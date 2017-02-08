Пауки в банке
В сирийской провинции Идлиб разношерстные группировки боевиков без пощады уничтожают друг дружку. Исламисты жрут других исламистов, как пауки в банке.
Напомним, ранее «умеренных» боевиков коллективно вывозили на автобусах в соответствии с соглашением с Дамаском из Айн аль-Фиджи в Идлиб. Отправка называлась «эвакуацией». Об этом в конце января сообщал источник Федерального агентства новостей.
Кроме того, добавим, другие боевики появились в Идлибе после поражения в Алеппо.
Несколькими днями ранее телеканал «RT» сообщал о начале противостояния исламистов в провинции Идлиб.
Указывалось, что несколько группировок «оппозиции» вступили в вооружённое противостояние. Применяются ракетные установки, крупнокалиберные миномёты и пулемёты. Стороны несут потери.
До сих пор эти группировки вместе воевали против правительственных войск. Ситуация нынешнего вооружённого противостояния связана с утратой общего врага, а также появлением политических разногласий между группировками.
О продолжении разногласий и боевых действий между группировками исламистов написала 6 февраля газета «Известия».
Вот короткая сводка междоусобной войны.
30 и 31 января столкновения с применением тяжёлых вооружений прошли близ столицы провинции. Джихадисты ударили по «умеренной» группировке «Джейш аль-Муджахидин» (её представители провинились в том, что отправили представителей на переговоры в Астану).
3 февраля бои шли к западу от Алеппо. Боевики «Хаят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра», запрещены в РФ) атаковали «Свободную сирийскую армию».
В Идлибе нет линий фронта, боевые действия спорадичны. Рейды противников внезапны: атаки опорных пунктов и блокпостов перемежаются засадами и убийствами полевых командиров. По некоторым оценкам, общие потери боевиков перевалили за сотню человек.
По данным «Известий», воюющие исламистские группировки в прошлом являлись главной ударной силой «оппозиции». К «Хаят Тахрир аль-Шам» примкнуло до шестнадцати группировок, а в ряды «Ахрар аш-Шам» влилось двенадцать формирований, а также с нею отряды ССА. Курдские источники полагают, что силы противников приблизительно равны: у каждой «коалиции» исламистов около двадцати тысяч бойцов.
Леонид Исаев, востоковед из Высшей школы экономики, рассказал в интервью «Известиям», что коалиция «Ахрар аш-Шам» и ССА сильнее, чем бывшая «Нусра», однако рассчитывать на скорую победу ей не приходится.
«Тройственные переговоры (Россия — Иран — Турция) привели к тому, что протурецкие группировки в Идлибе, прежде всего ССА, выступили против «Хаят Тахрир аш-Шам», — цитирует востоковеда издание. — Однако у ССА сил маловато. Сами турки заняты борьбой с «ИГ» (запрещено в РФ) под Аль-Бабом. Поэтому Анкара очень хотела бы, чтобы «Ахрар аш-Шам» поддержала ССА в борьбе с радикалами и помогла их выдавить из провинции».
О расколе «оппозиции» рассказывает и телеканал «Аль-Джазира», вещающий на английском языке.
Провинция Идлиб стала «перекрёстком» для сирийской оппозиции: здесь произошёл её раскол, пишет Дилан Коллинз, заместитель главного редактора англоязычной «Аль-Джазиры».
Столкновения «повстанцев» в Идлибе угрожают «ещё более ослабить и без того хрупкую оппозицию в северной Сирии», считают местные аналитики. Сопротивление войскам Асада, то есть дальнейшее «вооружённое восстание» находится нынче под большим под вопросом.
Аналогично «Известиям» телеканал рассказывает о идущем противостоянии двух самых мощных группировок в районе Идлиба. А ведь до сих пор эту группы «воевали бок о бок против правительственных войск», напоминает автор. Теперь же они повернули оружие друг против друга в Идлибе. И этот «перелом» произошёл в то самое время, когда международное сообщество всё больше давит на повстанцев, принуждая их отделиться от террористов (дистанцироваться от «Хаят Тахрир аш-Шам», т. е. от бывшей «Джебхат Фатх аш-Шам») и вступить в политические переговоры «с сирийским режимом».
Трёхсторонние переговоры в Астане, направленные на укрепление общенационального соглашения о прекращении огня, исключают участие боевиков из «Хаят Тахрир аш-Шам». Переговоры могут идти под руководством ООН до 20 февраля, но до сих пор остаётся неясным, будут ли в них участвовать какие-либо элементы «из двух основных повстанческих группировок».
Аналитики утверждают, что атаки «Хаят Тахрир аш-Шам» на другие группировки оппозиции «явно» связаны с переговорами в Астане. Поэтому сейчас «умеренные фракции» оппозиционеров оказались «перед трудным выбором».
Включённая в список террористических организаций ООН и правительств западных государств «Джебхат Фатх аш-Шам» (JFS) была исключена из режима прекращения огня, согласованного в конце 2016 года Россией и Турцией. Кроме того, эта группировка была выделена в качестве взаимно согласованной цели в итоговом коммюнике, подписанном Москвой, Анкарой и Тегераном.
Если группировка «Ахрар аль-Шам» сейчас решится принять участие в дальнейших переговорах (уже в Женеве), то она вступит в гораздо больший конфликт с наследницей JFS — «Хаят Тахрир аш-Шам».
Помимо этого, боевики JFS возложили вину за падение Алеппо на отсутствие координации и структуры среди «умеренных фракций», которые удерживали большую часть восточных районов города. По мнению JFS, «умеренные фракции» оказались «бесполезными». В свою очередь, «умеренные», по данным экспертов-востоковедов, имеют большое недоверие к JFS и к связанным с ней группировкам; поэтому они и решили объявить «новый салафитский эмират».
Ситуация внутри этого самозваного «эмирата» относительно упорядочена: многие из ключевых сторонников былой жесткой линии, ранее вызывавшие идеологический раскол внутри «Ахрар аль-Шам», устранены. Теперь тон задают «умеренные элементы», что, соответственно, позволяет им беспрепятственно формировать «повестку дня».
С другой стороны, «Ахрар аль-Шам» считается недоговороспособной группировкой: представители её структурных частей прежде неоднократно отказывались участвовать в переговорах. Также аналитики не уверены, что последние изменения не являются попросту «косметическими»: ведь группировка сохранила своих «региональных покровителей», которые будут оказывать на неё давление. Но если всё же «Ахрар аль-Шам» вступит в переговоры в Женеве, она однозначно заполучит крупный конфликт интересов с «Хаят Тахрир аш-Шам».
Тем временем Турции, «главному стороннику» «Ахрар аль-Шам», продолжает Коллинз, удалось убедить большую часть умеренных повстанческих группировок поддержать идею участия в переговорах, продолжающихся в Астане. Однако без самой «Ахрар аль-Шам», одной из центральных фракций, сохранившихся в северной Сирии, «рычаги оппозиции за столом переговоров будут ограничены».
По мнению экспертов, Анкара будет делать всё возможное для стабилизации Сирии: под этим понимается нахождение способа борьбы с «Фатх аш-Шам». Отсюда ясно, что «Ахрар аль-Шам» либо отвергнет эту дипломатию и присоединится к JFS, или, наоборот, дистанцируется от JFS и закрепит союз с Турцией, надеясь, что в ходе переговоров получит возможность сохранить свою территорию и некоторую степень политического влияния.
В первом случае (если группировки объединятся), они смогут свести на нет хрупкий режим прекращения огня. Вместе с тем они полностью откроют себя для ударов с воздуха не только самолётам сирийского правительства и России, но и международной коалиции во главе с США.
В таком случае, заключает Коллинз, Россия, скорее всего, поддержит идею о расширенной военной кампании в Идлибе, используя как повод атаки террористов. Итогом новой операции станут «большие потери повстанцев», а также «жертвы среди гражданского населения и разрушения» — примерно так, как это случилось в Алеппо.
Другие эксперты предполагают, что русские просто будут смотреть, как оппозиция уничтожает сама себя в Идлибе. Это удобно и Москве, и Дамаску.
Сейчас, добавим, сирийская армия действительно не вмешивается в ситуацию в Идлибе, где боевики ведут неупорядоченную войну друг против друга.
Интересно, что боевикам в Идлибе достаётся не только друг от друга, но и от американской коалиции. По сведениям той же «Аль-Джазиры» и других источников, там действуют американские беспилотники и авиация международной коалиции. Авиаударами будто бы уничтожаются полевые командиры. Правда, официально об этом Белый дом пока не сообщает. К тому же всем известно, какой печальной точности иной раз достигают американские военные…
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru