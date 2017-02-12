На «оборонный шенген» у Европы нет ни денег, ни желания

Европейские политики вновь вспомнили о необходимости создания объединенной армии. Итальянский министр обороны Роберта Пинотти призвала к созданию «оборонного шенгена» между Германией, Францией, Испанией и Италией. Эксперты скептически относятся к идее такого альянса, отмечая, что в действительности у Европы нет ресурсов на собственный военный блок.В воскресенье министр обороны Италии Роберта Пинотти заявила в интервью газете «Мессаджеро» о том, что европейская оборона требует укрепления сотрудничества между Италией, Францией, Германией и Испанией.«Европейская оборона должна быть представлена единым блоком как внутри, так и вне НАТО. Европа «двух скоростей» должна быть не только в экономике. Необходим «оборонный шенген» за счет укрепления сотрудничества между Италией, Францией, Германией и Испанией», – цитирует слова итальянского министра обороны ТАСС.По мнению Пинотти, европейская оборона должна укрепляться вне зависимости от поведения США.«Европейская оборона должна укрепляться не только для того, чтобы увеличить оборонительные возможности ЕС, но потому что, если внутри НАТО европейские государства будут действовать порознь, это будет элементом слабости. Для НАТО также важно, чтобы Европа была едина в оборонительной стратегии», – добавила министр.Пинотти считает важным, чтобы страны, которые продвигают укрепление общей обороны, а именно Италия, Германия, Франция и Испания, еще больше сотрудничали в целях скорейшей реализации принятых решений.Напомним, что это не первое заявление европейских политиков о необходимости создания собственной армии. В марте 2015 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял в интервью газете Welt am Sonntag о необходимости создания собственной армии Евросоюза как инструмента отстаивания интересов Европы в мире. «Общая европейская армия показала бы миру, что между странами – членами ЕС никогда больше не будет войны. Такая армия помогла бы нам осуществлять общую внешнюю политику и политику безопасности», – рассказал тогда Юнкер.Только обладая собственной армией, Европейский союз сможет реагировать на угрозу государствам – членам ЕС или соседним странам, считает Юнкер. В списке угроз, разумеется, значится и Россия. «Армия ЕС нужна не для того, чтобы задействовать ее сразу, а чтобы намекнуть России, что мы серьезно относимся к защите ценностей Европейского союза», – отмечал Юнкер.Тогда идею главы Еврокомиссии поддержали в Германии. Европа хочет защищать свою архитектуру безопасности, и поэтому в создании единой для всех стран – членов ЕС армии есть смысл, считает министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Страны ЕС все чаще объединяют усилия, в том числе в вопросах политики безопасности. «За таким переплетением армий с перспективой когда-нибудь иметь (общую) европейскую армию, по моему мнению, будущее», – сказала она в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.«Мы должны делать все, чтобы не допустить разрушения того мирового порядка, который мы выстроили в Европе после Второй мировой войны и после холодной войны», – добавила она.Еще один раз Юнкер вспомнил о необходимости единой европейской армии в августе прошлого года. «Нам нужна общая европейская внешняя политика, политика безопасности и общая европейская оборонная политика с целью когда-то создать европейскую армию, чтобы иметь возможность выполнить нашу роль в мире», – сказал Юнкер на форуме в Австрии. Его выступление транслировали службы Еврокомиссии.Военный эксперт из Риги Юрий Мелконов считает заявления политиков о создании единой европейской армии «истерикой правящей западноевропейской элиты».«Отказ США оплачивать оборону Европы поставил западные страны в крайне неопределенное положение. В одиночку ни одна из европейских стран не сможет обеспечить свою безопасность, а весь опыт истории говорит, что никогда европейские страны не могли в действительности объединиться в военные союзы, кроме кратковременных альянсов, и то только с привлечением России», – прокомментировал он газете ВЗГЛЯД заявление итальянского министра обороны.Мелконов отметил, что военный союз подразумевает военного противника, а у Италии, Франции, Германии и Испании такого противника нет и создавать его никто не собирается. Кроме того, эксперт считает, что у этих стран огромное количество противоречий и с ослаблением роли США и НАТО все они будут только усугубляться, и даже лавинообразно. «Это примерно как крах банка – все вкладчики бросятся спасать свои вклады», – пояснил он.Кроме того, считает эксперт, надвигающийся кризис может вызвать обрушение евро и экономический кризис и «это гораздо опаснее наступления полчищ вражеских армий».«В современном мире много неопределённого, США должны определить свою роль в общей системе безопасности и экономики. У США главный солдат – это доллар, если его нет, то всё остальное вторично. Никогда Европа не была единой. США купили себе дорогую европейскую военную игрушку, но бесконечно содержать ее не могут», – резюмировал военный эксперт.Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, в свою очередь, напомнил, что европейцы вспоминают о необходимости создания собственных военных объединений со времен де Голля.«И все это время идея о создании единой европейской армии реализуется в виде пшика. Было время, когда из военной организации НАТО выходила Франция, но другие европейские страны ее идею не поддержали. Регулярно создавались и создаются всяческие объединенные еврокорпуса, которые входят в состав НАТО. Есть, например, совместные франко-германские соединения», – рассказал военный эксперт газете ВЗГЛЯД. По мнению Мураховского, все эти попытки являются пустой игрой. «До тех пор, пока существует НАТО и в этом альянсе главенствуют США, не будет создано никакой более-менее самостоятельной или тем более альтернативной Североатлантическому альянсу европейской военной коалиции. Все заявления европейских политиков о «военном шенгене», объединенных вооруженных силах и европейской армии являются пустым сотрясанием воздуха», – объяснил он.К тому же, по мнению Мураховского, в действительности европейцам нет необходимости против кого-то объединяться.«Нет такой угрозы, которая требует создания подобных альянсов. Вот, к примеру, в СМИ периодически поднимается истерика о российской угрозе. Для борьбы с этой угрозой было развернуто целых три батальона в прибалтийских странах и размазана целая ротационная бригада армии США по Польше, Прибалтике и Румынии. Когда люди предполагают бороться с реальной агрессией, они прилагают несколько иные усилия. В годы холодной войны только в рамках одной Германии было развернуто 12 дивизий, седьмая полевая армия США, британская и французская дивизии», – сообщил эксперт. Он полагает, что на самом деле сейчас реальные руководители и политики в действительности не верят ни в российскую, ни в какую-либо иную угрозу Европе и не собираются выделять для создания новых альянсов какие-либо денежные средства.