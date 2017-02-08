08:11 08 февраля
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Санкционное помутнение эстонского разума


6 февраля на заседании Европейского Союза представитель Эстонии выступил за ужесточение антироссийских санкций в связи с «эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе».

Данное заявление эстонских делегатов было вполне предсказуемо. Напомним, что 23 января президент Украины Петр Порошенко посетил Эстонскую республику с официальным визитом. В ходе поездки он провел переговоры с главой республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором.

В тот же день экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил в эфире украинской радиостанции «Голос столицы», что данная поездка носит исключительно политический характер, так как ни о каких перспективных экономических связях между Киевом и Таллинном говорить не приходится. И оказался прав.


По итогам январской встречи господин Нестор заявил, что «Эстония – несомненно, одно из государств, которые считают важным стабильную международную поддержку Украине, идущей по пути демократических реформ. Часть этого – прекращение российской агрессии в Восточной Украине и соблюдение Минских соглашений. До этого невозможно обсуждать смягчение или отмену санкций. У Киева должна быть возможность восстановить контроль над своей территорией».

Подобной позиции придерживалась и президент Эстонии госпожа Кальюлайд, заявив на пресс-конференции по итогам переговоров о «сохранении жесткого внешнеполитического курса в отношении Москвы».

Теперь, после окончания заседания ЕС, мы наблюдаем первый этап той самой политической поддержки, о которой говорил Степанюк, и которую обещал Порошенко эстонский истеблишмент. Позиция прибалтийской республики звучала так: «Если военная эскалация на Украине и нарушение «Минских соглашений» продолжатся, то адекватная реакция на это – пересмотреть введенные санкции и ужесточить их».

Данное заявление можно было бы списать на уже привычную русофобскую риторику бывших советских республик, если бы не одно «но». Со второй половины 2017 года Эстония будет председательствовать в Совете Европейского Союза. На этом фоне подобные высказывания эстонских делегатов на заседании ЕС стоит расценивать как первый шаг реализации задуманной стратегии по дестабилизации экономической обстановки в России. Последующие этапы, видимо, будут предприняты непосредственно после вступления республики на столь высокую и ответственную должность.

Однако вспомним о том, что антироссийские санкции, по итогам трехлетнего периода, скорее, превратились в антиевропейские, ведь экономики стран Старого Света пострадали от них намного сильнее, нежели российская. Соответственно, в случае их ужесточения больнее всего будет именно Европе.

Остается надеяться, что в коридорах Евросоюза найдутся дальновидные политики, которые не позволят русофобским настроениям эстонского руководства превалировать над здравым экономическим смыслом. В противном случае, в ходе этого «следствия» Европа вновь может выйти на саму себя.
Автор: Валерий Денбург


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Комментарии 8
  1. Громобой Сегодня, 05:49
    А кто это решил,что вина за эскалацию на Донбассе лежит исключительно на России?Эстонские делегаты?Ну,пусть пошумят,а решение будут принимать с учётом мнения таких поистине европейских зубров,как Германия или Франция.А эти делегаты даже на след от их копыт не тянут,так...подпорченная атмосфера,а не делегаты.
    Громобой
    1. Зяблицев Сегодня, 06:01
      Евросоюз более не является авторитетной организацией, уж тем более если им могут командовать делегаты из канализационной клоаки в которую превратилась некогда цветущая Эстония! Впрочем, когда г.... лезет, мозг не сопротивляется! laughing
      Зяблицев
    2. сибиралт Сегодня, 06:40
      Ну, вот. Теперь уже и Эстония по над усе. laughing С такой "подвижкой" скоро в Таллине останутся лишь дикие кабаны.
      сибиралт
  2. Волька Сегодня, 05:52
    уже не интересно...
    Волька
  3. василий50 Сегодня, 06:54
    На фоне той русофобии которую проявили эстонцы в двадцатых годах прошлого века, сегодняшняя русофобия как то вроде и *тилигентна*. Не сажают в концлагеря РУССКИХ и рускоговорящих и даже не грабят.
    василий50
  4. Горменгаст Сегодня, 07:30
    Евросоюз - это федерация русофобов, сордомитов, ювеналов, эгоистов, гедонистов, наркоманов и сатанистов. Только безумные ук-ры могут желать вступления в такой союз. am
    Горменгаст
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
    по итогам трехлетнего периода, скорее, превратились в антиевропейские, ведь экономики стран Старого Света пострадали от них намного сильнее, нежели российская.


    Ну так и пусть дальше "процветает" гейропа, скоро их самих всё равно выкинут приехавшие "по переселению"! wassat
    a.s.zzz888
  6. Masya Masya Сегодня, 08:10
    «Если военная эскалация на Украине и нарушение «Минских соглашений» продолжатся, то адекватная реакция на это – пересмотреть введенные санкции и ужесточить их».

    Masya Masya

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