16:04 07 февраля

Песков: "Кремль дождётся извинений от О'Райли до 2023 года"

Полномасштабным троллингом в отношении «журналиста» американского телеканала FOXNews Билла О’Райли, назвавшего президента РФ Владимира Путина «убийцей», отметился глава пресс-службы Кремля. Напомним, что О’Райли отказался принести извинения в адрес Владимира Путина, заявив, что «начинает работать над подготовкой извинений к 2023 году». При этом склочник О’Райли явно имел в виду окончание срока пребывания у власти президента Путина (если тот пойдёт на выборы в 2018 году).

Ответ Дмитрия Пескова г-ну О’Райли выглядит более чем достойно. По словам главы президентской пресс-службы, Кремль дождётся извинений от американского журналиста - и до 2023 года. Песков явно намекает на то, что объект нападок со стороны О'Райли готов оставаться на своём месте...

Песков: "Кремль дождётся извинений от О'Райли до 2023 года"


ТАСС приводит заявление Дмитрия Пескова:
С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Но мы очень добрые и терпеливые, поставим заметку на 23-й год, и вернёмся к нему с этим вопросом.


Тот факт, что теперь О’Райли находится «на карандаше» у Кремля, а кроме того то, что он же (О’Райли) был фактически осажен президентом США Дональдом Трампом во время интервью, явно говорит о наличии больших проблем у журналиста с профессиональными качествами. Хотя о каких профессиональных качествах в данном случае можно говорить, если американская журналистика давно скатилась к тотальной пропаганде – без крупицы объективности.

Использованы фотографии: Приморский репортер
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Комментарии 39
  1. Alex_Rarog Сегодня, 12:57
    Мы подождем) Крым дождались и его дождемся))))
    Alex_Rarog
    1. Александр романов Сегодня, 13:00
      Цитата: Alex_Rarog
      Мы подождем)

      Смешно,но это намек на то,что Путин подождет до 2023 года в Кремле wassat
      Александр романов
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:16
        Ответ Дмитрия Пескова г-ну О’Райли выглядит более чем достойно. По словам главы президентской пресс-службы, Кремль дождётся извинений от американского журналиста - и до 2023 года.
        я, как то и не сомневался,после создания "росгвардии", всё стало на свои места...
        андрей юрьевич
    2. kapitan92 Сегодня, 13:33
      Цитата: Alex_Rarog
      Мы подождем) Крым дождались и его дождемся))))

      Поставим вопрос иначе! Надо ли вообще обращать внимание на этих американских шавок от журналистики? Делать этим "профи" рекламу? Пресс службе Кремля опускаться до уровня "сам такой"? hi
      kapitan92
      1. васильев ю Сегодня, 14:00
        Поставим вопрос иначе! Кто в Кремле любитель садо-мазо унижений? Страну и конкретно президента обзывают, и лгут, и плюют в лицо, и на голову делают, ..., а в Кремле- всё божья роса.
        васильев ю
        1. kapitan92 Сегодня, 14:13
          Цитата: васильев ю
          Поставим вопрос иначе! Кто в Кремле любитель садо-мазо унижений? Страну и конкретно президента обзывают, и лгут, и плюют в лицо, и на голову делают, ..., а в Кремле- всё божья роса.

          Если все геи и черномазые Калифорнии назовут Кремль исчадием ада - Песков снова будет оправдываться!? laughing Есть уровень ниже которого пресс службе Кремля нельзя опускаться, отвечая неадекватному журналюге, для которого дешевый пиар превращается в звонкую монету и рекламу канала. Главным калибром по воробьям не стреляют! hi
          kapitan92
          1. васильев ю Сегодня, 14:23
            Так по ним вообще никакими калибрами не стреляют. Тогда, евреи что ли? Жалко копеечку на это дело потратить?
            васильев ю
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:19
        Цитата: kapitan92
        Надо ли вообще обращать внимание на этих американских шавок от журналистики?

        Надо тихо, спокойно лишать акредитаций сотрудников Fox, и выкидывать из страны, по одному в день. И тогда его (Fox), руководство само принесет голову скандалиста на блюде...
        Наблюдатель 33
        1. kapitan92 Сегодня, 14:25
          Цитата: Наблюдатель 33
          Надо тихо, спокойно лишать акредитаций сотрудников Fox, и выкидывать из страны, по одному в день. И тогда его (Fox), руководство само принесет голову скандалиста на блюде...

          Это грамотное предложение! Поддерживаю коллега! drinks
          kapitan92
          1. AUL Сегодня, 15:10
            Почему тихо и по одному в день? Наоборот, публично и с помпой выгнать всех сотрудников компании из страны и впредь запретить ее деятельность в РФ! Чтоб другим неповадно было.
            AUL
  2. Altona Сегодня, 12:57


    Когда другие страны бомбит самая совершенная демократия в мире, но убийца почему то Путин.
    Altona
    1. Вас Влад Сегодня, 13:08
      Всё дело в том как это правильно преподнести hi Они не бомбили,они защищали,демократию wassat
      Вас Влад
    2. Scoun Сегодня, 13:16
      Цитата: Altona
      Когда другие страны бомбит самая совершенная демократия в мире

      Вы знаете, я был очень удивлён когда зайдя на американский сегмент youtube на видео про наших в Алеппо и про наших сапёров, увидел что большинство "лайков" на комментарии такого плана.
      Цифры это "лайки".
      club4ghz1 месяц назад
      See kids. This is where your parents tax dollars go.﻿
      Ответить 333
      Max Magenis1 месяц назад (изменено)
      imagine the world without Russia, they fought against the nazi germany and saved the entire human race from destruction, sacrificing 30 million of their own people, and now they are fighting against the most brutal richest terrorist organisation backed by richest countries. US/israel and Scumbag Gulf Arab countries who serve the interesst of the devil Israel and the west. God bless Russia, Glory to who ever standing up for their own people against evil like Isis and US empire.﻿
      Ответить 308

      Это пишет про сюжет где показывают извлекаемое оружие и боеприпасы с мейд США
      И говорит - смотрите дети куда уходят налоги ваших родителей.
      suzan z1 месяц назад
      Thank you, Ruptly TV. You're having a lot more English subtitles these days. Very helpful and makes the videos easier to share on social media platforms too.﻿
      Ответить 58
      Francisco Galárraga
      Francisco Galárraga1 месяц назад
      Thank you Russia!﻿
      Ответить 18
      Adeel Raza
      Adeel Raza1 месяц назад
      Well Done Russia !﻿
      Ответить 43
      IgorSaray
      IgorSaray1 месяц назад
      A mammoth task, mines and bombs everywhere. Godspeed Russians.﻿
      Ответить 49
      Scoun
    3. андрей юрьевич Сегодня, 13:18
      Цитата: Altona
      Когда другие страны бомбит самая совершенная демократия в мире, но убийца почему то Путин.

      особенно на фоне "прощения долгов"...
      андрей юрьевич
    4. Горменгаст Сегодня, 13:18
      Меньше всего актов демократизации приходится на период максимальной мощи СССР. am

      Понимают только силу.
      Горменгаст
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:58
    Да запретите участие в каких либо мероприятий российской стороны и FOXNews.В любых пресс конференциях .И не давайте виз и аккредитации в России. Пока извинений не будет. От этого старого бабуина.Пардон ,хама. laughing
    Наблюдатель2014
  4. 210окв Сегодня, 12:58
    Если у него возникнут проблемы с работой-то на "Эхе" или "Дожде"его с нетерпением ждут...Только не в Москве..
    210окв
  5. Воля Сегодня, 13:01
    В чем-то не плохой ход - со все американской журналистикой непосудишься.)
    Воля
  6. Vitalson Сегодня, 13:05
    Единственный выход для О'Райли не приносить извинений попытаться сдохнуть до 2023 года. Извиняюсь за грубость, но не перед О'Райли.
    Vitalson
  7. Стройбат запаса Сегодня, 13:07
    А может просто подать в суд на фокса с требованием выплаты морального ущерба, увольнения этого клоуна и принесения публичных извинений от имени канала? При условии, что того му..ка никуда на работу не возьмут. Разве что ассенизатором. Пусть убирает аналог того, чем сейчас брызгает с экранов.
    Стройбат запаса
    1. Reptiloid Сегодня, 13:30
      Цитата: Стройбат запаса
      А может просто подать в суд на фокса с требованием выплаты морального ущерба, увольнения этого клоуна и принесения публичных извинений от имени канала? в.

      Должно быть что-то другое......У них разный общественный статус.......Авось придумают ассимметричное что-то ...Слова Трампа гоаорят о желании исправить...Наверно, надо почаще говорить и писать, что Обама----УБИЙЦА многих людей и целых стран!!!!!!!!!!Убивал ,имея, Нобелевскую премию!!!!!!
      Reptiloid
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:31
      Цитата: Стройбат запаса
      А может просто подать в суд на фокса с требованием выплаты морального ущерба, увольнения этого клоуна и принесения публичных извинений от имени канала? При условии, что того му..ка никуда на работу не возьмут. Разве что ассенизатором. Пусть убирает аналог того, чем сейчас брызгает с экранов.

      и ...? нам то с тобой Иван, что с этого? ааа..." за державу обидно..." ну разве что... а так то я похлеще ,про себя выражаюсь,насчёт Властей,КОГДА ПЛАТЁЖКУ И ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮ, А ИШО,КОГДА В "ГАСТРОНОМЕ" ЗА "КОРЗИНУ" ПЛАЧУ... в общем,крепкого им здоровья, пусть держатся...(вилы я не прячу)
      андрей юрьевич
      1. michajlo Сегодня, 14:23
        андрей юрьевич Сегодня, 13:31 ↑
        Цитата: Стройбат запаса
        А может просто подать в суд...

        и ...? нам то с тобой Иван, что с этого? ааа..." за державу обидно..." ну разве что... а так то я похлеще ,про себя выражаюсь,насчёт Властей,КОГДА ПЛАТЁЖКУ И ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮ, А ИШО,КОГДА В "ГАСТРОНОМЕ" ЗА "КОРЗИНУ" ПЛАЧУ... в общем,крепкого им здоровья, пусть держатся...(вилы я не прячу)

        Вы полностью правы уважаемый Андрей Юрьевич! Вы весьма точно и кратко выразили суть "нынешней сытой жизни" простых граждан и пенсионеров в РФ. Я право так кратко выражать свои мысли не умею.
        Михаил, Смоленск.
        michajlo
  8. Masya Masya Сегодня, 13:08
    что О’Райли отказаться принести извинения в адрес Владимира Путина, заявив, что «начинает работать над подготовкой извинений к 2023 году».

    Доживи...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 14:17
      угрожаете?
      роман66
  9. Flinky Сегодня, 13:11
    Фейс упомянутого Рейли явно скучает по тейблу.
    Flinky
  10. mitrich Сегодня, 13:11
    Цитата: Наблюдатель2014
    Да запретите участие в каких либо мероприятий российской стороны и FOXNews.В любых пресс конференциях .И не давайте виз и аккредитации в России. Пока извинений не будет. От этого старого бабуина.Пардон ,хама. laughing

    Полностью согласен! Вменяемый, адекватный ответ. Факньюс, а так же уволившиеся, перешедшие в другие .овнометные издания сотрудники, в РФ персоны нон грата. И за бугром, им никаких интервью, полный игнор.
    mitrich
  11. bubalik Сегодня, 13:11
    Но мы очень добрые и терпеливые, поставим заметку на 23-й год, и вернёмся к нему с этим вопросом

    ,,,Всякое может случиться, но знайте:
    где бы вы ни были, где бы я ни был,
    я всегда буду помнить о вас,
    я обязательно вас найду.(с) laughing
    bubalik
  12. Горный стрелок Сегодня, 13:11
    Ну так О’Райли пора объявлять себя "жертвой" и заработать на этом. А то "жестокие Путинские хакеры" обчистят его счета, и самого заставят в очереди стоять, за пособием laughing 7 лет - большой срок, ходить и оглядываться.
    Горный стрелок
  13. 3vs Сегодня, 13:13
    Это намёк на то, что кто-то от Рамзана прижмёт в подворотне к тёплой стенке О’Райли...
    3vs
  14. pafegosoff Сегодня, 13:27
    Ну, ладно, 90% журналистов - никчемные неудачники. И надо им выпрыгнуть наверх, как пингвины от касаток или морских львов.
    pafegosoff
  15. кеп Сегодня, 13:28
    [media=https://yandex.ru/video/search?text=о%20ре
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    Наглая,противная рожа.Наконец засветился,благодаря гнилому пиару. am
    кеп
  16. V.ic Сегодня, 13:32
    (С)в отношении «журналиста» американского телеканала FOXNews Билла О’Райли, назвавшего президента РФ Владимира Путина «убийцей»,

    ...собака лает - ветер носит.
    V.ic
  17. Terner38 Сегодня, 13:39
    А доживет ли ралли то?
    Terner38
  18. Vetal999 Сегодня, 13:57
    Если этому "джентльмену" до 2023 года позволит дожить его здоровье.
    Vetal999
  19. НЕКСУС Сегодня, 13:57
    явно говорит о наличии больших проблем у журналиста с профессиональными качествами.

    Я так подозреваю и в карьере этого словоблуда начнутся проблемы. И в скором времени,биржа труда его примет в свои теплые обьятия.
    НЕКСУС
  20. _Ugene_ Сегодня, 14:08
    был фактически осажен президентом США Дональдом Трампом

    Где он был осажен Трампом? Наоборот, Трамп не стал с ним спорить по поводу его заявления, что "Путин убийца". Он лишь сказал что убийц много. И вообще, заявления Трампа относительно России сейчас звучат совсем по другому, нежели до избрания.
    _Ugene_
  21. gukoyan Сегодня, 14:26
    За клевету под суд этого гада
    gukoyan
  22. gukoyan Сегодня, 14:27
    За клевету под суд этого господина.
    gukoyan

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