1. Монос Сегодня, 13:31
          Цитата: Titsen
          Но Трамп и не осадил журналиста, априори приняв его высказывание!

          Неприятно, обидно. Но это обычная идеологическая практика. Сатановский вон в эфире вообще всю Америку назвал нацией убийц.
          Монос
        2. Касым Сегодня, 13:36
          Давно пора было призвать к ответу через суды на подобные высказывания. Кремль не отвечает на подобные выпады, а зря. Один хороший судебный процесс и другие затухнут - извиняться и платить замучаются. По Алеппо достаточно показать пленных американских инструкторов - не отмоются. А может поставки оружия - Обама с Керри официально подтвердили помощь бармалеям за свержение Асада.
          Вот Трамп и "буровит" - он то уже все знает. Вот и высказывается двусмысленно - лиса рыжая. hi
          Касым
    4. Горный стрелок Сегодня, 13:26
      А я уже жалею, что на форуме больше нет "минусов". Убрали бы старшину - провокатора, и дело с концом.
      Читать умеете? Ну так и читайте - что написано. В том числе и "по англицки". Все это есть в открытом доступе.
      Горный стрелок
    5. Тикси-3 Сегодня, 13:59
      Цитата: Antarctica
      Путин будет ждать следующего американского преза. Владимиру Владимировичу спешить некуда

      вы уверены что Путин будет и дальше баллотироваться???...и смысл ждать другого...это какого??...с красной звездой на спине??
      Тикси-3
  2. Zibelew Сегодня, 12:54
    FOXNews — телекомпания с пониженной социальной ответственностью...
    Zibelew
    1. Hades1911 Сегодня, 13:09
      Последнее время эти новостные агентства все оборзели.
      Hades1911
    2. Azim77 Сегодня, 13:36
      У телекомпании видимо "социальная ответственность" отсутствует вообще, раз такое могут в эфир нести. FOXNews - телекомпания с отсутствующей социальной ответственностью, а то б..ди могут обидеться от сравнения.
      Azim77
  3. VadimSt Сегодня, 12:55
    Такая-же никого не обязывающая "тянучка", как и "наличие многих рычагов воздействия на Киев"!
    VadimSt
    1. 210окв Сегодня, 13:00
      Вот и я про то же..С эстонцев что ли пример стали брать..
      Цитата: VadimSt
      Такая-же никого не обязывающая "тянучка", как и "наличие многих рычагов воздействия на Киев"!
      210окв
  4. Чёрный Полковник Сегодня, 12:58
    Что произойдёт, если О’Райли не пожелает извиниться, в Кремле пока не поясняют.
    А чемоданчик нахрена? am
    Чёрный Полковник
    1. Асадулла Сегодня, 13:21
      Что произойдёт, если О’Райли не пожелает извиниться, в Кремле пока не поясняют.
      А чемоданчик нахрена?


      Да зачем этот чемоданчик, даже в качестве медвежьего юмора. Есть фоксовский инет-контент, ТВ и соответствующая доля рекламы, даже на беглый взгляд, это оборот порядка 10-15 млн гринов в месяц на российском рынке. Закроют на год, 150-200 млн минус компании. Золотой ведущий оратор, позволяющий себе такие "золотые" слова.
      Асадулла
      1. faridg7 Сегодня, 13:36
        А лучше, если совсем закроют и всех сотрудников в 24 часа из страны. И не важно что у сотрудника был Российский паспорт- взялся работать на заклятых друзей, получи и распишись
        faridg7
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:00
    Кремль потребовал официальных извинений от американского телеканала
    А то будет с этим телеканалом вот так laughing
    Наблюдатель2014
  6. Masya Masya Сегодня, 13:03
    Что произойдёт, если О’Райли не пожелает извиниться, в Кремле пока не поясняют.

    сказали "А", скажут и "Б"...
    Masya Masya
  7. Vitalson Сегодня, 13:03
    Взорвать штаб квартиру этого канала и свалить всё на умеренную сирийскую оппозицию. wassat
    Vitalson
  8. rotmistr60 Сегодня, 13:06
    Администрация президента РФ потребовала официальных извинений от Билла О’Райли и телеканала

    Не знаю дождутся ли? У "самой демократической" прессы и понятия свои и слишком зависимые от их же завышенного рейтинга. По ним только террористами ударить, вот тогда они на время заткнутся взявшись за руки и проронив скупую западную слезу, но на следующий день начнут сначала.
    rotmistr60
  9. алекс-сп Сегодня, 13:08
    А никто не допускает, что за такие подставы г-н Трамп может и сам организовать каналу веселую жизнь...
    алекс-сп
  10. sds87 Сегодня, 13:11
    А когда вышло в эфир данное интервью? И это была провокация от ведущего или всё по заверенному списку вопросов? Вообще за такие обвинения высших должностных лиц любых государств - одних извинений будет мало. Должно проводится разбирательство. Но вообще с приходом Трампа риторика мало поменялась. Так и идет информационная война против России. А мы что в ответ можем?
    sds87
    1. мыслитель Сегодня, 13:43
      Вчера это было - «Фактор О'Рейли».
      https://russian.rt.com/opinion/356485-benediktov-
      tramp-intervju
      мыслитель
  11. PValery53 Сегодня, 13:14
    Наглеца и подлеца Билла О’Райли судить в России по российским законам. Осталось за "малым" - достать его оттуда.
    PValery53
  12. LÄRZ Сегодня, 13:16
    Извинятся или не извинятся, а поплатится- поплатятся, при любом раскладе. Не завтра и не послезавтра, но за гнилой "базар" ответят. am
    LÄRZ
  13. Cat Man Null Сегодня, 13:21
    Цитата: sds87
    Вообще за такие обвинения высших должностных лиц любых государств - одних извинений будет мало. Должно проводится разбирательство

    - на какую тему там разбираться? Разговаривающий ртом что-то там сказал... он уже забыл даже, что он сказал.
    - журнализд - это вторая древнейшая, из профессий.. первая - ну... прости, Господи, ага...

    ... телеведущий FOXNews заявил буквально следующее: «Но ведь он (Влад имир Путин) убийца»...

    - ну и ... чо сказать-то еще?

    Цитата: sds87
    Но вообще с приходом Трампа риторика мало поменялась

    - он маленький еще. Подрастет - посмотрим, что за собачка..

    Цитата: sds87
    Так и идет информационная война против России. А мы что в ответ можем?

    - а Вы реально в теме того, что происходит?
    - поделитесь, если не влом. Не успеваю следить, все оч быстро меняетсо sad
    Cat Man Null
  14. Oleg7700 Сегодня, 13:46
    O`Reilly гораздо больше чем журналист, это один из "столпов", приглашения к которому политики добиваются. А вот на следующий день лидер респ. большинства в сенате: Senate Majority Leader Mitch McConnell, R-Ky., immediately looked to distance himself from Trump’s comments in an interview on CNN’s “State of the Union.” “Putin's a former KGB agent. He's a thug. He was not elected in a way that most people would consider a credible election," he said. (Путин бывший агент КГБ. Он бандит...) Ну и?..
    Oleg7700
  15. valent45 Сегодня, 13:52
    Это уже начинает надоедать. Ну хоть бы раз конкретно осадили бы представителей этих социально безответственных СМИ с огромным штрафом по моральным издержкам, то другим бы неповадно было! Ну хоть бы раз! А то всё молча сопли вытираем, мол какие мы демократы!
    valent45
  16. Alex_59 Сегодня, 14:02
    Достойней всех в этой истории выглядит Трамп. Он мне нравится уже только тем, что взвалил на себя сложнейшую миссию переть против шерсти и тормозить этот поезд слабоумия американских русофобов. Понятно, что делает он это не из любви к РФ, а по своим причинам. Но все же. Переть против шерсти, когда из каждого рупора кричат об ужасной России. Мужик!
    А остальные.... Слабоумный О-рейли и наши тормоза, которые вместо обращения в суд какие-то китайские предупреждения шлют. Смешно.
    Alex_59

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