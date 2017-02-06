На Украине проводят испытания беспилотника «Фурия»
Специалисты Государственного научно-испытательного центра ВСУ проводят близ Чернигова испытания беспилотного авиационного комплекса А1-С «Фурия», передает Военный информатор сообщение украинского «Национального промышленного портала».
«Беспилотный авиационный комплекс А1-С "Фурия" уже прошел боевое крещение в зоне АТО и имеет положительные характеристики на поле боя. Ученые испытывали "Фурию" с современными модернизированными составляющими, в условиях низких температур. И наряду с этим шла подготовка инструкторов, которые будут готовить операторов для применения беспилотника в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что военные специалисты проверяют работоспособность всех систем «в сверхсложных условиях».
«Ученые долго изучали теоретические составляющие испытаний, и вот настала финальная фаза – практическая», – пишет портал.
Автор подчеркивает, что тестирование проводится в обстановке, приближенной к боевой. «В данном случае это – низкие температуры и неблагоприятные погодные условия», – отмечает он.
В случае успешного завершения испытаний, беспилотники начнут поступать в подразделения ВСУ.
«Беспилотный авиационный комплекс А1-С "Фурия" уже прошел боевое крещение в зоне АТО и имеет положительные характеристики на поле боя. Ученые испытывали "Фурию" с современными модернизированными составляющими, в условиях низких температур. И наряду с этим шла подготовка инструкторов, которые будут готовить операторов для применения беспилотника в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что военные специалисты проверяют работоспособность всех систем «в сверхсложных условиях».
«Ученые долго изучали теоретические составляющие испытаний, и вот настала финальная фаза – практическая», – пишет портал.
Автор подчеркивает, что тестирование проводится в обстановке, приближенной к боевой. «В данном случае это – низкие температуры и неблагоприятные погодные условия», – отмечает он.
В случае успешного завершения испытаний, беспилотники начнут поступать в подразделения ВСУ.
Использованы фотографии: http://military-informant.com