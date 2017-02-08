Санкционное помутнение эстонского разума

6 февраля на заседании Европейского Союза представитель Эстонии выступил за ужесточение антироссийских санкций в связи с «эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе».Данное заявление эстонских делегатов было вполне предсказуемо. Напомним, что 23 января президент Украины Петр Порошенко посетил Эстонскую республику с официальным визитом. В ходе поездки он провел переговоры с главой республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором.В тот же день экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил в эфире украинской радиостанции «Голос столицы», что данная поездка носит исключительно политический характер, так как ни о каких перспективных экономических связях между Киевом и Таллинном говорить не приходится. И оказался прав.По итогам январской встречи господин Нестор заявил, что «Эстония – несомненно, одно из государств, которые считают важным стабильную международную поддержку Украине, идущей по пути демократических реформ. Часть этого – прекращение российской агрессии в Восточной Украине и соблюдение Минских соглашений. До этого невозможно обсуждать смягчение или отмену санкций. У Киева должна быть возможность восстановить контроль над своей территорией».Подобной позиции придерживалась и президент Эстонии госпожа Кальюлайд, заявив на пресс-конференции по итогам переговоров о «сохранении жесткого внешнеполитического курса в отношении Москвы».Теперь, после окончания заседания ЕС, мы наблюдаем первый этап той самой политической поддержки, о которой говорил Степанюк, и которую обещал Порошенко эстонский истеблишмент. Позиция прибалтийской республики звучала так: «Если военная эскалация на Украине и нарушение «Минских соглашений» продолжатся, то адекватная реакция на это – пересмотреть введенные санкции и ужесточить их».Данное заявление можно было бы списать на уже привычную русофобскую риторику бывших советских республик, если бы не одно «но». Со второй половины 2017 года Эстония будет председательствовать в Совете Европейского Союза. На этом фоне подобные высказывания эстонских делегатов на заседании ЕС стоит расценивать как первый шаг реализации задуманной стратегии по дестабилизации экономической обстановки в России. Последующие этапы, видимо, будут предприняты непосредственно после вступления республики на столь высокую и ответственную должность.Однако вспомним о том, что антироссийские санкции, по итогам трехлетнего периода, скорее, превратились в антиевропейские, ведь экономики стран Старого Света пострадали от них намного сильнее, нежели российская. Соответственно, в случае их ужесточения больнее всего будет именно Европе.Остается надеяться, что в коридорах Евросоюза найдутся дальновидные политики, которые не позволят русофобским настроениям эстонского руководства превалировать над здравым экономическим смыслом. В противном случае, в ходе этого «следствия» Европа вновь может выйти на саму себя.