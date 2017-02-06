14:05 06 февраля

Источники: Россия и Израиль заключили тайное соглашение о «кодексе поведения» в небе над Сирией

В последние месяцы израильские ВВС существенно нарастили количество своих ударов по территории Сирии, в основном для пресечения снабжения «Хезболлы» современным вооружением, пишет французский бюллетень «Intelligence online».

Источники: Россия и Израиль заключили тайное соглашение о «кодексе поведения» в небе над Сирией
Российский боевой вертолет Ми-28Н в небе над Идлибом, 23.01.2017

«Израиль никогда официально ни подтверждал, ни опровергал эти удары. Напротив, молчание российской стороны по данному вопросу просто звенящее. Министерство обороны России, которое имеет привычку весьма оперативно критиковать западные полеты в Сирии, как воды в рот набрало относительно израильских действий», – говорится в статье, которую приводит блог bmpd.


Источники издания в Москве и Тель-Авиве подтвердили существование между сторонами «секретного соглашения, направленного на снижение конфликтности в сирийском небе».

«Этот "модус вивенди" обсуждался в марте 2016 года, причем с израильской стороны переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и начальник генерального штаба ВВС Амир Эшель, а с российской стороны – президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу», – пишет автор.

По словам источников, израильтянам удалось убедить российское руководство в необходимости ударов, целью которых является недопущение поставок оружия (особенно управляемых ракет и систем позиционирования) шиитским вооруженным формированиям в Ливане и на Голанских высотах.

Москва, в свою очередь, получила «строгий израильский нейтралитет» в ходе конфликта между режимом Асада и сирийскими боевиками, заключает издание.

Использованы фотографии: twitter.com/dprkjones
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17
  1. 210окв Сегодня, 13:28
    А что там Израиль забыл?Мы там воюем с ИГИЛ,а эти господа там то делают.Поставки оружия?Ну так и останавливайте у себя на границе.Далее вас не приглашали...
    210окв
    1. neri73-r Сегодня, 13:30
      Цитата: 210окв
      А что там Израиль забыл?Мы там воюем с ИГИЛ,а эти господа там то делают.Поставки оружия?Ну так и останавливайте у себя на границе.Далее вас не приглашали...

      Как бы юридически Вы правы, но...............жизнь есть жизнь! hi
      neri73-r
      1. INTA_VEGA Сегодня, 14:05
        Юридически - Израиль и САР находятся в состоянии войны. Хезбола принята у них как террористическая организация. Так что имеют право.
        Международное право - лженаука smile

        Договоренности между РФ и Израилем это очень большой успех дипломатов. Не все еще в международных отношениях решается огнем и маневром.
        INTA_VEGA
    2. Hades1911 Сегодня, 13:33
      У Израиля там свой интерес.
      Hades1911
    3. svp67 Сегодня, 13:37
      Цитата: 210окв
      А что там Израиль забыл?

      Да как бы это по понятнее сказать, в том то и дело, что Израиль отличается хорошей памятью и не забыл, что "Хезболла" у них признана террористической организацией, из-за частых ракетных обстрелов. Так, что они там просто расправляются со своими врагами...
      Цитата: 210окв
      Мы там воюем с ИГИЛ

      Ну кроме ДАИШ мы там и с другими воюем, с теми же "Аль-Нусрами" и тут недопонимание у других возникает, хотя эти организации ранее признаны на уровне ООН террористическими. Так что в Сирии сейчас очень "мутно" и каждая страна в этом "мутном потоке" свою выгоду "ловит"
      svp67
      1. Cat Man Null Сегодня, 13:58
        Цитата: svp67
        Так что в Сирии сейчас очень "мутно"...

        - там "мутно" изначально. Асада "не любят" даже сами сирийцы, в большинстве своем
        - Вы, кста, не заметили, что контактов непосредственно с Асадом у "официалов" РФ нет? От слова совсем нет* А это неспроста wink
        Cat Man Null
        1. svp67 Сегодня, 14:05
          hi
          Цитата: Cat Man Null
          Вы, кста, не заметили, что контактов непосредственно с Асадом у "официалов" РФ нет? От слова совсем нет* А это неспроста

          Сейчас нет. Хотя не думаю, что наш посол с ним не контактируют. Как и знаю, что наши военные в полном контакте с его военными. Так что тут все в рабочем порядке. Ассад сейчас - тот капитал, который можно или пустит в размен, или нарастить. Главное, что бы это все было в пользу России.
          svp67
    4. Маз Сегодня, 13:37
      А шо, Сирия уже часть РФ? И не граничит с Израилем? Наоборот хорошо, есть кому бить серых в ничейных мафиозных зонах, да ещё и бесплатно. Когда это ещё евреев задарма можно было заставить шось делать, а тут получилось - дербанят , и ещё спасибо говорят шепотком. Шоб нихто не слышал. Гуртом и батька лэгшэ лупыть.
      Маз
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:46
        Цитата: Маз
        А шо, Сирия уже часть РФ? И не граничит с Израилем? Наоборот хорошо, есть кому бить серых в ничейных мафиозных зонах, да ещё и бесплатно. Когда это ещё евреев задарма можно было заставить шось делать, а тут получилось - дербанят , и ещё спасибо говорят шепотком. Шоб нихто не слышал. Гуртом и батька лэгшэ лупыть.

        вы бы ещё на РУССКИЙ переводили, было б хорошо...
        андрей юрьевич
    5. андрей юрьевич Сегодня, 13:43
      Цитата: 210окв
      ОТМЕНА

      Дмитрий...понимаете ли, в чём дело,Израиль как страна,окружена врагами с момента её образования, и всякие "хезболлы"и "хамасы" и еже с ними,стремятся к дестабилизации обстановки вокруг Израиля, а Израиль,как это ни странно звучит, этого,почему то не хочет...что само по себе,уже странно... поэтому израильтяне,как и россияне, предпочитают остановить этот гадюшник,на подступах к своему дому,а не тушить пожар,с помощью огнетушителей,которые уже вряд ли помогут... hi wink
      андрей юрьевич
  2. V.ic Сегодня, 13:36
    Соглашения - соглашениями, но к Израилю, как впрочем и к Китаю, спиной поворачиваться не следует. У них "вострый ножик за пазухой".
    V.ic
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:53
      Цитата: V.ic
      Соглашения - соглашениями, но к Израилю, как впрочем и к Китаю, спиной поворачиваться не следует. У них "вострый ножик за пазухой".

      и чем Вам грозит Израиль? (кроме ножика)?
      андрей юрьевич
  3. rotmistr60 Сегодня, 13:39
    израильтянам удалось убедить российское руководство в необходимости ударов, целью которых является недопущение поставок оружия

    Не исключаю. Да и не зря реятки из из Израиля последенее время активизировались .
    rotmistr60
  4. perepilka Сегодня, 13:46
    Ну, как бы дочитать до слова тайное what
    Блин, Рома, Саня, не стыдно?Иль деньги глаза застили?
    perepilka
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:03
      Цитата: perepilka
      Ну, как бы дочитать до слова тайное what
      Блин, Рома, Саня, не стыдно?Иль деньги глаза застили?

      Вов,ты о чём? расшифруй, а то старые мозги 8ми битные,тупят... drinks
      андрей юрьевич
  5. raid14 Сегодня, 13:49
    Реалии современной политики: "Враг моего друга, мой "друг".
    raid14
  6. Рабинович Сегодня, 14:05
    Вот закончите с даишем, потом с хизбалой и Ираном надо разобраться.
    Рабинович

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня