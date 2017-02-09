Белорусские мифы

Достаточно длительное время анализируя «хотения и метания» белорусской власти и белорусского общества, приходишь к некоторым интересным выводам. То есть начинаешь постепенно понимать, что некоторые вещи делаются не со зла и не по злому умыслу, а из категорически неправильного понимания текущих реалий окружающего мира. У людей есть какая-то своя картинка окружающей их реальности, исходя из которой они и пытаются «прийти к успеху». Не получается, в обществе растёт негатив и озлобление. Предпринимаются новые усилия, опять не получается. Негативные эмоции нарастают.Сегодня Россия и Белоруссия различаются, прежде всего, по внутреннему, эмоциональному настрою общества. То есть это не к тому, что в России «всё получилось», отнюдь. Но вот тех самых «взрывообразных, сносящих крышу настроений», на которые так рассчитывали наши «западные партнёры», в России нет. А в Белоруссии они как бы есть. Более того, именно они и определяют общий политический фон. Для западников что Россия, что Украина, что Белоруссия — практически одно и то же. Для многих украинцев и белорусов разница в общественно-экономической ситуации между РФ и их странами тоже не существенна. Однако. Однако она есть.То есть россияне не бегут на майдан не потому, что боятся, а потому, что он им не нужен. Не актуален. Вот этого не могут понять ни в Минске, ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. То есть нет в России горючего/взрывоопасного материала для Майдана. Для украинцев/белорусов это категорически обидно. То есть получается, что у них проблемы, а у русских — нет? Ну, типа того. То есть на самом деле проблемы у русских есть, но это совсем другие проблемы. Русские ушли уже на пару уровней выше. Там и монстры понаглее, и «пасхалки» поинтересней…Основная ошибка белорусов, они по какой-то странной причине считают, что в России всё то же самое, просто плюсом идёт куча «халявных» нефтедолларов. Отсюда и разница в уровне жизни. Кстати, да, мало кто знает, но США — это старый и мощный нефтедобытчик… Standard Oil именно оттуда, а не из КСА. И уран американцы добывают, и уголёк, и много что ещё. Но все помнят почему-то про айфоны, которые как раз делаютв Америке. Странно, да?Более высокий жизненный уровень в России по сравнению со многими странами «пост-совка» объясняется именно этим. Проведёнными реформами экономики и финансов плюс сохранением суверенитета. Так что да: «нас не догонят». Кстати, именно эти самые «реформы» Россия настойчиво навязывала Белоруссии. Насчёт «олигархов и соц. справедливости»: когда одного американского бандита судья спросил, почему он не займётся чем-то другим, тот ответил: «Возможно и есть другие способы заработать на жизнь, Ваша Честь, но я их не знаю».Как говорится: «Чем богаты, тем и рады…» То есть при проведении реформ по «улучшенной россиянской модели» в сытые 0-е годы, РБ имела бы сегодня более высокий уровень жизни, чем РФ». Обоснование: в 2000 году РБ — небольшая, однородная страна, сохранившая экономику от дикой приватизации с относительно популярным руководством и отсутствием внутреннего противостояния кого-то там с кем-то. Экономика однотипна с российской (то есть российский опыт можно и нужно использовать), экономика интересна россиянам и, по сути, является частью российской.У РБ нет ни космоса, ни Кавказа, ни флота. Россия готова помогать и помогала! Кто ещё имелусловия для реформ? Россия провела реформы «глупо и брутально», но провела. Лукашенко ужаснулся ходом реформ, но не заметил, что по итогам Россия оказалась уже «на том» берегу. То есть умный вариант — изучить и использовать опыт России, избегая её ошибок (они нам самим сегодня самим очевидны). Лукашенко (и всё руководство РБ) решил иначе: никаких реформ! Никакой «бандитской приватизации». Решение, конечно, весьма мудрое… вот только с определённого момента стали резко нарастать негативные последствиярешения.Экономика РБ всё более и более убыточна. Попытка «остановить стрелки часов» до добра не довела. Кстати, РБ — в какой-то мере модель того, что бы было с СССР, если бы его не реформировать, а просто пытаться сохранять «в хрустальном ларце». Плохой вариант.Отсюда следующее заблуждение: белорусы почему-то уверены, чтоу них целый веер возможностей и надо что-то решать… Это неправда. Самое страшное, что сделал Лукашенко (и его окружение) — он потратил впустую лет десять. Время для реформ упущено, причём абсолютно безвозвратно. Экономика РБ за последние годы только деградировала, и набирались долги. Если «отрыть чёрный ящик», то внезапно обнаружится, что всё не просто плохо, а очень плохо.«По-быстрому» разобраться с этими долгами не получится — маленькой и бедной белорусской экономике их придётся отрабатывать десятилетиями. Нет, «списать» их не получится — вы независимое государство, вы обязаны платить по своим долгам. Вот почему-то все думают, что независимое государство — это, типа, у нас своя фирма. И это хорошо, когда «фирма» приносит прибыль, но в данном случае — фирма перегружена долгами. Фирма — банкрот. Эдакая «полесская Греция».Нет, «смена вектора» тут ничем не поможет: Украина вектор поменяла кардинально, но от долгов её это не избавило никак. Это, кстати, самая распространённая «белорусская иллюзия»: что путём «переобувания в воздухе» можно легко расстаться со старыми долгами и проблемами. Те долги, которые РБ успела набрать к данному моменту, белорусы будут вынуждены выплачивать в любом случае. В любом. Все, кто утверждает что-то противоположное, — нагло лгут. «Долги Лукашенко» белорусам придётся платить бесконечно. При любом раскладе.Нет, Россию это вообще никак не касается. Выйти из «союзного государства», повесив на него долги, не получится. Союзное государство — это не СССР ни разу, и долги брала именно Белоруссия, а не Россия. Вообще, попытки как-то сделать Россию «виноватой» во внутренних проблемах РБ — это общий пункт в белорусском политическом дискурсе. Однако РБ — это независимое государство. России она с 1991 года не подчинялась никак, и никакой ответственности за сегодняшнее тяжёлое положение Белоруссии Россия нести не может.Вот это «парадоксальное» мышление белорусов абсолютно непонятно в России: люди одновременно гордятся суверенитетом и даже в мелочах не хотят прислушиваться к мнению России, однако с возникновением проблем они с надеждой смотрят на восток… Система «ниппель»является нормальной формой межгосударственных отношений и не может существовать длительное время. Так, «как раньше», не будет уже никогда, прежде всего потому, что России это категорически неинтересно.Конфликт между Лукашенко и Путиным является межличностным. Это тоже одно из характерных заблуждений в РБ. Скорее уж межэлитным или межгосударственным: этот конфликт — прямое следствие попыток Минска одновременно максимизировать получаемую помощь из Москвы и степень независимости от Москвы, он неизбежно возник бы при любом другомправителе России. Личного тут очень мало, скорее сплошной «бизнес» — ни один нормальный глава Российского государства не стал бы бесконечно терпеть «художества» «лучшего союзника».Проблемы в отношениях России и Белоруссии являются межнациональными (якобы русские не уважают Белоруссию/белорусов). Опять-таки миф, миф чистой воды: проблем целая куча, но они являются. Белорусы теперь не один из народов России, а обитатели собственного государства. То есть отношения строятся не внутри одной страны, а между двумя государствами. Русские ничего не имеют, например, против японцев, однако есть проблемы, которые отягчают отношения между официальной Москвой и официальным Токио. То же самое с Белоруссией, чтобы этого избежать, надо жить в одном государстве (не с японцами, понятно). То есть если бы белорусы «тянули общую лямку» — всех этих вопросов бы не было. Но их интересует только «общий котёл», отсюда скандалы.Это ещё одна проблема в мироощущении белорусов — они ощущают себя иногда внутри России, иногда снаружи. Самое неприятное, что это «местоположение» определяется критериями выгоды/невыгоды. То есть если цены на углеводороды, то внутри, если «идти на войну», то строго снаружи. При этом сохраняя полную уверенность в том, что эта «детская хитрость» каждый раз должна срабатывать на ура.Отсюда следующий миф — о якобы коварных планах России по насильственному присоединению Белоруссии (в пример приводится Крым). Те, кто так рассуждает, демонстрируют полную антидемократичность. С их точки зрения, существуют правители (получившие власть свыше) и толпы рабов/ стада баранов, которых можно попросту украсть. Как при таких взглядах белорусская элита рассуждает о некоем «европейском векторе» — абсолютно непонятно, взгляды у неё чисто среднеазиатские. Кстати, принципиальное нежелание Лукашенко работать «на публику» в России (и его жуткий отрицательный рейтинг в стране-союзнике) объясняется именно этим. Есть вожди, есть толпа. И плевать он хотел на российский народ, все его жесты и «яркие высказывания» обращены к Кремлю. И вот эта страна собралась в Европу…Кстати, это разрушает ещё один миф о «евроБеларуси» и «азиатской России» — у нас уже как-то не принято принимать кардинальные решения, с народом не советуясь. Ну и «евроУкраины» этот миф тоже касается (чтоб два раза не вставать). Спроси минского или киевского «интеллехтуала» о том, «где Европа, а где азиатские степи», и ответ будет однозначным. Однако и там, и там «евроинтеграцию» видят по сценарию: а «ватное быдло» мы ни о чём спрашивать и не должны. То есть в качестве главного «евроаргумента» по умолчанию предполагается «товарищ маузер».А насчёт «насильственного присоединения» — кому нужны на балансе откровенно проблемные территории? А то, что РБ именно такая территория, — самоочевидно. Такое «автоматическое» присоединение имело смысл ещё в веке 19-м… Сегодня, в эпоху высокоразвитой экономики и массового соцстрахования, включение в состав России Украины, Белоруссии или Эстонии — это бред сивой кобылы… Не выгодно, тупо не выгодно.Яркий пример — присоединение ГДР к ФРГ в 1990-м году. Немцы до сих пор тихо матерятся. «Компиляция» прошла очень криво идорого. По итогам, недовольны и те, и другие. Страшно недовольны. Сделать Восточную Германию продолжением Западной не получилось. Берлин превратился в отстойную финансовую дыру…Отсюда можно смело крушить целых два уже российско-белорусских мифа: объединение с РБ пройдёт быстро, легко и на ура, стоит «уболтать» Лукашенко. Не пройдёт. Легко это было в 1996-м году. За последующие 20 лет многое изменилось. И в РФ, и в РБ. Сегодня полное объединение вряд ли реально (даже без всяких «скачущих литвинов в «бэлых» доспехах»). Два средневековых с/х домена легко слить в один. Объединить сегодня Россию и Белоруссию… Не знаю, не знаю… Не верю, если честно, что это вообще реализуемо технически/экономически. Второй миф: якобы белорусы этого хотят. Нет, деньги под этот миф они получают. Но хотеть, не хотят, ни разу (иначе мы бы уже давно объединились). На самом деле они хотели бы жить в Евросоюзе, да на российские деньги. Правда неприятная, скандальная, поэтому откровенного разговора не получается и не получится. Одни «героические песнопения», что, дескать, мы очень любим Россию, но дорожим своей независимостью…Касательно «западного вектора». Во-первых, немцы не предлагают РБ войти в ФРГ, ни областями, ни районами… Во-вторых, экзотическая белорусская экономика с евростандартами не совместима никак. Теоретически можно превратить Белоруссию в что-то среднее между Латвией и Болгарией, но зачем? И какое население там сможет прокормиться? И самое главное, ЕС уже «объелся» новыми «еврочленами». Тем более там не нужна страна, основы экономики которой — российские дотации. Абсурдность подобной идеи: евроинтегрировать дотационный российский регион (а с экономической точки зрения это именно так) — недоступна пониманию только белорусских экономистов и политиков.Это, кстати, очередной белорусский миф: достаточно «принять» европейские ценности, а экономика сама собой приложится. Не приложится. Истинно вам говорю. Я проверял (как и все «младоевропэйцы»), ни у кого не «приложилась». Нужны инвестиции, технологии и рынки сбыта.Ну и на закуску миф о некоем «особом» моральном духе страны Белоруссия, о её социальной справедливости, миролюбии и неконфликтности. Звучит красиво. Однако некий намёк на «социальную справедливость» был в момент проедания советского наследия/российских дотаций. Закончилсясоветско-российский (имперский!) ресурс — закончилась хвалёная белорусская «социальная справедливость». Сама Белоруссия ни на какую «справедливость» заработать оказалась не в состоянии, а потому в стране всё ярче проступают звериные контуры «третьего мира». Социализм — это, знаете, не только «моральный выбор», но и много-много денег на «социалку».Так что Белоруссия вне империи — это скорее не Австрия, а ближе к Марокко. Что мы наблюдали до того — это «независимая РБ на имперских харчах». После 2008 года этот балаган свернул свою деятельность. Лицо «истинной Беларуси» мы увидели совсем недавно.Насчёт «неконфликтности»: А. Лукашенко самым активным образом пытался участвовать в том самом внутрикиргизском конфликте. Зачем? Где РБ и где Киргизия? Амбиции, однако… То же самое касается активных вояжей в Баку и жёстких заявлений по «международнопризнанным» границам Азербайджана. Зачем? Справедливость, говорите? Ну в идеальном мире да, справедливость, в текущем — это провоцирует массовую бойню на линии разграничения в Карабахе. С подачи «миролюбивой, неконфликтной» Белоруссии.Зачем он это делает? А назло! Назло проклятой Москве! Россия прикладывает чудовищные усилия, чтобы «заткнуть» эту самую «карабахскую дыру в другое измерение». Понятно почему — в случае большой войны там, Россию это тоже заденет, как и весь регион. А вот Александр Григорьевич активно расшатывает ситуацию. Понятно, что в случае войны белорусских солдат на Кавказ никто отправлять в Минске не собирается. И законы соответствующие приняты. Тогда зачем раскачивать лодку? А чтобы Москве отомстить за невыданные «карманные деньги» … Тут и «миролюбие», и «союзничество», и «независимость» в одном флаконе…Белоруссия вместе с Арменией состоит в ОДКБ, но активно работает в интересах Азербайджана, который в эту организацию не входит… Кстати, тут рушится один из главных белорусских мифов — о том, что шустро переобуваться в воздухе и получать деньги с двух сторон крайне выгодно: в критической ситуации для страны (как сегодня) белорусы оказались чужими и для России, и для Европы. То есть стране срочно нужна помощь, но помогать никто не спешит… Даже с Украиной, как ни странно, отношения тоже весьма непростые (несмотря на активную «помощь» ВСУ в борьбе с «русскими сепаратистами»). То есть белорусы закрыли глаза на подъём фашизма в Восточной Европе (кем-то спонсируемый!) и тем самым испортили отношения с Россией (для России отношение к фашизму — это маркер свой — чужой), но и на Западе они своими почему-то не стали…Таким образом, белорусские элиты, сыграли, сыграли «по-крупному» — поставив на карту всё (понятно, ставка делалась не на Россию — наши минские друзья тоже мало-мало понимают в геополитике!). И проиграли. Теперь это уже очевидно. «Трампец» и крах киевской хунты — это и их проигрыш (они то ставили на глобалистов!). Заметьте, насколькореакция на победу Трампа была в Москве и Минске (Лукашенко очень нервно реагировал), союзники, говорите? Ну-ну. Но при чём тут Москва? Почему Россия должна оплачивать их «невезение»?Максимально мифический характер, с точки зрения белорусских элит, носят взаимоотношения Москва-Минск: во-первых, Белоруссия для России страна №1 и всё внимание и все ресурсы должны быть сосредоточены только на ней, так как без Минска России не жить (смысл жизни РФ — благополучие «главного союзника», Россия успешна настолько, насколько может спонсировать Лукашенко); во-вторых, белорусское руководство может бесконечно обманывать и подставлять Москву — на то, что «во-первых», это не влияет никак. В последнее время эти товарищи, с ужасом в голосе, заговорили о том, что Кремль готовит россиян к конфликту с Белоруссией… (Вся российская внешняя политика строитсявокруг Белоруссии). То есть желание решительно выйти к чёртовой матери из этой бесконечной круговерти сплошного вранья и тройных стандартов подаётся как «спровоцированный конфликт» с «самым верным союзником».Основная беда Белоруссии, на взгляд автора, прежде всего в не слишком высоком уровне элит. На Украине эти элиты имели уровень повыше, но оказались продажными и компрадорскими (мечта служить белому сахибу как цель жизни). А в Белоруссии другая беда: люди, определяющие «заряженность информационного поля», просто не понимают, что творится в Восточной Европе, каковы риски и какую политику имеет смысл проводить (но при этом демонстративно игнорируют российские оценки). Белорусское информационное пространство заполняют бесконечные мифы, легенды и сказания (это характерно и для власти, и для «нейтралов», и для оппозиции). К сожалению, РБ и белорусский народ живут не в сказке.Статьи из этой серии: