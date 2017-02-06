22:31 06 февраля

На Украине проводят испытания беспилотника «Фурия»

Специалисты Государственного научно-испытательного центра ВСУ проводят близ Чернигова испытания беспилотного авиационного комплекса А1-С «Фурия», передает Военный информатор сообщение украинского «Национального промышленного портала».



«Беспилотный авиационный комплекс А1-С "Фурия" уже прошел боевое крещение в зоне АТО и имеет положительные характеристики на поле боя. Ученые испытывали "Фурию" с современными модернизированными составляющими, в условиях низких температур. И наряду с этим шла подготовка инструкторов, которые будут готовить операторов для применения беспилотника в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины», – говорится в сообщении.


Отмечается, что военные специалисты проверяют работоспособность всех систем «в сверхсложных условиях».

«Ученые долго изучали теоретические составляющие испытаний, и вот настала финальная фаза – практическая», – пишет портал.



Автор подчеркивает, что тестирование проводится в обстановке, приближенной к боевой. «В данном случае это – низкие температуры и неблагоприятные погодные условия», – отмечает он.

В случае успешного завершения испытаний, беспилотники начнут поступать в подразделения ВСУ.

Использованы фотографии: http://military-informant.com
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Комментарии 30
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:58
    Это на фото беспилотник заместо сторожевого пса -на коврике лежит и двор охраняет? lol Первый в мире гавкающий беспилотник lol ,а главное-сало не потребляет! lol
    Изгоняющий либероидов
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:12
      На Украине проходят испытания беспилотника «Фурия»

      Ну так и назвали бы прямо: Фарион, а то фурия... yes
      СРЦ П-15
      1. V.ic Сегодня, 16:18
        Цитата: СРЦ П-15
        назвали бы прямо: Фарион, а то фурия..

        ...это смотря какая харя будет намалёвана на передней части фюзеляжа, м.б. Савченко, а м.б. и Тимошенко...
        V.ic
      2. Ростов Папа Сегодня, 16:29
        Похоже головная часть была позаимствована в сексшопе, какая креативная мысль конструкторов laughing
        Еще как вариант....
        Ростов Папа
      3. avdkrd Сегодня, 17:47
        Цитата: СРЦ П-15
        На Украине проходят испытания беспилотника «Фурия»

        Ну так и назвали бы прямо: Фарион, а то фурия... yes

        им в пору медицинские диагнозы в названиях применять, энурез например или шизоид
        avdkrd
  2. 210окв Сегодня, 15:59
    Что это за приблуда на коврике?Игрушка для кота?
    210окв
    1. Red_Hamer Сегодня, 17:05
      Нет, это не для котэ, это покупали электромотор там где нашли! А нашли его( да, да там в и нашли, (пошлость то какая!). Над фюзеляжем, тоже особо не работали, просто крылья приделали, ну а чего утруждаться wassat
      Red_Hamer
  3. COJIDAT Сегодня, 15:59
    Примерно такие же, только без камеры, в А/М кружке в середине 90-х собирали..
    COJIDAT
    1. 210окв Сегодня, 19:34
      Вы уж не обижайтесь..Но такой фюзеляж,точнее форму наверное брали из популярных в то время фильмов Тинто Брасса..
      Цитата: COJIDAT
      Примерно такие же, только без камеры, в А/М кружке в середине 90-х собирали..
      210окв
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:59
    Платформа плохо стабилизируется при перемещениях, а объектив при работе трансфокатора (зумма, в просторечье). А так нормальный бытовой беспилотник. Надеюсь, системами РЭБ связь у него подавляется, иначе эти "глаза в небе" много плохого могут натворить, в качестве корректировщиков артиллерии, например.
    Горный стрелок
  5. BAI Сегодня, 16:00
    А чего здесь изучать? У нас в Сибири и на Дальнем Востоке давно летают. Все проблемы - в организационно-разрешительной стороне вопроса.
    BAI
    1. Альф Сегодня, 22:29
      Цитата: BAI
      Все проблемы - в организационно-разрешительной стороне вопроса.

      В Украине все проблемы упираются в формулу-некому, не на чем и не на что.
      Альф
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:00
    Что то мне его "головная часть "напоминает, lol правда,цвет иной lol
    Изгоняющий либероидов
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:27
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Что то мне его "головная часть "напоминает, правда,цвет иной

      Какой презерватив надели, такой и цвет. feel feel
      СРЦ П-15
    2. Смог Сегодня, 18:57
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Что то мне его "головная часть "напоминает, lol правда,цвет иной lol

      Насчет цвета: Замерз однако.
      Все же
      Ученые испытывали "Фурию" в условиях низких температур
      Смог
  7. алекс-сп Сегодня, 16:02
    Что-то его Головная часть напоминает, не совсем созвучное...
    алекс-сп
    1. Red_Hamer Сегодня, 17:18
      Да уж, ДИЛДОЛЁТ удался!
      Red_Hamer
  8. MoJloT Сегодня, 16:19
    Хурия, я даже говорить не буду на что он похож!))
    MoJloT
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:38
      MoJloT
      я даже говорить не буду на что он похож!))
      Ну что похож ,то похож.
      Cамоделкины.Какой только дури за последнии три года там не придумали.
      Наблюдатель2014
  9. RUSOIVAN Сегодня, 16:58
    савченко на пороховую бочку посадили? Пущай полетает?
    RUSOIVAN
  10. Alex_Tug Сегодня, 17:18
    Ф...г с ним с беспилотником. Что за стая собак на последней минуте? ВСУ готовит боевых собак? Спались... слили секретные данные.
    Alex_Tug
  11. кэп54 Сегодня, 18:01
    Это что? Летающий фаллоимитатор? Берегись укросексшопы!..
    кэп54
    1. iouris Сегодня, 18:47
      Следующий шаг - комплекс: пятикрылый шести...й. Прости Господи. Похоже, по мнению бандеровцев, гражданская война будет идти очень долго.
      iouris
  12. Влад5307 Сегодня, 19:00
    Не похоже чтобы заявленная картинка была получена с этого чуда на коврике, оно не способно зависать на одном месте как это показано на видео. Очередная зрада посетила хохло-конструкторов - подмена на лицо! lol
    Влад5307
  13. Berkut24 Сегодня, 19:26
    «Ученые долго изучали теоретические составляющие испытаний"
    Блин, новый мем после "английские ученые". Украинские ученые...
    Berkut24
  14. Evgenijus Сегодня, 19:37
    Нормальный беспилотник. Здесь надо не ехидничать по поводу картинки, а предлагать идеи по борьбе с ними. Вредный аппарат, даже с такой оптикой. Надеюсь, попадет в каталог частот наших РЭБ -овцев.
    Evgenijus
  15. VadimSt Сегодня, 20:14
    "Фурия" - в древнеримской мифологии, богиня мести. Пэрэможем не инновациями, так громкими названиями!
    VadimSt
  16. APASUS Сегодня, 20:38
    Первый в мире беспилотник собранный на скотче или чем там ему камеру примотали?
    APASUS
  17. Incvizitor Сегодня, 20:49
    Его ещё "Лелека" называют, можно проще: "Калека"

    На аэродроме вблизи Чернигова в Государственном научно-исследовательском центре Вооружённых сил Украины прошло испытание украинского беспилотного летательного аппарата «Лелека-100».
    Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

    «Во время испытательных работ планируем оценить массогабаритные и аэроэргономичные показатели «Лелеки», а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях», — рассказал полковник Владимир Дмитриев.

    https://www.youtube.com/watch?v=XZ4zaV775zo
    Incvizitor
  18. serega.fedotov Сегодня, 21:33
    Это чудо напоминает "его"только с крыльями и на пол шестого....
    serega.fedotov

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