16:07 07 февраля

Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ

Сегодня Верховный главнокомандующий ВС РФ (президент) Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС России. В высшую степень боевой готовности органы военного управления, соединения и воинские части приведены в 9:00 (мск). О начале внезапной проверки в Военно-космических силах объявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин во вторник утром объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил России, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ



По сведениям информационного агентства ТАСС, командование ВКС РФ будет уделять особое внимание боевому дежурству, развёртыванию системы противовоздушной обороны, готовности авиационных группировок к отражению агрессии условного противника.

Министр обороны сообщил, что с воинскими частями, которые подняты по тревоге в рамках внезапной проверки проводятся тактически учения и контрольные занятия. В учениях задействованы сотни самолётов и вертолётов, а также десятки тысяч военнослужащих ВКС РФ.

Сергей Шойгу:
В целях выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, Генеральному штабу сформировать контрольные группы и организовать их работу в Главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил

Использованы фотографии: https://vk.com/mil
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Комментарии 22
  1. Machete Сегодня, 11:52
    Ну всё, опять сейчас кого-то захватывать начнём.
    Machete
    1. 210окв Сегодня, 11:55
      А как же без этого.Сейчас заверещат свидомые,прибалты и иже с ними..
      Цитата: Machete
      Ну всё, опять сейчас кого-то захватывать начнём.
      210окв
      1. Machete Сегодня, 11:59
        А то! Даже если идут учения в 8000 км от западных границ, то всё равно на кого-то уже нападаем.
        Хотя бы, в уме.
        Machete
        1. ИванИванов Сегодня, 12:13
          Имхо, происходит только потому что не уважают ни нас ни наши интересы, А. Рар вчера говорил об этом у Соловьева. СССР не любили но хамства как сейчас не допускали. Ведь очевидно что соотношение сил было другим, а истерики не было.
          ИванИванов
          1. Machete Сегодня, 12:18
            Уважать всё равно придётся.
            Machete
            1. ИванИванов Сегодня, 12:20
              Согласен, если будут действия
              ИванИванов
    2. Zibelew Сегодня, 11:56
      Цитата: Machete
      Ну всё, опять сейчас кого-то захватывать начнём.

      Доброе слово и ВКС убеждают лучше, чем одно доброе слово.
      Zibelew
    3. Злой543 Сегодня, 11:56
      Решили пугануть соседнее государство на юго-западе? Кто-то из форумчан предложил сегодня провести учения возле границы, видать руководство читает "ВО"
      Злой543
      1. askort154 Сегодня, 13:55
        Злой543.....Решили пугануть соседнее государство на юго-западе?


        Нет! Это "ответка" эстонцам ! Они сегодня проводят учения - пеший поход вдоль границы с Россией.Вот верховный и забеспокоился. am
        askort154
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:29
      Machete
      Ну всё, опять сейчас кого-то захватывать начнём.
      Нет!! Только своё ,родное забирать назад! По всем каналам подготавливают мнение народа ,что с хунтой пора что-то делать.
      Наблюдатель2014
  2. 210окв Сегодня, 11:54
    Это как обыденно уже..Внезапные проверки..Главное то бы действия были слаженные,без путаницы и волокиты.. soldier
    210окв
    1. Machete Сегодня, 12:03
      Он наших внезапных проверок у западных товарищей начинается внезапный понос.
      Machete
    2. An60 Сегодня, 12:05
      "Это как обыденно уже."Относительно недавно это стало обыденно.
      An60
    3. антивирус Сегодня, 12:05
      а дозаправка в воздушном пространстве РБ планируется?
      антивирус
    4. Redfox3k Сегодня, 12:07
      Дык для этого и существуют внезапные проверки и учения, чтоб во время "ч" все действия были слажены и без волокиты.
      Redfox3k
  3. salat Сегодня, 12:06
    Правильно ибо н..ер! расслабляться, за одно укропия по нервничает.
    salat
  4. ИванИванов Сегодня, 12:10
    Верно если к укроманеврам привязано.
    ИванИванов
  5. viktor. Сегодня, 12:19
    сегодня в 9;00 по Москве, в блоке НАТО и не только началась диарея laughing
    viktor.
  6. Скандинав Сегодня, 12:21
    Рагули во всю воевать собрались, весь металлом подгоняют к границам ЛДНР. Будут защищать Европу от мордера с орками
    Скандинав
  7. Lester7777 Сегодня, 12:34
    Кто с мечом к нам придет - тот конкретно отстал в гонке вооружений.
    Lester7777
  8. кеп Сегодня, 13:07
    Министр обороны сообщил, что с воинскими частями, которые подняты по тревоге в рамках внезапной проверки проводятся тактически учения и контрольные занятия. В учениях задействованы сотни самолётов и вертолётов, а также десятки тысяч военнослужащих ВКС РФ.


    Вот и отработать по понтонам и танкам,что зря керосин жечь.
    кеп
  9. caca Сегодня, 13:51
    А никого не смущает фраза на сайте МО
    Шойгу -
    Он также приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.


    Чтобы это значило?
    caca

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