Страсти вокруг публикаций о ракетном ударе по Эр-Рияду
Второй день подряд в Сети обсуждается информация, опубликованная в одном из арабоязычных блогов. Различные источники, ссылаясь на этот блог, сообщают, что йеменские хуситы (группировка, оппозиционная властям Йемена) нанесла ракетный удар по саудовской столице – Эр-Рияду. Автор сводки пишет о том, что использовалась ракет «Боркан» («Вулкан») класса «земля-земля». Это одна из модификаций советской баллистической ракеты Р-17 («Скад»), которая в СССР была принята на вооружение, ни много ни мало, 55 лет назад.
В саудовской прессе информация не подтверждается. Другие источники сообщают, что в изданиях Саудовской Аравии прошла информация якобы о падении обломка метеорита в нескольких километрах от военной базы к востоку от Эр-Рияда. При этом специалисты в области астрономии на профильных ресурсах информацию о том, кто крупный обломок метеорита (или сам метеорит) на днях упал на саудовской территории, в свою очередь не подтверждают.
Никаких подтверждённых фотографий с того места, куда угодила ракета хуситов, если это была ракета, в сети до сих пор не публикуется. В этой связи можно озвучить две версии.
Первая версия: публикация является своеобразным поводом для ободрения группировок, противостоящих саудовской оккупации Йемена – с целью поднятия боевого духа хуситов, явно уступающих в оснащённости (и численно тоже) саудовской «коалиции».
Версия вторая: проверка реакции ПВО Саудовской Аравии, основу которой составляют американские «Пэтриоты». Ведь если хуситы действительно ударили советской ракетой, которая, пролетев более тысячи километров, разорвалась в районе саудовской столицы, то, выходит, что «Пэтриот» проспал удар, или же саудовские войска попросту не в состоянии пуски своевременно отслеживать - при учёте более чем внушительного военного бюджета Саудовской Аравии.
На портале AMN сообщили, что "жертв и разрушений в результате ракетного удара нет".
В саудовской прессе информация не подтверждается. Другие источники сообщают, что в изданиях Саудовской Аравии прошла информация якобы о падении обломка метеорита в нескольких километрах от военной базы к востоку от Эр-Рияда. При этом специалисты в области астрономии на профильных ресурсах информацию о том, кто крупный обломок метеорита (или сам метеорит) на днях упал на саудовской территории, в свою очередь не подтверждают.
Никаких подтверждённых фотографий с того места, куда угодила ракета хуситов, если это была ракета, в сети до сих пор не публикуется. В этой связи можно озвучить две версии.
Первая версия: публикация является своеобразным поводом для ободрения группировок, противостоящих саудовской оккупации Йемена – с целью поднятия боевого духа хуситов, явно уступающих в оснащённости (и численно тоже) саудовской «коалиции».
Версия вторая: проверка реакции ПВО Саудовской Аравии, основу которой составляют американские «Пэтриоты». Ведь если хуситы действительно ударили советской ракетой, которая, пролетев более тысячи километров, разорвалась в районе саудовской столицы, то, выходит, что «Пэтриот» проспал удар, или же саудовские войска попросту не в состоянии пуски своевременно отслеживать - при учёте более чем внушительного военного бюджета Саудовской Аравии.
На портале AMN сообщили, что "жертв и разрушений в результате ракетного удара нет".
Использованы фотографии: arrahmah.info