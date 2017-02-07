Американский сенатор: США существенно отстают от России в освоении Арктики
Америка отстает в Арктике от России, которая быстро развивает в регионе инфраструктуру и создает собственный ледокольный флот, приводит газета Взгляд слова сенатора-республиканца Дэна Салливана.
Он отметил, что недавний стратегический доклад Пентагона, представленный в Конгрессе, «предлагает неопределенный рецепт противодействия российской экспансии» в Арктике.
По словам Салливана, хотя повышенное внимание военного ведомства к региону и «внушает оптимизм», тем не менее, Америке предстоит проделать долгий путь, чтобы догнать Россию.
Он сравнил сложившуюся ситуацию с деятельностью Пекина на спорных островах в Южно-Китайском море.
В последние годы Россия активно укрепляет свои позиции в Арктике. Страна развивает Северный морской путь, добивается признания права на расширение границ арктического континентального шельфа, укрепляет в Заполярье группировку войск, а также строит самый мощный в мире ледокольный флот.
Мы опаздываем на игру,сказал сенатор.
Он отметил, что недавний стратегический доклад Пентагона, представленный в Конгрессе, «предлагает неопределенный рецепт противодействия российской экспансии» в Арктике.
По словам Салливана, хотя повышенное внимание военного ведомства к региону и «внушает оптимизм», тем не менее, Америке предстоит проделать долгий путь, чтобы догнать Россию.
Он сравнил сложившуюся ситуацию с деятельностью Пекина на спорных островах в Южно-Китайском море.
Мы только начинаем обсуждать дела в регионе, а другие уже начинают там действовать, и вдруг мы обнаруживаем стратегическое отставание,сказал сенатор.
В последние годы Россия активно укрепляет свои позиции в Арктике. Страна развивает Северный морской путь, добивается признания права на расширение границ арктического континентального шельфа, укрепляет в Заполярье группировку войск, а также строит самый мощный в мире ледокольный флот.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru