Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ

В целях выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, Генеральному штабу сформировать контрольные группы и организовать их работу в Главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил

Сегодня Верховный главнокомандующий ВС РФ (президент) Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС России. В высшую степень боевой готовности органы военного управления, соединения и воинские части приведены в 9:00 (мск). О начале внезапной проверки в Военно-космических силах объявил министр обороны России Сергей Шойгу.Президент РФ Владимир Путин во вторник утром объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил России, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.По сведениям информационного агентства ТАСС , командование ВКС РФ будет уделять особое внимание боевому дежурству, развёртыванию системы противовоздушной обороны, готовности авиационных группировок к отражению агрессии условного противника.Министр обороны сообщил, что с воинскими частями, которые подняты по тревоге в рамках внезапной проверки проводятся тактически учения и контрольные занятия. В учениях задействованы сотни самолётов и вертолётов, а также десятки тысяч военнослужащих ВКС РФ.Сергей Шойгу: