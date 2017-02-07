16:11 07 февраля

Американский сенатор: США существенно отстают от России в освоении Арктики

Америка отстает в Арктике от России, которая быстро развивает в регионе инфраструктуру и создает собственный ледокольный флот, приводит газета Взгляд слова сенатора-республиканца Дэна Салливана.



Мы опаздываем на игру,
сказал сенатор.


Он отметил, что недавний стратегический доклад Пентагона, представленный в Конгрессе, «предлагает неопределенный рецепт противодействия российской экспансии» в Арктике.

По словам Салливана, хотя повышенное внимание военного ведомства к региону и «внушает оптимизм», тем не менее, Америке предстоит проделать долгий путь, чтобы догнать Россию.

Он сравнил сложившуюся ситуацию с деятельностью Пекина на спорных островах в Южно-Китайском море.

Мы только начинаем обсуждать дела в регионе, а другие уже начинают там действовать, и вдруг мы обнаруживаем стратегическое отставание,
сказал сенатор.

В последние годы Россия активно укрепляет свои позиции в Арктике. Страна развивает Северный морской путь, добивается признания права на расширение границ арктического континентального шельфа, укрепляет в Заполярье группировку войск, а также строит самый мощный в мире ледокольный флот.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 14
  1. Machete Сегодня, 12:27
    А вы базы дальше стройте по миру.
    Бабла на Арктику никто и не выделяет. Там завоёвывать некого и отмывать деньги не получается.
    Machete
    1. Zibelew Сегодня, 12:31
      Можем построить ледокол, но не можем авианосец. Атомные ледоколы есть только у нас. Нами был построен самый первый и к счастью, мы же продолжаем их строить. Для освоения Арктики это имеет очень важное значение
      Zibelew
      1. BilliBoms09 Сегодня, 12:55
        Бабла на Арктику никто и не выделяет. Там завоёвывать некого и отмывать деньги не получается.
        Вы не совсем правы. Раньше, было не выгодно вкладываться в Арктику, кроме России (РИ, СССР), самая большая зона границы, один из самых богатых регионов государства, поэтому и самая развитая инфраструктура в Арктике по сравнению с остальными. А сейчас стало выгодно добывать ресурсы в Арктике и поэтому американцы, будут вкладываться. Одно радует, что мы их опережаем в этом на несколько десятилетий... Надеюсь, отстоим разрыв!!!! soldier
        BilliBoms09
      2. Joker787 Сегодня, 12:55
        Авианосцы нужны агрессорам, а у нас всех природных богатств в изобилии, поэтому и доктрина такая, защищать своё.
        Joker787
      3. Machete Сегодня, 13:05
        Ледоколы - вещь очень нужная в перспективе, а авианосцы со временем только теряют в актуальности.
        Для небольших операций можно иметь один-два. Для большой войны они почти бесполезны будут.
        Machete
        1. Катерник Сегодня, 15:07
          - Чушь не пишите. В случае чего на ледоколах только и выживут !
          Катерник
  2. Jovanni Сегодня, 12:30
    тем не менее, Америке предстоит проделать долгий путь, чтобы догнать Россию.


    А чего вам за Россией гоняться? Мы- то оборону строим своей самой протяженной границы, Северного морского пути. А вы себе плавайте спокойно в своей арктической зоне, и будет вам счастье...
    Jovanni
  3. Vitalson Сегодня, 12:43
    А США в арктике вообще делать нечего, пусть в австралии счастья попытают.
    Vitalson
  4. Горменгаст Сегодня, 12:44
    Потому, что Арктика принадлежит России, невзирая ни на какие конвенции по морскому праву. laughing
    Горменгаст
  5. НЕКСУС Сегодня, 12:44
    Очень важный момент ,это силовые установки на новых наших ледоколах.На ледоколе Арктика,проект 22220(не путать с проектом 10520) используется водо-водяной ядерный реактор, разработанный в ОКБМ имени И. И. Африкантова РИТМ-200,который в последствии будут устанавливать на эсминцах проекта Лидер.
    НЕКСУС
  6. Masya Masya Сегодня, 12:45
    Мы опаздываем на игру, сказал сенатор.

    Уже опоздали...

    Крылышки отморозить не боятся? wink
    Masya Masya
  7. Игорь В Сегодня, 12:47
    Семён Дежнёв в 1648 году плавал в проливе, который через 80 лет откроет экспедиция Беринга. Семён Челюскин в 1742 году вышел на самую северную точку Евразии. С тех пор освоение Арктики Россией не прекращалось.
    В 1776 году образовались США. В 2017 они решили осваивать Арктику. Вопрос: насколько они отстали от России?
    Игорь В
    1. Joker787 Сегодня, 13:02
      в 1808-1812 годах были организованы экспедиции в Калифорнию для поиска земель, на которых можно будет организовать сельскохозяйственную колонию. Наконец, весной 1812 года подходящее место было найдено. 30 августа (11 сентября) 25 русских колонистов и 90 алеутов основали укреплённое поселение, названное Россом.

      Да они в своё время даже в освоении Северной Америки отставали от нас. feel
      https://topwar.ru/96885-russkie-v-kalifornii.html
      Joker787
  8. лысова Сегодня, 15:55
    Арктика, как и Сибирь - огромнейшее хозяйство,за ней следить надо. Дно - полезные ископаемые. Да и при желании нашим подлодкам, как в метро на другой станции, подо льдами хоть где выйти можно. Правда Норвегия переживает, это их проблемы и НАТО.
    лысова

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