22:30 06 февраля

Генпрокуратура РФ не станет задерживать Януковича по запросу из Киева

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил о том, что ведомство ответило отказом на запрос Киева о «необходимости задержания и взятия под стражу» бывшего президента Украины Виктора Януковича. РИА Новости приводит заявление Александра Куренного:

Информирую, что в 2015-2016 годах из Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований по ряду уголовных производств поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Фёдоровича Януковича до получения запросов о его выдаче. По результатам рассмотрения указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, о чем украинская сторона проинформирована.


Генпрокуратура РФ не станет задерживать Януковича по запросу из Киева



Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что уголовное преследование украинскими органами Виктора Януковича является политически мотивированным. Такое преследование нарушает законодательство РФ в той его части, где говорится о неправомерности преследования человека, исходя из его национальности, вероисповедания или политических убеждений.

Ранее ГП РФ отказала Украине в выдаче 12 экс-сотрудников украинского «Беркута». Ныне упомянутые экс-бойцы украинского «Беркута» в большинстве своём проходят службу в российских органах внутренних дел.

Использованы фотографии: 112.ua
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Комментарии 30
  1. 210окв Сегодня, 18:29
    Если его и судить,то только в Донецке!
    210окв
    1. Либероид- Сегодня, 18:35
      Цитата: 210окв
      Если его и судить,то только в Донецке!

      Согласен...! А вот на запросы свидомых из Киева можно было бы и не отвечать..Эта власть незаконна ! По всем международным правилам и судить ее нужно вместе с Яныковичем на одной скамье и вешать вместе...
      Либероид-
      1. Marksman Сегодня, 19:17
        Тоже, блин, новость... Все в шоке.
        Marksman
        1. samoletil18 Сегодня, 19:39
          Наши девчонки взяли золото по хоккею на Универсиаде выиграв канадок fellow
          samoletil18
    2. Балу Сегодня, 18:36
      Если его и судить,то только в Донецке!

      За ворованные шапки? Так за это в СССР он уже отсидел
      Балу
      1. 210окв Сегодня, 18:58
        Поскольку наше руководство признает ЛДНР частью Украины,а президент проявил бездействие при вооруженном перевороте что привело к гибели людей....Далее продолжать?А Вы про шапки..детский лепет..
        Цитата: Балу
        Если его и судить,то только в Донецке!

        За ворованные шапки? Так за это в СССР он уже отсидел
        210окв
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:15
          Генпрокуратура РФ не станет задерживать Януковича по запросу из Киева

          А вот если понадобится задержать Порошенко - всегда пожалуйста! tongue
          СРЦ П-15
          1. 210окв Сегодня, 19:17
            А вот здесь проблемка..Он рукопожатый...
            Цитата: СРЦ П-15
            Генпрокуратура РФ не станет задерживать Януковича по запросу из Киева

            А вот если понадобится задержать Порошенко - всегда пожалуйста! tongue
            210окв
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:19
              Цитата: 210окв
              А вот здесь проблемка..Он рукопожатый.

              Скорее рукожопатый! yes
              СРЦ П-15
              1. 210окв Сегодня, 19:23
                Согласен,а алкоголь к нему поступает через клизму...
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: 210окв
                А вот здесь проблемка..Он рукопожатый.

                Скорее рукожопатый! yes
                210окв
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:33
                  Цитата: 210окв
                  Согласен,а алкоголь к нему поступает через клизму...

                  В нём столько уже этого алкоголя, что ему впору ставить не клизму, а шланг с пустой канистрой, и сам пусть и отсасывает.wassat
                  СРЦ П-15
      2. Владыка Ситх Сегодня, 19:19
        Вы видел Януковича? Если б он шапки воровал, то от его лапы и череп можно потерять, не только шапки.
        Владыка Ситх
      3. Jovanni Сегодня, 20:30
        Цитата: Балу
        Если его и судить,то только в Донецке!

        За ворованные шапки? Так за это в СССР он уже отсидел

        И то верно! Ну нету статьи за соплежуйство... request
        Jovanni
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:29
    Нежно эту трусливую крысу выслать на Донбасс, пускай гад кровью смывает свой позор, с оружием в руках, рядовым, а откажется воевать или попытается дезертировать -просто повесить.
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 18:32
      Как эту амебу заставить вообще что то делать?Под дулом автомата?В атаке он бесполезен-при обороне первый побежит..Можно конечно использовать на разминировании..в качестве трала..
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Нежно эту трусливую крысу выслать на Донбасс, пускай гад кровью смывает свой позор, с оружием в руках, рядовым, а откажется воевать или попытается дезертировать -просто повесить.
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 19:00
      Даже вдумываться в высказывания параноика вредно для психического здоровья нормального человека. belay
      сибиралт
  3. Громобой Сегодня, 18:38
    За его метания в сторону Евросоюза (приведшие к войне в итоге ) Януковича вообще не след было спасать.Поддержка в стране у него была минимальная и как фигуру легитимного президента его не использовали,т.к. сразу же признали выборы Порошенко.
    То что мы его тут держим используется нынешней киевской властью как раздражитель , народ посмотрит в новостях "шо Янык в России вольготно живёт" и ещё больше озлобится на нас.
    Громобой
  4. svp67 Сегодня, 18:42
    Генпрокуратура РФ не станет задерживать Януковича по запросу из Киева
    Да уж... А может уже пора Украине вернуть её ЗАКОННОГО Президента, а то как то не хорошо. Загостился он у нас, а в своей стране БАРДАК.
    svp67
    1. Серый брат Сегодня, 19:14
      Цитата: svp67
      Да уж... А может уже пора Украине вернуть её ЗАКОННОГО Президента,

      Или потоньше отработать - вытурить его в Белоруссию. wassat
      Серый брат
      1. svp67 Сегодня, 19:39
        Цитата: Серый брат
        Или потоньше отработать - вытурить его в Белоруссию

        Ну, что ж Вы так ГРУБО то. Можно просто организовать ему маршрут с заездом в Беларусь...
        svp67
  5. фа2998 Сегодня, 18:43
    "О чем украинская сторона проинформирована".Ну добавили бы еще ,что российский суд принял решение что власть в Киеве(и их Ген.прокуратура) незаконная , пришедшие в власти в результате переворота . Решение никто не оспаривал.Так ,что всякие бумажки в Москву не шлите. angry no hi
    фа2998
  6. Alex_Tug Сегодня, 18:52
    Очередной бред свидомых. Интерпол отказал ГПУ. Теперь обращение к России. Зачем тогда вертолеты России нарушили воздушное пространство Украины и вывезли Януковича. Киев даже протест не одосужился оформить за нарушение российскими вертолетами границ Украины.
    Alex_Tug
  7. Волька Сегодня, 19:01
    умойтесь свидомые
    Волька
  8. Горменгаст Сегодня, 19:34
    Сначала отдайте 3 миллиарда по евробондам, хотя бы 5 миллиардов за газ (без штрафов), на котором грели анусы патриоты майдана - тогда поговорим! laughing
    Горменгаст
  9. Либероид- Сегодня, 19:35
    По хорошему сдать бы его свидомым ,чтобы его разорвали...С него все началось, но пусть живет пока до нашего Суда над ними! А потом повесить...ВСЕХ и вместе в Киеве!Сколько крови пролили...
    Либероид-
  10. Александр 3 Сегодня, 19:39
    В ответ Донецку необходимо отправить запрос на арест и выдачу порошенко ,как обвиняемого в бомбардировках Донецка.
    Александр 3
  11. APASUS Сегодня, 19:42
    Всех надо под суд!
    Януковича ,Порошенко ,Ющенко,Кравчука ,Кучму ,каждый сделал все для разграбления и прихода следующего вора.Правда судить должен их народ Украины.
    APASUS
  12. ALEA IACTA EST Сегодня, 19:44
    - Я б вашего гетмана, - кричал старший Турбин, - повесил бы первым!
    ALEA IACTA EST
  13. ИванИванов Сегодня, 20:16
    Хорошо хоть так, а то навальному по решению еспч денег выплатили.
    ИванИванов
  14. Metallurg Сегодня, 21:09
    Беркутовцев, конечно, нельзя выдавать. А этого страусовода зачем хранят? Говно трусливое и продажное. Выслать его в центральную Монголию, лошадей Пржевальского пусть осеменяет.
    Metallurg

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