"Рассекречивая историю". Ученые развенчивают мифы о сотрудниках спецслужб

- Так уж сложилось, что о работе службы госбезопасности почти не говорили, да и не говорят, - объяснил мотив создания трехтомника. - А в конце восьмидесятых - начале девяностых годов пошлого века нам начали подбрасывать легенды о работе спецслужб. Легенды зачастую выставляющие сотрудников НКВД палачами, у которых руки по локоть в крови. Писались книги на эту тему, снимались фильмы. И о том, что было на самом деле знали только историки. Но так не может, не должно продолжаться вечно. За эти годы мы собрали большой массив документов и в довольно простой, доступной не только научным сотрудникам, но и рядовому читателю, форме мы развенчаем слухи о палачах-чекистах. Причем, развенчаем не на словах, а документально. Ведь история - это не наши комментарии к событиям, а сами события. Такие, какими они были.Для того, чтобы анонсировать трехтомник, авторы запустили и проект "Рассекречивая историю". На протяжении года они будут встречаться с журналистами и рассказывать об эпизодах, которые вошли в книгу. Первая пресс-конференция в этом году состоялась 6 февраля, незадолго до 74-й годовщины второго освобождения Ростова (официальная дата - 14 февраля 1943 года). Поэтому на встрече речь шла о работе спецслужб во время Великой Отечественной войны.Обсуждение открыл военный историк,- Как это ни удивительно, но свою историю мы знаем плохо. Особенно, когда речь идет о спецслужбах. Допуска в архив ФСБ нет. А в Центральном архиве Минобороны, казалось бы, искать нечего. Но всегда в черной комнате можно найти черную кошку. Если, конечно, ты ее ищешь. Так вот я нашел документы, к которым с 80-х годов прошлого века не прикасалась рука исследователя. И у меня случился, что называется, разрыв шаблона.Ну что такое особый отдел? Все вспомнят печально известный фильм Володарского "Штрафбат" с блистательной игрой Алексея Серебрякова. Или американский фильм "Враг у ворот". Он посвящен замечательному человеку, снайперу Василию Зайцеву. Но там такая "клюква", что говорить не хочется. Ну и "Сталинград" Бондарчука - с ним тоже все ясно. Вспомним тематическую литературу: Солженицына, новоявленных исследователей и переписчиков истории. В этих произведениях чекисты изображены суровыми парнями с холодной головой, горячим сердцем и загребущими руками. Они отстреливают врагов народа, беспощадно борются с дезертирами, диверсантами, полицаями, предателями, отступниками военной присяги. А уж когда припечет и армия драпает, то тут беспощадные заградотряды пулеметным огнем выкашивают обезумевших в панике людей и железной рукой наводят порядок. Но, как показывают документы, действительность была гораздо проще, страшнее и суровее. И надо не забывать, что на войне ситуации возникают такие, когда для победы жертвуют всем.... За две недели до освобождения Ростова, 31 января 1943 года, заградотряд 387-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, которой в то время еще командовал Малиновский (а через четыре дня он вступит в командование Южным фронтом), вел бои за левобережные хутора в 40 км от Ростова. В те дни заградотряд сделал то, что не смогла сделать гвардейская пехота генерала Миссана. Они с минимальными потерями и с максимальным ущербом для противника взяли стратегически важные пункты, которые обеспечили затем прорыв остатков наших танковых механизированных корпусов. Причем это были реальные остатки - два-три танка. И даже при таких условиях они освободили Ольгинскую, Аксай, Батайск. Причем Батайск был крупнейшим железнодорожным узлом Европы. Так вот из документов следует, что освобождение Ростова - это заслуга чекистов, которыми командовал старший лейтенант Федченко. И 13 бойцов этого заградотряда за их подвиг были награждены боевыми государственными наградами.рассказал и о второй находке, которую обнаружил а архивах.- Когда не хватает матушки-пехоты, когда в ротах остается по восемь-десять штыков, то для того, чтобы погасить огневые средства противника, вызывались снайперские группы НКВД. Эти ребята были всех национальностей. Смотришь по наградным листам: Идрисов, Коваленко, Шмурашвили, Саркисян. Рядом с русскими фамилиями соседствуют азербайджанские, татарские, казахские. Когда 11 человек за три дня на узком участке фронта "сняли" 125 целей, 78 из которых офицеры и пулеметчики, то это о многом говорит. Причем, "гасили" их на глазах сотен свидетелей. У нас во время войны снайперам не верили на слово. Должно быть свидетельское подтверждение: кого "снял", когда, где, во сколько, с первого выстрела или с десятого. Так вот на 125 пораженных целей снайперская группа 202-го отдельного стрелкового батальона НКВД потратила 152 патрона. Это было в полосе 301-й стрелковой дивизии. И расходы стрелков за это же время составили 270 тысяч патронов. Как говорят, почувствуйте разницу.К сожалению, есть в нашей ментальности такая черта: мы с подозрением относимся к милиции, сейчас к полиции, к особистам, сотрудникам спецслужб. Тем более что они не пиарятся, не бьют себя левой пяткой в грудь, а тихо, но профессионально делают свою работу. И награды им, к сожалению, отпускались очень скупо.О партизанах Ростова рассказал- Говоря о работе чекистов, нельзя не вспомнить наш выдающийся партизанский отряд Трифонова-Югова. Он действовал на территории города. И именно его вклад в освобождение Ростова до сих пор до конца не оценен. Хотя живы еще те, кто был свидетелем, как они отважно дрались, помогая нашим войскам; выступая вперед на огонь, на пулеметные точки.О подпольщиках тоже существует штамп как о людях, которые тайком развешивали какие-то листовки. На самом деле это была боевая и очень боеспособная группа, которая координировала свои действия с командованием армии, фронта, разведки. Партизаны сжигали склады с боеприпасами, уничтожали линии связи. А связь в условиях ведения боя - это по сути боеспособность целых подразделений. Немецкая армия, которая была готова отразить любой штурм, не ожидала, что в нашем тылу начнется активное сопротивление, которое сильно поддержали ростовчане. Полгода готовилось городское восстание. Готовилось тихо, незаметно и вот как раз при приближении войск нашей армии началась активная фаза действия партизанского отряда Трифонова-Югова. Это наше, ростовское, сопротивление позволило спасти сотни тысяч жизней наступающих по льду реки Дон солдат.- Десятки незаслуженно забытых имен только в этом периоде истории. Трифонов Михаил Михайлович был греком. По паспорту он - Мина Минович Трифониди, - добавил Владимир Афанасенко. - Профессиональный чекист с довоенной подготовкой. Легендарный разведчик, который зимой 1941-1942 года проник на Донбасс и создал там активно действующую осведомительную сеть. И также по льду Азовского моря вернулся назад. А когда в начале сентября командованием разведотдела Сталинградсткого фронта был направлен в Ростов, то буквально в течение считанных недель создал здесь группу, которая выросла потом в отряд из 127 человек - городской партизанский отряд имени Сталина. Вслушайтесь только - городской отряд. Не в белорусских лесах, не в брянских, не в финских болотах действовали партизаны...На кануне войны в Ростове проживало больше полумиллиона жителей. Но умная спецслужба никогда не носит все яйца в одной корзине.Поэтому были группы на разных уровнях, которые действовали параллельно. Между ними была полная координация - необходимое объединение, разъединение. Конспиративные тройки-пятерки. В случае провала человека - он мог сдать двух товарищей, а дальше связь обрывалась. Вот так работала уникальная система, которую создал Трифониди. Они контролировали Батайский железнодородный узел, все переброски на Кавказ, оба немецких военных аэродрома. На нашей бирже труда были свои люди, которые справками по здоровью, о психических и других отклонениях, спасали от угона в Германию тысячи людей. Они работали и приближали победу здесь.И в ростовском трамвайном депо работали группы подпольщиков, которыми руководили профессиональные чекисты. Всего по Ростову действовало14 групп. Представьте, пришла армия генерал-лейтената Герасименко - 60 процентов солдат из среднеазиатских республик. Туркмения, Таджикистан, Узбекистан. Ребята из горных аулов, русским языком владели очень плохо. Они прорвались в город. А дальше? В Ростове они не ориентировались. Тогда появлялись наши партизаны, местные сусанины. Среди них было много мальчишек. И в обход противника, по дворам, закоулкам, они быстро проводили наших солдат в нужные точки. Так что переоценить роль единственного в мире в годы Великой отечественной войны городского партизанского отряда невозможно.