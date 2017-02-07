16:06 07 февраля

В МО РФ назвали ложью публикации о бомбардировках Идлиба самолётами ВКС РФ

Информационное агентство Рейтер сегодня опубликовало заявление, в котором утверждается, что российские военные самолёты нанесли серию авиаударов по городу Идлиб (Сирия). Известно о том, что город, как и вся одноимённая сирийская провинция, на данный момент находятся под полным контролем боевиков различных группировок, включая «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в России).

В МО РФ назвали ложью публикации о бомбардировках Идлиба самолётами ВКС РФ


Материалы, опубликованные в Рейтер, комментирует официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:
Самолеты ВКС России ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года ни одного воздушного удара по городу Идлиб не наносили. Все сообщения о таких ударах - заведомая ложь. Изготовлением подобных информационных вбросов, как правило, занимаются одни и те же СМИ, по единому шаблону, на регулярной основе и всегда со ссылкой на анонимных активистов "гражданской обороны".



Напомним, что ранее тот же Reuters со ссылкой на «белые каски» неоднократно публиковал ложь о якобы наносимых авиаударах самолётами ВКС РФ по Восточному Алеппо. Публикации велись в то время, когда самолёты ВКС РФ не проводили никаких операций в небе не только над городом, но и над всей провинцией.

Теперь, после освобождения Алеппо от террористов, интерес к этому городу у западных СМИ остыл. Но нужно же подогревать интерес общественности к сирийской теме, а потому решили переключиться на новые фейки – теперь об Идлибе, куда вместе с «ан-Нусрой» из Алеппо перебежали те самые «белые каски».


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6
  1. hirurg Сегодня, 15:49
    Ага, у наших дел мало у Пальмиры, Алеппо и Дейр эз Зор. Но может дойдут руки.Как знать, как знать.....
    hirurg
  2. 210окв Сегодня, 15:49
    Ну так и напрашиваются,что бы по ним вдарили.. angry
    210окв
  3. Громобой Сегодня, 15:49
    Напомним, что ранее тот же Reuters со ссылкой на «белые каски» неоднократно публиковал ложь о якобы наносимых авиаударах самолётами ВКС РФ по Восточному Алеппо.
    Не комментировать надо каждый трёп,а пора уже высылать эти издания из страны.До "белых касок" только не дотянуться---у них штаб-квартира в Турции и они поступают в Сирию по линии снабжения боевиков.Оправдания только раззадоривают газетчиков и они с ещё большим упорством начинают клеветать на мою страну.Понятно,что даже не ради рейтинга они это делают,а накручивают такие новости в целях ведения информвойны.Западному обывателю будет трудно услышать заявление Конашенкова---значит гнать их надо откуда только можно.
    Громобой
  4. Володин Дмитрий Сегодня, 15:51
    Фейк: ВКС РФ отбомбились по Пятногону. У нас национальный праздЗник-Ик-Ик...
    Володин Дмитрий
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:53
    Заказ отробатывается, на постоянный взброс говна в сторону России
    Изгоняющий либероидов
  6. Серый брат Сегодня, 15:57
    "Волки! Волки!" - кричали бармалеи.
    Серый брат

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня