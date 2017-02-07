Российские Ми-28Н отработали по террористам под Пальмирой

Вооружённые силы Сирии при поддержке российских воздушно-космических сил развили наступление в восточной части провинции Хомс.Сирийские репортёры опубликовали видеозапись, на которой запечатлены ударные вертолёты российских ВКС Ми-28Н, наносившие ракетные удары по блокпостам боевиков ИГИЛ в районе населённых пунктов Аль-Байдах Аль-Шаркиях и Аль-Байдах Аль-Гарбиях.