13:57 06 февраля

В Эстонии разгружают состав с американской бронетехникой

Сегодня эстонское военное командование сообщило о прибытии в республику тяжёлой военной техники, принадлежащей ВС США. Её начали разгружать на железнодорожной станции Тапа. Напомним, что в минувшую пятницу (3 февраля) в Эстонию прибыли три взвода американских военнослужащих из состава 4-й пехотной дивизии армии США. Сообщается, что в данной ситуации речь идёт о ротационных мероприятиях. Военнослужащие из 4-й пехотной дивизии меняют американских десантников из 173-й бригады ВС США.

Напомним, что Пентагон аргументирует такие действия «защитой эстонского народа от вероятной агрессии России», а также «партнёрскими обязательствами в рамках НАТО».

В Эстонии разгружают состав с американской бронетехникой



Говоря о «ротационных мероприятиях», США тем не менее не сообщают о смене военной техники. Вместо этого сообщается, что на территорию республики прибыли ещё несколько танков «Абрамс» и боевых машин пехоты «Брэдли».

Необходимо заметить, что уже в марте в Эстонию прибудут и британские военнослужащие. Прибудут в рамках натовской кампании по размещению военных контингентов в Прибалтике и Польше.

В министерстве обороны Эстонии сообщают, что собираются привлечь американских солдат к программе популяризации военной службе в соединениях НАТО. Для этого американские и эстонские военнослужащие будут посещать школы эстонских городов, начиная с Нарвы, в которой население преимущественно русскоязычное.

Использованы фотографии: @USArmy
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Комментарии 9
  1. svp67 Сегодня, 13:18
    В Эстонии разгружают состав с американской бронетехникой
    Судя по цвету техники ДАЛЕКИЙ же она путь проделала, что бы быть сданной на ближайший пункт приема металлолома....
    svp67
  2. Владимир Постников Сегодня, 13:20
    Каламбур:
    "Чем больше будет тяжелой военной техники в Эстонии, тем меньше от Эстонии останется".
    Владимир Постников
  3. Altona Сегодня, 13:25
    Изъеденные пустынными песками танки надо добить эстонской влажностью от болота и будет всё нормально. Особенно для оптики.
    Altona
  4. LÄRZ Сегодня, 13:26
    Чего они хотят?
    Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение.

    Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок — вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас.

    Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, и это будет в вашем доме. Русский задаст вам лишь один вопрос: «В чём сила, брат?». Именно в этот момент вы 1000 раз пожалеете, что вы не брат Русскому. Потому что брата он простит, а врага — никогда.

    Французы помнят. Немцы знают. Русский живёт справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями.

    Пока жива в его сердце справедливость, Русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете. Потому что сами русские ничего не могут с этим поделать уже не одну тысячу лет.

    Как ликует заграница
    И от счастья воет воем,
    Что мы встали на колени.
    А мы встали на колени —
    Помолиться перед боем
    (Николай Зиновьев)
    Источник: http://tehnowar.ru/56834-boytes-razbudit-russkogo
    .html
    LÄRZ
  5. Vitalson Сегодня, 13:28
    А не разгрузить ли нам на границе с Эстонией что-нибудь подобное, ну или подогнать бронепоезд...
    Vitalson
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:50
      Цитата: Vitalson
      А не разгрузить ли нам на границе с Эстонией что-нибудь подобное

      Да в Лен Области,если что, "хлеб-соль" для встречи имеется. А так да... Станция Тапа... По прямой, Тапа - Раквере - Кохтла-Ярве - Нарва, до границы Лен Области пара часов.
      Paranoid50
  6. МВГ Сегодня, 13:30
    Не все мосты еще снесены, застрявшими под ними танками США...
    МВГ
  7. ИванИванов Сегодня, 13:31
    Трамп придет порядок наведет
    ИванИванов
    1. Olegovi4 Сегодня, 13:37
      Цитата: ИванИванов
      придет порядок наведет

      сайтом не ошиблись? да и с флагом у вас что-то
      Olegovi4

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