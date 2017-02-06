Генпрокуратура РФ не станет задерживать Януковича по запросу из Киева

Информирую, что в 2015-2016 годах из Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований по ряду уголовных производств поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Фёдоровича Януковича до получения запросов о его выдаче. По результатам рассмотрения указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, о чем украинская сторона проинформирована.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил о том, что ведомство ответило отказом на запрос Киева о «необходимости задержания и взятия под стражу» бывшего президента Украины Виктора Януковича. РИА Новости приводит заявление Александра Куренного:Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что уголовное преследование украинскими органами Виктора Януковича является политически мотивированным. Такое преследование нарушает законодательство РФ в той его части, где говорится о неправомерности преследования человека, исходя из его национальности, вероисповедания или политических убеждений.Ранее ГП РФ отказала Украине в выдаче 12 экс-сотрудников украинского «Беркута». Ныне упомянутые экс-бойцы украинского «Беркута» в большинстве своём проходят службу в российских органах внутренних дел.