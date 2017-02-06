Кремль потребовал официальных извинений от американского телеканала

Интервью президента США Дональда Трампа американскому каналу FOXNews вызвало крупный международный скандал. Причём скандал вызвали вовсе не замечания Трампа в ходе интервью, а слова ведущего телевизионного эфира. Задавая вопрос о том, может ли поладить Трамп с Путиным, телеведущий FOXNews заявил буквально следующее: «Но ведь он (Владимир Путин) убийца». Трамп парировал заявление ведущего эфира Билла О’Райли, отметив, что для начала нужно взглянуть на самих себя.Сегодня стало известно о том, что Кремль не оставил заявления американского журналиста о президенте России без внимания. Администрация президента РФ потребовала официальных извинений от Билла О’Райли и телеканала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления американского журналиста, сделанные в прямом эфире, недопустимыми и оскорбительными.Что произойдёт, если О’Райли не пожелает извиниться, в Кремле пока не поясняют. В этой связи сам призыв к американскому «журналисту» принести извинения президенту России априори выглядят не столь действенно, как если бы Кремль сразу же подал в суд на телеканал, сотрудники которого могут себе позволить высказывать заявления, за которые принято нести и уголовную ответственность в том числе.