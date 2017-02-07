Завод «Молот» выставлен на продажу
Вятско-Полянский производитель стрелкового оружия – завод «Молот» (входит в Ростех), обанкротившийся 5 лет назад, выставлен конкурсным управляющим на продажу, сообщает Коммерсантъ.
Как отметил управляющий, «погасить все долги предприятия с продажей комплекса не удастся: выставленные на торги активы оцениваются в 1,5 млрд. руб., а задолженность "Молота" перед кредиторами достигает 2,4 млрд. рублей».
Кроме имущества в конкурсную массу включены объекты интеллектуальной собственности: «патентные права на 13 изобретений, 11 полезных моделей, 12 промышленных образцов и исключительные права на 16 товарных знаков», говорится в материале.
По мнению экспертов, «с учетом ограничений доступа к торгам и очень незначительного госзаказа на стрелковое оружие найти для "Молота" покупателя будет довольно сложно».
Сообщается, что проблемы с заказами у градообразующего завода начались в еще в 2008 году. Производство несколько раз останавливалось, правительство выделяло предприятию субсидии на погашение долгов по зарплате и налаживание работы. Однако в 2012-ом завод вошел в процедуру банкротства по иску нижегородского ООО «Метснаб» — поставщика металла, которому завод задолжал 1,25 млн. руб. Процедура внешнего управления была введена в 2013 году.
Продать завод будет сложно из-за сложившейся ситуации на рынке стрелкового и гражданского оружия.
«Завод давно уже превратился в пресловутый "чемодан без ручки": и нести тяжело, и бросить жалко. Не исключено, что "Ростех" в итоге просто переложит завод из одного кармана в другой, или же предприятие дадут кому-то в нагрузку. В любом случае до 2018 года заводу будут обеспечивать минимальную нагрузку, так как на нем работают сотни и сотни человек, и закрытие градообразующего предприятия может вызвать народные волнения, а накануне выборов президента в 2018 году новое "Пикалево" никому не нужно», – сказал газете источник в оборонной промышленности.
Как отметил управляющий, «погасить все долги предприятия с продажей комплекса не удастся: выставленные на торги активы оцениваются в 1,5 млрд. руб., а задолженность "Молота" перед кредиторами достигает 2,4 млрд. рублей».
Кроме имущества в конкурсную массу включены объекты интеллектуальной собственности: «патентные права на 13 изобретений, 11 полезных моделей, 12 промышленных образцов и исключительные права на 16 товарных знаков», говорится в материале.
По мнению экспертов, «с учетом ограничений доступа к торгам и очень незначительного госзаказа на стрелковое оружие найти для "Молота" покупателя будет довольно сложно».
Сообщается, что проблемы с заказами у градообразующего завода начались в еще в 2008 году. Производство несколько раз останавливалось, правительство выделяло предприятию субсидии на погашение долгов по зарплате и налаживание работы. Однако в 2012-ом завод вошел в процедуру банкротства по иску нижегородского ООО «Метснаб» — поставщика металла, которому завод задолжал 1,25 млн. руб. Процедура внешнего управления была введена в 2013 году.
Продать завод будет сложно из-за сложившейся ситуации на рынке стрелкового и гражданского оружия.
Производство стрелкового оружия сейчас не очень прибыльно, потому что его запасы остались в России еще со времен Великой Отечественной войны. Кроме того, сейчас приоритет Минобороны РФ сместился в сторону нового высокоточного оружия, и, хотя небольшие конкурсы на поставку автоматов иногда проводятся, на крупный гособоронзаказ заводу вряд ли стоит рассчитывать,– сказал эксперт в области вооружений Максим Пядушкин.
Что касается гражданского оружия, охотничьего и спортивного, то крупнейшим рынком его сбыта были США, однако после введения санкций этот рынок для российских производителей закрылся, а остальные зарубежные рынки занимали считанные проценты в общем объеме экспорта,– добавил он.
«Завод давно уже превратился в пресловутый "чемодан без ручки": и нести тяжело, и бросить жалко. Не исключено, что "Ростех" в итоге просто переложит завод из одного кармана в другой, или же предприятие дадут кому-то в нагрузку. В любом случае до 2018 года заводу будут обеспечивать минимальную нагрузку, так как на нем работают сотни и сотни человек, и закрытие градообразующего предприятия может вызвать народные волнения, а накануне выборов президента в 2018 году новое "Пикалево" никому не нужно», – сказал газете источник в оборонной промышленности.