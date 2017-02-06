22:27 06 февраля

Американский БПЛА типа RQ-4 Global вновь замечен над Украиной

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global провел очередной разведывательный полет в небе над Украиной, сообщает Военный информатор со ссылкой на сайт, отслеживающий передвижение военной авиации.



«Согласно данным транспондера (приёмопередающее устройство, передающее информации о передвижениях воздушного судна) беспилотный дрон совершал полет вдоль линии столкновения правительственных войск с отрядами сепаратистов на Востоке страны», – говорится в сообщении.


Американский БПЛА типа RQ-4 Global вновь замечен над Украиной


Отмечается, что RQ-4 Global Hawk производства компании «Teledyne Ryan Aeronautical» (дочернее предприятие «Northrop Grumman») может находиться в воздухе до 30-ти часов на высоте до 18 км.

Двумя днями ранее RQ-4 Global Hawk совершил разведывательный полет над Ливией. Всего он провел в воздухе 21 час.

Беспилотник базируется на базе Сигонелла в Сицилии. Ранее командование НАТО и командование США в Африке заявляли, что полеты БПЛА RQ-4 Global Hawk не являются секретом.

Использованы фотографии: Cyber Security Agency
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Комментарии 45
  1. krokodil25 Сегодня, 14:25
    А разве нельзя сделать как в Крыму посадить или сбить?
    krokodil25
    1. svp67 Сегодня, 14:28
      Цитата: krokodil25
      А разве нельзя сделать как в Крыму посадить или сбить?

      Можно, только это равноценно объявлению войны США. Он же не над нашей территорией летал
      svp67
    2. 210окв Сегодня, 14:31
      А в Крыму сажали или сбивали "Глобал Хоук"?
      210окв
      1. krokodil25 Сегодня, 14:34
        Цитата: 210окв
        А в Крыму сажали или сбивали "Глобал Хоук"?

        Ну БПЛА приземлился по крайней мере.
        krokodil25
        1. 210окв Сегодня, 14:41
          Это две огромные разницы...
          Цитата: krokodil25
          Цитата: 210окв
          А в Крыму сажали или сбивали "Глобал Хоук"?

          Ну БПЛА приземлился по крайней мере.
          210окв
        2. Alex_Tug Сегодня, 17:24
          Цитата: krokodil25
          Цитата: 210окв
          А в Крыму сажали или сбивали "Глобал Хоук"?
          Ну БПЛА приземлился по крайней мере.

          Что-то такого не помню. Выловили беспилотник-мишень Айрбас (точнее прибило к берегу). А чтоб сажали - нет. Кинь ссылку, если есть.
          Alex_Tug
      2. DenZ Сегодня, 16:06
        Цитата: 210окв
        А в Крыму сажали или сбивали "Глобал Хоук"?

        Нет, не Глобал Хок, там именно сажали и модель попроще, с какой-то базы в Германии вылетел.
        DenZ
        1. KVIRTU Сегодня, 21:41
          "...сбили 8-го марта, а второй 12-го 2014"
          Какая тогда "Автобаза"?
          "...техника была замечена силами народной самообороны и сотрудниками «Беркута». По объекту был открыт огонь на поражение."
          Укроп тогда с бытовых БПЛА лепил такие фейки
          Наши, впрочем, не отставали
          Тупой фотошоп с вот этого
          Газни, Афганистан
          KVIRTU
    3. VadimSt Сегодня, 14:31
      Ага! Возьмем и "приземлим" возможную "разрядку". Умно!
      VadimSt
      1. антивирус Сегодня, 14:40
        Птичка на нас работает. Проверит , чего добились украинцы под Авдеевкой. Если в пустую сходили --тогда отказаться от них порекомендуют.
        "Убытки" надо ликвидировать!
        антивирус
    4. Серый брат Сегодня, 14:53
      Цитата: krokodil25
      А разве нельзя сделать как в Крыму посадить или сбить?

      Далеко он держится, к линии соприкосновения американе боятся подходить, там пьяные хохлы могут сбить дорогостоящую технику.
      Как они "боинг" сбили:
      Серый брат
    5. НЕКСУС Сегодня, 14:56
      Цитата: krokodil25
      А разве нельзя сделать как в Крыму посадить или сбить?

      Чем?На Донбассе нет ни Красухи-4,ни Москвы-1,ничего подобного пока.Но раз зачастили летать такие БПЛА,то ,думаю в скором времени такая техника там появится.
      НЕКСУС
    6. viktor. Сегодня, 15:58
      А можно и как Китайцы laughing wink
      viktor.
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:27
    Приземлить бы этого "райского кенара" ,да изучить...
    НЕКСУС
    1. vanek77 Сегодня, 14:37
      Интересно, а почему комментарий Александра Юрьевича исчез и мой был отвергнут, с негативной оценкой происшедшего. Админы не дремлют. laughing Понятно сейчас польется:-" Третья мировая и т.д.". В Сирии мы в Алепо три калибра по их командному пункту запустили уничтожив тридцать офицеров и никакой третьей мировой.
      vanek77
    2. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:45
      Цитата: НЕКСУС
      Приземлить бы этого "райского кенара" ,да изучить..

      Нафиг надо изучать - амерская техника попильное г.о.в.н.о. вроди Ф35.
      Молодой_Коммунист
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:47
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Нафиг надо изучать - амерская техника попильное г.о.в.н.о. вроди Ф35.

        Уверены? Тогда кричите УРА!
        НЕКСУС
        1. vanek77 Сегодня, 15:53
          Согласен Нексус, птичка нам бы очень пригодилась, там технологий тьма, а тут такой экспонат летает. Китайцы бы без раздумья приземлили его. Наверное поэтому они возле них рядышком не летают. laughing
          vanek77
        2. jonhr Сегодня, 16:39
          да нет он тонко подколол урякалок
          jonhr
      2. антивирус Сегодня, 15:19
        если г.о.н. то можно сделать лучше? за 5 дней. на коленке
        антивирус
      3. Koshak Сегодня, 20:30
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Нафиг надо изучать - амерская техника попильное г.о.в.н.о. вроди Ф35.

        Конечно. вродИ с дивана вам виднее. Предложите что нибудь своей разработки.
        Koshak
  3. Мар.Тира Сегодня, 14:29
    Цитата: krokodil25
    А разве нельзя сделать как в Крыму посадить или сбить?

    Он же на чужой территории.Это будет международный скандал.Наверно северный ветер ищет?А вот добрая весть.Пойман исполнитель и организатор терракта против начальника милиции Олега Анащенко в Луганске.Майор ВСУ,но фамилию не сообщили!Содрать с живого шкуру и отпустить на линии разграничения пускай бежит.
    Мар.Тира
    1. vanek77 Сегодня, 14:32
      Над Сирией все чужие и ничего, как то приживаются.
      vanek77
    2. novobranets Сегодня, 14:34
      Цитата: Мар.Тира
      Содрать с живого шкуру и отпустить на линии разграничения пускай бежит.

      Ну куда он без шкуры то, люди же засмеют. lol А вот еще новость прикольная.
      Мигранты в Мурманске пристали к русской девушке, теперь 18 из них в больнице, 33 в спецприемнике

      Мигранты с Ближнего Востока, проездом заехавшие в одни из ночных клубов Мурманской области по привычке стали приставать к русским девушкам. Они слишком поздно сообразили, что находятся не в Евросоюзе.
      Правоохранительные органы Мурманска не хотят поднимать эту тему и на все вопросы фактически отрицают факт «массового причинения телесных повреждений группе мигрантов». Тем не менее, местные пользователи социальных сетей с удовольствием делятся комментариями по поводу этого происшествия.
      Ранее СМИ распространили информацию о том, что Норвегия депортировала за «плохое поведение» около 50-ти мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана назад в Россию, с территории которой они якобы и прибыли в Норвегию. Прибыв в Россию, беженцы решили немного развлечься в местном ночном клубе «Гандвик» и подзабыв, где находятся, решили немного поприставать к русским девушкам.
      Проблема заключалась в том, что в Мурманской области с толерантностью не так хорошо как в просвещенной Европе. Судя по откликам местных, мигранты пытались прятаться даже в частном секторе, где их находили и «воспитывали». Если бы не прибывшие наряды полиции, дело бы было совсем плохо, особенно на фоне мурманского морозца.
      Кстати, судя по все тем же откликам, мурманские правоохранители, прибывшие на драку, тоже толерантностью не отличались и «призывая не чинить самосуд, исподтишка вносили свою лепту в воспитание гостей», сообщает newsli.ru.
      Итоги: 18 мигрантов в больнице, 33 – топчут камеры местного спецприемника и очень хотят домой !!! Официального подтверждения информации от правоохранительных органов нет, может, не хотят давать очередной повод для западных измышлений о «дикой России».
      «Welcome to Russia». Гостям мы рады, но не надо забывать, что Вы в гостях.
      novobranets
      1. mihey Сегодня, 14:45
        Хорошо, что у нашего народа нет "полной потери иммунитета" laughing и, надеюсь, никогда и не будет hi
        mihey
    3. vanek77 Сегодня, 14:45
      Мда, в Донбассе все открыто действуют и матрасники и гейропейцы, завосят вооружение завозят отморозков наемников со всей гейропы, обучают открыто укровояк, обеспечивают их при помощи наблюдателей информации и никакого скандала. Только мы на цырлах ходим и ведем счет убитых командиров и лидеров ДНР и ЛНР.
      vanek77
  4. mihey Сегодня, 14:30
    Так-то еще и где-то на 300 км просматривает, то есть и приграничные районы России... Эх, посадить бы такой, да в коллекцию к привезенным с Сирии добавить feel
    mihey
    1. Серый брат Сегодня, 14:40
      Цитата: mihey
      Так-то еще и где-то на 300 км просматривает

      Эффективность такого "просмотра" падает пропорционально расстоянию, от линии соприкосновения, судя по скрину, эта лайба пролетела не менее чем в 30-ти км. Это далеко.
      Больше похоже что это укров палили.
      Серый брат
      1. jonhr Сегодня, 16:42
        ну если учесть что он по моему до 400 км информацию собирает то это не так уж и далеко
        jonhr
        1. Серый брат Сегодня, 22:18
          Цитата: jonhr
          ну если учесть что он по моему до 400 км информацию собирает то это не так уж и далеко

          Я смотрю расстояния растут. laughing
          И какими же средствами он "собирает информацию"?
          Для сравнения AVACS Боинг E-3 «Сентри» - здоровенная хрень, цели распознаёт до 400-т км.
          И то, успех сей операции от расстояния и условий работы зависит - он может быть и сможет определить тип самолёта на 400 км, но не сможет на 100 км отличить танк от пивного ларька.
          У него есть мощная РЛС с соответствующим энергопотреблением чтобы решать такие задачи.
          А что есть у Хока?
          Серый брат
  5. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:31
    Российские войска искал laughing Опять ничего не увидел, и убрался восвояси... tongue
    Наблюдатель 33
    1. svp67 Сегодня, 14:37
      Цитата: Наблюдатель 33
      Российские войска искал Опять ничего не увидел, и убрался восвояси...

      Да боюсь, что не все так радужно. Он вскрывает оборону республиканцев, маршруты выдвижения, наличие КП... За 10 часов "утюженья неба" там, он много чего разглядеть мог. Если конечно ему там не мешали...а ведь могли, даже вполне себе с нашей территории.
      svp67
      1. антивирус Сегодня, 14:43
        лазерной указкой?
        антивирус
        1. svp67 Сегодня, 14:51
          Цитата: антивирус
          лазерной указкой?

          Ага... только большой...
          svp67
      2. Alex_Tug Сегодня, 17:34
        Он вскрывает оборону республиканцев, маршруты выдвижения

        Чего там вскрывать? Там нет никаких линий фронта, а данные по линии соприкосновения можно собрать по отдельным фрагментам из маленьких дронов.
        Alex_Tug
        1. svp67 Сегодня, 18:00
          Цитата: Alex_Tug
          Чего там вскрывать? Там нет никаких линий фронта, а данные по линии соприкосновения можно собрать по отдельным фрагментам из маленьких дронов.

          То куда может взглянуть ЭТОТ, а это буквально под землю, те маленькие не способны...
          svp67
  6. игорка357 Сегодня, 14:45
    Опять из 15 комментов,2 нормальных!Хоук отличный агрегат,нам бы таких...но увы!
    игорка357
  7. Мар.Тира Сегодня, 14:50
    Цитата: novobranets
    Итоги: 18 мигрантов в больнице, 33 – топчут камеры местного спецприемника и очень хотят домой !!! Официального подтверждения информации от правоохранительных органов нет, может, не хотят давать очередной повод для западных измышлений о «дикой России».

    Хоть это было в прошлом году,но всё равно приятная весть
    Мар.Тира
  8. Злой 55 Сегодня, 14:56
    Не наводил ли он там там "Ураганы" на Донецк или съёмку делал для "Точки-У"..Зря отпустили..
    Злой 55
    1. Alex_Tug Сегодня, 17:35
      Для Трампа ЦРУ отчет по Украине пишет.
      Alex_Tug
  9. Valter1364 Сегодня, 14:56
    Весь мир - театр! Но даже в театре друга, называют другом, а врага, врагом.
    Мир, в котором врагов называют, партнёрами, а педерастов, геями - не правильный мир. negative
    Valter1364
  10. Рабинович Сегодня, 14:57
    Интересно, какой он использует источник питания.
    Рабинович
    1. svp67 Сегодня, 15:01
      Цитата: Рабинович
      Интересно, какой он использует источник питания.

      Думаю, что обныкновенный - генератор... Меня же больше иной вопрос интересует.
      svp67
  11. СерегаБосс Сегодня, 15:56
    Очень интересно что же он там вынюхивал? Куда доскакали скаклы? Или сколько частного сектора разрушили?
    СерегаБосс
  12. Волька Сегодня, 16:41
    янки пытаются знать наверняка что же происходит на Донбассе...
    Волька

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