14:02 06 февраля

Ассортимент «Калашникова» пополнится помповым карабином

Концерн «Калашников» подготовил к серийному выпуску нестандартную модель оружия – спортивный карабин под названием KSZ-223 (Иж-1618), сообщает Warspot со ссылкой на президента Федерации практической стрельбы РФ Виталия Крючина.



Уважаемые участники Чемпионата Мира по карабину! Концерн "Калашников" изготавливает специально для Чемпионата нарезные помповые карабины для стрельбы в дисциплинах с ручной перезарядкой. Ожидаем выхода нового уникального спортивного оружия в конце февраля под маркой KSZ-223 (Иж-1618),
написал Крючин в своем «Фейсбуке».


Внешне KSZ-223 будет похож на классический автомат Калашникова в современном оформлении.

Так, «модель будет иметь телескопический приклад, эргономичную пистолетную рукоять, а также две планки Пикатинни для крепления оружейных аксессуаров». При этом карабин оснащен помповым механизмом перезарядки, в котором цевье стилизовано под ствольную накладку. «Для перезарядки оружия необходимо будет совершить движение цевьем», – говорится в сообщении.

Крючин отметил, что модель создана «для нужд спортивных стрелков, участвующих в дисциплинах, где допускается только оружие с ручной перезарядкой».

Аналоги российского карабина уже выпускаются в США. Это модели PAR-1, PAR-2 и PAR-3 производства компании «Century International Arms». Они пользуются популярностью в тех штатах, где запрещена свободная продажа автоматического оружия.

Стрельба из карабина PAR-1

Использованы фотографии: facebook.com
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Комментарии 2
  1. loki565 Сегодня, 13:52
    Зачем эта порнография?
    loki565
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:56
      Цитата: loki565
      Зачем эта порнография?

      то что надо для "росгвардии"... дурь из нищеты выбивать...
      андрей юрьевич

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