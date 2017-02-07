Во сколько обошелся поход "Адмирала Кузнецова". В РБК приценились
На страницах РБК появился материал за авторством Ильи Рождественского и Антона Баева, утверждающих, что редакция СМИ узнала о примерных расходах на поход авианосной группы ВМФ РФ во главе с «Адмиралом Кузнецовым» к берегам Сирии. Если верить опубликованным выкладкам, то расходы находятся в интервале от 7,5 до 10 млрд рублей. В этой сумме учитывается и ущерб, нанесенный Военно-морскому флоту РФ в результате падения в море двух самолётов из состава авиакрыла «Адмирала Кузнецова».
В статье указанных авторов говорится, что стоимость потерянных боевых машин составляет не менее 4,5 млрд рублей. К расходам относится средства на питание экипажей – до 325 млн рублей, средства на топливо – не менее 1 млрд рублей и боевые вылеты – до 1,47 млрд рублей. Плюс (а точнее минус) боевые надбавки для членов экипажа – около 38 млн рублей.
Необходимо отметить, что официальных данных о расходах на дальний поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» с базы Северного флота в Восточное Средиземноморье и обратно нет. А нет её по той простой причине, что такого рода расходы никогда и ранее не публиковались для оглашения перед широкой общественностью.
Напомним, что в результате операции против террористов в САР, авиакрыло «Адмирала Кузнецова», по сводкам МО РФ, нанесло тяжёлый урон боевикам различных группировок, включая ИГ (запрещено в РФ). Были ликвидированы сотни террористов, а также склады боеприпасов, ГСМ, военной техники, командные пункты боевиков в различных провинциях Сирии.
В статье указанных авторов говорится, что стоимость потерянных боевых машин составляет не менее 4,5 млрд рублей. К расходам относится средства на питание экипажей – до 325 млн рублей, средства на топливо – не менее 1 млрд рублей и боевые вылеты – до 1,47 млрд рублей. Плюс (а точнее минус) боевые надбавки для членов экипажа – около 38 млн рублей.
Необходимо отметить, что официальных данных о расходах на дальний поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» с базы Северного флота в Восточное Средиземноморье и обратно нет. А нет её по той простой причине, что такого рода расходы никогда и ранее не публиковались для оглашения перед широкой общественностью.
Напомним, что в результате операции против террористов в САР, авиакрыло «Адмирала Кузнецова», по сводкам МО РФ, нанесло тяжёлый урон боевикам различных группировок, включая ИГ (запрещено в РФ). Были ликвидированы сотни террористов, а также склады боеприпасов, ГСМ, военной техники, командные пункты боевиков в различных провинциях Сирии.
Использованы фотографии: Интерфакс