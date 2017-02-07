В МО РФ назвали ложью публикации о бомбардировках Идлиба самолётами ВКС РФ

Самолеты ВКС России ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года ни одного воздушного удара по городу Идлиб не наносили. Все сообщения о таких ударах - заведомая ложь. Изготовлением подобных информационных вбросов, как правило, занимаются одни и те же СМИ, по единому шаблону, на регулярной основе и всегда со ссылкой на анонимных активистов "гражданской обороны".

Информационное агентство Рейтер сегодня опубликовало заявление, в котором утверждается, что российские военные самолёты нанесли серию авиаударов по городу Идлиб (Сирия). Известно о том, что город, как и вся одноимённая сирийская провинция, на данный момент находятся под полным контролем боевиков различных группировок, включая «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в России).Материалы, опубликованные в Рейтер, комментирует официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:Напомним, что ранее тот же Reuters со ссылкой на «белые каски» неоднократно публиковал ложь о якобы наносимых авиаударах самолётами ВКС РФ по Восточному Алеппо. Публикации велись в то время, когда самолёты ВКС РФ не проводили никаких операций в небе не только над городом, но и над всей провинцией.Теперь, после освобождения Алеппо от террористов, интерес к этому городу у западных СМИ остыл. Но нужно же подогревать интерес общественности к сирийской теме, а потому решили переключиться на новые фейки – теперь об Идлибе, куда вместе с «ан-Нусрой» из Алеппо перебежали те самые «белые каски».