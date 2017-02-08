

Общий вид револьвера "Марс" с установленным прикладом



Ранний вариант конструкции револьвера, рисунок А.Б. Жука



Более поздний вариант облика оружия за авторством А.Б. Жука



Револьвер без дополнительного оснащения



Для перезарядки оружие переламывалось



Барабан крупным планом



Клинок переведен в рабочее положение, приклад отстыкован



Револьвер и дополнительные устройства в общем кейсе

По материалам:

http://modernfirearms.net/

https://ok.ru/armsmuseum

Жук А.Б. «Марс» почти не виден // Оружейный двор. 1996 №4. С. 31-34.



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В свое время широкую известность получил специальный пистолет ТП-82 / СОНАЗ, предназначенный для носимого аварийного запаса космонавтов. С помощью этого многофункционального оружия космонавты могли охотиться и защищаться, а также решать различные задачи бытового характера. С начала восьмидесятых годов трехствольный пистолет присутствовал на борту всех космических кораблей. Тем не менее, его место в аварийном запасе вполне мог занять другой образец аналогичного назначения. Так же в конце семидесятых был создан специальный револьвер ТОЗ-81 «Марс».Появлению проектов специального оружия для космонавтов способствовали известные события середины шестидесятых годов. В 1965 году спускаемый аппарат «Восток-2» с космонавтами Алексеем Архиповичем Леоновым и Павлом Ивановичем Беляевым на борту из-за неполадок произвел посадку в нескольких сотнях километров от заданного района. На поиски и эвакуацию ушло более двух суток, в течение которых космонавтам приходилось использовать все доступные средства выживания и защиты. Позже, в 1979 году, А.А. Леонов выступил с предложением о создании специального малогабаритного и многофункционального оружия, способного помочь экипажам космических кораблей в трудных ситуациях.Вскоре конструкторы Тульского оружейного завода приступили к разработке сразу нескольких образцов перспективного специального оружия, одним из которых должен был стать револьвер «Марс». Интересно, что основные идеи этого проекта появились задолго до фактического начала проектирования. Более того, изначально такое оружие вряд ли имело шансы дойти даже до полноценных чертежей. В течение некоторого времени образец, основанный на необычных идеях, присутствовал лишь на рисунках и был плодом фантазии художника.Идея создания револьвера нестандартной компоновки была предложена художником, дизайнером и историком оружия Александром Борисовичем Жуком. Работая над изображениями различных стрелковых систем, он иногда предпринимал попытки улучшения эстетических параметров существующих изделий. При работе над изображением шпилечного револьвера А.Б. Жук пришел к идее новой компоновки оружия, в которой ствол должен был располагаться ниже оси барабана. Оригинальная идея получила развитие и была реализована в виде нескольких новых рисунков, на которых были видны все ее преимущества.Новая компоновка револьвера позволяла заметно уменьшить плечо отдачи, улучшив точность и кучность стрельбы. Кроме того, удалось увеличить до возможного максимума длину рабочих частей оружия: ствола и камор. Канал ствола без казенника занимал 93% общей длины оружия, а вся ствольная группа в целом – 100%. Также у конструкции присутствовал определенный потенциал с точки зрения улучшения эргономики и т.д.Идея револьвера новой конструкции представляла большой интерес, но их практическая реализация не планировалась. Больший приоритет имели образцы с иным обликом. Ситуация изменилась только через несколько лет, когда А.Б. Жуку предложили роль дизайнера в новом проекте. Конструктор Тульского оружейного завода Николай Иванович Коровяков, незадолго до этого привлеченный к работам по «космическому» оружию, пригласил художника поучаствовать в необычном проекте. Вскоре окончательно сформировался конструкторский коллектив, отвечавший за создание проекта «Марс». Главным конструктором оружия был Н.И. Коровяков, за дизайн отвечал А.Б. Жук. Свой вклад в проектирование внесли В.И. Боев, Е.Н. Сабинин и В.Н. Прокопенко. После отъезда Н.И. Коровякова в командировку в Болгарию главным конструктором был назначен С.В. Попиков. Представителем организации-заказчика был А.А. Леонов, бывший инициатором разработки.Проект получил условное обозначение «Марс». Кроме того, он имел и иное название – ТОЗ-81. Следует отметить, что в некоторых источниках специальный револьвер также именуют СП-81, однако это обозначение не имеет отношения к реальному проекту. Во-первых, такое название носил сигнальный пистолет иной конструкции, а во-вторых, на опытном образце «Марса» были выбиты именно литеры «ТОЗ».Уже на ранних стадиях проекта «Марс» А.Б. Жуком было предложено использовать «перевернутую» компоновку оружия с размещением ствола на уровне нижней каморы барабана. Конструкторский коллектив оценил это предложение, и начал работы. Вскоре появился общий облик оружия, а затем и комплект чертежей. С использованием последнего был изготовлен пластиковый макет, необходимый для демонстрации представителю заказчика. Космонавт Леонов ознакомился с предложенным изделием и одобрил проект, что позволило внести некоторые коррективы и изготовить полноценный опытный образец.С точки зрения общей архитектуры перспективный образец ТОЗ-81 должен был представлять собой длинноствольный револьвер с рамкой переломного типа и стволом большой длины, размещенным ниже оси барабана. Для использования с револьвером предлагались два патрона разных калибров, что привело к необходимости использования сменных стволов большой длины. Удобство эксплуатации оружия в различных условиях должно было обеспечиваться несколькими дополнительными устройствами. Кроме того, последние могли использоваться в качестве инструментов того или иного назначения.Основой конструкции изделия «Марс» была рамка, состоящая из двух шарнирно соединенных частей. Условно неподвижной являлась деталь меньшей длины, имеющая рукоять и спусковую скобу с крючком. Сзади на ней располагался поднятый кожух, внутри которого находились некоторые детали ударно-спускового механизма. Там же предусматривалось место для установки приклада. В передней части рамки имелся шарнир для установки качающегося устройства со стволом.Вторая часть рамки имела большую длину, этот агрегат был незначительно короче всего оружия в сборе. Качающаяся часть рамки имела канал для установки ствола в нижней части. Над стволом находился вертикальный элемент с длинными отверстиями для облегчения. Передняя часть качающейся детали имела крепления для клинка, задняя – для установки барабана. Перед барабаном, над стволом, располагался качающийся флажок, отвечающий за соединение двух частей рамки и удержание оружия в боевом положении.В зависимости от ситуации и поставленной цели, стрелок должен был использовать патроны двух типов. Первый – ружейный калибра .410 (9,6 мм), снаряженный картечью или стреловидной пулей. Для использования с таким патроном револьвер должен был комплектоваться гладким стволом соответствующего калибра. Альтернативой был 5,45-мм охотничий патрон с экспансивной пулей, для которого был создан нарезной ствол. Замена ствола могла производиться силами стрелка без использования специального оборудования.Для хранения и подачи патронов к стволу револьвер «Марс» получил барабан традиционной конструкции. На оси, закрепленной выше канала ствола, помещался вращающийся блок близкого к пятиугольному сечения. В передней части барабана, на боковых стенках, имелись небольшие пазы для контакта с механизмом поворота. Для удобства стрелка на боковых поверхностях барабана имелись насечки, а также были выбиты цифры, указывавшие на оставшееся количество выстрелов до перезарядки.Револьвер получил достаточно простой ударно-спусковой механизм двойного действия. Связанная со спусковым крючком горизонтальная тяга обеспечивала перемещение ударника, а также перемещала рычаг, отвечающий за поворот барабана. Для производства выстрела требовалось только нажатие на спусковой крючок: поворот барабана и воспламенение капсюля производилось соответствующими механизмами.Наведение оружия на цель следовало осуществлять при помощи открытого прицела, помещенного на верхней поверхности качающейся части рамки. Имелись нерегулируемые мушка и целик. Для большего удобства работы с оружием использовалась деревянная фурнитура. Имелась крупная накладка рукоятки с рифлением и эмблемой предприятия-разработчика. Перед шарниром на верхней части рамки располагалось цевье, имеющее расширенную центральную часть с насечкой.В проекте ТОЗ-81 было предложено использование дополнительного съемного приклада. Основой этого устройства была дюралюминиевая трубка требуемой длины. На переднем ее торце имелся разъем для установки на заднюю часть оружия. На трубке располагалась деревянная щека, имелся пластиковый плечевой упор. В конструкции приклада использовались дополнительные детали, позволявшие использовать его в качестве раздвижной антенны. Связанный с ней миниатюрный радиопередатчик находился в плечевом упоре. При включенном передатчике и раскрытой антенне приклад выполнял функции аварийного радиомаяка, подающего сигнал бедствия.Над дульной частью ствола в рамке имелся паз с осью для многофункционального клинка. Последний имел характерную форму с трапециевидным выступом на боевом конце. В походном положении клинок при помощи своего шарнира складывался поворотом вверх-назад и убирался в соответствующий паз рамки. После вывода в рабочее положение это устройство могло использоваться в качестве штыка, ножа, пилы или отвертки.Переноску оружия предлагалось осуществлять при помощи ремней на съемных антабках. Также, судя по габаритам, в будущем изделие «Марс» могло получить кобуру, пригодную для установки на снаряжение космонавтов.Общая длина револьвера ТОЗ-81 составляла 350 мм. Из них 260 мм приходилось на ствол, еще 76 мм занимал барабан. Таким образом, рабочие части оружия занимали почти всю его длину, что давало соответствующие преимущества с точки зрения балансировки и эргономики.Получив одобрение представителя заказчика, ознакомившегося с документацией и макетом, сотрудники Тульского оружейного завода изготовили полноценный опытный образец нового оружия. Изделие с серийным номером «0001» могло использоваться в испытаниях, целью которых было определение наиболее удобного и перспективного стрелкового оружия для комплектации носимых аварийных запасов. Следует отметить, что из-за дальнейших событий первый прототип оказался и последним. Другие револьверы «Марс» не изготавливались.Как известно, в начале восьмидесятых годов космическая отрасль выбрала требуемое изделие. В качестве средства самообороны, охотничьего оружия и многофункционального инструмента решили использовать трехствольный пистолет ТП-82. Револьвер оригинальной конструкции, соответственно, остался не у дел. Из-за проигрыша в конкурсе и отсутствия новых заказов либо интереса со стороны потенциальных эксплуатантов проект «Марс» был закрыт. Единственный опытный образец в дальнейшем передали Тульскому государственному музею оружия.Точные причины отказа от револьвера ТОЗ-81 до сих пор неизвестны. Существуют некоторые предположения и размышления на этот счет, но конкретные сведения пока не опубликованы. А.Б. Жук в своих воспоминаниях упоминал версию, согласно которой причиной отказа от «Марса» стал ружейный патрон .410, не имевший должного распространения в нашей стране. Более удобным сочли калибр .32, использовавшийся трехствольным пистолетом ТП-82. Кроме того, причиной сделанного выбора могла стать надежность конструкции – один из важнейших параметров оружия специального назначения. По своей конструкции ТП-82 был значительно проще ТОЗ-81, что делало его более интересным для заказчика.Отличаясь рядом характерных особенностей, которые вполне могут считаться плюсами, перспективный специальный револьвер ТОЗ-81 «Марс» имел все шансы поступить на вооружение космонавтов. С помощью такого оружия экипажи, оказавшиеся за пределами расчетных районов посадки, могли защищать себя от разных угроз, охотиться, строить укрытия и даже подавать сигналы бедствия. Тем не менее, по тем или иным причинам «Марс» не заинтересовал заказчика, который предпочел более простой пистолет ТП-82. Единственный револьвер отправили в музей, а пистолет пошел в серию, и оставался штатным компонентом носимых аварийных запасов до середины двухтысячных годов. Эксплуатация такого оружия была прекращена по причине отсутствия требуемых боеприпасов, но весьма удачный приклад-мачете, по некоторым данным, до сих пор присутствует на борту спускаемых аппаратов.