16:14 07 февраля

Российские Ми-28Н отработали по террористам под Пальмирой

Вооружённые силы Сирии при поддержке российских воздушно-космических сил развили наступление в восточной части провинции Хомс.

Сирийские репортёры опубликовали видеозапись, на которой запечатлены ударные вертолёты российских ВКС Ми-28Н, наносившие ракетные удары по блокпостам боевиков ИГИЛ в районе населённых пунктов Аль-Байдах Аль-Шаркиях и Аль-Байдах Аль-Гарбиях.




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Комментарии 1
  1. Громобой Сегодня, 15:47
    Наши вертолётчики молодцы,а сирийцам надо не только снимать их работу,но и воспользовавшись замешательством врага атаковать эти блок-посты.Русский Ваня эту работу за них не сделает.
    Громобой

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