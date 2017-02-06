Ассортимент «Калашникова» пополнится помповым карабином

Уважаемые участники Чемпионата Мира по карабину! Концерн "Калашников" изготавливает специально для Чемпионата нарезные помповые карабины для стрельбы в дисциплинах с ручной перезарядкой. Ожидаем выхода нового уникального спортивного оружия в конце февраля под маркой KSZ-223 (Иж-1618),

Концерн «Калашников» подготовил к серийному выпуску нестандартную модель оружия – спортивный карабин под названием KSZ-223 (Иж-1618), сообщает Warspot со ссылкой на президента Федерации практической стрельбы РФ Виталия Крючина.написал Крючин в своем «Фейсбуке».Внешне KSZ-223 будет похож на классический автомат Калашникова в современном оформлении.Так, «модель будет иметь телескопический приклад, эргономичную пистолетную рукоять, а также две планки Пикатинни для крепления оружейных аксессуаров». При этом карабин оснащен помповым механизмом перезарядки, в котором цевье стилизовано под ствольную накладку. «Для перезарядки оружия необходимо будет совершить движение цевьем», – говорится в сообщении.Крючин отметил, что модель создана «для нужд спортивных стрелков, участвующих в дисциплинах, где допускается только оружие с ручной перезарядкой».Аналоги российского карабина уже выпускаются в США. Это модели PAR-1, PAR-2 и PAR-3 производства компании «Century International Arms». Они пользуются популярностью в тех штатах, где запрещена свободная продажа автоматического оружия.Стрельба из карабина PAR-1