Как рождаются буксиры
В блоге Олега Кулешова опубликован фоторепортаж о Невском судостроительно-судоремонтном заводе, расположенном в Шлиссельбурге. Приводится информация о строительстве на предприятии новейших отечественных спасательных буксиров проекта MPSV12. Это буксиры, разработанные в Морском инжерном бюро «СПб-дизайн». Серия состоит из 4-х буксиров, заказанных Федеральным агентством морского и речного транспорта Минтранса РФ.
Суда такого проекта могут быть использованы как для несения аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, так и для патрулирования различных акваторий. Их планируется применять в районах нефтяных и газовых промыслов. Учитывая оснащение буксиров, они могут использоваться для тушения горящего на поверхности воды топлива и ликвидировать разливы нефтепродуктов.
Фото из блога Олега Кулешова.
Гильотина для рубки металла:
Газорезательная машина «Messer»:
Подготовленные детали буксира:
Днищевая секция будущего буксира:
П-образная секция:
Формирование корпуса буксира-спасателя «Бейсуг» для новороссийского филиала Морспасслужбы:
Винтовы лопасти:
Буксир-спасатель «Калас»:
Суда такого проекта могут быть использованы как для несения аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, так и для патрулирования различных акваторий. Их планируется применять в районах нефтяных и газовых промыслов. Учитывая оснащение буксиров, они могут использоваться для тушения горящего на поверхности воды топлива и ликвидировать разливы нефтепродуктов.
Фото из блога Олега Кулешова.
Гильотина для рубки металла:
Газорезательная машина «Messer»:
Подготовленные детали буксира:
Днищевая секция будущего буксира:
П-образная секция:
Формирование корпуса буксира-спасателя «Бейсуг» для новороссийского филиала Морспасслужбы:
Винтовы лопасти:
Буксир-спасатель «Калас»:
Использованы фотографии: http://kuleshovoleg.ru