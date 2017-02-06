13:57 06 февраля

В Бологовском соединении РВСН началось учение с выводом на полевые позиции ПГРК «Тополь»

В самом западном соединении РВСН – Бологовской дивизии, дислоцированной в Тверской области, началось учение с выводом пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции, сообщает пресс-служба Минобороны.

В Бологовском соединении РВСН началось учение с выводом на полевые позиции ПГРК «Тополь»


Техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным маневрам.


«Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки», – говорится в релизе.

Перемещения групп «противника» были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка. Это позволило подразделениям охраны скорректировать действия по блокированию угрозы.

«ДРГ условного противника, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать выполнение учебно-боевой задачи. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, расчеты отрабатывают множество задач, в том числе технических. «Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности», – говорится в сообщении.

Полки проведут на полевых позициях около месяца. В мероприятии принимают участие 200 новобранцев, прошедших программу общевойсковой подготовки.

Подобные учения проводятся также в Новосибирской области и Алтайском крае. По данным пресс-службы, в этом году РВСН проведут более 150-ти командно-штабных, тактических и специальных учений.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1
  1. Мур Сегодня, 13:13
    Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп...,

    Да уж, не самая удачно расположенная дивизия в смысле ударов с воздуха и земли...
    «ДРГ условного противника, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать выполнение учебно-боевой задачи. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время»,

    Кем там, ракетчики мои дорогие, вы ДРГ собрались блокировать?? Одим ОБОРом на всю дивизию без привлечения войск округа?
    Не знаю как сейчас, раньше успешным признавалось отражение супостата при создании перевеса 1 к 4-5 бойцам.
    Мур

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня