22:32 06 февраля

Создатели разведкомплекса «Аргус» получили премию Правительства РФ

Лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники стали представители Рубцовского филиала «Уралвагонзавода» за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус», передает Defence.ru.



Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключённые договоры,
сказал на церемонии награждения Дмитрий Медведев.




Сообщается, что в число награжденных «заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха №1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман». Премию также получил руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в УВЗ) Сергей Захаров.

Размер премии – 2 млн. рублей.

Всего в 2016 г на соискание премии правительства было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, среди которых 5 академиков, 2 члена-корреспондента РАН, 37 докторов и 16 кандидатов наук.

«Все работы, это очень важно подчеркнуть, выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект», – отметила присутствовавшая на церемонии министр образования и науки Ольга Васильева.

Руководитель проекта Сергей Куркин

Справка издания: «Подвижный разведывательный пункт ПРП-4 предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа "танк" в интересах подразделений артиллерийской разведки Сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 г».

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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Комментарии 33
  1. 210окв Сегодня, 17:42
    Поработали,заслужили-наградили.Что тут скажешь.Молодцы!Теперь главное что бы эта разработка шла в войска..
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 17:44
      Цитата: 210окв
      Поработали,заслужили-наградили.Что тут скажешь.Молодцы!Теперь главное что бы эта разработка шла в войска..

      Да как бы сказать: УЖО... Эти комплексы в войска поступают почти десять лет... Мне вот только не понятно, почему так долго ждали, что бы наградить?
      svp67
      1. Либероид- Сегодня, 17:54
        Цитата: svp67
        Мне вот только не понятно, почему так долго ждали, что бы наградить?

        Испытывали ,проверяли в различных условиях в том числе боевых...(думаю в Сирии неплохо повел себя)
        Либероид-
      2. 210окв Сегодня, 17:55
        Спасибо за информацию..А что долго награда ходила за героем то...Это же правительство.То денег нет,то есть,но не для вас..
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        Поработали,заслужили-наградили.Что тут скажешь.Молодцы!Теперь главное что бы эта разработка шла в войска..

        Да как бы сказать: УЖО... Эти комплексы в войска поступают почти десять лет... Мне вот только не понятно, почему так долго ждали, что бы наградить?
        210окв
      3. maiman61 Сегодня, 19:14
        Может в Сирии или на Донбассе отличился, так что вспомнили, что разработчиков не наградили!
        maiman61
        1. svp67 Сегодня, 19:41
          Цитата: maiman61
          Может в Сирии или на Донбассе отличился, так что вспомнили, что разработчиков не наградили!

          А то что на чеченской они были это значить НЕ УРОВЕНЬ...
          svp67
      4. Лопатов Сегодня, 19:57
        Потому что концепция машины безнадёжно устарела. Может быть и не вина это разработчиков, но тем не менее...

        По факту одновременно с награждением разработчиков стоило бы заодно уволить тех, кто им задачи ставил.

        Впрочем, не уверен, что стоило награждать.
        Лопатов
        1. svp67 Сегодня, 20:00
          Цитата: Лопатов
          Потому что концепция машины безнадёжно устарела. Может быть и не вина это разработчиков, но тем не менее...

          Но вот пришел специалист, из "глухарей" и все по."Х"... Мы тут за людей радуемся, а он.... Требуем объяснений.
          svp67
          1. Лопатов Сегодня, 20:18
            Это же артиллерийская машинка... Которая должна действовать в боевых порядках пехоты на самом что ни на есть "передке".
            Обеспечивая командира артиллерийского дивизиона информацией о целях, которые он не может наблюдать с КНП дивизиона и которые не наблюдаются с трёх КНП командиров батарей.
            Способна такая машина это сделать на современном поле боя? Нет. Или прихлопнут в самом начале, или необходимой информации попросту не будет.

            По факту всё, что сделали разработчики- попросту заменили на уже готовой ПРП аппаратуру на более современную. При этом её, аппаратуру, они не разрабатывали.
            Лопатов
    2. истопник Сегодня, 18:40
      Цитата: 210окв
      ...Теперь главное что бы эта разработка шла в войска...


      ...Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 г


      Ох уж эта "звёздная" болезнь.
      истопник
  2. Волька Сегодня, 17:46
    все бы ничего, но зашита от противотанковых средств крайне крайне недостаточна, "заслончики" по периметру бы никак не помешали бы танкетке
    Волька
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:47
    Во первых -сумма премии мала, 3 миллиона это нас всех, я так понял, во вторых -делать такой комплекс на базе бмп1 -а чего не на базе трактора "Фардзон -Путиловец "?Брать за основу базу т90 и лепите из нее что хотите. А за идею и реализацию естественно, спасибо.
    Изгоняющий либероидов
    1. Громобой Сегодня, 18:01
      Наверно такую платформу взяли потому-что так можно быстрее и дешевле насытить войска такой системой.Да она ещё и легче танка,плавает---для разведчиков это +.
      П.С. Додумались же на медаль изображение Белого дома поставить.У меня сразу вот такие асоциации wassat
      Громобой
      1. Лопатов Сегодня, 19:52
        Цитата: Громобой
        для разведчиков это +.

        Это не для разведчиков. Вернее, для разведчиков, но не тех, о которых Вы подумали. ПРП- для артиллерии.
        Лопатов
        1. Громобой Сегодня, 20:00
          Цитата: Лопатов
          Это не для разведчиков. Вернее, для разведчиков, но не тех, о которых Вы подумали. ПРП- для артиллерии.

          Вижу приборы для наблюдением за противником,наверно он эти цели измеряет и передаёт непосредственно артиллеристам.Наверно он должен уметь скрытно выходить на линию переднего края или двигаться позади танков в атаке.Там же артнаводчики сидят,я так понимаю,хотя и не врубался.
          Громобой
          1. Лопатов Сегодня, 20:27
            Грубо, она нужна для того, чтобы поставлять информацию о целях, не наблюдаемых с КНП командира арт. дивизиона
            Лопатов
    2. Товарищ Глебов Сегодня, 18:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      а чего не на базе трактора "Фардзон -Путиловец "

      Ничего, и до этого дойдет. И как насмешка на медальке расстрелянный дом советов РСФСР.
      Товарищ Глебов
      1. 210окв Сегодня, 19:02
        А что было бы лучше изображение ДАМа?
        Цитата: Товарищ Глебов
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        а чего не на базе трактора "Фардзон -Путиловец "

        Ничего, и до этого дойдет. И как насмешка на медальке расстрелянный дом советов РСФСР.
        210окв
        1. Товарищ Глебов Сегодня, 19:18
          Цитата: 210окв
          А что было бы лучше изображение ДАМа?

          Если премия правительства, то нужно изображение чубайса lol
          Товарищ Глебов
    3. lis-ik Сегодня, 18:15
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Во первых -сумма премии мала, 3 миллиона это нас всех, я так понял, во вторых -делать такой комплекс на базе бмп1 -а чего не на базе трактора "Фардзон -Путиловец "?Брать за основу базу т90 и лепите из нее что хотите. А за идею и реализацию естественно, спасибо.

      А мне вспомнился мой не долгий труд в КБ "Мотор", когда "Буран" полетел, мне технику-конструктору выпала премия в районе 300 рублей, при окладе в 100 руб., вот это был праздник!
      lis-ik
      1. Баракуда Сегодня, 19:30
        Даже аж не верится - 100 р. no Я тогда получал степендию 37-50 коп. плюс практика на заводе - 150 ( маслал станки с ЧПУ ) , мать простым бухгалтером на НКМЗ -140, отец - 350 ,будучи майором ,начальником оперативного отдела в Краматорском военкомате
        А вот "Буран" с "Мрией" довелось увидеть, даже по шасси похлопать, это нечто !
        Баракуда
      2. stas Сегодня, 21:56
        Во как, техник-конструктор, скоро на ВО появится рабочий конструктор и уборщица-конструктор с "Бурана".
        stas
    4. Cветлейший Сегодня, 18:25
      Сам то когда писал не задумался на какой разведчику база т-90? Его дело из далика долга, глядеть в бинокль "волга"...
      Cветлейший
    5. Ин100грамм Сегодня, 18:44
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Во первых -сумма премии мала, 3 миллиона это нас всех,

      Сумма премии 2 млн руб. В статье написано чёрным по-русски hi
      Ин100грамм
    6. svp67 Сегодня, 19:43
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      я так понял, во вторых -делать такой комплекс на базе бмп1 -а чего не на базе трактора "Фардзон -Путиловец "?Брать за основу базу т90 и лепите из нее что хотите.

      На БШ БМП она более маневренна, по хорошему бы её вообще на "колесной" БТР поставить...
      svp67
  4. killganoff Сегодня, 18:06
    На фото крайне неудачный пример рукожопого фотошопа.
    killganoff
  5. Cветлейший Сегодня, 18:12
    Все работы, это очень важно подчеркнуть, выполнены на высоком научно-техническом уровне
    Ну ещё бы не подчеркнули, так сели в лужу аж филиалом УВЗ стали. Ну да ладно, не будем о печальном.
    Всех благ вам.
    Cветлейший
  6. iouris Сегодня, 18:44
    Обнаружение, распознавание, идентификация, целеуказание, контроль и оценка результатов огневых воздействий - ключевые элементы боевых действий. Однако нужна и авиационная составляющая (например, дрон). Разумеется, результаты должны оперативно (в реальном времени) доводиться до исполнителя.
    iouris
  7. Lesorub Сегодня, 19:33
    Развед машины нужны - однозначно, ток не могу понять есть ли в ней выдвижная штанга с оптикой метра на 2 или 3, если нет то это плохо и не понятно!
    Lesorub
  8. APASUS Сегодня, 19:52
    Вот куда такой комплекс поставить надо ,и научить работать в комплексе с войсковым подразделением .
    APASUS
    1. Лопатов Сегодня, 21:08
      Не помешало бы...
      Лопатов
  9. хезбола Сегодня, 20:19
    слишком шумная и уязвимая машина для разведки, бла бы лучше справлялся с 6км высоты
    хезбола
    1. Баракуда Сегодня, 21:00
      Согласен.
      Но туман, дождь-мряка, дымовух понаставили, в конце концов как в Югославии - микроволновку на вынос включали...И чего там БПЛА увидит, одному Богу известно. Я на Эльбрусе был 2-ва раза и на Казбек карабкался - поверьте - облака под ногами и очень странные явления иногда происходят, радийка тупо глючит.
      И судя по атакам "демократического" альянса мирного населения - результат sad
      Баракуда

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