16:13 07 февраля

Страсти вокруг публикаций о ракетном ударе по Эр-Рияду

Второй день подряд в Сети обсуждается информация, опубликованная в одном из арабоязычных блогов. Различные источники, ссылаясь на этот блог, сообщают, что йеменские хуситы (группировка, оппозиционная властям Йемена) нанесла ракетный удар по саудовской столице – Эр-Рияду. Автор сводки пишет о том, что использовалась ракет «Боркан» («Вулкан») класса «земля-земля». Это одна из модификаций советской баллистической ракеты Р-17 («Скад»), которая в СССР была принята на вооружение, ни много ни мало, 55 лет назад.

В саудовской прессе информация не подтверждается. Другие источники сообщают, что в изданиях Саудовской Аравии прошла информация якобы о падении обломка метеорита в нескольких километрах от военной базы к востоку от Эр-Рияда. При этом специалисты в области астрономии на профильных ресурсах информацию о том, кто крупный обломок метеорита (или сам метеорит) на днях упал на саудовской территории, в свою очередь не подтверждают.

Страсти вокруг публикаций о ракетном ударе по Эр-Рияду



Никаких подтверждённых фотографий с того места, куда угодила ракета хуситов, если это была ракета, в сети до сих пор не публикуется. В этой связи можно озвучить две версии.

Первая версия: публикация является своеобразным поводом для ободрения группировок, противостоящих саудовской оккупации Йемена – с целью поднятия боевого духа хуситов, явно уступающих в оснащённости (и численно тоже) саудовской «коалиции».

Версия вторая: проверка реакции ПВО Саудовской Аравии, основу которой составляют американские «Пэтриоты». Ведь если хуситы действительно ударили советской ракетой, которая, пролетев более тысячи километров, разорвалась в районе саудовской столицы, то, выходит, что «Пэтриот» проспал удар, или же саудовские войска попросту не в состоянии пуски своевременно отслеживать - при учёте более чем внушительного военного бюджета Саудовской Аравии.

На портале AMN сообщили, что "жертв и разрушений в результате ракетного удара нет".

Использованы фотографии: arrahmah.info
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18
  1. Machete Сегодня, 12:13
    Попал там кто или нет, но официальная версия про метеорит убила наповал.
    Machete
    1. Тралл Сегодня, 12:15
      Метеорит был Челябинский(рикошетом).
      Так что вина России очевидна и ни у кого не вызывает сомненияsmile
      Тралл
      1. Machete Сегодня, 12:16
        Долго летел. Наверное, через Луну рикошетнул.
        Machete
      2. 210окв Сегодня, 12:17
        Это ж какой рикошет!Года четыре уже прошло?По Эстонии наверное кувыркался..
        Цитата: Тралл
        Метеорит был Челябинский(рикошетом).
        Так что вина России очевидна и ни у кого не вызывает сомненияsmile
        210окв
        1. Machete Сегодня, 12:20
          Там временная аномалия и всё замедляется.
          Machete
      3. dsm100 Сегодня, 14:12
        Русские хакеры во всём виноваты. Точно.
        dsm100
    2. Rokossovsky Сегодня, 12:24
      Тож знаменитый хуситский метерит! А мы то думали... laughing
      Rokossovsky
  2. 210окв Сегодня, 12:16
    Саудитам всё равно-хоть камни с неба,лишь бы денежки капали..Если действительно проспали(а это вполне вероятно,вояки так себе)то это показывает в каком состоянии само королевство..
    210окв
    1. Orionvit Сегодня, 12:28
      выходит, что «Пэтриот» проспал удар, или же саудовские войска попросту не в состоянии пуски своевременно отслеживать - при учёте более чем внушительного военного бюджета Саудовской Аравии
      Как говорили ещё Советские военные советники на ближнем востоке, если арабам в руки попадает даже самое современное вооружение, то оно или не работает, или работает очень плохо. Их уровень, это АК, который сломать очень тяжело.
      Orionvit
    2. кеп Сегодня, 13:03
      Цитата: 210окв
      Саудитам всё равно-хоть камни с неба,лишь бы денежки капали..Если действительно проспали(а это вполне вероятно,вояки так себе)то это показывает в каком состоянии само королевство..


      Если и был нанесен удар то очень подло,во время завтрака,или хуже того.....ну вы поняли.То есть когда люди мирно отдыхали. Тем более, что по данным разведки ракет у противника уже нет.
      кеп
  3. ЧитаюНовости Сегодня, 12:16
    что за мода пошла опубликовать информацию в одноразовом блоге, а потом в прессе обсуждать? Такой блог это даже хуже чем "одна бабка сказала", у той хоть Имя и Фамилия есть.
    ЧитаюНовости
  4. Громобой Сегодня, 12:16
    Нужно признать,что у хуситов недостаточно сил,чтобы масштабно перенести войну на саудовскую территорию.Даже обстрел "Скадами" не может серьёзно угрожать,тем более,если это всего лишь "публикация для ободрения".
    Громобой
    1. Machete Сегодня, 12:21
      У саудитов тоже сил не хватает на победу воевать.
      Machete
      1. Громобой Сегодня, 12:48
        Сил у них хватает,чтобы блокировать расползание войны и выдавливать потихоньку хуситов.Недавно антисаудовские силы даже попросили Египет и Россию вмешаться в конфликт(прислать советников и авиацию).Но если сам Иран на пятой точке сидит,то нам тем более туда лезть не следует.Ведь там ещё десятилетия будет тлеть,если сразу друг дружку не переубивают.
        Громобой
    2. Nekarmadlen Сегодня, 12:39
      А там вообще дальность то какая ????? Какое расстояние с территории контролируемой хуситами до Эр-Рияда ???? В районе тысячи километром вроде ... А у Скада какая дальность ???? ...
      Nekarmadlen
  5. Sly Сегодня, 12:48
    Даже якобы видос есть
    Sly
  6. Толстоевский Сегодня, 13:00
    если так пойдёт и дальше, камни небесные завалят ваххабитов
    Толстоевский
  7. лысова Сегодня, 15:41
    Интересно, где бы они, всё это хозяйство, столько лет прятали. Плюс топливо, да и не пролетела бы она столько. Просто поехать и взглянуть на воронку, плюс сувениры домой можно привести останки гостя lol
    лысова

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