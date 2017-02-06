22:24 06 февраля

Более половины парка Морской авиации США не готова к выполнению боевых задач

До 53-х процентов парка Морской авиации США находится в небоеготовом состоянии, сообщает Defence News.

Более половины парка Морской авиации США не готова к выполнению боевых задач


Еще хуже дело обстоит с самолётами Hornet/Super Hornet – небоеготовы 62 % истребителей (27 % находятся в ремонте и 35 % – стоят в ожидании запчастей).


Основные причины такого состояния техники – нехватка денежных средств, чрезмерно увеличенные сроки текущего техобслуживания, а также задержки с поставкой запчастей.

Как заявил командующий авиацией КМП США, нехватка средств вынудит его к концу лета прекратить все полеты, за исключением боевых.

Весной прошлого года канал Fox News отмечал в своем репортаже, что из 276 самолетов F/A-18 Hornet готовы к выполнению боевых задач лишь около 30 %, а из 147-ми вертолетов CH-53E Super Stallion исправны только 42 единицы.

С тех пор ситуация улучшилась не на много.

Ресурс напоминает, что «военные расходы США сократились с $691 млрд. в 2010 году до $560 в 2015-ом». А боевые операции за пределами страны приводят к более быстрому износу техники.

Использованы фотографии: AP Photo/Petr David Josek
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Комментарии 24
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:32
    С их количеством самолетов это не критично. К тому же при должном финансировании все быстро починится, отремонтируется и будет летать,станок то у них печатный в порядке.
    Изгоняющий либероидов
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:43
      35 % – стоят в ожидании запчастей


      печатный станок конечно круто, но есть объективные причины\

      у нас такого тоже хватает - когда стоит борт на аэродроме - а по документам его уже не должно быть - а с него тягают запчасти и тд.

      Т.е где-то авария - после расследования поймут что не сработал узел которого по документам нет уже как 10 лет и понеслась

      Авиация сложно и трудно и станок тут явно не особо поможет. Там зипы уже могут не выпускать - вот и снимают их с других бортов - а те борты по документам может и есть - 1 шт.


      плохо что они об этом говорят - лучше бы так оно и было без лишнего шума

      хотя может я и не о том

      с-т Petrov
      1. gladcu2 Сегодня, 20:56
        стPetrov

        Военная техника нужна, не для того чтобы функционировать, а для того, чтобы бабло качать.

        Если, эта функция уже не работает. Значит все бабло выкачали.

        Кризис.
        gladcu2
    2. Dart2027 Сегодня, 17:56
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      С их количеством самолетов это не критично

      Количество - это хорошо, но 18 летают с 1983 года. Как ни модернизируй, а уже прилично.
      Dart2027
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 19:12
        Цитата: Dart2027
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        С их количеством самолетов это не критично

        Количество - это хорошо, но 18 летают с 1983 года. Как ни модернизируй, а уже прилично.

        Есть понятие ресурса.
        Если борт с ресурсом, то летает на тех же требованиях что и новый.
        А ТТХ для борьбы с бармалеями и так запредельные.
        И согласен с первым коментом, до летного состояния в порядок приведут при необходимости быстро, благо б базы и спецы есть, ихую оборонку никто не шатал.
        Юрий из Волгограда
        1. Marksman Сегодня, 19:30
          Зато у нас все норм, утопили 2 самолёта за операцию. Я бы не прыгал от радости, придаваясь расслабухе от этой елейной статьи.
          Marksman
        2. Dart2027 Сегодня, 19:43
          Цитата: Юрий из Волгограда
          Есть понятие ресурса.
          Если борт с ресурсом, то летает на тех же требованиях что и новый.

          Я знаю, вопрос в том насколько этого ресурса хватит. Это стратеги, от которых не требуется никакого запредельного маневрирования летают не спеша, а у истребителей и обычных бомбардировщиков пилотирование поактивнее, нагрузки повыше, и соответственно износ корпуса быстрее.
          Dart2027
    3. Rus2012 Сегодня, 18:30
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      при должном финансировании все быстро починится, отремонтируется и будет летать,

      ...вот в этом есть БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ -
      Почему Запад обречен. Мнение русского инженера

      Я работаю инженером в московском отделении одной большой американской авиастроительной компании. Работа дистанционная. Американцы присылают задания, а инженеры в московском офисе фактически выполняют роль чертежников, только на современном уровне, не на кульмане, а в программе 3D моделирования. Точно такие же работы для этой компании выполняют в Италии, Японии и других странах. Довольно часто работа не ограничивается одним только «черчением», бывает и разработка отдельных узлов.
      Работа также связана с частыми командировками в США, где находятся производственные площади. Довольно много месяцев я провел в этих командировках. Мне сразу бросились в глаза некоторые странные вещи, которые до недавнего времени я никак не мог для себя объяснить.
      Основное – это то, что инженерный состав американцев практически не говорит без акцента. Т.е. практически никто из инженеров, по крайней мере, в области гражданской авиации не родился на территории США. Рабочие – в основном рожденные на территории США, чаще белые мужчины старше сорока лет, а вот инженеры – сплошь иностранные контрактники или натурализировавшиеся иностранцы. Получается, что все поставлено с ног на голову, инженеры – гастербайтеры, а рабочие – свои.
      Когда я показывал групповую фотографию инженеров своего калифорнийского отдела моим друзьям в России, все как один спрашивали: «Это что, где-то в Таиланде?». Действительно, из пятидесяти человек можно было увидеть не более пяти европейских лиц. Остальные азиаты и в основном из вьетнамской диаспоры и еще около четверти — мексиканцы. Я не мог понять, почему нет местных инженеров. Ведь и зарплата у американских инженеров на уровне врачей. У американских контрактников, за которых фирма не делает отчислений в пенсионный фонд, на сегодняшний день выходит около трехсот тысяч наших рублей в месяц. Даже немцы уезжают в Штаты на заработки, где зарплата у них в два раза выше. Их инженерная школа все еще сильна. Пока в немецких школах задача для ученика определиться, кто он, мальчик, девочка или что-то еще, не стала важнее физики...

      http://topru.org/53072/pochemu-zapad-obrechen-mne
      nie-inzhenera/
      Rus2012
    4. Арон Заави Сегодня, 18:55
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      С их количеством самолетов это не критично. К тому же при должном финансировании все быстро починится, отремонтируется и будет летать,станок то у них печатный в порядке.

      Просто это "серебрянная" пуля в голову сторонников F-18. wink И сигнал от ВМФ что они хотят только F-35С.
      Арон Заави
      1. андрей юрьевич Сегодня, 20:59
        Цитата: Арон Заави
        И сигнал от ВМФ что они хотят только F-35С.

        не от ВМФ,..от лобби 35го...
        андрей юрьевич
    5. Оператор Сегодня, 20:30
      А что же до сих пор не включили печатный станок - поломался, болезный? laughing
      Оператор
  2. svp67 Сегодня, 16:41
    Более половины парка Морской авиации США не готова к выполнению боевых задач
    Вот бедные они несчастные... Хотя почему бедные? Таки нет - богатые и надо срочно денежки не на НАТО, а на свою авиацию, да еще и морскую, то есть корабельную потратить...а НАТО, за это еще и приплатит. Так Дональд сказал.
    svp67
  3. tihon4uk Сегодня, 16:42
    Опять денег мало?! да с таким бюджетом вообще можно себе ни в чем не отказывать, едят они их что ли?
    tihon4uk
  4. Громобой Сегодня, 16:48
    А 100 % у кого готовы---да нет таких.Знать бы цифры нашей реальной боеготовности,для контраста.Но таких же цифр нет.)))
    И ещё,если авианосец стоит и проходит подготовку к службе,то его авиакрыло тоже может быть не на полностью готово,а выходят на службу они с укомплектованным крылом.Так что это плавающая цифра для морской авиации.
    Громобой
    1. Meliodous Сегодня, 16:59
      Вот действительно интересно, а у нас какая готовность?
      Meliodous
      1. Громобой Сегодня, 17:15
        Кто знает---тот молчит,а кто не знает---говорит.Военная тайна же и правильно делают.
        Громобой
      2. Goblin13 Сегодня, 18:44
        А у нас готовность еще лучше, авиации меньше, зато простоя не меньше, вот и арифметика. Многое можно делать, но воровства и бардака хватает-http://forum.topwar.ru/topic/9149-особенн
        ости-русского-национального-подводного-флота/
        Goblin13
  5. Младший рядовой Сегодня, 17:08
    Деньги деньгами, а ещё надо пилотов натренировать. Это не один год, и тоже в финансовом плане стоит денег. Посади араба за "руль", Су-35С - вот он навоюет. Что говорить то, когда народ с F-16 на F-35 пересаживается.
    Младший рядовой
  6. Волька Сегодня, 17:16
    янки теперь пожинают плоды своей провальной политики, в своем алчном стремлении гигемонии в мире и объять необъятное с помощью оружия... иметь много оружия еще не значит быть сильным
    Волька
  7. НЕКСУС Сегодня, 17:22
    Любые такие проблемы у матрассов,да у членов НАТО ,дает нам ВРЕМЯ. Время подготовиться,укрепиться и наверстать...важно это время использовать максимально с пользой для себя,а не бездарно его тратить в борьбе за кабинеты,в бесконечных и бессмысленных обещаниях,лозунгах и хвалебных речах о своем великом прошлом и будущем. Работать надо,используя максимально продуктивно это ,подаренное нам супостатом время.
    НЕКСУС
    1. андрей юрьевич Сегодня, 21:00
      Цитата: НЕКСУС
      Любые такие проблемы у матрассов,да у членов НАТО ,дает нам ВРЕМЯ.

      нам бы их проблемы...
      андрей юрьевич
  8. Alex_Gazenvagen Сегодня, 20:08
    Обыкновенное выклянчивание бабла.
    Alex_Gazenvagen
  9. APASUS Сегодня, 20:14
    Я так понимаю в ожидании нового самолета ,сперва F-22 ,а потом F-35 они снизили денежную нагрузку на обслуживание старых авиационных частей .
    Реально думаю у нас дела не лучше .Потеря двух машин в Сирии из-за поломанного аэрофинишёра говорит о реальных проблемах
    APASUS
  10. андрей юрьевич Сегодня, 21:00
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: НЕКСУС
    Любые такие проблемы у матрассов,да у членов НАТО ,дает нам ВРЕМЯ.

    нам бы их проблемы...

    я опять за пенсии... recourse кому до чего...
    андрей юрьевич

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