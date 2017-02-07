Европа разворачивает мигрантов домой
В пятницу лидеры стран Евросоюза собрались в столице Мальты Валетте на свой очередной саммит. Его назвали неформальным (поскольку мероприятие было созвано по инициативе премьер-министра Мальты Джозефа Муската). С января Мальта председательствует в Евросоюзе. Воспользовавшись этим, правительство островного государства собрало лидеров ЕС для обсуждения важнейшей для стран Южной Европы проблемы — нелегальной иммиграции из Африки. В прошлом году через Мальту на континент прошло свыше 180 тысяч африканцев.
Евросоюз защищается от непрошеных гостей
Как известно, проблема с мигрантами затрагивает практически все государства Евросоюза. Мальта и её соседи — всего лишь транзитные пункты на пути африканских беженцев. Оседают они в странах Старой Европы, где высокие социальные пособия и уровень общей жизни. Путь в благополучную Европу труден и опасен. Известны сотни случаев, когда лодки с беженцами тонули в море, находящиеся в них люди гибли.
Летом 2015 года, когда в средиземных водах утонули почти три тысячи человек, европейские страны откомандировали на спасение беженцев полдюжины военных кораблей и столько же самолётов. Операцию назвали «София», в честь сомалийской девочки, родившейся на борту немецкого спасательного корабля «Шлезвиг Гольштейн».
Военные моряки перехватывали лодки с нелегальными мигрантами, досматривали суда, задерживали предполагаемых контрабандистов. Их потом передавали итальянским судебным органам. Самих нелегальных мигрантов размещали в специальных лагерях для беженцев. Эксперты тогда усомнились в эффективности морской операции. Тем более, что на континент к тому времени хлынул новый мощный поток мигрантов из Турции.
Европейские политики негромко заговорили о возможной высылке африканских беженцев обратно на родину. Британская The Times проговорилась: готовится план депортации порядка 400 тысяч «нелегалов». Речь шла, прежде всего, об «экономических мигрантах» из Нигера, Мали, Эфиопии и Эритреи, а также гражданах других стран, которым отказано в убежище.
Комментируя эту новость, представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман, оценил стоимость предполагаемой депортации в миллиарды долларов, которые придётся заплатить европейским странам. «Это очень высокая цена, — заявил Миллман журналистам. — Депортировать тысячи человек, которые впоследствии возвращаются. Они могут возвращаться и во второй раз, и в третий, и в четвертый. И правительствам придется тратить все больше денег».
Наверное, этот вполне очевидный вывод расстроил тогда планы европейских политиков. К тому же весь свой ресурс они бросили на работу с турецким правительством. Потому что именно из Турции повалил через Грецию самый большой поток беженцев, исчисляемый сотнями тысяч людей. После долгих переговоров руководителям Евросоюза при активном участии германского канцлера Ангелы Меркель удалось договориться с турецким президентом Реджепом Эрдоганом за 3,3 млрд. долларов США, что Анкара заберёт всех беженцев с греческих островов и обустроит их и других мигрантов в специальных лагерях на своей территории.
Турции пообещали целый ряд других преференций, включая безвизовый режим с шенгенской зоной и возобновление переговоров по вступлению в Евросоюз. На время это сняло остроту с прибытием новых беженцев. В море военные поставили заслон для мигрантов из Африки. Сайт WikiLeaks опубликовал засекреченный отчет Евросоюза о беженцах, стремящихся в Европу. В нём контр- ВМС Италии Энрико подробно описал ход операции «София». Показал схемы проникновения на континент мигрантов из Африки. В отчёте адмирал Кредендино констатировал факт уничтожения судов, которые перевозили беженцев из Ливии.
«Давай домой! До свидания!»
Проблема с мигрантами стала центральной темой политической повестки европейских стран. Она беспокоила британцев, голосовавших за Brexit. На ней строят свою политику оппозиционные партии. На недовольство населения засильем мигрантов вынуждены реагировать официальные власти, особенно в странах, где ожидаются очередные выборы.
Примечательна в этой связи мимикрия под настроение немцев канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Меркель за короткое время прошла дистанцию от убеждённости в экономической пользе мигрантов для Германии и дружелюбного селфи с ними до недавнего решения откупиться от беженцев, заплатив тем, кто добровольно покинет страну до вынесения постановления о предоставлении убежища в Германии.
Как сообщила газета «Известия», министерство внутренних дел Германии объявило о запуске новой миграционной программы «Начальная помощь плюс». Официальный представитель ведомства ФРГ Йоханнес Димрот пояснил газете суть новации германских властей. На нынешний год для финансирования программы федеральное правительство выделило €40 миллионов.
Программа заработала с 1 февраля. Под неё попали мигранты из 45 стран. «Беженцам (лицам от 12 лет и старше), которые решат вернуться на родину до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии, будет выплачено €1,2 тысячи, — сказал Димрот. — В свою очередь, тем, кому отказали, выплатят €800 при условии, что они не будут подавать апелляцию на отказ». Кроме того, беженцам оплатят выезд из ФРГ и предоставят по €200 на дорожные расходы.
Многие в Германии сомневаются, что программа «Начальная помощь плюс» принесёт сколь-нибудь значимый результат. Эксперт по вопросам миграционной политики Катарина Эндерс считает, что «одноразовая выплата не сможет компенсировать проблемы, с которыми мигранты столкнутся, вернувшись на родину. Многие беженцы также заплатили немалые деньги посредникам, чтобы попасть в Европу. Поэтому в случае отказа со стороны немецких властей беженцы постараются получить убежище в другой европейской стране или максимально продлить свое присутствие в Европе».
Так что, скорее всего, властям в Берлине придётся искать новые способы, чтобы отправить мигрантов домой на родину. И дело здесь не только в «прозревшей» перед выборами Ангелой Меркель. По расчетам Института мировой экономики в Киле, Германия уже тратит на беженцев из воюющих государств порядка € 25 млрд. в год. В перспективе эта сумма может вырасти до € 55 миллиардов.
Цифра серьёзная даже для германского бюджета. Вот поэтому Ангела Меркель и её правительство, прежде активно приглашавшие беженцев в Германию, теперь хотят избавиться от них при помощи финансовых компенсаций. Похожую политику начали практиковать и другие страны Евросоюза. Недавно, например, Италия подписала с Ливией меморандум об усилении контроля над незаконными перевозками мигрантов через Сицилийский пролив.
Этот документ весьма критически оценила экс-министр иностранных дел Италии, ныне — видный общественный деятель и авторитетный правозащитник Эмма Бонино. По её мнению, европейские правительства отказываются от политики по эффективному управлению феноменом миграции, интеграции беженцев в европейское общество и повторяют практические шаги критикуемого лидерами ЕС президента США Дональда Трампа. «Европа возмущается запретом Трампа и намерением воздвигнуть стену на границе с Мексикой, — говорит Бонино, — но то, что делается здесь, мало чем отличается от действий американского президента».
Саммит на Мальте не дал ответов на критику итальянского экс-министра. Накануне встречи в Валетте канцлер Германии Ангела Меркель совершила однодневный визит в Анкару. Эксперты считают, что главной её целью было заручиться поддержкой президента Турции Реджепа Эрдогана в ограничении миграции в Европу с Ближнего Востока. Встреча эта не задалась. На итоговой пресс-конференции Эрдоган и Меркель даже не упомянули о каких-либо договорённостях по проблеме беженцев.
Не случилось прорыва и на Мальте. Участники саммита лишь приняли декларацию по работе на Центро-Средиземноморском пути миграции в Евросоюз. На этом направлении внимание европейцев сосредоточилось на Ливии. Её обещана поддержка и финансовая помощь, чтобы сдержать поток мигрантов в Европу, улучшить условия пребывания беженцев на территории самой Ливии. Саммит продекларировал борьбу с нелегальными перевозчиками, помощь в обучении и снаряжении национальной береговой охраны страны.
Хозяин встречи — премьер-министр Мальты Джозеф Мускат достаточно сдержанно оценил принятую декларацию. «Этого недостаточно, это часть прогресса», — заявил он журналистам. Скепсис Муската в СМИ отнесли на счёт политической ситуации в Ливии. Она по-прежнему контролируется двумя враждующими силами. В стране идёт война. В этих условиях сложно будет реализовать даже весьма лаконичные планы мальтийской декларации.
Но дело, похоже, не только в Ливии. Лидеры европейских стран ищут сегодня решение проблемы неконтролируемой миграции не внутри своего союза, а за его границами. По-прежнему нет согласия в том, как строить отношения с вновь прибывшими переселенцами. Вместо этого европейцы потянулись за своими кошельками, чтобы простимулировать отъезд беженцев на родину. Получилось, как в известном саундтреке: «Давай домой! До свидания!»
Автор: Геннадий Грановский