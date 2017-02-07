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Завод «Молот» выставлен на продажу

Вятско-Полянский производитель стрелкового оружия – завод «Молот» (входит в Ростех), обанкротившийся 5 лет назад, выставлен конкурсным управляющим на продажу, сообщает Коммерсантъ.



Как отметил управляющий, «погасить все долги предприятия с продажей комплекса не удастся: выставленные на торги активы оцениваются в 1,5 млрд. руб., а задолженность "Молота" перед кредиторами достигает 2,4 млрд. рублей».


Кроме имущества в конкурсную массу включены объекты интеллектуальной собственности: «патентные права на 13 изобретений, 11 полезных моделей, 12 промышленных образцов и исключительные права на 16 товарных знаков», говорится в материале.

По мнению экспертов, «с учетом ограничений доступа к торгам и очень незначительного госзаказа на стрелковое оружие найти для "Молота" покупателя будет довольно сложно».

Сообщается, что проблемы с заказами у градообразующего завода начались в еще в 2008 году. Производство несколько раз останавливалось, правительство выделяло предприятию субсидии на погашение долгов по зарплате и налаживание работы. Однако в 2012-ом завод вошел в процедуру банкротства по иску нижегородского ООО «Метснаб» — поставщика металла, которому завод задолжал 1,25 млн. руб. Процедура внешнего управления была введена в 2013 году.

Продать завод будет сложно из-за сложившейся ситуации на рынке стрелкового и гражданского оружия.

Производство стрелкового оружия сейчас не очень прибыльно, потому что его запасы остались в России еще со времен Великой Отечественной войны. Кроме того, сейчас приоритет Минобороны РФ сместился в сторону нового высокоточного оружия, и, хотя небольшие конкурсы на поставку автоматов иногда проводятся, на крупный гособоронзаказ заводу вряд ли стоит рассчитывать,
– сказал эксперт в области вооружений Максим Пядушкин.

Что касается гражданского оружия, охотничьего и спортивного, то крупнейшим рынком его сбыта были США, однако после введения санкций этот рынок для российских производителей закрылся, а остальные зарубежные рынки занимали считанные проценты в общем объеме экспорта,
– добавил он.

«Завод давно уже превратился в пресловутый "чемодан без ручки": и нести тяжело, и бросить жалко. Не исключено, что "Ростех" в итоге просто переложит завод из одного кармана в другой, или же предприятие дадут кому-то в нагрузку. В любом случае до 2018 года заводу будут обеспечивать минимальную нагрузку, так как на нем работают сотни и сотни человек, и закрытие градообразующего предприятия может вызвать народные волнения, а накануне выборов президента в 2018 году новое "Пикалево" никому не нужно», – сказал газете источник в оборонной промышленности.
Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций
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Комментарии 145
  1. MoJloT
    MoJloT     Вчера, 17:43
    Ему денег можно дать даже за одно название.
    1. Teberii
      Teberii     Вчера, 18:01
      Недавно была статья о банкроте дизеля,теперь продаем оружейников. Все орали дадим деньги,вот вам результат,управлять надо уметь.
      1. Shelest2000
        Shelest2000     Вчера, 19:36
        Да причем здесь " управлять"... Во всем мире производство стрелковки выгодно,а в России - нет. Просто все страны производящие стрелковое оружие имеют хороший внутренний рынок для сбыта гражданских и военных версий боевого и множества вариантов гражданского с очень приемемыми ценами.Кроме России и Великобритании. Ну,наглы-это отдельная тема. Но даже на Украине со стрелковкой было гораздо проще,чем у нас-отсутствовал этот дебильный 5летний стаж для нарезного. Т.ч. удивляться нечему...
        Имхо,но либерализация в праве владения оружием гражданами России(естесственно и применением) создала бы мнежество рабочих мест и вытянула бы оружейные заводы до рентабельного уровня.
        1. tatarin_ru
          tatarin_ru     Вчера, 22:55
          Да, вот только наличие огнестрельного оружия по облегченной формуле значительно добавит проблем и беспорядков , уже по всей стране. И головной боли, пример - травматика, тоже кричали ,рабочие места, экономика - в итоге беспредел на дорогах и не только.
          Но даже на Украине со стрелковкой было гораздо проще,

          Да ,помню ,майдан , беркут , стрелковка...
        2. vovanpain
          vovanpain     Вчера, 23:27
          Цитата: Shelest2000
          но либерализация в праве владения оружием гражданами России(естесственно и применением) создала бы мнежество рабочих мест и вытянула бы оружейные заводы до рентабельного уровня.

          Да да коллега,стрелковка вытягивает пока криминал и ритуальный бизнесс wink
          ЧЕТВЕРО НЕИЗВЕСТНЫХ НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ ОТОБРАЛИ У БЕЗРАБОТНОГО СУМКУ С 10 МЛН РУБ.
          Вот нифига себе безработные пошли request Предприятия закрываются,у безработных 10 лямов отбирают laughing Податся что ли в безработные,это ж за сколько лет я заработаю 10 пямов,учитывая что у меня пенсия есть. laughing
      2. андрей юрьевич
        андрей юрьевич     Вчера, 19:46
        Цитата: Teberii
        Недавно была статья о банкроте дизеля,теперь продаем оружейников. Все орали дадим деньги,вот вам результат,

        вот вам подъём в экономике...даже военные заводы деградируют. нет...не ладно "в нашем королевстве"....
        1. Berkut24
          Berkut24     Вчера, 23:17
          Да что вы все распаниковались?
          И стрелковку делают и дизеля. Просто запускаются новые более технологичные производства, в том числе чисто коммерческие а не государственные. Советский ВПК неизбежно должен был отмереть, а вместо него придти более гибкая и рентабельная структура. Ну никогда уже не будет такого, чтобы почти 70% предприятий работало на оборону.
          Да и вооружения нам уже столько не надо. В МО жаловались, что не знают куда десятки не нужных калашей со складов девать.
        2. единокровец
          единокровец     Вчера, 23:45
          Цитата: андрей юрьевич
          вот вам подъём в экономике...даже военные заводы деградируют. нет...не ладно "в нашем королевстве"....

          Вот у меня в городе построили новыи пушечныи завод, а старыи закрыли. Правильно , что старыи закрыли? Несомненно . Теперь представим, что новыи завод построили бы не в моём городе. а соседнем. Была бы примерно такая же новость - бяда ,закрыли завод.
          Старые и лишние производства нужно закрывать, другое дело что в этом же городе нужно строить новые для замещение рабочих мест.
    2. сибиралт
      сибиралт     Вчера, 18:11
      Продадут на кирпичи под местные дачи и металлолом. У нас такое с начала 90-х практикуется. Тут уж никаких "меведевский инноваций", ибо пилить нечего. laughing
    3. tchoni
      tchoni     Вчера, 18:11
      Давали. Не помогло . Предлагаю пролоббировать оружейный закон в Китае. И , молоту, провести акцию. Купил дробовик - путевка на утку - в подарок. Нарезняк - на кабанчика
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич     Вчера, 19:19
        что хочу заметить: это,не украина,и не прибалтика. поржём?
        1. kapitan92
          kapitan92     Вчера, 19:43
          Цитата: андрей юрьевич
          что хочу заметить: это,не украина,и не прибалтика. поржём?

          Поржем если не заплачем! Завод градообразующий и если хозяин не "найдется" тяжеловато будет местному люду.
          Губернатором Кировской обл. был либероид Никита Белых - сидит в СИЗО.
          В апреле 2013 года уголовное дело на бывшего руководителя завода Геннадия Бруснигина направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Экс-глава обвиняется в сокрытии денежных средств и имущества организации. Всего в результате действий Бруснигина было сокрыто свыше 827 миллионов 463 тысяч рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, при имеющейся задолженности предприятия по налогам и сборам в размере более 53 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия Бруснигин полностью признал свою вину.
          Обидно! Номенклатура продукции впечатляет: АГС 17, АГ 17А. "Вепри", помповые, травматика, товары народного потребления.
      2. андрей юрьевич
        андрей юрьевич     Вчера, 19:27
        Цитата: tchoni
        провести акцию. Купил дробовик - путевка на утку - в подарок. Нарезняк - на кабанчика

        я беру АКМС- что получаю по акции?
        1. Cat Man Null
          Cat Man Null     Вчера, 19:32
          Цитата: андрей юрьевич
          я беру АКМС- что получаю по акции?

          - путевку на Медведева
          - но - в один конец, охрану пока там никто не отменял
          - Вы все еще берете? И именно АКМС? wink
          1. андрей юрьевич
            андрей юрьевич     Вчера, 19:50
            Цитата: Cat Man Null
            - Вы все еще берете? И именно АКМС?

            заверните...
            1. Cat Man Null
              Cat Man Null     Вчера, 19:51
              Цитата: андрей юрьевич
              Цитата: Cat Man Null
              - Вы все еще берете? И именно АКМС?

              заверните...

              - лакеи в магазине... request
              - и справку от "психов" никто пока не отменял, насколько я помню
              - удачи.. по дороге wassat
              1. андрей юрьевич
                андрей юрьевич     Вчера, 19:57
                Цитата: Cat Man Null
                Цитата: андрей юрьевич
                Цитата: Cat Man Null
                - Вы все еще берете? И именно АКМС?

                заверните...

                - лакеи в магазине... request
                - и справку от "психов" никто пока не отменял, насколько я помню
                - удачи.. по дороге wassat

                сами спрашиваете-сами хамите... не понимаю... зачем в тему лезли?
                1. Cat Man Null
                  Cat Man Null     Вчера, 22:42
                  Цитата: андрей юрьевич
                  сами спрашиваете-сами хамите... не понимаю... зачем в тему лезли?

                  Напоминаю тему... "Завод «Молот» выставлен на продажу"
                  - и каким боком там Ваши... домыслы?
                  - вот забавна, а? wink
            2. commbatant
              commbatant     Вчера, 21:19
              я не помню, что там стало с тем, кто на главную "сироту" России Чубайса покусился...
        2. tchoni
          tchoni     Вчера, 19:46
          8 лет строго режима. Поакции
          1. андрей юрьевич
            андрей юрьевич     Вчера, 19:52
            Цитата: tchoni
            8 лет строго режима. Поакции

            надеюсь,соседом будет Квачков...нам есть о чём поговорить...
        3. Стропорез
          Стропорез     Вчера, 21:04
          Цитата: андрей юрьевич
          я беру АКМС- что получаю по акции?

          Записывайте меня в отряд, достало всё angry
      3. Стропорез
        Стропорез     Вчера, 21:01
        В любом случае до 2018 года заводу будут обеспечивать минимальную нагрузку, так как на нем работают сотни и сотни человек, и закрытие градообразующего предприятия может вызвать народные волнения, а накануне выборов президента в 2018 году новое "Пикалево" никому не нужно», – сказал газете источник в оборонной промышленности.

        Вот этот абзац убил наповал, в нём вся суть происходящего в нашей стране!
        До выборов гаспадам волнения не нужны , а после выборов значить хоть трава не расти?
        Мужики, дальше у меня сплошной мааааат.
        Доколе?
        1. Cat Man Null
          Cat Man Null     Вчера, 21:24
          Цитата: Стропорез
          Вот этот абзац убил наповал, в нём вся суть происходящего в нашей стране!

          - приветствую hi
          - меня Романом зовут... обычно вообще не зовут, я сам прихожу... ну, да ладно... если Вы представитесь - буду обращаться по имени. А то - называть человека ножиком для бритья... неудобно request
          - суть в том, что Вы, коллега, нифига не поняли в проблеме
          - пройдитесь поиском хотя бы по этой ветке, ник Асадулла... он там все вполне внятно разъяснил.

          И нефиг так ОРАТЬ laughing
          1. Стропорез
            Стропорез     Вчера, 21:29
            Цитата: Cat Man Null
            - приветствую

            Привет, привет hi
            Цитата: Cat Man Null
            И нефиг так ОРАТЬ laughing

            Роман, знаете ,порой так охота поорать,аж мОчи нету laughing
            1. Cat Man Null
              Cat Man Null     Вчера, 21:46
              Цитата: Стропорез
              порой так охота поорать,аж мОчи нету

              - да не вопрос... сам такой же, вот никак работу не найду только request
          2. Вас Влад
            Вас Влад     Вчера, 23:46
            Роман, а как ему не орать?Ведь он Яблочно фруктовый перец !Видео мне с Болдыревым подсунул где он всю Яблочную правду матку " раскрыл" laughing Кстати Болдырев причастен к СРП.Похоже правда, деньги пошли...

            Больше информации на http://voprosik.net/kto-takoj-yurij-boldyrev/ © ВОПРОСИК
        2. tatarin_ru
          tatarin_ru     Вчера, 23:02
          Рецепт на это случай.
          Скачай стрелялку ,постреляй всех , отведи душу, потом по соточке , стукни кулаком по стенке , сломай то ,что давно хотел ,но было жалко ,выспись.
          Ничего не изменится, но время убьешь . wassat
    4. Starover_Z
      Starover_Z     Вчера, 19:18
      «Завод давно уже превратился в пресловутый "чемодан без ручки": и нести тяжело, и бросить жалко. Не исключено, что "Ростех" в итоге просто переложит завод из одного кармана в другой, или же предприятие дадут кому-то в нагрузку.

      Дать завод "успешному" объединению РОСНАНО и
      пускай эФиктивные менажеры его поднимают,
      а потом на прибыль празднуют Новый Год и раздают премии !
    5. Titsen
      Titsen     Вчера, 21:55
      Цитата: MoJloT
      Ему денег можно дать даже за одно название.


      У меня в сейфе две единицы оружия Молота стоят - очень классные вещи!

      Банкротство надуманное !
  2. Alex_Rarog
    Alex_Rarog     Вчера, 17:43
    Вот им точно санкции аукнулись.... раньше матрасники много реально у них оружия закупали...
    1. DMoroz
      DMoroz     Вчера, 17:57
      Раньше охотничье и гражданское стрелковое неплохое выпускали...
      Вот им точно санкции аукнулись....

      процедура банкротства у них с 2012, а санкции наложили позднее...
      1. Alex_Rarog
        Alex_Rarog     Вчера, 21:01
        Просто если до санкций у них был шанс выкарабкаться. Именно за счет иностранного заказчика то после введения он исчез окончатьльно.
        Мне кажется если у нас не ослабят правила получения оружия мы вообще без гражданских оружейников останемся...
    2. donavi49
      donavi49     Вчера, 18:09
      У них сам спецназ жандармерии закупался. Причем, они их вполне применяли в недавних событиях - в штурмовых группах RAID.
      1. donavi49
        donavi49     Вчера, 18:10
        Вот еще с недавних событий.
      2. donavi49
        donavi49     Вчера, 18:11
        Ну и охрана Оланда при посещении места событий - тоже с Вепрем.
      3. sergo1914
        sergo1914     Вчера, 21:35
        Не только спецназ. Я тоже закупался.

    3. Per se.
      Per se.     Вчера, 18:23
      Цитата: Alex_Rarog
      Вот им точно санкции аукнулись...
      Скорее, сам капитализм. Омский танковый завод банкротили в мае 2015 года, и проблемы там возникли задолго до санкций. Сколько вообще сейчас по России умерших предприятий, на месте которых, в лучшем случае, торговые центры? Сколько потеряно КБ, испытательных полигонов, стендов, учебных заведений... Как можно, вопросы обороны страны, отдавать на откуп торгашам, "эффективным менеджерам", живущих сиеминутной прибылью, графиком роста доходов? Вот и получается иллюстрация для сравнения, как за 25 лет можно было из полуграмотной страны, зависимой от Запада при царизме, после военной разрухи, построить могучий Советский Союз, и, как за 25 лет, получив в наследство ядерную и космическую сверхдержаву, разворовать и просрать то, за что заплачена была огромная цена нашими дедами. До сих пор едем на советском запасе прочности, дальше что, если подобрали со свалки капитализм, стали снова зависимы от Запада, мировых транснациональных монополий, мира победивших в системе англосаксов, - лидеров и хозяев уже сложившийся системы мирового капитализма, законы и правила в котором, не для процветания колоний придуманы, и уж точно, не для блага России. Пока власть имущие держат своё бабло, нажитое "непосильным трудом" в долларах и евро, хранят сокровище своё в банках Запада, "там и сердце будет их", и интересы России, интересы народа России, для них будут постольку-поскольку, насколько можно из этого ещё выжать. Лично я не верю в буржуйское благо для России, и без возвращения нашей истинной независимости, без обновлённого социализма, не представляю счастливое будущее, и уверенность в завтрашнем дне, которое для России должно быть.
      1. РУСС
        РУСС     Вчера, 18:52
        Цитата: Per se.
        Скорее, сам капитализм.

        Вам же причины в статье озвучили и они вполне ясны.
        При чем здесь капитализм? Или надо тянуть завод во что бы то ни стало?
        1. yuriy55
          yuriy55     Вчера, 19:17
          При чем здесь капитализм? Или надо тянуть завод во что бы то ни стало?


          При чём капитализм? Да при том, что прибыль надо вкладывать в развитие и модернизацию производства, а не в зарплаты директоров и прочих к нему приближённых...
          Вы знаете, почему у основной массы людей производственного труда зарплаты низкие, а у руководства чрезмерно (в связи с каким расчётом) высокие? Всем же поднимают на одни и те же проценты...Просто изначально зарплата внизу была в разы ниже, чем у верхушки...Рассказать, что будет при таком раскладе? Вся прибыль предприятия будет уходить на выплату зарплаты...Капитализм здесь ни при чём, это его сущность такая:
          «Капитал» , — говорит «Quarterly Reviewer», — «избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.


          P.S. А помните такого тихого губернатора Чукотки? Я не слышал от него ни одной речи...Сравните с Жириновским...
          1. РУСС
            РУСС     Вчера, 20:03
            Цитата: yuriy55
            Вы знаете, почему у основной массы людей производственного труда зарплаты низкие, а у руководства чрезмерно

            На военных заводах зарплаты у рабочих в среднем выше чем у рабочих на "гражданских" заводах.
          2. РУСС
            РУСС     Вчера, 22:02
            Цитата: yuriy55
            P.S. А помните такого тихого губернатора Чукотки?

            Кстати Абрамовича до сих пор на Чукотки добрым словом поминают.
          3. РУСС
            РУСС     Вчера, 22:07
            Цитата: yuriy55
            .Капитализм здесь ни при чём, это его сущность такая:

            Забудьте то чему вас учили в школе и меньше смотрите ТВ, и слетайте в Западную Европу и посмотрите что такое капитализм и как и за что там люди работают, Вы будете удивлены.
            Там реально работают профсоюзы и "соцпакет",работодатели профсоюзов боятся как огня. Безупречно работает трудовое законодательство.
      2. tchoni
        tchoni     Вчера, 19:42
        Друг мой. Смерть СССР была предсказуема. Страна, в которой строят ракеты и в которой, люди их строящиеся живут на 200 баксов - обречена. Пугает, что и Россиюшка туда же сворачивает. В который раз уже, между прочим
        1. Вадим237
          Вадим237     Вчера, 19:57
          "Пугает, что и Россиюшка туда же сворачивает". И с чего это мы туда сворачиваем? - В России всё производят и будут дальше производить. А СССР обеспечивал всем 50 стран мира - за здорово живёшь, за спасибо.
          1. кеп
            кеп     Вчера, 20:55
            Цитата: Вадим237
            А СССР обеспечивал всем 50 стран мира - за здорово живёшь, за спасибо.


            Облегчились на 50 стран,и не опухли от изобилия,немного странно однако.Может дело совсем в другом?
          2. tchoni
            tchoni     Вчера, 22:06
            А потому, что народец Россиюшка уже который раз грабят методом обвала рубля.... Средняя зп по стране с 800 - 1000 баксов скатилась до 400-500. А после этого нам заявляют некоторые министры финансов, что неплохо бы рубль еще обесценить. А то при существующих ценах на нефть стабфонд не пополняется.... А он, этот самый стабфонд, как раз и был призван стабильный курс рублика поддерживать. На что он нужен , если задачу не выполняет. Про повышение пенсионного возраста напомнить? Неприменно повысят. И, вот такими мелочами, лет через несколько придем к 100 баксовой зрЯплате.
        2. vvnab
          vvnab     Вчера, 20:12
          Вспоминая зарплаты в СССР все, почему-то, упорно "забывают" про общественные фонды потребления. А это и медицина, и детские сады, и бесплатное образование (даже второе или третье высшее), и многочисленные дворцы культуры и творчества, и бесплатные кружки/секции, и дотация ж/д и авиа билетов, и почти бесплатный общественный транспорт, и путевки в санатории, и доступные по стоимости билеты в театр и кино (кино для детей, практически бесплатно), и еще много-много чего...
          В совокупности это давало никак не меньше 1000 долларов ежемесячно (а возможно и многократно больше, это смотря как считать).
          1. РУСС
            РУСС     Вчера, 22:01
            Цитата: vvnab
            В совокупности это давало никак не меньше 1000 долларов ежемесячно (а возможно и многократно больше, это смотря как считать).

            Дайте человеку 1000 долларов и он сам пусть решит на что их потратить :на садик ,секции итд, а может и на Таиланд, или Вам нравится когда государство распоряжается вашими 900-стами долларами, а 100 или 150 платит Вам в зарплату?
        3. красноярск
          красноярск     Вчера, 20:52
          tchoni Сегодня, 19:42 ↑
          = Друг мой. Смерть СССР была предсказуема. Страна, в которой строят ракеты и в которой, люди их строящиеся живут на 200 баксов - обречена.=
          Как же вы уже достали, предсказатели хр-вы. У каждого человека в жизни есть этапы. И у меня то же. Так вот, в 1979г. весной я демобилизовался, а осенью женился. Как следствие необходимо было обрастать имуществом. 1980г. Прихожу в магазин, а там...выбор офигенный (!) украинские, белорусские, российские, армянские холодильники. Большие, маленькие. Выбрал, купил. Прихожу в другой магазин - телевизоры, черно-белые, цветные, с такой диагональю, с такой. Выбрал, купил. То же самое со стиральной машиной. Подчеркну, - платил наличными. Что вы там про 200 баксов вякали? Я, слесарь электрик, работал на заводе и получал при сдельно-премиальной оплате труда от 220 до 250 руб. в месяц + жена 140. Напомню, это при Брежневе. А теперь следующий этап. 1986 я возвращаюсь с ликвидации аварии на ЧАЭС, и еду в другой конец города потому, что именно там находится универмаг, в котором ставят участников ликвидации аварии на очередь на приобретение ... пылесоса (!!!) В магазинах не было ничего. Ни холодильников , ни телевизоров, ни стр. машин от слова совсем. А теперь вопрос для tchoni а куда все подевалось? Ведь заводы производящие бытовую технику продолжали работать и выполнять его величество ПЛАН! Напомню, это было при, не к ночи будет помянут, Горбатом. Как случилось, что вдруг, в одночасье, исчезли в магазинах сигареты, а потом по ящику сообщают, что таб. фабрики стали на ремонт. Все! Одновременно!!!Примеров можно привести много. А теперь попробуйте не петь с чужого голоса, а подумать своими мозгами и проанализировать. И вы придете к одному единственно правильному выводу - дефицит товаров широкого потребления создавался целенаправленно! Для того, чтобы легче было развалить СССР и Сов.Власть! СССР и Сов. Власть убивали целенаправленно!!!
          1. Стропорез
            Стропорез     Вчера, 21:32
            Цитата: красноярск
            дефицит товаров широкого потребления создавался целенаправленно! Для того, чтобы легче было развалить СССР и Сов.Власть! СССР и Сов. Власть убивали целенаправленно!!!

            Однозначно +100500
            Поддерживаю и полностью согласен. soldier
            1. Cat Man Null
              Cat Man Null     Вчера, 21:44
              Цитата: красноярск
              Сов.Власть! ... и Сов. Власть

              - ребят... не надо искать злого умысла там, где все вполне объясняется... некомпетентностью, мягко скажу
              - следствие закона Мерфи, кстати, есличё wink
              1. vvnab
                vvnab     Сегодня, 00:08
                Некомпетентность тут не при чём, всё делалось совершенно осознанно, с целью заработать деньги за счёт ограбления народа.
                До 1985 года в СССР существовала 2-х (в некоторых источниках 4-х) контурная система денежного обращения. И вся масса наличных денег обеспечивалась товарами народного потребления согласно Плану. А в 1985 эту систему сломали (ещё раз - совершенно осознанно!), разрешив предприятиям выводить свой безнал. в наличную массу и понеслось...
          2. Jackking
            Jackking     Вчера, 22:28
            Абсолютная правда. И это очень хорошо видно в ельцин-центре (шоб он развалился) - там преподносят пустые полки в магазинах как следствие социализма. И вещают, что единственное спасение - отпустить цены на волю И о чудо - на 2й день после отпуска цен все появилось, но в комиссионках и по кратным ценам ! Вот это производительность - за 1 день произвести товаров на всю страну ! wink
      3. asiat_61
        asiat_61     Вчера, 20:43
        Была поставлена задача развалить Россию, что команда ведмедева и выполняет успешно.Всё приватизировать, и развалить что можно.
        1. Вадим237
          Вадим237     Вчера, 20:54
          "Была поставлена задача развалить Россию, что команда ведмедева и выполняет успешно" Кем поставлена, когда? - Пока что у нас только рост производства - не смотря на кризисные настроения.
      4. Стропорез
        Стропорез     Вчера, 21:13
        Цитата: Per se.
        Лично я не верю в буржуйское благо для России, и без возвращения нашей истинной независимости, без обновлённого социализма, не представляю счастливое будущее, и уверенность в завтрашнем дне, которое для России должно быть.

        Спасибо за комент, присоединяюсь и полностью поддерживаю. soldier
      5. saturn.mmm
        saturn.mmm     Вчера, 22:06
        Цитата: Per se.
        Лично я не верю в буржуйское благо для России

        Удивительно что у японцев все с капитализмом получается на каком то клочке земли а у нас нет и многие опять хотят вернуться в социализм, сколько можно шарахаться из стороны в сторону.
  3. aleksfill
    aleksfill     Вчера, 17:47
    Временщики в Кремле, ещё не всю Россию продали, но темпы такие, что к выборам гаранта - распродадут всё.
    1. cniza
      cniza     Вчера, 17:50
      Никто завод под мышку не возьмет и никуда не унесет , нужна перепрофилирование этим и займется новый собственник , если найдется.
      1. Stas157
        Stas157     Вчера, 20:28
        Цитата: cniza
        Никто завод под мышку не возьмет и никуда не унесет , нужна перепрофилирование этим и займется новый собственник , если найдется.

        Новый собственник будет здавать в аренду голые корпуса под торговые центры и склады. Редко бывает другое применение!
        1. cniza
          cniza     Вчера, 20:48
          Вот здесь и должно сработать государство и сказать для каких целей и какие виды деятельность - ведь надо только захотеть.
          1. Стропорез
            Стропорез     Вчера, 21:24
            Цитата: cniza
            Вот здесь и должно сработать государство и сказать для каких целей и какие виды деятельность - ведь надо только захотеть.

            пока гос-во эбене-центры хочет, тьфу.
            А перепрофелировать завод министирики не могут.
            заявляю совершенно чётко, что , практически, любой оборонные завод можно перефелировать на выпуск иной продукции.
            А у нас какая , к чёрту, мобилизационная экономика, откуда она возьмётся?
            Сайтик " сделано у нас" никого не отмобилизует.
            Странно ,что народ молчит, ну да , ведь по мало офишированным данным ВЦИОМ ухудшение жизненного уровня населения ещё на 25-30%, не приведёт к волнениям.
            Так шо терпите имперцы.
    2. dimann27
      dimann27     Вчера, 18:15
      Да, уж!!! Лет, так, 80, назад, за такие дела - сразу, 10 лет расстрела, и, каждый день, до смерти! И, невзирая на чины, и должности!
    3. РУСС
      РУСС     Вчера, 18:54
      Цитата: aleksfill
      Временщики в Кремле, ещё не всю Россию продали

      Перечислите пож-та что и кому продали "временщики" из Кремля за хотя бы последние 5-ть лет?
      спасибо.
      1. Stas157
        Stas157     Вчера, 20:29
        Цитата: РУСС
        Перечислите пож-та что и кому продали "временщики" из Кремля за хотя бы последние 5-ть лет?
        спасибо.

        Роснефть из последних. Пожалуйста.
        1. РУСС
          РУСС     Вчера, 21:09
          Цитата: Stas157
          Роснефть из последних. Пожалуйста.

          Сделка по продаже 19,5% «Роснефти» иностранному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара подписана. «Роснефтегаз» заплатит в казну спецдивиденд, банк Intesa даст покупателям €7 млрд в кредит.

          Продали часть акций.
      2. aleksfill
        aleksfill     Вчера, 20:39
        20% Роснефти продали Катару, месяца три назад, обещали, что деньги в бюджет
        поступят, а пока ищут днём со свечками - ГДЕ деньги, где 12 лярдов американских рублей?????
        1. РУСС
          РУСС     Вчера, 21:10
          Цитата: aleksfill
          20% Роснефти продали Катару, месяца три назад, обещали, что деньги в бюджет
          поступят, а пока ищут днём со свечками - ГДЕ деньги, где 12 лярдов американских рублей?????

          Деньги от продажи 19,5% «Роснефти» поступили в «Роснефтегаз». Госхолдинг готовит средства к перечислению в бюджет.
          1. Стропорез
            Стропорез     Вчера, 21:35
            Цитата: РУСС
            Госхолдинг готовит средства к перечислению в бюджет.

            пересчитывают вручную? да?
  4. nalogoplatelschik
    nalogoplatelschik     Вчера, 17:52
    Большой рынок получится.Барыги будут рады.
    1. asiat_61
      asiat_61     Вчера, 20:45
      И кто на этом рынку будет покупать?
  5. Alekseits
    Alekseits     Вчера, 17:54
    Цитата: Alex_Rarog
    Вот им точно санкции аукнулись.... раньше матрасники много реально у них оружия закупали...

    Санкциям- то еще трех лет нет, а завод обанкротился пять лет назад. Может я чего не понимаю, объясните, пожалуйста.
    1. РУСС
      РУСС     Вчера, 18:56
      Цитата: Alekseits
      Цитата: Alex_Rarog
      Вот им точно санкции аукнулись.... раньше матрасники много реально у них оружия закупали...

      Санкциям- то еще трех лет нет, а завод обанкротился пять лет назад. Может я чего не понимаю, объясните, пожалуйста.

      Просто тов. Alex_Rarog услышал звон ,но не знаю где он. Прежде чем комментировать, нужно хотя бы статью прочитать.
  6. кеп
    кеп     Вчера, 17:58
    Если смотреть на ситуацию в целом по стране,охоты спортивной нет залицензирована полностью,стрелковых тиров нет,цены на гражданское оружие и боеприпасы подняли в разы.
    По банкам стрелять сейчас будет только сумасшедший при цене патрона от 30 рублей.
    Стрельнул три раза по рябчику и промазал, считай курица из кастрюли убежала laughing
    Завод конечно жалко,кадры это насколько поколений оружейников, бесценное достояние.Такими темпами в стране останутся брокеры, менеджеры,повара и гувернанты.
    Им оружие по штату не положено.
    1. Вадим237
      Вадим237     Вчера, 20:08
      В стране будет работать и развиваться только то, что приносит прибыль, на что есть спрос внутри страны и за границей - у этого завода нет покупателей ни внутри не "снаружи" избыточных - крупных, узконаправленных производств, после развала СССР, осталось очень много - вот они потихоньку и вылетают и единственное спасение для них это полное перепрофилирование.
      1. кеп
        кеп     Вчера, 20:18
        Цитата: Вадим237
        ....вот они потихоньку и вылетают и единственное спасение для них это полное перепрофилирование.


        Швейные машинки уже не в моде,да и китайцев не догнать.А что можно представить себе альтернативой оружейному заводу..? У Вас есть мысли на этот счет? Спрос падает на всё, из-за низкой покупательной способности,если не будет заградительных пошлин в нужных государству отраслях,и востребованных на рынке мы так и останемся самыми желанными клиентами "Али экспресс"-а.
        1. Вадим237
          Вадим237     Вчера, 21:03
          "У Вас есть мысли на этот счет?" -Производить гироскопы, обрабатывающий инструмент - свёрла, зенкеры, метчики, плашки, развёртки, фрезы, резцы и тд, медицинское оборудование - те же самые томографы, только это потребует замену всего оборудования и полную переквалификацию персонала - с привлечением нового. Площади есть, а то что на них производить найдут - те кому это будет надо.
  7. Громобой
    Громобой     Вчера, 18:01
    нижегородского ООО «Метснаб» — поставщика металла, которому завод задолжал 1,25 млн. руб.
    Наверняка входит в металлхолдинг Лисина или Потанина.За этих металлистов государство впрягается на международном рынке,а они оборонные предприятия банкротят.Не удивительно,ведь всё это холдинги с иностранным участием и государственные интересы им чужды.Уволеным рабочим можно только посоветовать ехать на ДВ,там вам дадут гектар земли и крутитесь ,ребята,как Медведев советовал,вписывайтесь в рынок т.с.
    Завод могли загрузить и гражданским заказ ,неужели не нужны мощности которые умели делать вот это:
    Противотанковые ракетные комплексы серии 9К115 «Метис»
    Ручной противотанковый гранатомет РПГ-29 (Индекс ГРАУ — 6Г20)
    Ручной Пулемёт Калашникова РПК (патрон: 7,62×39) (Индекс ГРАУ — 6П2)
    Ручной Пулемёт Калашникова РПК-74 (патрон: 5,45×39) (Индекс ГРАУ — 6П18)
    Ручной Пулемёт Калашникова модернизированный РПК-74М (патрон: 5,45×39 мм) (Индекс ГРАУ — 6П39)
    Ручной Пулемёт Калашникова со складывающимся прикладом РПК-201 (патрон: 5,56×45 мм) (Индекс ГРАУ — 6П55)
    Ручной Пулемёт Калашникова РПК-203 (патрон: 7,62×39 мм) (Индекс ГРАУ — 6П8М)
    30-мм автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя» (Индекс ГРАУ — 6Г11, индекс гранатомёта со станком — 6Г10, обозначение КБ 216П)
    30-мм автоматический авиационный гранатомёт АГ-17А (Индекс ГРАУ — 9-А-800)
    30-мм автоматический гранатомёт АГ-17М (Индекс ГРАУ — 6Г11М)
    30-мм автоматический гранатомёт с дистанционным управлением АГ-17Д (Индекс ГРАУ — 6Г42)
    1. Вадим237
      Вадим237     Вчера, 20:11
      Всё это оружие уже устарело и его выпускают другие предприятия - заводу нужно переходить на гражданскую продукцию машиностроения.
  8. aikon1974
    aikon1974     Вчера, 18:03
    Такая история творится со многими предприятиями по всей стране, где появляется много хозяев из москвы. Предприятия и их коллективы доводят до ''ручки'' , а потом всё..... Зачем им холопы которые живут за МКАДом.
    1. Асадулла
      Асадулла     Вчера, 18:55
      где появляется много хозяев из москвы


      Там были хозяева из Москвы?
    2. РУСС
      РУСС     Вчера, 18:58
      Цитата: aikon1974
      Такая история творится со многими предприятиями по всей стране, где появляется много хозяев из москвы. Предприятия и их коллективы доводят до ''ручки'' , а потом всё..... Зачем им холопы которые живут за МКАДом.

      Не в этом дело, если завод приносит прибыль то зачем его банкротить? Не рентабельное производство необходимо закрывать либо модернизировать или переквалифицировать.
  9. parusnik
    parusnik     Вчера, 18:03
    Потребуется новое"Пикалево" сделают..
  10. starshina78
    starshina78     Вчера, 18:05
    Вот так ! Сначала " Молот " , потом еще какой - нибудь оборонный завод , потом третий , а там бац ..... , а заводиков - то нет ! А враг на пороге ! Да ! Хотя у нас сейчас никому не нужны заводы , выпускающие продукцию машиностроения . брошены они на произвол судьбы в виде директоров - владельцев . А они творят , что хотят ! Сносят цеха , режут станки на металлом , увольняют ценные кадры ( им надо платить большую зарплату , легче привезти гастарбайтера из глубинки , готового работать за копейки ) , а потом брак , падение качества продукции , отказ заказчиков работать с заводом и все . Снос и строительство очередного торгового центра вместо завода ! сиди и получай аренду ! Шик !
    1. РУСС
      РУСС     Вчера, 19:08
      Цитата: starshina78
      Вот так ! Сначала " Молот " , потом еще какой - нибудь оборонный завод , потом третий , а там бац ..... , а заводиков - то нет !

      1)В конце февраля 2015 в Кировской области открылся завод по производству ракет для зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500.
      2)Два с половиной года потребовалось России, чтобы реанимировать судостроительные и военные заводы Крыма, которые развалила Украина, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин после совещания по выполнению заданий государственного оборонного заказа крымскими предприятиями в Симферополе.
      3)АО «Полет» — предприятие полного цикла по производству парашютных систем.«В 2011 году завод полностью развернул свои мощности на базе новой площадки, которая в 2007-2011 гг. подверглась полной реконструкции и модернизации.
      4)Из-за разрыва отношений с Украиной и западных санкций некоторые российские заводы, использующие в своем производстве иностранные комплектующие, оказались в сложной ситуации. Однако программа импортозамещения, которая была утверждена российским правительством, должна помочь справится с этой ситуацией.
      Например, газотурбинные аппараты для российских десантных кораблей, которые производились украинскими предприятиями, сегодня могут разработать российские предприятия.
      «Двигатели к катерам "Мурена" относятся к авиационному типу, подобные установлены на вертолетах Ми-8. Двигатели к кораблю способно разработать НПО "Сатурн" в городе Рыбинске», – сообщили в «Объединенной судостроительной корпорации».Из-за разрыва отношений с Украиной и западных санкций некоторые российские заводы, использующие в своем производстве иностранные комплектующие, оказались в сложной ситуации. Однако программа импортозамещения, которая была утверждена российским правительством, должна помочь справится с этой ситуацией.


      ОКБ «МиГ» создаст самолет пятого поколения – Рогозин
      Например, газотурбинные аппараты для российских десантных кораблей, которые производились украинскими предприятиями, сегодня могут разработать российские предприятия.

      «Двигатели к катерам "Мурена" относятся к авиационному типу, подобные установлены на вертолетах Ми-8. Двигатели к кораблю способно разработать НПО "Сатурн" в городе Рыбинске», – сообщили в «Объединенной судостроительной корпорации».


      ИТД,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2. Вадим237
      Вадим237     Вчера, 20:14
      "Хотя у нас сейчас никому не нужны заводы , выпускающие продукцию машиностроения" .Это Вы про себя говорите. Вам то оно точно не нужно.
  11. Изгоняющий либероидов
    Изгоняющий либероидов     Вчера, 18:10
    Что сказать -смеемся с укроины, а сами то недалеко от них и ушли,и еще находят отмазки министры наши чтобы не заниматься экономикой страны.
  12. AwaZ
    AwaZ     Вчера, 18:18
    завод на ладан дышал давно . Давно надо было его как то перепрофилировать и модернизировать . Город в котором он находится для Кировской области достаточно крупный и так как являлся градообразущим вообщем то , реально требовал давно какого то изменения в структуре.
    вся эта чепуха с банкротством и перепродажей - ничего не изменят. Если подходить к теме с точки зрения эффективности , его надо закрывать , максимум оставив небольшой цех , или по тихому его сливать , выживая тех кто умеет еще делать оружие и знает в этом толк. А то если выгнать всех сразу , они ведь и дома смогут начать его производить... мало не покажется
    1. Асадулла
      Асадулла     Вчера, 19:02
      Давно надо было его как то перепрофилировать и модернизировать .


      Это же работать надо, а зачем? Когда вон, дюжина мудрых посетителей сайта, считают что государство должно финансировать такие предприятия на склад. Шоб они тупо были....и вообще, как можно загнать предприятие в долги, при госзаказе? Только сознательно. Потому что государственная программа предусматривает для подобных предприятий минимальный госзаказ, который позволяет работать предприятию на нулевом балансе. Все остальное, - инициатива самого предприятия. Нет инициативы, или инициатива воровская, значит есть наблюдаемый результат.
      1. Cat Man Null
        Cat Man Null     Вчера, 19:28
        Цитата: Асадулла
        и вообще, как можно загнать предприятие в долги, при госзаказе? Только сознательно...

        - вот же ж блин... мои аплодисменты... искал специально простые слова, а нашли их Вы request

        Цитата: Асадулла
        Нет инициативы, или инициатива воровская, значит есть наблюдаемый результат

        - вот этот "результат" и сбросят... при помощи процедуры, называемой "банкротсво"
        - всяко не колоноскопия, например laughing
        1. Асадулла
          Асадулла     Вчера, 19:37
          всяко не колоноскопия, например


          Увы, вопрос "Молота" многолетний, сподвигающий на материал в целый фолиант. Искаженная статейка как раз и активизирует колоноскопию в обсуждениях.....
      2. Стропорез
        Стропорез     Вчера, 22:11
        Цитата: Асадулла
        Потому что государственная программа предусматривает для подобных предприятий минимальный госзаказ, который позволяет работать предприятию на нулевом балансе. Все остальное, - инициатива самого предприятия. Нет инициативы, или инициатива воровская, значит есть наблюдаемый результат.

        Не надо валить с больной головы на здоровую.
        Нше гос-во есть самый неэффективный менеджер, которого только можно придумать. Торговля ресурсами, банковские спекуляции и эксплуатация советского наследия-это верхняя планка.
        Как может жить оборонка без планирования? Кто посчитал потребности армии в мобилизационный период?
        И с какого перепугу оборонное предприятие обеспечивает какое то там ООО "рога и копыта"?
      3. мордвин 3
        мордвин 3     Вчера, 22:22
        Цитата: Асадулла
        минимальный госзаказ, который позволяет работать предприятию на нулевом балансе.

        А нулевой баланс какую з/п предусматривает - МРОТ, или среднюю статическую? recourse
  13. niki233
    niki233     Вчера, 18:19
    одним словом ДУРДОМ
  14. Дамир
    Дамир     Вчера, 18:27
    блин!!!! а я хотел приобрести вепрь-3... м-да....
    1. Серый брат
      Серый брат     Вчера, 19:42
      Цитата: Дамир
      блин!!!! а я хотел приобрести вепрь-3... м-да....

      Так они работу не прекратили.
      В декабре магазин ихний фирменный в Москве открылся.
      1. Дамир
        Дамир     Вчера, 21:53
        т.е не всё потеряно.... и не "......... полимеры"???? это радует... ну какой красавец!!!!!!!!!!
        1. Серый брат
          Серый брат     Вчера, 22:22
          Цитата: Дамир
          .. ну какой красавец!!!!!!!!!!

          41 тыща, вместе с доставкой "Спецсвязью" эта будет уже 45 тыща плюс магазины купи, патроны купи, ещё чё-нить купи по мелочи и всё это дело выйдет в районе 60 тыщ - да ну нафиг, дорого.
          1. Дамир
            Дамир     Вчера, 22:42
            Оченно Вам доброго вечера Уважаемый Серый Брат!!!!! жисть она вообще штука такая.. предполагает расходы.... я бы с удовольствием купил ТОЗ-106 он же "Мечта кулака" и "Смерть председателя" причем в варианте с НЕ складным прикладом!!!! но оный девайс снят с производства!!!! СКС нарезной как и творение капитана Мосина... т.е не с разбегу а только опосля 5 лет без залетов!!!! так что "Вепрь ВПО-250-03" (не являясь экспертом и не претендуя на последнюю инстанцию в споре) есть наиболее вероятный к приобретению прибор... с уважением....
  15. kagorta
    kagorta     Вчера, 18:28
    Не надо к процедуре банкротства относиться слишком уж плохо. Сейчас "кинут" всех кредиторов, которые скорее всего наживались на трудностях завода, за копейки чистенькое предприятие купит "дядя Вася". Дадут заказов не много и вперед. Мой знакомый в свое время с Молота карабин Маузер К-98 покупал еще с орлами, склады там полнехоньки говорил. Этим и надо заниматься, плюс, что государство купит и экспорт.
    1. Асадулла
      Асадулла     Вчера, 19:19
      за копейки чистенькое предприятие купит "дядя Вася"

      2,4 млрд., минимальное количество копеек.А банкротировать предприятие начал Белых. Заводу выделялась помощь от государства, даже сам Путин требовал отчета от Белых. Неиспользованные средства порядка миллиарда рублей, кто виноват? Путин и его друзья? Виноват директор и все его окружение. Были и уголовные дела (Бруснигин и Ко) и многое другое. Что же произошло? А произошло то, что надо было любым методом выкинуть Ростехнологии из контрольного пакета, в этом случае, 100% мошенники не допустили бы банкротства. Была бы возможность постепенно выдавливать государство из предприятия. А теперь, теперь все как обычно, поделят завод на коммерческую часть и под госзаказ. Коммерческую часть продадут, а остальную, государство вздохнет, оплатит убыток созданный вредителями и будет работать дальше.
      1. kagorta
        kagorta     Вчера, 20:53
        Типа долгов у предприятия на 2,4 млрд. это в первую очередь заработная плата, налоги, а потом уже прочие кредиторы. Конкурсник оценил имущество в 1,5 млрд. рублей. То есть не покрытых имуществом долгов на 900 млн (уже поменьше чем 2,4 млрд.). С этим вопросом пусть компетентные органы разбираются, от куда разница. Так вот дальше будут предлагать все это купить за 1,5 млрд. Но таких идиотов, кроме государства не будет. В лучшем случае купят за млн 600. И будет нормальный гешефт, заработную плату выплатят, налоги спишут, достанется ли кредиторам что-то большой вопрос.
        1. Cat Man Null
          Cat Man Null     Вчера, 21:21
          Цитата: kagorta
          ... достанется ли кредиторам что-то большой вопрос

          - я почему-то думаю, что кредиторам достанется большой нефритовый стержень...
          - естессно, виртуальный request
  16. Siberia 9444
    Siberia 9444     Вчера, 18:29
    Может в концерн Калашников отоидет или его специально банкротят , что бы убрать канкурента crying Не видать больше вепрей охотникам
  17. Ferdinant
    Ferdinant     Вчера, 18:30
    В Кировской области тогда останется только уржумский спиртово водочный завод
  18. PBF
    PBF     Вчера, 18:33
    Самое печальное в этой истории что предприятие градообразующее.
    «патентные права на 13 изобретений, 11 полезных моделей, 12 промышленных образцов и исключительные права на 16 товарных знаков»

    Вроде только слова, а сколько труда в это вложено. А теперь просто продают.
  19. SPLV
    SPLV     Вчера, 18:34
    Бывал я на заводе в мае прошлого года. Впечатление сразу было двойственное. С одной стороны всемирно известная продукция. А с другой - советскосоюзность, причём не только на самом заводе, но и вокруг. Весь город такой, как будто попал в прошлое, в середину 90-х. Сквер у завода, клуб, жилые дома, кафе, магазины - все напоминают о только что прошедшем советском времени. Да и сам процесс продажи оружия поставлен неудобно. Магазин при заводе торгует только сувениркой и ММГ, а за оружием меня водили на территорию, ждать каждого действия (пропуски, разрешения) надо было по 15-20 минут, в итоге проторчал там лишних 2 часа. Но к качеству оружия - не придраться. До поездки в Вятские Поляны посмотрел в ормагах оружие других производителей, равные по качеству (на мой взгляд) импортные ружья - дороже раза в полтора-два. При этом маркетинг ужасен. При вопросах о спецзаказе смогли предложить только специалиста по прикладам, да и то пришлось бы ждать. Руководство завода мало заботится о мнении потребителей, достаточно почитать оружейные форумы. Если бы правительству это было интересно, то ещё пять лет назад можно было сделать из завода "конфетку". Но, возможно этого и добивались - сейчас нужный человек приобретёт себе данный "свечной" заводик, выяснится, что долги только на бумаге, будет получать свою прибыль, да только государству от этого уже не будет ни холодно, ни жарко. Да и жителям города. Печальная новость.
    1. yuriy55
      yuriy55     Вчера, 19:24
      Долги? Кто должен, за что и кому? Это когда же экономили на обороне и оружии? Как там у Наполеона:
      "Народ, не желающий кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую"
  20. Тима
    Тима     Вчера, 18:37
    Господа спасибо за весёлые коменты. Банкротство делается не сразу, а планомерно не кто закрывать завод пардон (Оружейный завод) известный во всём мире не будет. Всё просто появится О великий спаситель виде финансовой группы принадлежащий олигарху с близкого окружения главы государства. Далее сменится собственник получит государственною помощь в виде государственных субсидий и налоговых послаблений. Ну что такое 1.5 -2.5 млрд рублей это ни что, кто понимает в финансах. Ещё раз пишу что идет смена собственника.
    1. Cat Man Null
      Cat Man Null     Вчера, 18:45
      Цитата: Тима
      Банкротство делается не сразу, а планомерно...

      - с целью убрать задолженность, которую сделало руководство этого... гм, завода. Иных уж нет, а те - далече (с)

      Цитата: Тима
      не кто

      - никто. Это так по-русски пишетсО

      Цитата: Тима
      Всё просто

      - у Вас в голове. Да, там все просто, вижу даже, что Вы дальше напишете...

      Цитата: Тима
      кто понимает в финансах

      - Вы точно там ничего не понимаете.. зачем в непонятное лезете? Больно бывает иногда, на себе испытано... тоже по молодости лез, куда не надо... легко отучили, ага laughing
      1. Тима
        Тима     Вчера, 19:07
        Во первых я не русский , во вторых согласен в Вами писал с ошибками, а финансовых вопросах понимаю побольше Вашего hi
        1. Cat Man Null
          Cat Man Null     Вчера, 19:12
          Цитата: Тима
          Во первых я не русский...

          - мои извинения за придирки... буквоед и зануда, ага...

          Цитата: Тима
          а финансовых вопросах понимаю побольше Вашего

          - гм... давайте не будем мериться... ничем, ага?

          Банкротство предприятия, контролируемое государством, есть способ сбросить с этого предприятия грязь. В виде долгов непонятно кому и за что и прочих, гм, обязательств.

          Тут "Калашников" недавно банкротили... и чё? Они бросили делать автоматы?

          Тапки не смешите. Не стОит оно того yes
          1. Тима
            Тима     Вчера, 19:36
            Я с Вами не спорю, продукцию они будут выпускать, я сам собираюсь приобрести изделия ВП цена- качество на хорошем уровне. Долги для такого предприятия не большие. Вот пример холдинг АвтоВАЗ контрольный пакет акций 67,1 процентов принадлежит альянсу РЕНО-НИССАН МОТОРС, ежегодно государство РФ вливает миллиарды рублей данное предприятие. ИМХО как я писал выше предприятие меняет собственника, да согласен под контролем государства и его слуг bully
  21. ИванИванов
    ИванИванов     Вчера, 18:43
    Нашему гос-ву в лице МО его продукты и компетенции больше не нужны?
  22. Волька
    Волька     Вчера, 18:51
    это ненормальное состояние дел, где Единая Россия, чтобы угробить с одно из старейших оружейных предприятий страны много ума не надо, чинуши крадут миллиардами и ходят на свободе, а вот когда предприятие попало в беду никому нет дела... может кепку кинуть по кругу, народ выручит
    1. Ин100грамм
      Ин100грамм     Вчера, 21:15
      Цитата: Волька
      может кепку кинуть по кругу, народ выручит

      Тогда и управляющего надо ставить от народа, который в кепку скидывался yes
  23. кедр
    кедр     Вчера, 18:53
    Цитата: Тима
    Господа спасибо за весёлые коменты. Банкротство делается не сразу, а планомерно не кто закрывать завод пардон (Оружейный завод) известный во всём мире не будет. Всё просто появится О великий спаситель виде финансовой группы принадлежащий олигарху с близкого окружения главы государства. Далее сменится собственник получит государственною помощь в виде государственных субсидий и налоговых послаблений. Ну что такое 1.5 -2.5 млрд рублей это ни что, кто понимает в финансах. Ещё раз пишу что идет смена собственника.


    ХАПитализм...
  24. Галеон
    Галеон     Вчера, 18:55
    Производство стрелкового оружия сейчас не очень прибыльно, потому что его запасы остались в России еще со времен Великой Отечественной войны.

    Ого куда загнул "эксперт по вооружению"! "Спите спокойно, жители Багдада. Совершенно естественно, что уронили градообразующее предприятие из оборонки. Его и не роняли, оно само упало - и никто не виноват". Наверное, именно так мы должны расценивать эту "экспертизу.
  25. APASUS
    APASUS     Вчера, 19:10
    Если кто не заметил то продается не сам завод ,а его долги,которые превышают стоимость завода.Тут вообще странный подход к такой продаже,учитывая что это градообразующее предприятие.На Западе попробовали сперва запустить завод заново,оградив от требования кредиторов на 3-5 лет,а у нас наступаем на грабли опять,мы уже отдали один раз в частные руки часть промышленности..
    Дайте заказ на производство прицельных комплексов для БПЛА,вооружение для БПЛА,датчики температуры интегрированные в ствол от перегрева,датчики боекомплекта для роботизированных систем.Системы управления огнем опять для БПЛА.
    В конце концов просто подарите фирме ОРСИС,Лабаеву,пусть хоть свое оружие производят
  26. 1536
    1536     Вчера, 19:10
    Найдите в России хотя бы пять марок стрелкового оружия всех модификаций, которое хотелось бы купить? Не найдете. Разве что по необходимости или от безысходности. И внешний вид устаревший, и сборка хреновая. Это касается и гладкоствольного и нарезного оружия. А желающих приобрести - миллионы. И охотники, и спортсмены, и любители отдохнуть не с бутылкой в баре, в тире, развивая глазомер, меткость и ответственность. Несмотря на сложности с оформлением очень многие люди приобрели бы оружие. Не надо забывать и про пневматику. Детям нравится учиться стрелять на не дорогих, но красивых ружьях и пистолетах. Вот и хлынул в страну поток турецкого и китайского оружия.
    Правительству легче завод закрыть и закупить у турок берданки, чем заняться его реконструкциией для выпуска современной продукции. Ни о реструктуризации речь не идет, ни о создании малых предприятий, ни о чем. Только продать и закрыть! Ни скоростные дороги им не нужны, ни заводы, ни фермы, ничего. Может не нужно такое правительство с таким председателем?
    1. РУСС
      РУСС     Вчера, 21:22
      Цитата: 1536
      Найдите в России хотя бы пять марок стрелкового оружия всех модификаций, которое хотелось бы купить?

      Зайдите на сайт концерна Калашников
      https://kalashnikov.com/product/firearms/sporting
      -firearms/
  27. jeka424
    jeka424     Вчера, 19:11
    Везде в России разоряют заводы, систему 5с придумали, всё якобы лишнее выкинули сейчас нет запасных частей у нас на предприятии, Принимают алкашей из разных городов, официально нет набора. А эти медосмотр не проходят, не аттестуются как положено а покупают корочки и это предприятие известное на весь мир. оборудование 60-х годов, а то что новое закупили не предусмотренно для конкретного производства.
    1. РУСС
      РУСС     Вчера, 21:23
      Цитата: jeka424
      Везде в России разоряют заво

      Вы про какие заводы пишите? Ссылку,фото или просто по памяти назовите что это за заводы?
      1. jeka424
        jeka424     Вчера, 22:11
        Конкретно про свой завод пишу, а закрывают на урале и не только
  28. webdog
    webdog     Вчера, 19:30
    сейчас нытики набегут...
    все пропало, все закрывают!
    гипс снимают! клиент уезжает! итд...
  29. faterdom
    faterdom     Вчера, 19:33
    Финансовый капитал душит промышленный, так в Штатах, и еще в более гротескном виде -у нас. Вот скажите - что надо производить или чем торговать, чтобы покрывать кредиты под 25% и более, да еще и получать прибыль?
    Ну, кроме боярышника, или однокастрюльного с ним "виски"?
    1. Вадим237
      Вадим237     Вчера, 21:22
      Если ваше предприятие берёт постоянно кредиты на свою деятельность, то грош цена ему, оно устойчиво - убыточно.
      1. Cat Man Null
        Cat Man Null     Вчера, 21:30
        Цитата: Вадим237
        Если ваше предприятие берёт постоянно кредиты на свою деятельность, то грош цена ему, оно устойчиво - убыточно

        - Вадик Вадим, блин... там не Ваши объемы, и совершенно другие проблемы
        - незамутненный Вы наш... belay
        1. Вадим237
          Вадим237     Вчера, 23:42
          Конечно не мои - моё полностью себя окупает и приносит существенную прибыль - потому что автоматов и карабинов не делаю - высокоточное машиностроение вот конёк успеха.
  30. Ferdinant
    Ferdinant     Вчера, 20:24
    Кто сможет уйдет,остальные сопьються
  31. Metallurg
    Metallurg     Вчера, 20:27
    Да, такая славная история, и такое неоднозначное окончание.
    Официальная дата основания завода «Молот». Именно в этот день завод скобяных изделий в Загорске Московской области передается в систему Наркомата вооружений СССР, а к концу 1940 года становится головным по производству знаменитых ППШ — пистолетов-пулеметов конструкции русского оружейника Г. С. Шпагина.
    В 1941 году завод был эвакуирован в рабочий поселок Вятские Поляны Кировской области и размещен на базе шпульной фабрики.
    В числе первых, прибывших были Г. С. Шпагин с семьей, молодой Ф. И. Трещев — директор завода, Н. Ф. Макаров — автор знаменитого пистолета ПМ. Всего прибыло 3609 человек.
    В начале декабря 1941 года отправили первую партию легендарного оружия на фронт. За годы войны коллективом завода было выпущено более половины всех автоматов, поставленных фронту советской промышленностью - более 2 500 000.
    Кстати, первый советский мотороллер тоже их.
    Потенциальным покупателем завода в Вятских Полянах может стать концерн «Калашников».
    Более подробно о продаже - http://kirov.newskey.info/ns/2665090/
  32. Горный стрелок
    Горный стрелок     Вчера, 20:38
    Специализированный завод, не находящий сбыта своей продукции - ОБРЕЧЁН. И нечего тут копья ломать - нет сбыта - нет денежного потока, производство "садится" на кредитную иглу с регулярным перекредитованием - путь в никуда.
    1. Дамир
      Дамир     Вчера, 22:27
      для того чтобы был сбыт данного довольно специфического товара нужны изменения в законах!!!!
      пока не будет нормального закона об оружии и самообороне не будет и сбыта у оружейников на внутреннем рынке... по себе и своим друзьям-знакомым - купили бы бы многие для раз в полгода съездить на "бабахинг" совмещенный с "шашлыкингом" но...
  33. ritter
    ritter     Вчера, 21:06
    вот вообще не удивлён. Занимаюсь тюнингом Вепрей 12. В течении последних двух месяцев пытаюсь заказать на заводе штатные детали, в хорошем количестве. На контакт не идут принципиально. На почту не отвечают, дозвониться очень тяжело, обещают перезвонить и не перезванивают. В общении с этим заводом себя реально тупым чувствуешь. Потому, что никак понять не можешь, почему завод отказывается от работы, от денег? Причём за абсолютно штатные детали, для которых не надо разрабатывать новую документацию, оснастку и т.д. Так что ситуация с Молотом абсолютно закономерна. Просто сами не хотят работать.
  34. sir_obs
    sir_obs     Вчера, 21:08
    Не иначе Сердюков начал работать.
  35. Ин100грамм
    Ин100грамм     Вчера, 21:09
    Этот завод Ростеху нужно включать в программу импортозамещения. Не думаю что они могут только стволы делать. Плановой экономики не хватает. Площади есть, станки можно обновить
  36. japs
    japs     Вчера, 21:22
    Пустьрыжый хитролис за свои карманные деньги выкупит и подарит Тульскому концерну.
    Хотя, о чем это я...? Мечты,мечты...
  37. lav67
    lav67     Вчера, 21:30
    эффективные менеджеры однако
  38. ritter
    ritter     Вчера, 21:34
    Да толку то от этой программы! Поймите, заводчане сами не хотят работать толком. попробуйте позвонить на завод и заказать что-либо. Увидите, что получится. Хуже чем с Молотом у меня было только с Красногорским Зенитом. Отправил заявку на приобретение, а они ответили через 4 месяца! И то послали... Наверно это ещё советский стиль работы. Думают, что за ними клиенты бегать будут, это же ИМ надо...
  39. Captain Nemo
    Captain Nemo     Вчера, 21:42
    Не будет, значит, нового Бекаса. Печалька
  40. Olegovi4
    Olegovi4     Вчера, 21:48
    "Кроме имущества в конкурсную массу включены объекты.." далее должно быть перечисление имущества и недвижимости, счетов начиная от руководителей предприятия, заканчивая последним манагером. а так же их семей и "бабушек с тётями"!!!
  41. ritter
    ritter     Вчера, 21:50
    Цитата: Captain Nemo
    Не будет, значит, нового Бекаса. Печалька

    Сам на ВПО201М смотрел, но видимо не судьба...
  42. NordUral
    NordUral     Вчера, 22:49
    Не мытьем, так катаньем. Банкротят и уничтожают. Пора ручонки укоротить уже, потом поздно будет.
  43. viktor.
    viktor.     Вчера, 23:54
    мне посчастливилось стать обладателем карабина проезведённого на данном заводе,отличное оружие.
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