Российский газ за дружбу народов

Главным вопросом стали поставки газа. Согласно заключенным ранее соглашениям, Венгрия будет обеспечиваться голубым топливом еще четыре года, поэтому правительству страны было необходимо урегулировать вопрос с дальнейшими поставками. «Сегодня мы приняли решение, что попросим наших сотрудников начать переговоры о поставках газа после 2021 года», — сообщил премьер-министр Орбан.После переговоров глав двух государств состоялась конференция, на которой Владимир Путин сообщил, что способ поставок газа в Венгрию еще не уточнен, но то, что они начнутся в 2021 году, уже решено. По его словам, для этих целей могут быть использованы как строящиеся газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», так и транзитные пути через Украину. «Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину», — подчеркнул российский лидер.Этим заявлением Владимир Путин полностью опроверг неоднократные высказывания польских и украинских политиков о том, что Россия стремится закончить украинскую транзитную историю из политических соображений. Но если подходить к проблеме непредвзято, становится ясно, что в свете активно развивающейся газотранспортной инфраструктуры в Европе посредничество Украины не оправдывает себя с финансовой точки зрения. Однако глава Российской Федерации подчеркнул, что при появлении необходимости транзита отказываться из принципа от киевских труб никто не будет.Более того, господин Путин отметил, что возможно и внесение изменений в проект «Северного потока — 2», а именно создание ответвления, которое бы снабжало Венгрию топливом. Таким образом он еще раз обозначил, что свои обещания Россия выполнит.Среди экспертов появилось мнение, что договоренность в сфере энергетики может существенно подогреть отношения между Москвой и Будапештом. Политолог и экономист Александр Дудчак полагает, что сотрудничество с Венгрией может стать катализатором налаживания взаимодействия с другими европейскими странами: «Венгрия может быть агентом влияния как член Евросоюза. У нее больше возможностей довести здравую точку зрения до своих соседей, попытаться убедить их к нормальным, взаимовыгодным отношениям с Россией».Стоит отметить, что венгры не являются сторонниками антироссийских санкций и поддерживают их только из солидарности с политическим курсом ЕС. Как пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, «Позиция Венгрии состоит в том, что санкции бесполезны. Мы выступаем за их снятие не потому, что лоббируем интересы России, а из-за интересов самой Венгрии». Это еще раз демонстрирует, что экономические ограничения — тот самый случай, когда пострадали обе стороны.Результаты встречи Владимира Путина и Виктора Орбана дают надежду на то, что скоро у российско-европейских отношений появятся признаки выздоровления, и со временем не только решатся экономические проблемы, но и прекратятся необоснованные обвинения России во всех мировых бедах.