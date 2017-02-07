В Росгвардии разрабатывается разведывательная машина на базе «Тигра»

Мы завершаем работу над служебно-разведывательной машиной, аналогов которой в настоящее время нет. Эта работа будет завершена в ближайшее время, машина разрабатывается на базе "Тигра",

Специалисты Росгвардии разрабатывают новую разведывательную машину на базе бронеавтомобиля «Тигр», передает ТАСС сообщение начальника Военно-научного управления ведомства Юрия Марценюка.сказал Марценюк журналистам.По его словам, «при создании новой техники анализируется опыт использования уже существующей, учитываются ее минусы и плюсы».Марценюк сообщил также, что в следующем году начнется разработка учебно-тренировочного комплекса, который позволит обучать бойцов эксплуатировать эту машину.Кроме того, «недавно была завершена работа по разработке специализированной машины радиационно-химической и биологической защиты, также созданной на базе спецмашины "Тигр"», – добавил он.Напомним, «Тигр» – семейство российских бронеавтомобилей различной модификации, выпускающихся с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе.