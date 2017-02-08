Российско-белорусские пограничные размышлизмы

Пока Россия вводит ответные меры на границе с Беларусью, пока в Москве и приграничье суетятся люди в зеленых фуражках, а в Минске выражают свое очередное недовольство действиями Москвы, мы решили устроить российско-белорусские посиделки в нейтральном информпространстве. И, собственно, хорошо так поразмыслить на тему того, кому будет от всего этого вертежа хорошо, а кому плохо.Ведь согласитесь, уважаемые читатели, по практике обеих наших стран не бывает так, чтобы бабахнул законопроект или постановление, и всем стало от него хорошо. Ну исторически так складывается.Вот и решили два белоруса и один россиянин поразмыслить, а чего плохого нам все это сулит. Тем более, что все начнется 9 февраля. Завтра.Начали мы с того, что меня познакомили с официальным списком стран, которым Беларусь открыла вроде бы гостеприимно безвизовые двери. Но перед этим стоит пояснить за визы.До недавнего времени виза в Беларусь была делом дорогим. Короткая, разовая — 60 евро, многократного применения — 180. Как бы немало, но тут суть, понятно, не в какой-то суперпривлекательности Беларуси для европейских и прочих туристов, а «просто деньги нужны».Теперь же для одной категории граждан иностранных государств получился профит в виде экономии. Но для одной, причем не самой-то бедной.Вообще, когда я услышал о том, что Лукашенко где-то отказывается от денег, то есть от визовых поборов, признаюсь, не поверил. Ну не в традициях Батьки такое. И оказался прав.Если вдумчиво прочитать первый пункт указа, то вот что он гласит:«Установить безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь Национальный аэропорт Минск и временного пребывания на территории Республики Беларусь на срок не более пяти суток со дня въезда для имеющих действительные документы для выезда за границу граждан государств согласно приложению».То есть все эти послабления и отмены касаются только тех, кто прибывает в Беларусь через аэропорт Минска и на срок не более 5 дней. Имея, понятное дело, на руках обратный билет. Все остальные категории как платили, так и будут платить.Но — думаем. 60 евро — большая ли сумма для бизнесмена, который прилетает, допустим, рейсом Берлин-Минск (240 долларов США в одну сторону, «Белавиа») на переговоры? Совсем другой вопрос, много ли таких клиентов, прилетающих на 3-4 дня…Так что мы пришли к выводу, что это не более чем фикция. Чего тогда в России так возбудились?А вот с чего. И переходим к списку стран (и не очень), для которых все это организованно.Список мы взяли здесь:1. Австралия.2. Австрийская Республика.3. Республика Албания.4. Княжество Андорра.5. Антигуа и Барбуда.6. Аргентинская Республика.7. Барбадос.8. Королевство Бахрейн.9. Королевство Бельгия.10. Республика Болгария.11. Босния и Герцеговина.12. Федеративная Республика Бразилия.13. Республика Вануату.14. Государство-город Ватикан.15. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.16. Венгрия.17. Социалистическая Республика Вьетнам.18. Республика Гаити.19. Исламская Республика Гамбия.20. Федеративная Республика Германия.21. Республика Гондурас.22. Гонконг (Сянган) — специальный административный район Китайской НароднойРеспублики.23. Греческая Республика.24. Королевство Дания.25. Содружество Доминики.26. Республика Индия.27. Республика Индонезия.28. Ирландия.29. Республика Исландия.30. Королевство Испания.31. Итальянская Республика.32. Канада.33. Республика Кипр.34. Китайская Народная Республика.35. Республика Корея.36. Государство Кувейт.37. Латвийская Республика.38. Ливанская Республика.39. Литовская Республика.40. Княжество Лихтенштейн.41. Великое Герцогство Люксембург.42. Макао (Аомынь) — специальный административный район Китайской НароднойРеспублики.43. Республика Македония.44. Малайзия.45. Республика Мальта.46. Мальтийский Орден.47. Мексиканские Соединенные Штаты.48. Федеративные Штаты Микронезии.49. Княжество Монако.50. Республика Намибия.51. Королевство Нидерландов.52. Республика Никарагуа.53. Новая Зеландия.54. Королевство Норвегия.55. Султанат Оман.56. Республика Панама.57. Республика Перу.58. Республика Польша.59. Португальская Республика.60. Румыния.61. Независимое Государство Самоа.62. Республика Сан-Марино.63. Королевство Саудовская Аравия.64. Республика Сейшелы.65. Сент-Винсент и Гренадины.66. Республика Сингапур.67. Словацкая Республика.68. Республика Словения.69. Соединенные Штаты Америки.70. Восточная Республика Уругвай.71. Финляндская Республика.72. Французская Республика.73. Республика Хорватия.74. Чешская Республика.75. Республика Чили.76. Швейцарская Конфедерация.77. Королевство Швеция.78. Республика Эль-Сальвадор.79. Эстонская Республика.80. Япония.Не уверен, что жители Антигуа и Барбуда, Вануату, Барбадоса и Самоа вообще в курсе, где это — Беларусь. Про рыцарей Мальтийского ордена мы вообще дружно погоготали, решив, что члены «Гринписа» и общества иезуитов не менее достойны скидки.Однако в списке присутствует ряд стран, которые откровенно озадачили.Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт — это далеко не те страны, откуда валом валит к нам добро. Но «несущие свет Корана» представители этих стран предпочитают иные методы проникновения в Россию. И их пока успешно отлавливают и в Крыму, и в южных районах нашей страны.А вот Европа, которая с недавних пор стала (как бы это помягче сказать) концентратором «беженцев» из региона Ближнего Востока — это не самое приятное соседство. Думаем, что все понимают, что речь идет не о немецких бюргерах Гансе и Пауле, которые приедут в Беларусь с целью апробации местного самогона. Как раз Ганс и Пауль приедут именно за шнапсом.А вот с какой целью могут прибыть Асадулла и Мохаммед, граждане Германии или Франции — вопрос…Беларусь — страна небольшая. Я всю ее проехал с востока на запад, не напрягаясь, за 8 часов. Благо дороги позволяют.Абсолютно точно так же и прилетевшие без визы «граждане Европы» через 12 часов могут оказаться в России. Зачем? Хороший вопрос.Версий может быть много. И красивые, и не очень. Мне достаточно одной. Организация чего-то на территории России и налаживание связей, которые пойдут не на пользу России. Сегодня в Европе полно тех, кому не по вкусу то, что мы делаем в Сирии. И тех, кому вообще плевать на все происходящее, потому что надо расширять бизнес по продаже наркотиков, например.Люди умные скажут, что для этого безвиз не нужен. Наркоторговцы и террористы — люди не бедные от слова «совсем», и уж 60 евро себе могут позволить.Подпишусь под каждым словом.Тем больше у нас предпосылок для того, чтобы внимательно смотреть и фиксировать всех, кто едет через Беларусь в Россию из Европы. Ибо ничего хорошего от некоторых категорий людей ждать не стоит.То, что Беларусь вряд ли станет неким перевалочным центром Европа-Россия для криминалитета и терроризма, мы все уверены. В стране, где на 1 000 жителей приходится от 67 до 71 (по разным данным) сотрудников спецслужб, сложно укрыться от недремлющего ока оных. И тем не менее, бдительность в отношении «новых европейцев» необходима.Причем, белорусов-то наши коловращения на границе не касаются. В Беларуси это не сразу поняли, что не от них мы кордоны ставим. Видимо, уже рефлекторно напряглись все, потому что в последнее время от всего, придуманного властью, простому белорусу только тоска и печаль выходит.Познакомили меня собеседники с еще одним интересным документом.Из этой справки, подготовленной на основании информации органов Государственного пограничного Комитета Республики Беларусь, ясно, что в 2016 г. в Республику Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства (далее — иностранцы) въезжали свыше 4,18 млн. раз (за аналогичный период прошлого года (далее — АППГ) — свыше 4,38 млн. раз), выезжали 4,46 млн. раз (АППГ — 4,52 млн. раз).Наибольшее количество раз Государственную границу Республики Беларусь пересекали с целью въезда в Беларусь граждане Украины, России, Литвы, Молдовы и Латвии, граждане этих же государств наибольшее количество раз пересекали Государственную границу Республики Беларусь и с целью выезда.Основными целями пребывания иностранцев в Беларуси являются частные и служебные дела, туризм, а также транзитный проезд через территорию Республики Беларусь.По сведениям территориальных органов внутренних дел, (далее — ОВД) республику по частным и служебным делам посетило свыше 832 тыс. иностранцев (АППГ — свыше 657 тыс.), из них проживало в гостиницах, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, а также субъектах агроэкотуризма более 706 тыс. человек (АППГ — 504 тыс.). В ОВД зарегистрировано свыше 154 тыс. иностранцев (АППГ — более 184 тыс.).Цифры весьма четко показывают, что 800 тысяч из 4 миллионов Беларусь интересовала как объект туризма. Это 20%. Остальные 80% просто были проездом. По своим делам. Эти данные не затрагивают трудовых мигрантов, искателей убежища, обучающихся и прочие категории, которые связаны с получением вида на жительство.Получается, что Беларусь — это реальный такой перекресток путей с запада на восток и обратно, где четырем из пяти проезжающих на достопримечательности и экотуризм вообще того… В Прибалтике свой экотуризм есть, а в Молдове и Украине не до него. И тут еще открытые двери в Европу…А оно нам реально надо?Контроль за пересечением нашей границы нужен. И в отношении граждан Украины, и в отношении молдаван. Не путать с гражданами Приднестровья, и все в порядке. И трижды внимательно надо смотреть за представителями этой самой «Европы», от Трибалтики до Франции. Ничего хорошего от этих транзитеров нам не светит. Честному человеку незачем ехать в Россию через безвизовый коридор Беларуси.А, собственно, белорусов кто трогать будет? Как и раньше, добро пожаловать, белорусы в Россию, добро пожаловать россияне в Беларусь. Какие проблемы, кроме очередей, могут возникнуть? Да никаких. Хотя Беларусь — это не Крым. Я в июне прошлого года столпотворения не наблюдал на границе. А вот чего может через безвизовую дырку в Минске поналезть — вопрос, как говорится, открытый.Получилось, что ничего такого, способного как-то ухудшить отношения России и Беларуси, мы не накопали. Даже учитывая то, что представитель России, инициатора всех приграничных новшеств, был в меньшинстве. И, значит, не стоит обращать внимания на крики из Минска о том, что Россия хочет ухудшить отношения. Не хотим мы их ухудшать.Мы жить спокойно хотим.Имеем, кстати, такое право.А если кто-то хочет наполнить пустую казну за счет туристов с Сейшельских островов, например, или Саудовской Аравии… Вопрос тогда простой: а Россия-то тут при чем?