Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ
Сегодня Верховный главнокомандующий ВС РФ (президент) Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС России. В высшую степень боевой готовности органы военного управления, соединения и воинские части приведены в 9:00 (мск). О начале внезапной проверки в Военно-космических силах объявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин во вторник утром объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил России, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По сведениям информационного агентства ТАСС, командование ВКС РФ будет уделять особое внимание боевому дежурству, развёртыванию системы противовоздушной обороны, готовности авиационных группировок к отражению агрессии условного противника.
Министр обороны сообщил, что с воинскими частями, которые подняты по тревоге в рамках внезапной проверки проводятся тактически учения и контрольные занятия. В учениях задействованы сотни самолётов и вертолётов, а также десятки тысяч военнослужащих ВКС РФ.
Сергей Шойгу:
Президент РФ Владимир Путин во вторник утром объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил России, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По сведениям информационного агентства ТАСС, командование ВКС РФ будет уделять особое внимание боевому дежурству, развёртыванию системы противовоздушной обороны, готовности авиационных группировок к отражению агрессии условного противника.
Министр обороны сообщил, что с воинскими частями, которые подняты по тревоге в рамках внезапной проверки проводятся тактически учения и контрольные занятия. В учениях задействованы сотни самолётов и вертолётов, а также десятки тысяч военнослужащих ВКС РФ.
Сергей Шойгу:
В целях выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, Генеральному штабу сформировать контрольные группы и организовать их работу в Главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил
Использованы фотографии: https://vk.com/mil