Самоходные гаубицы Второй мировой войны. Часть 2. Sturmpanzer I Bison

Sturmpanzer I Bison в Греции, апрель-май 1941 года, на фото также видно полугусеничныей тягач Sd.Kfz.10 и солдата на мотоцикле DKW NZ 350, фото: waralbum.ru

Замаскировать почти трехметровый "сарай" достаточно сложно, но попытаться стоило

Sturmpanzer I Bison ведет огонь по второму этажу здания во время боев во Франции, фото: waralbum.ru

Источники информации:

http://aviarmor.net/tww2/tanks/germany/15cm_sig33_pz1.htm

http://hisofweapons.ucoz.ru/publ/germanija/bronetekhnika_vtoroj_mirovoj_vojny/sau_150_mm_sturmpanzer_i_bison/29-1-0-107

http://wiki.wargaming.net/ru/Tank:G11_Bison_I/История

Материалы из открытых источников

Sturmpanzer I Bison (полное название 15 cm sIG 33 Sfl. auf Pz.KpfW.I Ausf B ohne Aufbau) — это самоходная артиллерийская установка на шасси легкого танка Pz.I Ausf.B. Данная установка стала одной из первых САУ вермахта. Основным вооружением самоходки была 150-мм пехотная гаубица s.I.G.33. По сути, Sturmpanzer I Bison представлял собой классический Waffentrager — носитель артиллерийского вооружения.Возможно, одним из уроков Второй мировой войны стало воплощение в жизнь концепции самоходной артиллерии, которая получила широкое распространение. Подобные установки обеспечивали пехоте огневую поддержку как в наступлении, так и в обороне. При этом сначала на гусеничное шасси устанавливались обыкновенные пехотные пушки. В конечном итоге к концу войны подобные машины имелись в армиях всех воющих стран, но первоначально многие из САУ были лишь продуктом импровизации. Одним из таких продуктов был и немецкий Sturmpanzer I Bison. Особую прелесть данной установке придавала установка на гусеничном шасси полевой 150-мм гаубицы вместе с колесами. Подобный подход вел лишь к еще большей перегрузке базового шасси, но имел и свои плюсы — сохранялась возможность использовать гаубицы и без носителя в случае поломки или повреждения шасси САУ.Данная САУ не создавалась с нуля, став симбиозом ходовой части от легкого немецкого танка Pz. Kpfw. I B и 150-мм пехотной гаубицы sIG 33. Вопрос о том, что делать с легкими танками Pz. Kpfw. I не раз поднимался в Германии еще до начала Второй мировой войны. Выпуск этих танков к началу 1939 года был прекращен, а с выпущенными машинами нужно было что-то делать. В качестве различных вариантов рассматривалось создание на шасси данного танка транспортера боеприпасов и командирского танка, данные проекты были реализованы в металле.Еще одним возможным вариантом использования шасси Pz. Kpfw. I стала установка на него мощного артиллерийского вооружения. После Вторжения в Польшу выяснилось, что буксируемая тяжелая артиллерия часто не поспевает за наступающими танковыми и пехотными частями. Это же было справедливо и для отступления, когда средства буксировки не всегда были в наличии, а силами расчетов укатить куда-то тяжелые орудия было просто нереально. На тот момент времени одним из самых мощных орудий, имеющихся в распоряжении вермахта, была как раз 150-мм полевая гаубица sIG 33. Реальные боевые действия лишь утвердили немецкое военное руководство и конструкторов в том, что необходимо создание самоходной артиллерийской установки аналогичного калибра, работы над которой были проведены в конце 1939 года.Технические характеристики самоходки были во многом схожи с танком, так как они имели общий двигатель Maybach HL38 TR, максимальная мощность которого составляла 100 л.с при 3000 оборотах в минуту. При массе более 8 тонн самоходка с таким двигателем могла развить на шоссе скорость не более 35 км/ч, при движении по пересеченной местности скорость хода сильно падала — до 10-15 км/ч. Коробка передач также не претерпела изменений (5 скоростей вперед и 1 назад). Топливо хранилось в двух баках, общий его запас составлял 146 литров.При переделке танков в самоходные артиллерийские установки с них снимали башню, а на крыше боевого отделения на стальных опорах устанавливали вместе с колесами, лафетом и броневым щитком 150-мм пехотную гаубицу sIG 33. Расчет и орудие были защищены бронерубкой, которая была открыта с кормы и сверху. Орудие sIG 33 находилось в производстве, начиная с 1933 года. К началу Второй мировой войны в немецкой армии было уже 410 таких орудий, а концу войны было собрано порядка 4100 таких гаубиц. Оси колес 150-мм гаубицы крепились к рубке самоходной установки болтовым соединением, что позволяло эффективно фиксировать орудие при ведении огня, а также в движении. Судя по имеющимся фотографиям, на некоторых самоходках могли быть установлены радиостанции. Экипаж САУ состоял из 4 человек: механика-водителя, командира, который выполнял функцию наводчика и двух заряжающих.Чтобы упростить себе задачу, немецкие конструкторы установили 150-мм тяжелое полевое орудие 15cm sIG33 (с длиной ствола 11 калибров) на шасси танка прямо с колесами, лафетом и защитным щитком. Сектор наведения по горизонту составил 25 градусов, углы вертикального наведения могли изменяться в пределах от -4 до +75 градусов. Боекомплект, который возился на самой САУ, был очень небольшим — всего 8 выстрелов (6 из них в наружных корзинах), поэтому самоходка нуждалась в наличии транспорта, который подвозил бы боеприпасы. Гаубица имела раздельно-гильзовое заряжание, что отрицательным образом сказывалось на скорострельности — не более 3-х выстрелов в минуту. Однако и при такой скорострельности возимый боекомплект расходовался очень быстро, практически моментально.Начальная скорость фугасного снаряда 150-мм гаубицы sIG33 массой 38 кг не превышала 240 м/с, но большего от него и не требовалось. Его воздействие на цели, расположенные на открытой местности, а также на полевые укрепления было очень высоким. Фугасные снаряды отлично зарекомендовали себя во время боев в городских условиях. Кумулятивный 150-мм снаряд массой 25 кг обладал начальной скоростью — всего 280 м/с, однако его бронепробитие доходило до 160 мм. Это позволяло бороться с любыми британскими, французскими или советскими танками тех лет. Но в ближнем бою самоходка была крайне уязвима для ответного огня противника.Ходовая часть осталась неизменной и была полностью позаимствована от легкого танка Pz. Kpfw. I B. Применительно к каждому борту она состояла из пяти опорных катков с резиновым бандажом, переднего ведущего и заднего направляющего колес. На самоходке использовалась мелкозвенчатая гусеница со стальными траками, ширина которых составляла 280 мм.Переделкой шасси танков Pz. Kpfw. I B в самоходные гаубицы Sturmpanzer I Bison занималась компания Altmarkische Кеttеnfаbrik (Alkett) из Берлина. Всего здесь собрали 38 САУ данного типа. Стоит отметить, что в дальнейшем полевые 150-мм гаубицы sIG 33 продолжали ставить на танковые шасси, но для этих целей использовались более подходящие по грузоподъемности шасси танков Pz. Kpfw. II и чешского танка Pz.Kpfw.38(t). Машина, созданная на базе последнего, получила название Grille.36 самоходок Sturmpanzer I Bison поступили на вооружение 701-706-й рот самоходных тяжелых пехотных орудий, по 6 установок на роту. Все подразделения достигли состояния боевой готовности в апреле 1940 года. По одной роте было включено в состав 6 танковых дивизий, которые приняли участие в боевых действиях в Бельгии и Франции в мае-июне 1941 года. Каждая такая рота по штату от 30 марта 1940 года имела в своем составе помимо непосредственно «Бизонов» еще 12 однотонных тягачей Sd.Kfz.10, шесть прицепов, предназначенных для перевозки боеприпасов, 8 грузовых автомобилей, 8 легковых автомобилей, а также 18 мотоциклов. Личный состав подразделения состоял из двух офицеров, 33 младших командиров и 116 рядовых.Моторизованные подразделения, вооруженные данными самоходными гаубицами использовались как мобильное средство огневой поддержки немецкой пехоты. В бою САУ предписывалось разрушать и подавлять огнем укрепления противника, его огневые точки, поражать особо важные цели. Все 6 рот приняли участие в боевых действиях против Франции, при этом, несмотря на хорошее состояние дорог в Западной Европе, подразделения несли серьезные потери не от огня противника, а от механических поломок. Связано это было с большим перегрузом шасси легкого танка Pz. Kpfw. I, который стал базой для данной самоходки. В результате в одной из рот 150-мм гаубицы просто сняли с танковых шасси и использовали их традиционным способом. Позднее уже на Восточном фронте, с его «развитой» дорожной сетью, где дороги заменили направления, данная практика стала обыденным делом.В операции «Барбаросса» в июне 1941 года приняли участие все 6 рот, вооруженных САУ Sturmpanzer I Bison. Из-за быстрой смены тактической ситуации на фронте данные роты очень часто использовались немецким командованием для решения задач, на которые они не были рассчитаны. К примеру, 705-я рота применялась для борьбы с танками РККА, при этом самоходки смогли уничтожить 2 танка. Расчеты из 702-й роты также смогли записать на свой счет несколько уничтоженных советских танков. В ходе боев все САУ данного типа были утеряны. Последние из «Бизонов» встречались на Восточном фронте как минимум до марта 1943 года, самоходки данного типа числились еще в составе 704-й роты.В целом самоходная гаубица Sturmpanzer I Bison была не совсем удачной, сказывалась конверсионность ее создания. Это был своего рода эрзац-проект САУ, который был спроектирован и построен в сжатые сроки. Самоходка была высокой, узкой и очень тяжелой для выбранного шасси. В случае неумелого управления, особенно при движении по пересеченной местности, машину можно было легко перевернуть. Вес в 8,5 тонн был большим недостатком САУ, которая была построена на базе шасси танка весом 5,8 тонны. При этом используемые танковые шасси были не новыми, а уже изношенными. Кроме всего прочего, при стрельбе из гаубицы самоходка очень сильно накренялась кормой, совершая откат назад на 1-1,5 метра — это создавало дополнительную нагрузку на всю конструкцию шасси. Разумеется, немецкие танкисты сразу оказались не в восторге от данной машины, но как временное средство поддержки пехоты и танков в бою самоходка все-таки годилась.Один «Бизон» осенью 1941 года был захвачен бойцами Красной Армии, установку подвергли всесторонним испытаниям. Принимая во внимание тот факт, что параллельно проводились испытания трофейного штурмового орудия StuG III Ausf.B, большого интереса у советских инженеров, конструкторов и военных 150-мм самоходная гаубица на шасси легкого танка не вызвала. Скорее эффект был обратным — был сделан вывод о нецелесообразности разработки такого рода боевых машин.Тактико-технические характеристики Sturmpanzer I Bison:Габаритные размеры: длина — 4,67 м, ширина — 2,06 м, высота — более 2,8 м.Боевая масса — 8,5 т.Бронирование — 5-13 мм.Силовая установка — 6-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 100 л.с.Максимальная скорость — 35 км/ч (по шоссе), 15 км/ч (по пересеченной местности).Запас хода — 140 км.Вооружение — 150-мм полевая гаубица sIG 33.Боекомплект — 8 выстрелов (возимый).Экипаж — 4 человека.