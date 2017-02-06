Юлия Тимошенко предлагает ввести военное положение в Донбассе

Юлия Тимошенко, вернувшая на днях в Киев из США, где принимала участие в так называемом молитвенном ужине Дональда Трампа, решила предложить свой вариант действий в Донбассе. По словам возглавляющей «Батькивщину» женщины с косой (коса, кстати, снова появилась на голове у Тимошенко), в Донбассе необходимо в срочном порядке ввести военное положение.Помимо введения военного положения, Тимошенко призвала власти в Киеве к принятию закона «об оккупированных территориях». Речь идёт о законе, который называет «оккупированными территориями Украины» неконтролируемые Киевом территории Донбасса, а именно Донецкую и Луганскую народные республики. Такой закон автоматически вводит запрет на какую-либо торговлю с ДНР и ЛНР, а также перекрывает работу Координационной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.По словам Тимошенко, «хамство с торговлей давно пора прекратить».Можно предположить, что Киев вряд ли пойдёт на введение военного положения. Ведь военного положения без объявления войны не бывает. А если Киев признает, что ведёт военные действия вместе с введением военного положения, то страна сразу же лишается возможности кредитоваться у зарубежных «партнёров», включая Международный валютный фонд.Нужно отметить, что попытка Тимошенко встретиться в США с Дональдом Трампом провалилась, а потому нардепу ВРУ приходится напоминать о себе другими способами.