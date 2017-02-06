Американский БПЛА типа RQ-4 Global вновь замечен над Украиной
Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global провел очередной разведывательный полет в небе над Украиной, сообщает Военный информатор со ссылкой на сайт, отслеживающий передвижение военной авиации.
«Согласно данным транспондера (приёмопередающее устройство, передающее информации о передвижениях воздушного судна) беспилотный дрон совершал полет вдоль линии столкновения правительственных войск с отрядами сепаратистов на Востоке страны», – говорится в сообщении.
Отмечается, что RQ-4 Global Hawk производства компании «Teledyne Ryan Aeronautical» (дочернее предприятие «Northrop Grumman») может находиться в воздухе до 30-ти часов на высоте до 18 км.
Двумя днями ранее RQ-4 Global Hawk совершил разведывательный полет над Ливией. Всего он провел в воздухе 21 час.
Беспилотник базируется на базе Сигонелла в Сицилии. Ранее командование НАТО и командование США в Африке заявляли, что полеты БПЛА RQ-4 Global Hawk не являются секретом.
«Согласно данным транспондера (приёмопередающее устройство, передающее информации о передвижениях воздушного судна) беспилотный дрон совершал полет вдоль линии столкновения правительственных войск с отрядами сепаратистов на Востоке страны», – говорится в сообщении.
Отмечается, что RQ-4 Global Hawk производства компании «Teledyne Ryan Aeronautical» (дочернее предприятие «Northrop Grumman») может находиться в воздухе до 30-ти часов на высоте до 18 км.
Двумя днями ранее RQ-4 Global Hawk совершил разведывательный полет над Ливией. Всего он провел в воздухе 21 час.
Беспилотник базируется на базе Сигонелла в Сицилии. Ранее командование НАТО и командование США в Африке заявляли, что полеты БПЛА RQ-4 Global Hawk не являются секретом.
Использованы фотографии: Cyber Security Agency