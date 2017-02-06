Более половины парка Морской авиации США не готова к выполнению боевых задач
До 53-х процентов парка Морской авиации США находится в небоеготовом состоянии, сообщает Defence News.
Еще хуже дело обстоит с самолётами Hornet/Super Hornet – небоеготовы 62 % истребителей (27 % находятся в ремонте и 35 % – стоят в ожидании запчастей).
Основные причины такого состояния техники – нехватка денежных средств, чрезмерно увеличенные сроки текущего техобслуживания, а также задержки с поставкой запчастей.
Как заявил командующий авиацией КМП США, нехватка средств вынудит его к концу лета прекратить все полеты, за исключением боевых.
Весной прошлого года канал Fox News отмечал в своем репортаже, что из 276 самолетов F/A-18 Hornet готовы к выполнению боевых задач лишь около 30 %, а из 147-ми вертолетов CH-53E Super Stallion исправны только 42 единицы.
С тех пор ситуация улучшилась не на много.
Ресурс напоминает, что «военные расходы США сократились с $691 млрд. в 2010 году до $560 в 2015-ом». А боевые операции за пределами страны приводят к более быстрому износу техники.
Еще хуже дело обстоит с самолётами Hornet/Super Hornet – небоеготовы 62 % истребителей (27 % находятся в ремонте и 35 % – стоят в ожидании запчастей).
Основные причины такого состояния техники – нехватка денежных средств, чрезмерно увеличенные сроки текущего техобслуживания, а также задержки с поставкой запчастей.
Как заявил командующий авиацией КМП США, нехватка средств вынудит его к концу лета прекратить все полеты, за исключением боевых.
Весной прошлого года канал Fox News отмечал в своем репортаже, что из 276 самолетов F/A-18 Hornet готовы к выполнению боевых задач лишь около 30 %, а из 147-ми вертолетов CH-53E Super Stallion исправны только 42 единицы.
С тех пор ситуация улучшилась не на много.
Ресурс напоминает, что «военные расходы США сократились с $691 млрд. в 2010 году до $560 в 2015-ом». А боевые операции за пределами страны приводят к более быстрому износу техники.
Использованы фотографии: AP Photo/Petr David Josek