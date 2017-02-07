16:09 07 февраля

Во сколько обошелся поход "Адмирала Кузнецова". В РБК приценились

На страницах РБК появился материал за авторством Ильи Рождественского и Антона Баева, утверждающих, что редакция СМИ узнала о примерных расходах на поход авианосной группы ВМФ РФ во главе с «Адмиралом Кузнецовым» к берегам Сирии. Если верить опубликованным выкладкам, то расходы находятся в интервале от 7,5 до 10 млрд рублей. В этой сумме учитывается и ущерб, нанесенный Военно-морскому флоту РФ в результате падения в море двух самолётов из состава авиакрыла «Адмирала Кузнецова».

Во сколько обошелся поход "Адмирала Кузнецова". В РБК приценились


В статье указанных авторов говорится, что стоимость потерянных боевых машин составляет не менее 4,5 млрд рублей. К расходам относится средства на питание экипажей – до 325 млн рублей, средства на топливо – не менее 1 млрд рублей и боевые вылеты – до 1,47 млрд рублей. Плюс (а точнее минус) боевые надбавки для членов экипажа – около 38 млн рублей.

Необходимо отметить, что официальных данных о расходах на дальний поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» с базы Северного флота в Восточное Средиземноморье и обратно нет. А нет её по той простой причине, что такого рода расходы никогда и ранее не публиковались для оглашения перед широкой общественностью.

Напомним, что в результате операции против террористов в САР, авиакрыло «Адмирала Кузнецова», по сводкам МО РФ, нанесло тяжёлый урон боевикам различных группировок, включая ИГ (запрещено в РФ). Были ликвидированы сотни террористов, а также склады боеприпасов, ГСМ, военной техники, командные пункты боевиков в различных провинциях Сирии.

Использованы фотографии: Интерфакс
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Комментарии 51
  1. Teberii Сегодня, 14:17
    Это только один "Адмирал Кузнецов",а сопровождение почему их не считают.
    Teberii
    1. bober1982 Сегодня, 14:21
      а сопровождение почему их не считают......
      телеканал "Дождь" посчитает,ждите....
      bober1982
      1. user Сегодня, 14:47
        Если верить опубликованным выкладкам, то расходы находятся в интервале от 7,5 до 10 млрд рублей.


        Ну блин эта не та сумма о которой можно переживать, я думал что на порядок больше, но стоимость базы в Тартусе стоит много дороже.
        user
        1. Lyncher Сегодня, 14:54
          А остался бы в Североморске всё ровно пришлось потратиться на отопление и вышло бы не сильно меньше. Если бы не аэрофинишёр вообще получилось достаточно бюджетно.
          Lyncher
          1. ЧитаюНовости Сегодня, 15:04
            От озвученной суммы стоило бы отминусовать то что было бы потрачено в случае "никуда не плывём стоим в порту". Или в этом случае средства на питание экипажей не выделяют?
            ЧитаюНовости
        2. kunstkammer Сегодня, 15:10
          Ну блин эта не та сумма о которой можно переживать

          ну конечно... экая право мелочишка! Подумаешь, несколько миллиардов!
          В Питере детским врачам не заплатили по несколько тысяч рублей зарплаты... вот и сэкономили.
          Детских врачей же пруд-пруди, а Сирия родная она же одна.
          kunstkammer
          1. Lyncher Сегодня, 15:17
            Написал человек живущий в Германии, я прав?)
            Lyncher
            1. Großer Feldherr Сегодня, 15:38
              Не прав.
              Меня например сайт по ip куда только не определял(каждый раз по разному), хотя живу в ЛО и захожу сюда лишь с домашнего компьютера и телефона.
              Großer Feldherr
          2. san4es Сегодня, 15:37
            ...Вса зер-гуд натюрлих. За-то по пятёре к пенсии накинули
            san4es
      2. Устинов 055 055 Сегодня, 15:25
        Поддерживаю они не только по дождю, они еще и BBC ждут. 5 колонна. им бы послаще пожрать и поспать
        Устинов 055 055
    2. сибиралт Сегодня, 14:23
      Оно вообще никуда не ходило. А сейчас дошло, побомбило и даже вернулось. Главное опыт, а он бесценен, наличие солярки и она есть.
      сибиралт
      1. татарин 174 Сегодня, 14:33
        Цитата: сибиралт
        Главное опыт, а он бесценен, наличие солярки и она есть.

        Главное опыт, да, его никакими деньгами не измерить.
        татарин 174
      2. sds87 Сегодня, 14:44
        Опыт - бесценен. РБК пусть расходы олигархов на себя любимых изучат. Там все соревнуются - у кого длиннее... Яхта. А считать деньги в военной сфере - дело интересное, но не благодарное. Экономить на армии в любые времена могут только те, кто хочет исчезнуть с лица Земли.
        sds87
        1. сибиралт Сегодня, 14:57
          Ну, да. Грубо, зримо, но не "3D" - это точно! И идут они все на ...! am
          сибиралт
        2. Topotun Сегодня, 15:10
          К тому же некоторые яхты этих самых олигаргхов стоят как весь поход нашей эскадры...Так что нахрен их. Побольше бы моряки ходили. И почаще тренировались.
          Topotun
    3. лесовозник Сегодня, 14:31
      Цитата: Teberii
      Это только один "Адмирал Кузнецов",а сопровождение почему их не считают.

      Да во сколько бы не обошёлся поход этого соединения кораблей тот факт что многие наши недруги сели на "жидкий стул" - греет душу а наши военные моряки и палубные лётчики получили бесценный опыт значение которого трудно переоценить
      лесовозник
      1. He1ovek Сегодня, 15:07
        Цитата: лесовозник
        Да во сколько бы не обошёлся поход этого соединения кораблей тот факт что многие наши недруги сели на "жидкий стул" - греет душу

        И с чего такая фанатичная уверенность что ваши "недруги " нууу ооочень сильно ииспугалииииися? Откуда эти дрова вообще? Ну приплыли, их взяли в клещи и постоянно сопровождали истребители и подлодки... ну и уплыли приветливо дымя восвояси. Ну И?
        He1ovek
        1. Устинов 055 055 Сегодня, 15:29
          Цитата: He1ovek
          Цитата: лесовозник
          Да во сколько бы не обошёлся поход этого соединения кораблей тот факт что многие наши недруги сели на "жидкий стул" - греет душу

          И с чего такая фанатичная уверенность что ваши "недруги " нууу ооочень сильно ииспугалииииися? Откуда эти дрова вообще? Ну приплыли, их взяли в клещи и постоянно сопровождали истребители и подлодки... ну и уплыли приветливо дымя восвояси. Ну И?


          Для таких жидообразных случай из жизни. Борт ркр "Устинов " час ночи начало 200-х хходовая рубка - тов.Командир наблюдаю искры из дымохода головной группы. Аварийная тревога. Доклад штурмана через 2 минуты тов. Командир фрегат ВМС Норвегии изменил курс на 180 градусов увеличил скорость до 30 узлов. (ОНИ ДАЖЕ ИСКР ИСПУГАЛИСЬ ТОГДА, ХОТЯ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ НАКОПИВШАЯСЯ ПЫЛЬ ЗАИСКРИЛА ТЛЕТЬ СТАЛА) А ОНИ НЕТ ЧТОБ СВЯЗАТЬСЯ МОЖЕТ ПОМОЩЬ НУЖНА ЛОМАНУЛИ ПОДАЛЬШЕ.
          Устинов 055 055
  2. антивирус Сегодня, 14:17
    Вот смех , если три варианта расходов представили. Понять, кто сливает
    антивирус
  3. лесовозник Сегодня, 14:18
    Пускай они лучше займутся подсчётом расходов прохорова на шлюх и ё-мобиль)))
    лесовозник
    1. Чертков Олег Сегодня, 14:23
      И то верно. А то получается, по мнению РБК, дешевле отсидеться в дупе. Не надейтесь, будем соответствовать "империи зла", как Россию величать изволили. А так мы добрые, совсем...
      Чертков Олег
    2. Стропорез Сегодня, 15:53
      Цитата: лесовозник

      4
      лесовозник Сегодня, 14:18 Новый
      Пускай они лучше займутся подсчётом расходов прохорова на шлюх и ё-мобиль)))

      У прохора свой параход имеется:

      Стропорез
  4. major071 Сегодня, 14:20
    Вот за что я не перевариваю эти либерастические издания, так за то, что они постоянно суют свой нос в чужой карман, любят посчитать то, до чего их ручонки дотянуться не могут. Эх, вот бы эти 10 млрд. РБК отдать, а не на какой то старый авианосец тратить, вот бы они развернулись! Тьфу, аж противно...
    major071
    1. Lyncher Сегодня, 14:58
      Дак можно вспомнить слова Питушка Прохорова: что бы люди были богаче они должны работать 12 часов в день. Конченые они там все в РБК.
      Lyncher
  5. sergei1975 Сегодня, 14:21
    Какие бы не были коментарии, но я рад ,что российский флот вышел из болота 90-х годов и снова начал набирать свою силу.
    sergei1975
    1. bober1982 Сегодня, 14:24
      И сразу бесы зашевелились,разволновались.
      bober1982
  6. Смог Сегодня, 14:30
    Мужики, поясните. А если Кузя стоит у стенки там экипаж не кормят?
    Не, я на полном серьезе спрашиваю.
    Смог
    1. udincev Сегодня, 14:47
      Наверное "Кузю" консервируют, экипажи усыпляют (на борту, чтоб меньше затрат было)...
      udincev
      1. Смог Сегодня, 14:53
        Цитата: udincev
        Наверное "Кузю" консервируют, экипажи усыпляют (на борту, чтоб меньше затрат было)...
        good good
        Во я дундук. Очевидных вещей не знаю
        laughing
        Смог
      2. dzvero Сегодня, 15:11
        Нет, екипаж не усыпляют на борту, а выгоняют в неоплачиваемый отпуск. На борту остается пара-тройка матросов, им удочку выдают.
        dzvero
        1. Смог Сегодня, 15:23
          екипаж не усыпляют на борту, а выгоняют в неоплачиваемый отпуск.

          Ну если только с оружием-
          приняли молодого человека в милицию,
          выдали оружие как положено.
          Проходит 3 месяца а он не приходит за зарплатой.
          Разыскали его - почему не получаешь зарплату ?
          А я думал дали пистолет и крутись как хочешь ...
          Смог
    2. Sasha_Sar Сегодня, 14:51
      В дальнем походе идет небольшой "доппаёк", за напряженность.
      Sasha_Sar
      1. Галеон Сегодня, 15:19
        в 90-х это было 200г сока или свежий фрукт (яблоко, апельсин) и еще какие-то привески грамм по 10-30. Что, апельсин наели на 325 млн против обычного?
        Галеон
    3. Устинов 055 055 Сегодня, 15:50
      Уважаемый не косите, если написали у СТЕНКИ стоит, значит понимаете в понятиях флота. Команда на хоть на 35 СРЗ хоть в море кушать хочет ВСЕГДА
      Устинов 055 055
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:31
    Фантастика! Чтоб я так жил, как они считают. laughing Всегда знал, что РБК - либерастия голимая, так они изо всех сил это и подтверждают.
    Горный стрелок
  8. udincev Сегодня, 14:42
    Тут ещё, надо думать, террористам подсобили:
    Были ликвидированы сотни террористов, а также склады боеприпасов, ГСМ, военноий техники, командные пункты боевиков в различных провинциях Сирии.
    Сколько же они (террористы) теперь сэкономят на содержании и обслуживании того, что ликвидировано!?!
    udincev
  9. Malkavianin Сегодня, 14:43
    Опыт - это здорово. Теперь будет интересно услышать об официальных и неофициальных выводах по итогам этого похода.
    Malkavianin
  10. Sasha_Sar Сегодня, 14:49
    Пусть РБК огласить расходы г-на Прохорова, сколько он с прос... просаживает в Куршавеле.....
    Sasha_Sar
  11. Мар.Тира Сегодня, 14:51
    Цитата: Teberii
    Это только один "Адмирал Кузнецов",а сопровождение почему их не считают.

    Мы уже досчитались,и до оптимизировались с конца 80-х годов ,до того,что не выгодно русским жить на земле России.Все Чубайсы,Гайдары,Грефы,Немцовы(царство им подземное),только об этом и говорят.Лечь и помереть.В отношении США которая считает престиж,и значимость в мире дороже денег,это выглядит просто омерзительно.Воровать надо меньше,а не считать деньги,на те или другие операции ВС России.
    Мар.Тира
  12. alstr Сегодня, 14:55
    На самом деле, сверх расходами являются только 38 млн на боевых. Все остальное - все равно бы было потрачено (питание, топливо, боеприпасы на боевую подготовку и тп.).
    Даже потерянные самолеты при той же интенсивности также были бы потеряны.
    alstr
  13. Горменгаст Сегодня, 14:57
    А где подсчеты расходов Великобрюкании на слежение за Кузнецовым? laughing

    А, понял - это только у ватников и колорадов расходы безумные и немыслимые, а у англосаксов - разумные и обоснованные. am
    Горменгаст
  14. gukoyan Сегодня, 15:02
    Даааа, жаль 2 самолёта потеряли, так бы дешевле вышло бы...
    gukoyan
  15. дед_Костя Сегодня, 15:04
    Осталось ещё пересчитать, сколько ящиков водки можно было купить на эту сумму... и заскулить на луну.
    дед_Костя
  16. staviator Сегодня, 15:24
    3-5 обысков у губернаторов,и вуа-ля поход оплачен
    staviator
  17. arslan23 Сегодня, 15:28
    Должны учитывать только прирост расходов по сравнению с мирным временем. Самое большое это надбавки за боевые действия и потерянные самолеты. ГСМ и остальное расходуеться и в обычных походах.
    arslan23
  18. Ruswolf Сегодня, 15:37
    После фразы
    ....редакция СМИ узнала....

    дальше можно не читать!
    Дежурная фраза идиотов, бегающих за сенсациями, с целью получения вознаграждения!
    Лучше бы посчитали, сколько терактов предотвращено в будущем, благодаря работе палубной авиации, в том числе!
    Ruswolf
  19. Устинов 055 055 Сегодня, 15:48
    Либерасты плачут копейки считают. Им бы все распилить да продать. Законы как в гейропе родитель 1н родитель 2а. Животные чтож вы не воете когда в Финляндии в Русских семьях детей забирают. А все потому что в 90 нас перестали бояться, гейрасты ведь только с виду такие пушистые, а как слабину чувствуют сразу все растащить.
    Устинов 055 055
  20. Altona Сегодня, 15:57
    Оказывается у нас один губернатор способен оплатить 5-6 боевых походов таких суперкораблей. Для примера имущество бывшего губера Сахалина Хорошавина оценили порядка 6 млрд рублей. А полковник по коррупции типа Захарченко(найдено около 10 млрд рублей) вообще может оплатить активные боевые действия нашей группировки в течение года.
    Altona
  21. Altona Сегодня, 15:59
    Цитата: Sasha_Sar
    Пусть РБК огласить расходы г-на Прохорова, сколько он с прос... просаживает в Куршавеле...

    -----------------------------
    Недельные расходы на одну элитную девицу с пониженной социальной ответственностью равны годовому жалованью старшего офицера.
    Altona
  22. Razvedka_Boem Сегодня, 16:03
    Верховный да и Шойгу тоже уже сказали, еще до этого.
    Все расходы связанные с Сирией взяты от сокращенного числа учений. То есть ресурсы которые потратили бы на учения, были израсходованы во время этой операции и остались в рамках утвержденного бюджета МО.
    То есть получилось так, что то что отрабатывали на полигоне, отработали в условиях реальных, боевых действий.
    ВСЕ.
    А эти дожди, рбк и пр пусть слюной брызгают.. Их не давят как клопов только потому, что это так нужно. персонажи знакомы и пр.
    Как начнут их давить как клопов, значит, ожидают появления новых персонажей.
    Razvedka_Boem
  23. yuriy55 Сегодня, 16:09
    РБК должно уделять больше внимания стоимости яхт всем известных олигархов и во сколько обходится их прохождение, а также внимательно следить какая св....ь (свободная личность) и сколько умыкнула из страны и куда определила свои накопления на старость...
    yuriy55

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