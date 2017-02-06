В Белоруссии БМП замаскировали газетами

Регулярно поступает на полигон свежая пресса. В день посещения нами лагеря слонимских гвардейцев заместитель командира батальона по идеологической работе гвардии капитан Вячеслав Керус не успевал раздавать всем желающим очередной номер «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Белорусская военная газета «Во славу Родины» публикует сводку о проведении учений 11-й огмб (отдельной гвардейской механизированной бригады) ВС Республики Беларусь. В принципе, ничего особенного в проведении плановых учений одним из соединений, издание не выделяет. Однако в материале появился интересный фрагмент, на который внимание определили читатели издания.На фотографиях видно, как помимо частичной окраски корпусов боевых машин пехоты белорусские военнослужащие решили использовать дополнительные средства камуфляжа. На БМП-2 были наклеены газеты. А в самом издании опубликован следующий текст:Белорусские бойцы, судя по всему, вдоволь начитавшись поставленной в на полигон гвардии капитаном Керусом прессы, решили использовать и её в качестве средства дополнительной маскировки.В данном контексте термин "учения на бумаге" приобретает совсем иной смысл, нежели тот, который обычно в такую фразу вкладывается.