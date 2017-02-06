В Эстонии разгружают состав с американской бронетехникой
Сегодня эстонское военное командование сообщило о прибытии в республику тяжёлой военной техники, принадлежащей ВС США. Её начали разгружать на железнодорожной станции Тапа. Напомним, что в минувшую пятницу (3 февраля) в Эстонию прибыли три взвода американских военнослужащих из состава 4-й пехотной дивизии армии США. Сообщается, что в данной ситуации речь идёт о ротационных мероприятиях. Военнослужащие из 4-й пехотной дивизии меняют американских десантников из 173-й бригады ВС США.
Напомним, что Пентагон аргументирует такие действия «защитой эстонского народа от вероятной агрессии России», а также «партнёрскими обязательствами в рамках НАТО».
Говоря о «ротационных мероприятиях», США тем не менее не сообщают о смене военной техники. Вместо этого сообщается, что на территорию республики прибыли ещё несколько танков «Абрамс» и боевых машин пехоты «Брэдли».
Необходимо заметить, что уже в марте в Эстонию прибудут и британские военнослужащие. Прибудут в рамках натовской кампании по размещению военных контингентов в Прибалтике и Польше.
В министерстве обороны Эстонии сообщают, что собираются привлечь американских солдат к программе популяризации военной службе в соединениях НАТО. Для этого американские и эстонские военнослужащие будут посещать школы эстонских городов, начиная с Нарвы, в которой население преимущественно русскоязычное.
Напомним, что Пентагон аргументирует такие действия «защитой эстонского народа от вероятной агрессии России», а также «партнёрскими обязательствами в рамках НАТО».
Говоря о «ротационных мероприятиях», США тем не менее не сообщают о смене военной техники. Вместо этого сообщается, что на территорию республики прибыли ещё несколько танков «Абрамс» и боевых машин пехоты «Брэдли».
Необходимо заметить, что уже в марте в Эстонию прибудут и британские военнослужащие. Прибудут в рамках натовской кампании по размещению военных контингентов в Прибалтике и Польше.
В министерстве обороны Эстонии сообщают, что собираются привлечь американских солдат к программе популяризации военной службе в соединениях НАТО. Для этого американские и эстонские военнослужащие будут посещать школы эстонских городов, начиная с Нарвы, в которой население преимущественно русскоязычное.
Использованы фотографии: @USArmy