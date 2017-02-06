В Бологовском соединении РВСН началось учение с выводом на полевые позиции ПГРК «Тополь»
В самом западном соединении РВСН – Бологовской дивизии, дислоцированной в Тверской области, началось учение с выводом пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции, сообщает пресс-служба Минобороны.
Техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным маневрам.
«Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки», – говорится в релизе.
Перемещения групп «противника» были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка. Это позволило подразделениям охраны скорректировать действия по блокированию угрозы.
«ДРГ условного противника, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать выполнение учебно-боевой задачи. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время», – отметили в пресс-службе.
Кроме того, расчеты отрабатывают множество задач, в том числе технических. «Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности», – говорится в сообщении.
Полки проведут на полевых позициях около месяца. В мероприятии принимают участие 200 новобранцев, прошедших программу общевойсковой подготовки.
Подобные учения проводятся также в Новосибирской области и Алтайском крае. По данным пресс-службы, в этом году РВСН проведут более 150-ти командно-штабных, тактических и специальных учений.
Техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным маневрам.
«Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки», – говорится в релизе.
Перемещения групп «противника» были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка. Это позволило подразделениям охраны скорректировать действия по блокированию угрозы.
«ДРГ условного противника, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать выполнение учебно-боевой задачи. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время», – отметили в пресс-службе.
Кроме того, расчеты отрабатывают множество задач, в том числе технических. «Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности», – говорится в сообщении.
Полки проведут на полевых позициях около месяца. В мероприятии принимают участие 200 новобранцев, прошедших программу общевойсковой подготовки.
Подобные учения проводятся также в Новосибирской области и Алтайском крае. По данным пресс-службы, в этом году РВСН проведут более 150-ти командно-штабных, тактических и специальных учений.
Использованы фотографии: Минобороны РФ