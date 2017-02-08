08:16 08 февраля
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Российский газ за дружбу народов

Российский газ за дружбу народов


2 февраля в Будапеште состоялась официальная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Несмотря на то, что главы стран обсуждали только экономические темы, было ясно, что речь в том числе шла и о политике.

Главным вопросом стали поставки газа. Согласно заключенным ранее соглашениям, Венгрия будет обеспечиваться голубым топливом еще четыре года, поэтому правительству страны было необходимо урегулировать вопрос с дальнейшими поставками. «Сегодня мы приняли решение, что попросим наших сотрудников начать переговоры о поставках газа после 2021 года», — сообщил премьер-министр Орбан.


После переговоров глав двух государств состоялась конференция, на которой Владимир Путин сообщил, что способ поставок газа в Венгрию еще не уточнен, но то, что они начнутся в 2021 году, уже решено. По его словам, для этих целей могут быть использованы как строящиеся газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», так и транзитные пути через Украину. «Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину», — подчеркнул российский лидер.

Этим заявлением Владимир Путин полностью опроверг неоднократные высказывания польских и украинских политиков о том, что Россия стремится закончить украинскую транзитную историю из политических соображений. Но если подходить к проблеме непредвзято, становится ясно, что в свете активно развивающейся газотранспортной инфраструктуры в Европе посредничество Украины не оправдывает себя с финансовой точки зрения. Однако глава Российской Федерации подчеркнул, что при появлении необходимости транзита отказываться из принципа от киевских труб никто не будет.

Более того, господин Путин отметил, что возможно и внесение изменений в проект «Северного потока — 2», а именно создание ответвления, которое бы снабжало Венгрию топливом. Таким образом он еще раз обозначил, что свои обещания Россия выполнит.

Среди экспертов появилось мнение, что договоренность в сфере энергетики может существенно подогреть отношения между Москвой и Будапештом. Политолог и экономист Александр Дудчак полагает, что сотрудничество с Венгрией может стать катализатором налаживания взаимодействия с другими европейскими странами: «Венгрия может быть агентом влияния как член Евросоюза. У нее больше возможностей довести здравую точку зрения до своих соседей, попытаться убедить их к нормальным, взаимовыгодным отношениям с Россией».

Стоит отметить, что венгры не являются сторонниками антироссийских санкций и поддерживают их только из солидарности с политическим курсом ЕС. Как пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, «Позиция Венгрии состоит в том, что санкции бесполезны. Мы выступаем за их снятие не потому, что лоббируем интересы России, а из-за интересов самой Венгрии». Это еще раз демонстрирует, что экономические ограничения — тот самый случай, когда пострадали обе стороны.

Результаты встречи Владимира Путина и Виктора Орбана дают надежду на то, что скоро у российско-европейских отношений появятся признаки выздоровления, и со временем не только решатся экономические проблемы, но и прекратятся необоснованные обвинения России во всех мировых бедах.
Автор: Виктор Зарецкий


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Комментарии 6
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:58
    Главным вопросом стали поставки газа. Кто бы сомневался. Мы не против. Венгры самые адекватные из "новообращенных", ну может еще сербы с чехами.
    Mavrikiy
  2. Мар.Тира Сегодня, 07:18
    Заголовок бы сменили что ли?Газ за дружбу народов у нас уже был.Так и назывался "Дружба"Нашим салом и получили.Не думаю что Путин на это пойдёт?За всё платить надо.А вот что дойдёт до народа от этого газа,это другой разговор.
    Мар.Тира
  3. Горменгаст Сегодня, 07:24
    Пока нет никакого толку от этих пресловутых "агентов влияния", типа Венгрии, Греции, даже Австрии.

    У Венгрии столько же возможностей что-то решить, как у советской республики в период СССР. am Типа того, если бы в ООН СССР проголосовал одним образом, а член ООН Украина - по-другому. laughing

    Чем скорее ослабнет и распадется Евросоюз, тем лучше. Если посмотреть формально, то в ЕС вообще нет никакой демократии; это наилучший кандидат на демократизацию - путем бомбардировки Брюсселя, в котором засели тоталитарные бюрократы.
    Горменгаст
  4. Masya Masya Сегодня, 07:34
    Венгрия может быть агентом влияния как член Евросоюза. У нее больше возможностей довести здравую точку зрения до своих соседей

    Сомневаюсь, что соседи примут эту " здравую точку зрения"...
    Masya Masya
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:37
    Ага, прямо таки венгры кулаками в"грудя" стучат - мы не хотим санкций с Россией! Когда им что-то нужно, могут себе позволить, под одеялом, на ЕС катить бочку... laughing
    a.s.zzz888
  6. Геннадий Карпов Сегодня, 08:06
    вшивый про баню. путин про газ. быстрее распродать всё чем природа страну наградила и потом трава не расти.
    Геннадий Карпов

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