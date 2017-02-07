Пехотный танк A43 Black Prince (Великобритания)



Опытный танк A43 Black Prince. Фото Weaponsandwarfare.com



Вид спереди, лоб башни не прикрыт чехлом. Фото C Ward / Flickr.com



Внешне танк походил на серийную машину Churchill. Фото Aviarmor.net



Вид на правый борт. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Машина на полигоне. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Использовалась ходовая часть существующей конструкции. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Вид спереди, башня получила чехол. Фото Aviarmor.net



Танк на полигоне. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Вид справа. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Башня развернута "по-походному", орудие закреплено. Фото Weaponsandwarfare.com



Схема машины. Рисунок Weaponsandwarfare.com



Единственный прототип в музее Бовингтона. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://tankmuseum.org/

http://militaryfactory.com/

http://aviarmor.net/

https://weaponsandwarfare.com/

http://tankimira.ru/

Тяжелый по массе пехотный танк Mk IV Churchill, активно использовавшийся Великобританией и дружественными государствами, имел ряд характерных недостатков, серьезно ограничивавших его боевые возможности. Прежде всего, претензии вызывали недостаточно мощное вооружение ранних модификаций и относительно слабый двигатель. Для избавления от имеющихся недостатков неоднократно выполнялись модернизации существующей машины. Кроме того, предлагались новые проекты бронетехники с повышенными характеристиками, основывавшиеся на существующем «Черчилле». Одной из попыток провести глубокую модернизацию имеющегося танка стал проект A43 Black Prince.К 1943 году стало очевидным, что в существующем виде пехотный танк Churchill не отвечает требованиям времени. Несколько первых модификаций этой машины несли пушки калибра 45 и 57 мм, мощность которых уже не позволяла бороться с различными целями на поле боя, прежде всего, с существующими танками противника. Самым простым и очевидным решением этой проблемы было использование более мощного вооружения. В рамках развития «Черчилля» вскоре было создано несколько новых модификаций с орудиями калибром до 95 мм. Кроме того, параллельно с улучшением имеющейся машины было предложено создавать новую модель танка с требуемыми характеристиками.Разработка нового проекта была поручена специалистам компании Vauxhall. Задачей проекта было создание нового пехотного танка, основывающегося на конструкции существующей бронемашины Churchill и имеющего более мощное вооружение. Необходимо отметить, что новый проект в итоге стал последней попыткой создания т.н. пехотного танка. Вскоре британские военные разочаровались в существующих концепциях бронетехники, в результате чего начались работы над т.н. универсальными танками.Перспективный танк, способный заменить машину «Черчилль», получил рабочее обозначение A43 и имя Super Churchill. В дальнейшем проект переименовали в Black Prince – в честь английского исторического деятеля Эдуарда Вудстока по прозвищу «Черный принц». Именно под новым названием последний проект пехотного танка получил широкую известность.Цель нового проекта была достаточно простой. От конструкторов требовалось оснастить существующий тяжелый танк новым орудием Ordnance QF 17-pounder увеличенной мощности. Для установки более крупной пушки в конструкцию танка следовало внести определенные изменения. Предварительный анализ возможностей показал, что для установки новой пушки придется переработать не только имеющуюся башню, но и броневой корпус. Как следствие, перспективный танк A43 действительно основывался на конструкции существующего Mk IV, но при этом должен был отличаться от него размерами и иными особенностями.Для установки 17-фунтовой пушки в рамках проекта A43 пришлось разработать новую более крупную башню с погоном увеличенного диаметра. Последняя особенность нового проекта привела к необходимости некоторого увеличения ширины корпуса. Прочие особенности конструкции корпуса оставались почти без изменений. Существующая конструкция корректировалась только в связи с монтажом того или иного нового оснащения.Результатом такого подхода к созданию нового образца бронетехники стало сохранение имеющейся формы корпуса с одновременным изменением его размеров. Кроме того, было предложено повысить уровень защиты машины путем использования бронирования большей толщины. Корпус сохранил клиновидный профиль лобовой части с наклонной верхней деталью, сопряженной с вертикальным листом. Нижний лист лба при этом имел толщину 140 мм, средний – 57 мм, верхний – 152 мм. Корпус танка имел бортовые ниши, находящиеся внутри гусеничной ленты. Боковые детали подобных агрегатов имели толщину до 95 мм. Сверху и сзади корпус прикрывался 19-мм крышей и кормовыми листами толщиной до 51 мм.Башня «Черного принца» должна была представлять собой доработанный агрегат серийного «Черчилля». От существующего изделия купол новой башни отличался более мощной защитой и увеличенными размерами. Кроме того, были доработаны некоторые обводы конструкции. Максимальная толщина брони башни достигала 152 мм в лобовой части, минимальная – 20 мм крыши. Башня имела лобовой агрегат с наклонной передней частью и амбразурой, в которой находилась качающаяся маска внутреннего расположения. Борта формировались двумя листами, размещенными под углом друг к другу. Предусматривалось использование небольшой кормовой ниши.Являясь глубокой модернизацией серийного пехотного танка, новый A43 должен был строиться по той же компоновке. В передней части корпуса находилось отделение управления, позади него – башня и боевое отделение. Кормовой отсек полностью выделялся под двигатель, агрегаты трансмиссии, топливную систему и т.д.По неким не вполне понятным причинам, вероятно, из-за желания получить максимальную степень унификации, новый тяжелый танк должен был получить точно такое же оснащение моторно-трансмиссионного отделения, как и серийный Churchill. В корме корпуса предлагалось оставить двухрядный 12-цилиндровый бензиновый двигатель фирмы Bedford, развивающий мощность до 350 л.с. Рядом с двигателем помещались два радиатора, также он сопрягался с однодисковым главным фрикционом сухого трения, четырехскоростной механической коробкой передач, механизмом поворота и другими агрегатами трансмиссии.По некоторым данным, рассматривался вопрос оснащения тяжелого танка двигателем мощностью 600 л.с. Тем не менее, по-видимому, это предложение так и не вышло из стадии предварительных проработок. Как следствие, удельная мощность машины осталась на уровне 7 л.с. на тонну, хотя могла быть увеличена в полтора раза с соответствующими последствиями для подвижности.На бортовых нишах корпуса снизу крепилось по 10 опорных катков малого диаметра с индивидуальной пружинной подвеской. Перед основными катками и позади них проектом предусматривалось использование двух аналогичных деталей, подвешенных на некоторой высоте над грунтом. В передней части корпуса помещались направляющие колеса, в корме – ведущие. Вместо традиционных поддерживающих роликов использовались специальные направляющие на соответствующей поверхности корпуса. Для танка пришлось разработать новые гусеницы, позволявшие компенсировать рост боевой массы. Траки, в целом, сохранили существующую конструкцию, но отличались увеличенной до 24 дюймов (610 мм) шириной. Увеличение ширины гусеницы на 10 дюймов позволило снизить удельное давление до приемлемого уровня.Главная идея проекта A43 Black Prince заключалась в использовании мощной танковой пушки Ordnance QF 17-pounder. Это орудие имело ствол калибра 76,2 мм длиной 55 калибров. Предусматривались дульный тормоз и развитые противооткатные устройства. Пушка должна была монтироваться на доработанных креплениях в лобовой части башни. В боевом отделении сравнительно большого объема удалось разместить укладки и стеллажи для 89 унитарных снарядов.При помощи сравнительно длинного ствола орудие QF 17-pounder могло разгонять осколочно-фугасный снаряд до скорости 880 м/с, бронебойный – до 1200 м/с. В зависимости от типа используемого бронебойного снаряда, пушка на дистанции 900 м могла пробить от 130 до 190 мм гомогенной брони. В некоторых случаях пушка сохраняла возможность поражения вражеского танка на дистанциях до 2-3 км.В качестве вспомогательного вооружения экипаж нового танка должен был использовать два пулемета BESA винтовочного калибра. Один из них монтировался на орудийной установке и выполнял функции спаренного. Второй размещался в курсовой установке лобового листа, слева от продольной оси машины. Общий боекомплект двух пулеметов состоял из нескольких тысяч патронов.Являясь улучшенным вариантом существующей машины, новый танк A43 сохранил схожий состав экипажа. Управлять «Черным принцем» должны были пятеро танкистов. В переднем отделении управления корпуса помещались механик-водитель (справа) и стрелок (слева). Последний также выполнял функции помощника водителя и радиста. Командир и наводчик размещались внутри башни, у левого ее борта. Справа от них находился заряжающий. Экипаж располагал люками в крыше корпуса и башни: отделение управления и боевое отделение имели по два люка. На рабочем месте водителя также имелся передний смотровой люк для вождения на марше. На случай срочной эвакуации танк имел вспомогательные люки в бортах боевого отделения.Установка нового более мощного орудия с сопутствующими доработками башни и шасси привели к тому, что новый танк был заметно крупнее и тяжелее базовой машины. Общая длина пехотного танка A43 с учетом орудия составляла 8,81 м, ширина – 2,9 м, высота – 3,44 м. Боевая масса достигла 50 т, что было примерно на 10 т больше соответствующего параметра «Черчилля». С учетом сохранения 350-сильного двигателя рост веса привел к заметному падению удельной мощности. Подвижность «Черного принца» должна была обеспечиваться всего 7 л.с. на тонну.Недостаточно мощный двигатель не позволил получить приемлемую подвижность. Максимальная скорость танка на шоссе составляла всего 10,5 миль в час (18 км/ч), на пересеченной местности – 7,5 миль в час (10-11 км/ч). Конструкция ходовой части обеспечивала подъем на стенку высотой 75 см и пересечение траншеи шириной 3 м. Без подготовки танк мог пересечь брод глубиной 1 м.Проект Vauxhall A43 Black Prince стартовал в 1943 году. Темпы разработки перспективного танка оставляли желать лучшего. Завершить проект удалось только к началу 1945 года, после чего стартовало строительство первого опытного образца. Прототип удалось вывести на испытания только в начале 45-го. Танк вышел на полигон, где подтвердил все самые серьезные опасения. На практике было установлено, что вместе с ростом огневой мощи и уровня защиты в новом проекте было получено заметное сокращение подвижности. Из-за низких ходовых характеристик танк не мог конкурировать с другими современными бронемашинами британской или зарубежной разработки.Для проведения испытаний и будущей проверки на фронте было построено шесть опытных танков «Черный принц». К моменту окончания боев в Европе эти прототипы оставались на предприятии-изготовителе или полигоне. Техника с повышенными боевыми характеристиками попросту не успела на войну. В то же время, военные и промышленность получили возможность тщательнее изучить новые образцы бронетехники и сделать необходимые выводы. Учитывая характерные проблемы проекта, вряд ли стоило надеяться на положительное решение заказчика.Еще до начала испытаний опытных танков A43 военные рассматривали возможность подписания контракта на поставку трех сотен серийных машин этого типа. Подобный документ должен был появиться после испытаний прототипов, в конце весны или в начале лета 1945 года. Тем не менее, к этому времени были подтверждены недостаточные характеристики техники, а кроме того, завершение войны позволяло снизить темпы разработки новых боевых машин. Как следствие, планы по заказу серийных танков были отвергнуты. Компания Vauxhall так и не получила официальный заказ на запуск полномасштабного серийного производства «Черных принцев».Дальнейшее развитие проекта так же посчитали нецелесообразным. Для улучшения подвижности требовалось переработать проект, на что требовалось определенное время. При этом британская армия уже успела получить несколько сотен средних танков Sherman Firefly с 17-фунтовой пушкой и приемлемой подвижностью. Кроме того, к 1945 году был создан и поставлен в серию средний по массе крейсерский танк Comet, представлявший собой дальнейшее развитие более старого Mk VIII Cromwell. Этот танк нес орудие 77 mm HV – укороченную QF 17-pounder с немного менее высокими характеристиками пробития. Наконец, уже готовилось серийное производство средних танков Centurion.Все существующие танки со схожим вооружением выгодно отличались от A43 более высокой скоростью и проходимостью. Единственным преимуществом этой машины был более высокий уровень защиты, обеспечиваемый бронированием толщиной до 152 мм. Тем не менее, сочетание такой брони с низкой скоростью посчитали неприемлемым для новой техники. По некоторым данным, прорабатывалась возможность дополнительной модернизации танка Black Prince путем установки башни «Центуриона» с 76-мм пушкой, однако эта идея не дошла до практического воплощения.К середине 1945 года в распоряжении компании-разработчика и армии имелось шесть опытных танков A43 Black Prince. После проведения испытаний и принятия решения о закрытии проекта эту технику стали использовать в качестве тестовых платформ для проверки других новых разработок. По мере выработки ресурса опытные пехотные танки списывались и разбирались за ненадобностью. За несколько лет было утилизировано пять танков. Только одному опытному образцу, построенному четвертым в своей серии, удалось избежать этой участи. После долгих лет простоя танк передали музею военной техники в Бовингтоне. Там был проведен ремонт, после которого бронемашина вновь получила возможность передвигаться самостоятельно.Проект A43 Black Prince был многообещающей попыткой заметно повысить боевые качества существующих тяжелых пехотных танков Mk IV Churchill за счет использования более мощной 76-мм пушки. Тем не менее, на практике оригинальное предложение столкнулось с рядом серьезных затруднений, которые не позволили быстро получить желаемую бронемашину. Требуемые результаты в виде роста огневой мощи были достигнуты ценой неприемлемого утяжеления танка и падения подвижности. Подобная машина, имеющая преимущества перед другой техникой лишь в защите и мощности орудия, не представляла интереса для армии. Более того, к середине 1945 года были созданы другие танки со схожими боевыми качествами, что сделало перспективный A43 попросту ненужным. Не самый удачный проект в итоге поставил точку в истории т.н. пехотных танков.