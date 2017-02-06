22:33 06 февраля

Как рождаются буксиры

В блоге Олега Кулешова опубликован фоторепортаж о Невском судостроительно-судоремонтном заводе, расположенном в Шлиссельбурге. Приводится информация о строительстве на предприятии новейших отечественных спасательных буксиров проекта MPSV12. Это буксиры, разработанные в Морском инжерном бюро «СПб-дизайн». Серия состоит из 4-х буксиров, заказанных Федеральным агентством морского и речного транспорта Минтранса РФ.

Суда такого проекта могут быть использованы как для несения аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, так и для патрулирования различных акваторий. Их планируется применять в районах нефтяных и газовых промыслов. Учитывая оснащение буксиров, они могут использоваться для тушения горящего на поверхности воды топлива и ликвидировать разливы нефтепродуктов.

Фото из блога Олега Кулешова.
Корпусообрабатывающий цех с магнитным краном:


Гильотина для рубки металла:


Газорезательная машина «Messer»:


Подготовленные детали буксира:


Днищевая секция будущего буксира:


П-образная секция:


Формирование корпуса буксира-спасателя «Бейсуг» для новороссийского филиала Морспасслужбы:


Винтовы лопасти:


Буксир-спасатель «Калас»:

Использованы фотографии: http://kuleshovoleg.ru
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Комментарии 4
  1. Мар.Тира Сегодня, 15:00
    "планируется применять в районах нефтяных и газовых промыслов". Я почему то не удивлён?.Ведь у нас промышленность на них и держится.Кто платит,тот девочку и танцует.
    Мар.Тира
  2. san4es Сегодня, 15:10
    Движения есть - это радует.Подобные суда раньше в основном у Скандинавов закупали. "Калас",как видно,имеет палубу "бака" закрытого типа
    san4es
  3. Мар.Тира Сегодня, 15:29
    Цитата: san4es
    Движения есть - это радует.Подобные суда раньше в основном у Скандинавов закупали. "Калас",как видно,имеет палубу "бака" закрытого типа

    Да и две подруливающие насадки в носовой части тоже неплохие.На месте может развернуться!
    Мар.Тира
  4. APASUS Сегодня, 20:59
    Смотрю на фото финский сварочник Kemppi используют,у меня аппарат аж с 89 года работает
    APASUS

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