Создатели разведкомплекса «Аргус» получили премию Правительства РФ
Лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники стали представители Рубцовского филиала «Уралвагонзавода» за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус», передает Defence.ru.
Сообщается, что в число награжденных «заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха №1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман». Премию также получил руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в УВЗ) Сергей Захаров.
Размер премии – 2 млн. рублей.
Всего в 2016 г на соискание премии правительства было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, среди которых 5 академиков, 2 члена-корреспондента РАН, 37 докторов и 16 кандидатов наук.
«Все работы, это очень важно подчеркнуть, выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект», – отметила присутствовавшая на церемонии министр образования и науки Ольга Васильева.
Справка издания: «Подвижный разведывательный пункт ПРП-4 предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа "танк" в интересах подразделений артиллерийской разведки Сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 г».
Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключённые договоры,сказал на церемонии награждения Дмитрий Медведев.
Сообщается, что в число награжденных «заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха №1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман». Премию также получил руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в УВЗ) Сергей Захаров.
Размер премии – 2 млн. рублей.
Всего в 2016 г на соискание премии правительства было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, среди которых 5 академиков, 2 члена-корреспондента РАН, 37 докторов и 16 кандидатов наук.
«Все работы, это очень важно подчеркнуть, выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект», – отметила присутствовавшая на церемонии министр образования и науки Ольга Васильева.
Справка издания: «Подвижный разведывательный пункт ПРП-4 предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа "танк" в интересах подразделений артиллерийской разведки Сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 г».
Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru