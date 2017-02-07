Песков: "Кремль дождётся извинений от О'Райли до 2023 года"

С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Но мы очень добрые и терпеливые, поставим заметку на 23-й год, и вернёмся к нему с этим вопросом.

Полномасштабным троллингом в отношении «журналиста» американского телеканала FOXNews Билла О’Райли, назвавшего президента РФ Владимира Путина «убийцей», отметился глава пресс-службы Кремля. Напомним, что О’Райли отказался принести извинения в адрес Владимира Путина, заявив, что «начинает работать над подготовкой извинений к 2023 году». При этом склочник О’Райли явно имел в виду окончание срока пребывания у власти президента Путина (если тот пойдёт на выборы в 2018 году).Ответ Дмитрия Пескова г-ну О’Райли выглядит более чем достойно. По словам главы президентской пресс-службы, Кремль дождётся извинений от американского журналиста - и до 2023 года. Песков явно намекает на то, что объект нападок со стороны О'Райли готов оставаться на своём месте... ТАСС приводит заявление Дмитрия Пескова:Тот факт, что теперь О’Райли находится «на карандаше» у Кремля, а кроме того то, что он же (О’Райли) был фактически осажен президентом США Дональдом Трампом во время интервью, явно говорит о наличии больших проблем у журналиста с профессиональными качествами. Хотя о каких профессиональных качествах в данном случае можно говорить, если американская журналистика давно скатилась к тотальной пропаганде – без крупицы объективности.