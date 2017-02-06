22:29 06 февраля

В Белоруссии БМП замаскировали газетами

Белорусская военная газета «Во славу Родины» публикует сводку о проведении учений 11-й огмб (отдельной гвардейской механизированной бригады) ВС Республики Беларусь. В принципе, ничего особенного в проведении плановых учений одним из соединений, издание не выделяет. Однако в материале появился интересный фрагмент, на который внимание определили читатели издания.

На фотографиях видно, как помимо частичной окраски корпусов боевых машин пехоты белорусские военнослужащие решили использовать дополнительные средства камуфляжа. На БМП-2 были наклеены газеты. А в самом издании опубликован следующий текст:

Регулярно поступает на полигон свежая пресса. В день посещения нами лагеря слонимских гвардейцев заместитель командира батальона по идеологической работе гвардии капитан Вячеслав Керус не успевал раздавать всем желающим очередной номер «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».



В Белоруссии БМП замаскировали газетами


Белорусские бойцы, судя по всему, вдоволь начитавшись поставленной в на полигон гвардии капитаном Керусом прессы, решили использовать и её в качестве средства дополнительной маскировки.

В данном контексте термин "учения на бумаге" приобретает совсем иной смысл, нежели тот, который обычно в такую фразу вкладывается.

Использованы фотографии: http://vsr.mil.by
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Комментарии 41
  1. Пеший Сегодня, 20:00
    Новое слово в маскировке?
    Пеший
    1. poquello Сегодня, 20:17
      Цитата: Пеший
      Новое слово в маскировке?

      смекалка хорошая, по снимку видно - катит
      poquello
      1. Либероид- Сегодня, 20:36
        Цитата: poquello
        смекалка хорошая, по снимку видно - катит

        Ну что сказать молодцы ,дешево и сердито....А еще с юмором! Ну белорусы ну блин дают...
        Ну во славу Родины! good
        Либероид-
        1. dedBoroded Сегодня, 20:44
          Звучит как тост!!!
          dedBoroded
          1. Либероид- Сегодня, 20:55
            Цитата: dedBoroded
            Звучит как тост!!!

            Вы белорусы те еще партизаны...Умеете смекалку проявлять! Ну за Белорусскую Армию.. soldier drinks
            Либероид-
          2. с-т Petrov Сегодня, 21:07
            Звучит как тост!!!

            вас не хватает в составе нашей страны. Давайте уже там поднажмите. Займись вопросом. Пустить волну может каждый белорус

            Устройте России второй Крым - и мы такое устроим и в экономике и в остальном - защемятся все.

            А вашего главного можете оставить своим главой - Чечня как то смогла - думаю и у Вас проблем не возникнет

            А остальной суетой пусть уже занимаются гос служащие

            Надо вообще поднимать этот вопрос. чандж орг
            с-т Petrov
            1. с-т Petrov Сегодня, 21:41
              давайте составим петицию от сайта ВО и оформим. я косноязычен. Надо писаря нам организовать

              от нас не убудет - а так хотя бы на отклик идеи посмотрим

              Когда первые 100 из вас поделятся ссылкой на ресурс с данной петицией и люди начнут подписываться - кто его знает что будет дальше

              с-т Petrov
              1. с-т Petrov Сегодня, 22:07
                нужен нормальный текст мужики и петиция вроде этой. Вода камень точит.

                И это написана от меня - там можно писать от организации. Давайте напишем от нашего большого военного дивана

                с-т Petrov
                1. с-т Petrov Сегодня, 22:24
                  https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7
                  %D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81
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                  %D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%BF
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                  для начала нужны пятеро)
                  с-т Petrov
        2. рюрикович Сегодня, 21:08
          Цитата: Либероид-
          .А еще с юмором! Ну белорусы ну блин дают...
          Ну во славу Родины! good

          Когда я служил в 90-х по контракту, мы "добровольно- принудительно" выписывали сие рупор армии "Во Славу Родины". Каждый контрактник-прапорщик-офицер soldier Плюс на дивизионы приходила пачками. Особенно ценились субботние номера за вкладку с программой smile Так что маскировать технику есть чем laughing
          рюрикович
      2. тол100в Сегодня, 21:11
        Цитата: poquello
        смекалка хорошая, по снимку видно - катит

        Покатили на важную пресс-конференцию, получать нужные ответы!
        тол100в
    2. To be or not to be Сегодня, 20:41
      "Броня крепка и танки наши быстры "
      Молодцы!
      To be or not to be
    3. Серый брат Сегодня, 21:56
      Нормально получилось - на цифру похоже. Надо ещё ствол чем-нибудь мотануть чтобы не отсвечивал.
      Серый брат
      1. Вежливый Лось Сегодня, 22:12
        Цитата: Серый брат
        Нормально получилось

        Да просто отлично получилось! В газете, небось, статья бацки о разных вариантах интеграции Белоруси. +150 к броне.
        Вежливый Лось
    4. Балу Сегодня, 21:59
      Меня больше заинтересовала другая новость: значительная часть российской нефти по льгоной цене в Белорусию шла на ГСМ для бандерии. Лукашенко хочет одновременно и нашим и вашим. А это правда, что за это с него снли санкции?.
      Балу
  2. birs Сегодня, 20:04
    В маскировке не новое, подобный метод опробовался в СССР еще в 70-е годы, скорее, новое слово в использовании "крайне увлекательных" местных печатных новостей.
    birs
    1. Zibelew Сегодня, 20:13
      БМП стенгазета fellow ультрабюджетный вариант пикесельного камуфляжа.
      Zibelew
  3. niksan2002 Сегодня, 20:04
    Другой бумагой надо было,лучьше бы получилась маскировка wink
    niksan2002
    1. 210окв Сегодня, 20:24
      Вы в этом уверены..?Значит есть опыт применения в качестве маскировки...Просто наглядный пример смекалки..
      Цитата: niksan2002
      Другой бумагой надо было,лучьше бы получилась маскировка wink
      210окв
  4. VadimSt Сегодня, 20:04
    Что, в связи со словесными "выпендрежами батьки" начинаем информационную войну против наших братьев по оружию? Глупо и недальновидно!
    Лучше взять пособие "Маскировка действий подразделений сухопутных войск", Воениздат МО СССР, 1976г и почитать! Где четко сказано - все доступные средства и методы! Важен эффект, а не средства и способы.
    VadimSt
    1. niksan2002 Сегодня, 20:12
      Не обязательно все толковать в политическом образе,можно посмотреть с другой стороны....
      niksan2002
    2. avt Сегодня, 20:30
      Цитата: VadimSt
      Лучше взять пособие "Маскировка действий подразделений сухопутных войск", Воениздат МО СССР, 1976г и почитать! Где четко сказано - все доступные средства и методы! Важен эффект, а не средства и способы.

      good А хотя бы и так , опять же мозг потренируют в принятии нестандартных решений , а не тупо ждать , когда что то привезут , или кто то окрасит.
      avt
      1. VadimSt Сегодня, 20:43
        Вот, вот! Славяне не "некоторые вояки", которые без туалетной бумаги и шведского стола, воевать не будут и не могут!
        VadimSt
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:48
      VadimSt :hi
      :...... Где четко сказано - все доступные средства и методы! Важен эффект, а не средства и способы.
      Поддерживаю. hi
      Наблюдатель2014
  5. Громобой Сегодня, 20:09
    Если передовицу с портретом Главкома на лобовую броню не клеили,то всё нормально,особый отдел одобряет laughing
    Громобой
    1. Zibelew Сегодня, 20:24
      Цитата: Громобой
      Если передовицу с портретом Главкома на лобовую броню не клеили,то всё нормально,особый отдел одобряет laughing

      Наоборот портрет главкома дает защиту от бронебойного. А если клеить газеты на языке противника маскировка будет совмещаться с пропагандой.
      Zibelew
    2. Baloo_bst Сегодня, 21:53
      Во славу Родине, это всего +5 к маскировке, а вот "Советская Белоруссия", это уже +10 к проходимости.
      Baloo_bst
  6. Alex_Tug Сегодня, 20:10
    Всего лишь смекалка. "Во славу Родины" работает во славу родине. Комиссару надо только радоваться.
    Alex_Tug
  7. Александр 3 Сегодня, 20:11
    Неужели пошли по пути соседей?
    Александр 3
    1. niksan2002 Сегодня, 20:14
      Не верю,у етих мозгов больше
      niksan2002
  8. APASUS Сегодня, 20:17
    Оригинально,дешево и реально смывается в мойке.
    Молодцы !
    APASUS
  9. ShadowCat Сегодня, 20:28
    "Политрук, ты скажи, у тебя что махорка кончилась? Так скажи я достану... тока скури к чертям эту свою прессу"(с)28
    ShadowCat
  10. sergei1975 Сегодня, 20:30
    Как это в армии СССР не додумались так вывешивать боевые листки?
    sergei1975
  11. Suharik.inline Сегодня, 20:42
    Если исходить из общего маскировочного рисунка, то очень даже нечего.....
    Единственное но,........желтеет со временем!
    Suharik.inline
  12. МВГ Сегодня, 20:50
    Молодцы! Соображалка отечественной выучки )))
    МВГ
  13. Echo Сегодня, 20:51
    Это броня ящитаю.
    Echo
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:53
    БМП и так хорошо горит, а обклеенная газетами в случае боевого поражения будет предстовлять странное зрелище.
    Изгоняющий либероидов
  15. den-protector Сегодня, 21:08
    Ну и что? Ничего смешного нет, голь на выдумку хитра. Машины крась да потом отмывай. С газетами проще. Мы из ленкомнаты (позднее Комнаты информации и досуга л/с) подписку после ознакомления с содержанием (а зачастую и без оного) использовали на гигиенические цели. Не знаю, как более корректно выразиться. Ну в общем, не на прокладки. Ротный все возмущался, куда, мол, подписка девается. Не в тему статьи, но есть, что вспомнить.
    den-protector
  16. Рабинович Сегодня, 21:25
    Молодцы, придумали. У газет вообще много назначений smile
    Рабинович
  17. faterdom Сегодня, 21:34
    Полезная штука - эта фронтовая газета. И маскировка для зимы неплохая, как братья-белорусы показывают (особенно учесть, что дармовая по цене), и почитать, и благополучно завершить акт дефекации пригодится (не Средняя Азия - камень за пазухой таскать), и самокрутку покурить, и сало завернуть, и бутылку самогонки заткнуть, и ноги вместе с портянками завернуть, и шапку для малярных работ сделать.... много еще чего. А заменят это электронной версией - тогда как? Все-таки камень по-пуштунски с сбой носить?
    faterdom
  18. Баракуда Сегодня, 21:41
    А на газетах часом не прочитывается ? - Обама - Ч,м.о ! wink там хакеры и Н.К. Крупская коментарий не дают.
    Баракуда

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