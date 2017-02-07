В 2016 году Россия заработала на экспорте вооружений 15 млрд долларов

Предприятия ВПК в прошлом году нарастили выпуск продукции примерно на 10%. Рост в военном авиастроении составил 3,5%, а в гражданском – 20%!

Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене - как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках.