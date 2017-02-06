22:28 06 февраля

Юлия Тимошенко предлагает ввести военное положение в Донбассе

Юлия Тимошенко, вернувшая на днях в Киев из США, где принимала участие в так называемом молитвенном ужине Дональда Трампа, решила предложить свой вариант действий в Донбассе. По словам возглавляющей «Батькивщину» женщины с косой (коса, кстати, снова появилась на голове у Тимошенко), в Донбассе необходимо в срочном порядке ввести военное положение.

Юлия Тимошенко предлагает ввести военное положение в Донбассе


Помимо введения военного положения, Тимошенко призвала власти в Киеве к принятию закона «об оккупированных территориях». Речь идёт о законе, который называет «оккупированными территориями Украины» неконтролируемые Киевом территории Донбасса, а именно Донецкую и Луганскую народные республики. Такой закон автоматически вводит запрет на какую-либо торговлю с ДНР и ЛНР, а также перекрывает работу Координационной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.


По словам Тимошенко, «хамство с торговлей давно пора прекратить».

Можно предположить, что Киев вряд ли пойдёт на введение военного положения. Ведь военного положения без объявления войны не бывает. А если Киев признает, что ведёт военные действия вместе с введением военного положения, то страна сразу же лишается возможности кредитоваться у зарубежных «партнёров», включая Международный валютный фонд.

Нужно отметить, что попытка Тимошенко встретиться в США с Дональдом Трампом провалилась, а потому нардепу ВРУ приходится напоминать о себе другими способами.

Использованы фотографии: Sharij.net
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Комментарии 58
  1. 210окв Сегодня, 15:57
    Ну давай,кобыла..Развяжи нам руки...Целый паноптикум я гляжу озабоченных дамочек там собрался..Фарион,Савченко,Тимощенко..Обезьяны..Ть
    фу!
    210окв
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:59
      (коса, кстати, снова появилась на голове у Тимошенко),

      Ну правильно: "Коси коса, пока роса!" Ждём следующего вояжа Юли в США, теперь на помывку Трампа в бане. К туалету её больше не пустят. lol
      СРЦ П-15
      1. Zibelew Сегодня, 16:11
        Тимошенко ждала трампа у туалета.У Юльки две ходки за спиной как-никак. Поэтому и заняла привычное ей место. У параши.
        Zibelew
        1. Alena Frolovna Сегодня, 17:28
          Как посмотрю на эту даму с косой, так сразу вспоминается:

          "За песчаной косой лопоухий косой пал под острой косой косой бабы с косой".
          Alena Frolovna
      2. Касым Сегодня, 16:17
        Теперь понятно зачем эта война нужна была Порошенко - поговорить с Трампом раньше, чем оппоненты и договориться о встрече. Выразить полную лояльность, выставляя из себя жертву. Но вот Трамп не подпишется в ближайшее время на встречу, ему сейчас ВВП нужен для хоть какого-то результата для "стодневки". А Сирия - это то, что может быстро дать результат без особых затрат. Трамп сказал, что не будет трепать языком по поводу военных планов. И скорее всего работа уже идет. hi
        "Украина - плохой актив". И уходит с повестки дня Вашингтона - Порось только не дает забыть - что он еще сделает, какую провокацию выкинет (а это он обязательно выкинет, и боюсь, что может очень громко это сделать)!?
        Касым
        1. Монархист Сегодня, 18:14
          Комбриг Касым,Вы правы:"..... Порось только не дает забыть-что он еще сделает,какую провокацию выкенет"ему обязательно надо о себе напоминать: пока ещё остались "дружбаны",фрау Печаль,лягушатник. А провокации -естественное состояние Майдаунов.
          Монархист
      3. To be or not to be Сегодня, 16:19
        Какой туалет? Когда идет президент сша да еще в туалет .-всех убирают за два -три кольца охраны. мышь не проскользнет Тем паче баба с косой laughing
        Да и наверное само очко на сто ладов проверят -нет ли там майора Пронина laughing
        To be or not to be
        1. Ныробский Сегодня, 21:13
          Цитата: To be or not to be
          Какой туалет? Когда идет президент сша да еще в туалет .-всех убирают за два -три кольца охраны. мышь не проскользнет Тем паче баба с косо

          Мышь то может быть и не проскочит, но Юля с её опытом шкериться по зоне, любой мыши фору даст.
          Ныробский
      4. 30 вис Сегодня, 18:47
        На Украине есть боевой пи..рас , есть и женщина с боевой косой ! Свидомые называют её -- Йуля , бахиня , тигрюля А она просто Юля Капительман ( Сонька золотая ручка !) !
        30 вис
    2. vovanpain Сегодня, 16:15
      Нужно отметить, что попытка Тимошенко встретиться в США с Дональдом Трампом провалилась,

      Ну да ну да,у Тимохи и осталось только рот да коса. feel
      vovanpain
    3. Самаритянин Сегодня, 17:14
      Тимошенко - умерла так умерла, политический труп...
      Самаритянин
      1. Pirogov Сегодня, 17:23
        Цитата: Самаритянин
        Тимошенко - умерла так умерла, политический труп...

        Эта дамочка себя ещё покажет , труп то оно труп ,но гадости ещё много может сделать.
        Pirogov
      2. Смог Сегодня, 18:20
        Тимошенко - умерла так умерла, политический труп...

        Не, это не труп.
        Это кобра, притаившаяся сейчас сторонке, под кустиком.
        Но уже начала выползать на солнышко. Вот в штаты скаталась. Так сказать -людей посмотреть и себя показать. Получились смотрины, не получились сказать определенно трудно.
        Сейчас яда поднакопит и покажет себя во всей "красе".
        Йуля боец опытный и скидывать ее с политической арены страны"У" в данной ситуации нельзя.

        Смог
      3. Ин100грамм Сегодня, 18:48
        Цитата: Самаритянин
        Тимошенко - умерла так умерла, политический труп...

        Зомби пакостить тоже умеют
        Ин100грамм
  2. БКМ Сегодня, 16:00
    Монгольская принцесса вернулась?
    БКМ
    1. birs Сегодня, 16:06
      Тиха монгольская ночь, но кумыс надо перепрятать)
      birs
  3. ИванИванов Сегодня, 16:01
    Кто-то из экспертов говорил мол с тимошенкой договоимся. вот и ответ.
    ИванИванов
    1. Стропорез Сегодня, 16:50
      Все свои мильярды юлька натырили в тесном взаимодействии с нашим гасмясом.
      Стропорез
      1. svp67 Сегодня, 16:56
        Цитата: Стропорез
        Все свои мильярды юлька натырили в тесном взаимодействии с нашим

        Не волнуйтесь, эта гарна дивчина не где свою копейку не упускала... Жадная, хваткая и беспринципная...
        svp67
        1. Стропорез Сегодня, 16:58
          Цитата: svp67
          эта гарна дивчина не где свою копейку не упускала... Жадная, хваткая и беспринципная...

          Правды ради, отметим, что у нас своих таких за гланды.
          Стропорез
          1. svp67 Сегодня, 17:21
            Цитата: Стропорез
            Правды ради, отметим, что у нас своих таких за гланды.

            Таких как она? Таких, Слава Богу, НЕТ. Все наши - мелкие рыбешки.
            svp67
            1. Стропорез Сегодня, 17:38
              Цитата: svp67
              Таких как она? Таких, Слава Богу, НЕТ. Все наши - мелкие рыбешки.

              я имел в виду Ваши слова
              Цитата: svp67
              Жадная, хваткая и беспринципная...
              ,а не масштабы личности или махинаций. hi
              Стропорез
    2. Paranoid50 Сегодня, 16:58
      Цитата: ИванИванов
      мол с тимошенкой договоимся.

      Отчасти это так,если только будет ей гешефт маячить. Причём уже договаривались - она за это срок оттянула. А все её заявления типа "атомным оружием их ... военное положение ввести..." для местного потребления и не от большого ума. Военное положение,прекращение торговли... уголь из ЛДНР не идёт... Вот и пустят Юльку на растопку. Ну,если поймают.
      Paranoid50
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:05
    А еще надо срочно состричь косу, она тараканам мешает домой -в пустую юлину черепную коробку попасть. fool
    Изгоняющий либероидов
  5. parusnik Сегодня, 16:06
    Легче сказать горшочек не вари...Но ума у укров на это не хватит...А горшочек уже столько каши наварил...Ибо своим Майданом таких дров наломали, такую кашу заварили...
    parusnik
  6. Masya Masya Сегодня, 16:11
    Цитата: БКМ
    Монгольская принцесса вернулась?

    От туда?

    Очевидно вернулась... lol
    Masya Masya
  7. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 16:15
    Она это говорит,потому что,она знает что ей помогут обойти ограничения в МВФ и др.кредиторов.
    КИБЕРНИНДЗЯ
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:18
    Ядерная б...короче,подстилка самое "вежливое "определение к ней.
    Изгоняющий либероидов
  9. svp67 Сегодня, 16:19
    Юлия Тимошенко предлагает ввести
    что что? Ах
    военное положение в Донбассе
    и всего то...стареет...запросы уже не те. а вот амбиции пока остались.
    Юлия Тимошенко, вернувшая на днях в Киев из США, где принимала участие в так называемом молитвенном ужине Дональда Трампа,

    svp67
    1. stalkerwalker Сегодня, 16:31
      Цитата: svp67
      .стареет...запросы уже не те. а вот амбиции пока остались.

      Да.....
      Амбиции с заднего ракурса... ничего ...так себе....
      feel
      stalkerwalker
      1. svp67 Сегодня, 16:39
        Цитата: stalkerwalker
        Амбиции с заднего ракурса... ничего ...так себе....

        По аккуратней... с ней связаться - себе проблемы заработать. Одна судьба Лазаренко чего стоит.... Вот отсидит свою пятнашку, еще года три осталось и как он с ней разговаривать будет, не знаю...
        svp67
  10. Горный стрелок Сегодня, 16:19
    Они не могут прекратить войну. Ведь это ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ. Любой политик скажет, что в случае, даже если жена тебя застала в пикантном положении с ...секретаршей, никогда и ни в чем не сознавайся. А сознаться в том, что убили полсотни тысяч своего народу и разорили страну просто так - за Петины миллиарды? Посему риторика одна, войну продолжать, и неважно, как ее обзывать.
    Горный стрелок
  11. PValery53 Сегодня, 16:20
    Нешто "женщина с косой" может "родить" что-то благоразумное в отношении России?. - Однажды за свой экспромп по газу она уже отсидела. А теперь она, с введением военного положения, может стать ещё и полководцем. Этого ещё не хватало!
    PValery53
  12. venik Сегодня, 16:22
    Вот-вот!
    Эту фальшивую косу (или хитрож...опую лису), только еще в "курятник" запустить...!!!
    Ох, как давно она рвется к высшим эшелонам ("власти" "дерибана")!!!
    И ведь по побывала уже "премьером" (с "ручным" управлением денежными потоками!). Потом - "на зону"! Неужели мало???
    Ну ЧТО с НИМИ делать????
    venik
    1. lis-ik Сегодня, 16:52
      Ну какова "дивчина", её в дверь, она в окно. Непотопляемая, реально персонаж достоин восхищения!
      lis-ik
  13. Горменгаст Сегодня, 16:27
    Военное положение - это вернейший способ прекратить финансирование от МВФ. Или менять правила (опять!) для МВФ. А как проголосуют США? am

    Тимошенко, видимо, по непонятным нам причинам, зарядилась русофобией после молитвенного ужина. Вообще, сочетание слов "молитвенный" и "война" есть неописуемая ересь, сравнимая только с пассажами Турчинова, за которого мне стыдно.

    Благодаря деяниям этого якобы баптиста, к соответствующему христианскому течению относятся подозрительно. Хотя настоящий баптист - вообще бы не участвовал в государственном управлении, не говоря уже об неописуемом (с точки зрения истинного христианства) инициировании геноцида Донбасса, в котором Турчинов виноват более, чем алкоголик Порошенко.
    Горменгаст
  14. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:31
    Юлия Тимошенко предлагает ввести военное положение в Донбассе
    И до победного конца воевать! Да Юля? Или пока твою косу к воротам в раде не прибьют?
    Наблюдатель2014
  15. Воля Сегодня, 16:36
    Предлагать то, что реально не выполнимо и быть при этом "ведущей" не малой страны?! На сколько же бедна умами целая страна, согласная с этим?!
    Воля
  16. Принц_Пенсии Сегодня, 16:37
    А что так? Атомные бомбы кончились?
    Принц_Пенсии
  17. мичман Сегодня, 16:47
    Это больная, которая ездила на каталке, когда то предлагала расстрелять Россию из атомных ружей. Одно это выражение говорит о ее менталитете. Честь имею.
    мичман
  18. sergo1914 Сегодня, 17:24
    То есть оккупированным остаётся только Донбасс. Крым уже за скобками? Какая интересная динамика.
    sergo1914
  19. Aleksahndr Сегодня, 17:28
    Таки -да, а паночка Юлия о себе напомнила. Пусть не так как хотела, но как сумела...
    Aleksahndr
  20. Ретвизан 8 Сегодня, 17:35
    Типичная украинская политическая ведьма!
    Ретвизан 8
  21. samarin1969 Сегодня, 17:36
    Держись Трамп, девушка - ветренная
    samarin1969
  22. samarin1969 Сегодня, 17:38
    ...и вообще любит престпрелых американок (М.Олбрайт, ракурс сзади)
    samarin1969
  23. Комментарий был удален.
  24. УВБ Сегодня, 17:52
    Появилась такая новость:
    В Луганской народной республике задержан подозреваемый в убийстве начальника Управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

    Об этом в понедельник сообщил «Росбалт» со ссылкой на источник в МГБ ЛНР. По данным издания, эту же информацию подтвердили в МВД республики.

    Известно, что предполагаемый убийца — майор ВСУ. Он был задержан вечером 5 февраля и признался в организации и исполнении убийства.

    Глава Управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко был взорван в своем автомобиле в Луганске утром в субботу. Вместе с ним погиб еще один человек.

    Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оценили в 4-5 килограммов в тротиловом эквиваленте мощность взрыва в автомобиле, в котором находился полковник Олег Анащенко.

    Источник: http://rusnext.ru./news/1486380175
    Небольное пояснение, для тех кто не в курсе. народная милиция в ЛНР и ДНР- это вооружённые силы, попросту армия, не путать с полицией.
    УВБ
    1. Монархист Сегодня, 18:20
      Хорошо если правда нашли,а то сколько у них погибли от неизвестных ДРГ
      Монархист
  25. vfqjh Сегодня, 17:58
    Барби украинского разлива ! Кукла она везде кукла , правда , говорящая , но это ещё хуже .
    vfqjh
  26. Монархист Сегодня, 18:16
    Цитата: Самаритянин
    Тимошенко - умерла так умерла, политический труп...

    Только она об этом не хочет знать
    Монархист
  27. sounddoc Сегодня, 18:16
    Порошенко оказался хитрее и ждал Трампа в туалете))))))))))
    sounddoc
  28. дед Мих Сегодня, 18:24
    Желание подставить Трампа, объявившего №1 борьбу с терроризмом, превалирует над здравым смыслом у Юльки. А так сразу- военное положение- и АТО переходит в американскую террористическую операцию- из-за участия предыдущей администрации США в организации переворота на Украине. Все поймут, что Трамп –ставленник укротеррористки. Убедила при встрече. Зря что ли таскалась к туалету в кружевных …? Дело политическое. Фсё, обманщик Трамп. А там Яйценюх, используя задний проход (ЧОрный ход), втирается в доверие к Кушнеру, зятю Трампа. ЛГБТ-сообщество тут же потребует спонсировать «молодую демократию» и- Юлька в «шоколаде». При деньгах в одно горло. И будет закидывать голову с открытым ртом, как клинтониха. Политик. Такое дело- быть передком «маткивщыны».
    дед Мих
    1. Джонни Сегодня, 19:16
      Не, так-то красивая баба. Можно
      Джонни
  29. sergei1975 Сегодня, 19:18
    Трамп не жлобись!
    sergei1975
  30. Berkut24 Сегодня, 19:28
    У Тимошенко такой же маниакальный комплекс неполноценности недопрезиденства как и у Клинтон. Хотя своей шизанутой паствы она достойна.
    Berkut24
  31. pafegosoff Сегодня, 20:22
    Нашла коса на камень.
    А вообще, она после измены(политической) и отсидки, малость (даже больше- шибко) шифер поехал.
    Помните, как она орала на Майдане про то, что всех на Донбассе надо выжечь атомными бомбами...
    И что наши не показывают сие видео? Ждут, когда Юля снова придет во власть?
    Как бы не опоздали. Впрочем, - опоздали на три года! Надо было каждый день транслировать и транслировать хроники Майдана по всем каналам мира с комментариями и анализом. Но. Всё как-то пресно, беззубо: как будто держит наше руководство за причинное место некая мерзкая сила. Тёмная такая... И Юля - воплощение той паночки из настоящего Гоголевского Вия...
    pafegosoff
  32. Darth Revan Сегодня, 20:27
    Вот смотрю я на неё и думаю - чего ей не хватает? Мужика хорошего, наверное, чтоб всю ночь под ним извивалась! feel Глядишь, утром уже была бы совсем другой Юлей! feel
    Darth Revan
  33. APASUS Сегодня, 20:33
    Шутки все это конечно,но вот со слов знающих людей, там вообще никто не может провести переговоры .Сам протокол молитвенного ужина не подразумевает общения президента с гостями, кроме приветствия рукопожатием.
    APASUS
  34. рус-5819 Сегодня, 21:38
    принимала участие в так называемом молитвенном ужине Дональда Трампа

    Возле туалета нюхала,пипифакс держала...лужу Йуле запретили вытирать.
    попытка Тимошенко встретиться в США с Дональдом Трампом провалилась, а потому нардепу ВРУ приходится напоминать о себе другими способами

    Президент США, как всякий нормальный человек, в туалет ходит "подумать", а не переговоры проводить.
    рус-5819

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