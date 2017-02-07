В 2016 году Россия заработала на экспорте вооружений 15 млрд долларов
Выступая на расширенном заседании фракции «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о темпах выполнения государственного оборонного заказа, а также об объёмах экспорта российских вооружений. По словам Медведева, экспорт российской военной техники и оружия в 2016 году принёс бюджету 15 миллиардов долларов.
При этом Медведев заметил, что продемонстрированы и высокие проценты выполнения ГОЗ – около 99%, что выше показателей прошлых лет, которые «постоянно приходится подтягивать».
Дмитрия Медведева цитирует ТАСС:
Медведев отметил, что создаются новые российские самолёты гражданского типа. Речь зашла о самолёте МС-21 и двигателях к нему (речь о ПД-14).
По словам премьера, «неплохие показатели» демонстрирует судостроение: рост в военной сфере около 2%, в гражданской – около 11%.
Дмитрий Медведев отметил, что речь идёт не о единичных показателях, а об общей тенденции. По его словам, важно не терять темпы промышленного роста как в военной, так и в гражданской отраслях, а также не менее важно бороться за рынок, включая мировой.
Медведев:
При этом Медведев заметил, что продемонстрированы и высокие проценты выполнения ГОЗ – около 99%, что выше показателей прошлых лет, которые «постоянно приходится подтягивать».
Дмитрия Медведева цитирует ТАСС:
Предприятия ВПК в прошлом году нарастили выпуск продукции примерно на 10%. Рост в военном авиастроении составил 3,5%, а в гражданском – 20%!
Медведев отметил, что создаются новые российские самолёты гражданского типа. Речь зашла о самолёте МС-21 и двигателях к нему (речь о ПД-14).
По словам премьера, «неплохие показатели» демонстрирует судостроение: рост в военной сфере около 2%, в гражданской – около 11%.
Дмитрий Медведев отметил, что речь идёт не о единичных показателях, а об общей тенденции. По его словам, важно не терять темпы промышленного роста как в военной, так и в гражданской отраслях, а также не менее важно бороться за рынок, включая мировой.
Медведев:
Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене - как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках.
Использованы фотографии: polit.ru