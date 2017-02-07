Одесский суд "арестовал" российские буровые установки

С целью предотвращения возможности сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения указанного выше государственного имущества следователь ходатайствовал удовлетворить и наложить арест на плавучие буровые установки В-319 – «Украина», В-312 – «Петр Годованец», «Сиваш», «Таврида». Рассмотрев ходатайство, изучив материалы, которые обосновывают его доводы, заслушав мнению следователя, суд считает, ходатайство подлежит удовлетворению.

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщает о том, что в Приморском суде города Одессы вынесено постановление о наложении ареста на 4 российские буровые установки, с помощью которых ведётся добыча углеводородов в Чёрном море – в экономической зоне РФ – неподалёку от берегов Крыма.Постановление было вынесено 27 января и, как сообщается, «вступило в силу».Преподносится всё это в следующем виде:Эта информация объясняет активность авиации Военно-морских сил Украины у российских буровых платформ. Судя по всему, самолёт Ан-26 был направлен для «реализации постановления суда», а именно – с целью "подать знак" сотрудникам буровых платформ, что имущество «арестовано».Именно после облёта буровых установок, Минобороны Украины объявило, что Ан-26 ВМС был обстрелян «сотрудниками буровых установок».Представители российской компании, ведущей промысел в Чёрном море, сообщили, что сотрудник охраны платформы подал предупредительный световой сигнал, который, по версии Киева, оказался «огнестрельным»...