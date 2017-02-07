Завод «Молот» выставлен на продажу

Производство стрелкового оружия сейчас не очень прибыльно, потому что его запасы остались в России еще со времен Великой Отечественной войны. Кроме того, сейчас приоритет Минобороны РФ сместился в сторону нового высокоточного оружия, и, хотя небольшие конкурсы на поставку автоматов иногда проводятся, на крупный гособоронзаказ заводу вряд ли стоит рассчитывать,

Что касается гражданского оружия, охотничьего и спортивного, то крупнейшим рынком его сбыта были США, однако после введения санкций этот рынок для российских производителей закрылся, а остальные зарубежные рынки занимали считанные проценты в общем объеме экспорта,