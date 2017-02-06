Источники: Россия и Израиль заключили тайное соглашение о «кодексе поведения» в небе над Сирией
В последние месяцы израильские ВВС существенно нарастили количество своих ударов по территории Сирии, в основном для пресечения снабжения «Хезболлы» современным вооружением, пишет французский бюллетень «Intelligence online».
«Израиль никогда официально ни подтверждал, ни опровергал эти удары. Напротив, молчание российской стороны по данному вопросу просто звенящее. Министерство обороны России, которое имеет привычку весьма оперативно критиковать западные полеты в Сирии, как воды в рот набрало относительно израильских действий», – говорится в статье, которую приводит блог bmpd.
Источники издания в Москве и Тель-Авиве подтвердили существование между сторонами «секретного соглашения, направленного на снижение конфликтности в сирийском небе».
«Этот "модус вивенди" обсуждался в марте 2016 года, причем с израильской стороны переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и начальник генерального штаба ВВС Амир Эшель, а с российской стороны – президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу», – пишет автор.
По словам источников, израильтянам удалось убедить российское руководство в необходимости ударов, целью которых является недопущение поставок оружия (особенно управляемых ракет и систем позиционирования) шиитским вооруженным формированиям в Ливане и на Голанских высотах.
Москва, в свою очередь, получила «строгий израильский нейтралитет» в ходе конфликта между режимом Асада и сирийскими боевиками, заключает издание.
Российский боевой вертолет Ми-28Н в небе над Идлибом, 23.01.2017
«Израиль никогда официально ни подтверждал, ни опровергал эти удары. Напротив, молчание российской стороны по данному вопросу просто звенящее. Министерство обороны России, которое имеет привычку весьма оперативно критиковать западные полеты в Сирии, как воды в рот набрало относительно израильских действий», – говорится в статье, которую приводит блог bmpd.
Источники издания в Москве и Тель-Авиве подтвердили существование между сторонами «секретного соглашения, направленного на снижение конфликтности в сирийском небе».
«Этот "модус вивенди" обсуждался в марте 2016 года, причем с израильской стороны переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и начальник генерального штаба ВВС Амир Эшель, а с российской стороны – президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу», – пишет автор.
По словам источников, израильтянам удалось убедить российское руководство в необходимости ударов, целью которых является недопущение поставок оружия (особенно управляемых ракет и систем позиционирования) шиитским вооруженным формированиям в Ливане и на Голанских высотах.
Москва, в свою очередь, получила «строгий израильский нейтралитет» в ходе конфликта между режимом Асада и сирийскими боевиками, заключает издание.
Использованы фотографии: twitter.com/dprkjones