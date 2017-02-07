00:59 08 февраля

В Росгвардии разрабатывается разведывательная машина на базе «Тигра»

Специалисты Росгвардии разрабатывают новую разведывательную машину на базе бронеавтомобиля «Тигр», передает ТАСС сообщение начальника Военно-научного управления ведомства Юрия Марценюка.

В Росгвардии разрабатывается разведывательная машина на базе «Тигра»
АМН 233114 "Тигр-М"

Мы завершаем работу над служебно-разведывательной машиной, аналогов которой в настоящее время нет. Эта работа будет завершена в ближайшее время, машина разрабатывается на базе "Тигра",
сказал Марценюк журналистам.


По его словам, «при создании новой техники анализируется опыт использования уже существующей, учитываются ее минусы и плюсы».

Марценюк сообщил также, что в следующем году начнется разработка учебно-тренировочного комплекса, который позволит обучать бойцов эксплуатировать эту машину.

Кроме того, «недавно была завершена работа по разработке специализированной машины радиационно-химической и биологической защиты, также созданной на базе спецмашины "Тигр"», – добавил он.

Напомним, «Тигр» – семейство российских бронеавтомобилей различной модификации, выпускающихся с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе.

Использованы фотографии: http://twower.livejournal.com
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Комментарии 14
  1. НЕКСУС Вчера, 17:02
    Я думаю такая разработка весьма спорная...думаю лучше и экономичнее то же самое разработать на платформе Скорпиона. Хотя нашему МО виднее.
    НЕКСУС
    1. hirurg Вчера, 17:07
      Что-то я потерялся!
      Я думал, что данная структура чисто силовая. А они еще и разрабатывают...
      hirurg
      1. Ivan staryi Вчера, 17:40
        Вы правильно думаете. Скорее всего речь идет о государственном контракте на проведение ОКР.
        Ivan staryi
    2. barclay Вчера, 17:10
      Мы завершаем работу над служебно-разведывательной машиной, аналогов которой...
      Разведывательную знаю, а служебно- разведывательную ... Это как?
      Видимо, хорошую универсальную базу делают в Арзамасе. Росгвардии тоже понравилась.
      barclay
      1. Монос Вчера, 17:17
        Цитата: barclay
        Разведывательную знаю, а служебно- разведывательную ... Это как?

        Наверно что то типа штабного УАЗика. Я вот только не пойму: а что разведывать у себя в тылу собирается Росгвардия ?
        Монос
        1. barclay Вчера, 17:19
          Да уж, по тылам среди мирного населения лучше разведывать на неприметном фургоне с гражданскими номерами, а не на армейском броневике.
          barclay
          1. Громобой Вчера, 17:32
            разведка ВВ,в полках есть разведроты.
            Громобой
            1. Монос Вчера, 22:33
              Цитата: Громобой
              разведка ВВ,в полках есть разведроты.

              Возможно. С их спецификой не знаком.
              Монос
  2. Громобой Вчера, 17:05
    У армии и гвардии должна быть единая разведмашина.
    Ещё понятно когда ВДВ себе технику заказывает,но там скорее платформы десантируемые,а начинка единая с армейской.А какие задачи будут ВВ выполнять отличные от пехотных дел?Всё то же обнаружение и целеуказание.
    Громобой
  3. Лопатов Вчера, 17:39
    Прикольно.
    Вначале была разработана развед. машина на базе "Тигра" для Внутренних Войск


    Сейчас разрабатывают развед. машину на базе "Тигра" уже для Росгвардии...

    Если "Росгвардию" переименуют, начнут уже третью разрабатывать? И тоже на базе "Тигра" 8))) ?
    Лопатов
  4. Изгоняющий либероидов Вчера, 18:03
    Как всегда -аналогов нет,еще бы сказали и не придвидится! fool Плодят многообразие фиг знает зачем! fool
    Изгоняющий либероидов
  5. MaksoMelan Вчера, 18:14
    Думаю всё-таки необходим аналог современный брдм2.как может выглядеть российская перспективная брдм? Тигр конечно неплохо в сравнении с уазиком. Но встаки хотелось бы водоплавающюю модель!!!!
    MaksoMelan
    1. КП8789 Вчера, 19:31
      Согласен с вами. Машина должна быть типа брдм. Обязательно плавающей,типа белорусского "Каймана".

      КП8789
  6. APASUS Вчера, 19:49
    Уже давно пора выходить на тендер для таких машин.Раздали производителям техзадание и через год ,два,три провели испытания и выявили то предприятие которое получит заказ.Конечно машины могут отличаться для ВДВ и Росгвардии ,но системы должны быть одинаковые.
    APASUS

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