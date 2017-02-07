16:05 07 февраля

Одесский суд "арестовал" российские буровые установки

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщает о том, что в Приморском суде города Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 4 российские буровые установки, с помощью которых ведётся добыча углеводородов в Чёрном море – в экономической зоне РФ – неподалёку от берегов Крыма.

Одесский суд "арестовал" российские буровые установки


Постановление было вынесено 27 января и, как сообщается, «вступило в силу».


Преподносится всё это в следующем виде:
С целью предотвращения возможности сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения указанного выше государственного имущества следователь ходатайствовал удовлетворить и наложить арест на плавучие буровые установки В-319 – «Украина», В-312 – «Петр Годованец», «Сиваш», «Таврида». Рассмотрев ходатайство, изучив материалы, которые обосновывают его доводы, заслушав мнению следователя, суд считает, ходатайство подлежит удовлетворению.


Эта информация объясняет активность авиации Военно-морских сил Украины у российских буровых платформ. Судя по всему, самолёт Ан-26 был направлен для «реализации постановления суда», а именно – с целью "подать знак" сотрудникам буровых платформ, что имущество «арестовано».

Именно после облёта буровых установок, Минобороны Украины объявило, что Ан-26 ВМС был обстрелян «сотрудниками буровых установок».
Представители российской компании, ведущей промысел в Чёрном море, сообщили, что сотрудник охраны платформы подал предупредительный световой сигнал, который, по версии Киева, оказался «огнестрельным»...

Использованы фотографии: 24today.net
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Комментарии 47
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:38
    Одесский суд "арестовал" российские буровые установки
    На буровых с нетерпением ждут приставов laughing fool laughing
    Наблюдатель2014
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:42
      арестуй меня полностью (с)
      с-т Petrov
      1. kot28.ru Сегодня, 12:45
        СДАЕМСУ!(с)
        laughing tongue
        kot28.ru
        1. major071 Сегодня, 12:53
          У опор качается
          Деревянный плот
          К буровой причалил
          Весь хохлятский флот...
          wink drinks
          major071
        2. WKS Сегодня, 13:16
          Бандеровским приставам, приедущим арестовывать буровые платформы надо не забыть прихватить с собой главную улику - пулю, вытащенную из обстрелянного самолёта. Без пули платформы арестовать нельзя.
          WKS
      2. 210окв Сегодня, 12:56
        Решение суда надо выполнять..Иначе это не "правосудие" а скудоумие...Вперед-барабан на шею и поезд навстречу...Затаил дыхание весь мир. crying fool
        Цитата: с-т Petrov
        арестуй меня полностью (с)
        210окв
        1. смерш24 Сегодня, 14:30
          Сигнал к атаке - три зелёных свистка... yes
          смерш24
        2. wasjasibirjac Сегодня, 14:47
          Цитата: 210окв
          Решение суда надо выполнять..Иначе это не "правосудие" а скудоумие...Вперед-барабан на шею и поезд навстречу...Затаил дыхание весь мир. crying fool

          что-то неслышно про обыск администрации Президента РФ. Обыскали? улики нашли? или послали отдельное поручение? drinks
          wasjasibirjac
    2. Zibelew Сегодня, 12:43
      Недавно на мирно летящий украинский самолет коварно напала российская буровая платформа, и в пикировании сверху прострелила ему фюзеляж. До это буровая пыталась взять на абордаж водолазное корыто Почаев.
      Zibelew
      1. Чёрный Сегодня, 12:48
        А че мелочиться? Наложили быаречт на все что находится и ходит в Черном море. Его то как никак свидо ые чыкапали. А пользуются все кому не лень
        Чёрный
      2. Ростов Папа Сегодня, 12:49
        Недавно на мирно летящий украинский самолет коварно напала российская буровая платформа, и в пикировании сверху прострелила ему фюзеляж.

        Уже даже есть доказательства laughing
        Ростов Папа
        1. Чаронда Сегодня, 12:56
          ++++ Ха ха ха
          Чаронда
    3. Александр романов Сегодня, 12:48
      Цитата: Наблюдатель2014
      На буровых с нетерпением ждут приставов

      Хотелось бы увидеть глаза украинского пристава,которому дали задание ,съездить и арестовать вышки laughing
      Александр романов
    4. Искандер Ш Сегодня, 13:16
      Это те самые вышки Кацубы или Бойко, кому как нравится. Там целая эпопея с этими вышками.

      Изначально закупка вышек была представлена, как избавление от российской газовой зависимости. И то была перемога. Но она быстро обернулась в зраду. Так как выяснилось, что вышки покупаются за какие-то баснословные деньги. Срач стоял до небес. Но несмотря на все непонятки с ценой вышки были куплены, установлены и переданы государственному унитарному предприятию "Черноморнефтегаз". И цэ была перемога! А потом раз и зрада, Крым уходит в РФ, а с ним и "Черноморнефтегаз" с вышками.

      Вот поэтому у них так и подгорает с этой темы.
      Искандер Ш
    5. DMB_95 Сегодня, 13:17
      Охранники Российских буровых установок настолько суровы , что могут из ракетницы сбить не только самолёт , но и потопить боевой корабль , если что .. bully
      DMB_95
      1. АВП 518 Сегодня, 13:41
        Цитата: DMB_95
        что могут из ракетницы сбить не только самолёт , но и потопить боевой корабль , если что ..

        Тут по моему дело не в ракетницах. Все проще laughing
        АВП 518
    6. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:47
      пускай бодаются с Басманным судом известного города,они друг другу много чего предъявить могут)
      Ратник с пулеметом
  2. Vitalson Сегодня, 12:38
    С обыском администрации президента РФ не вышло, надо поставить цель несколько помельче.
    Vitalson
  3. ВСЗМК Сегодня, 12:38
    Это из оперы "Обыск в кабинете Путина".
    ВСЗМК
  4. Maksud Сегодня, 12:38
    Ну-ну, пусть попробуют конфисковать.
    Maksud
  5. Чаронда Сегодня, 12:43
    Украинский суд ,,арестовал'' чего то в России. Ох уж эти ...
    Чаронда
    1. Александр романов Сегодня, 12:50
      Цитата: Чаронда
      Украинский суд

      Это уже воспринимается,как неанекдот
      Александр романов
  6. Дамир Сегодня, 12:45
    Ну-с ждем-с приставов... с нетерпением... хоть "по морде" вполне официально оформить можно будет...
    Дамир
  7. pafegosoff Сегодня, 12:46
    А чьи буровые ране были? Олигархов-Правосеков? Точнее: Олигархов, приведших правосеков. Или... В общем, расклад там хуже карточного. Море, гуляй поле, Махно...
    pafegosoff
  8. volodya Сегодня, 12:47
    Ну очень,очень интересно, только непоиму,как они будут выполнять постановление?
    volodya
    1. Александр романов Сегодня, 12:58
      Цитата: volodya
      Ну очень,очень интересно, только непоиму,как они будут выполнять постановление?

      Так же ,как и обыск в администрации президента РФ. Постановление вынесли и хай будэ.
      Александр романов
  9. Горный стрелок Сегодня, 12:47
    Фантастические неумные люди. Ну, плывите, приставы... Плавать то умеете? wassat
    Горный стрелок
    1. Чаронда Сегодня, 12:55
      На эту тему есть старый анекдот. Идет по Черному морю туристический теплоход с иностранными туристами. Туристы смотрят за борт и видят посреди моря людей с АК ,собаками,на надувных матрацах. Спрашивают у капитана круизного лайнера - Что это,кто эти люди?! Это,.национальный флот Украины !
      Чаронда
    2. volodya Сегодня, 13:04
      Цитата: Горный стрелок
      Фантастические неумные люди. Ну, плывите, приставы... Плавать то умеете? wassat

      К сожалению у них в голове только "жабьячи стрипки"!
      volodya
  10. Jovanni Сегодня, 12:47
    Одесский суд "арестовал" российские буровые установки


    Ну вот и правильно! Всё так "по-цивилизованному" в рамках, так сказать, юриспЕрденции украинской. Вот кого судебным исполнителем назначат? Найдутся ли камикадзе? Вопрос...
    Jovanni
  11. Комментарий был удален.
  12. viktor. Сегодня, 12:51
    Интересно о чём думает Укросудья когда выносит этот бред? ну а лучше было бы в первую очередь провести обыск у Владимир Владимировича, а после налаживать аресты на незаконно добытое имущество. laughing laughing laughing
    viktor.
    1. wasjasibirjac Сегодня, 14:52
      Цитата: viktor.
      Интересно о чём думает Укросудья когда выносит этот бред?

      судья думает о возможном мусорном бачке для себя, если он откажет удовлетворить (ходатайство) следователя
      wasjasibirjac
  13. ded100 Сегодня, 12:53
    Видит око да зуб неймет а арестовать то еще много чего хочется вот только не отдают вот в чем беда! wassat
    ded100
  14. sir_obs Сегодня, 12:55
    Пристав уже "скачет" во весь опор
    sir_obs
  15. Толстоевский Сегодня, 12:57
    крайне суровы укромастурбаторы
    Толстоевский
  16. Горменгаст Сегодня, 13:13
    Шеф, всё пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает, сепаратистские буровые установки арестованы
    laughing
    Горменгаст
    1. venik Сегодня, 13:45
      Цитата: Горменгаст
      Шеф, всё пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает

      ====
      Хи-Хи! Я это уже недавно (1.5 часа назад) цитировал! Но почему-то УБЕЖДЕН, что это не плагиат, а просто ОДИНАКОВЫЙ образ мыслей!! Вам - (+) !!!
      venik
  17. синоби Сегодня, 13:19
    Смех-смехом,но они создают себе основу для конфискации Российского имущества в странах ЕС потдерживающих их.Прецеденты есть.И если в море они просто отхватят люлей,то в гейропе всё будет муторней.
    синоби
    1. venik Сегодня, 13:42
      Цитата: синоби
      Смех-смехом,но они создают себе основу для конфискации Российского имущества в странах ЕС

      ===
      Вот интересно, а что будут делать те же самые страны ЕС, если их имущество в РФ КОНФИСКУЮТ?????
      По-моему "прецеденты" уже были.... (Та же "Нога"...)
      venik
    2. Горменгаст Сегодня, 14:19
      Даже по делу ЮКОСа (суд европейский!) аресты ни к чему хорошему не привели. am
      Горменгаст
  18. san4es Сегодня, 13:24
    ...Потом будут орать на весь океан, что на буровых всех приставов перетрахали belay love
    san4es
  19. venik Сегодня, 13:39
    "Информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщает о том, что в Приморском суде города Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 4 российские буровые установки, с помощью которых ведётся добыча углеводородов в Чёрном море..."
    ===
    Интересно, они судебных приставов пришлют???
    Интересно на ЧЕМ?
    На катерах "Гюрза" или на водолазных ботах???
    venik
  20. кеп Сегодня, 13:42
    Постановление было вынесено 27 января и, как сообщается, «вступило в силу».


    Постановление украинского суда о проведении обыска в Кремле, как я понимаю остается в силе laughing
    кеп
  21. НЕКСУС Сегодня, 13:54
    Тут можно ответить словами спартанского царя ,когда ему персидский царь предложил сдаться-ПРИДИ И ВОЗЬМИ!
    НЕКСУС
  22. Berkut24 Сегодня, 14:04
    Жесткость украинских законов и постановлений суда компенсируется необязательностью их исполнения.
    Berkut24
  23. sergei1975 Сегодня, 14:25
    Если вышки арестованы то работающие на них "отбывают" как бы срок в украинской тюрьме?
    sergei1975
  24. filalex79 Сегодня, 15:19
    Рядом локоток, а укусить не как!
    filalex79

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