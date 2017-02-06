Создатели разведкомплекса «Аргус» получили премию Правительства РФ

Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключённые договоры,

Лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники стали представители Рубцовского филиала «Уралвагонзавода» за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус», передает Defence.ru сказал на церемонии награждения Дмитрий Медведев.Сообщается, что в число награжденных «заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха №1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман». Премию также получил руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в УВЗ) Сергей Захаров.Размер премии – 2 млн. рублей.Всего в 2016 г на соискание премии правительства было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, среди которых 5 академиков, 2 члена-корреспондента РАН, 37 докторов и 16 кандидатов наук.«Все работы, это очень важно подчеркнуть, выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект», – отметила присутствовавшая на церемонии министр образования и науки Ольга Васильева.Справка издания: