00:59 08 февраля

В 2016 году Россия заработала на экспорте вооружений 15 млрд долларов

Выступая на расширенном заседании фракции «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о темпах выполнения государственного оборонного заказа, а также об объёмах экспорта российских вооружений. По словам Медведева, экспорт российской военной техники и оружия в 2016 году принёс бюджету 15 миллиардов долларов.

При этом Медведев заметил, что продемонстрированы и высокие проценты выполнения ГОЗ – около 99%, что выше показателей прошлых лет, которые «постоянно приходится подтягивать».

Дмитрия Медведева цитирует ТАСС:
Предприятия ВПК в прошлом году нарастили выпуск продукции примерно на 10%. Рост в военном авиастроении составил 3,5%, а в гражданском – 20%!



В 2016 году Россия заработала на экспорте вооружений 15 млрд долларов


Медведев отметил, что создаются новые российские самолёты гражданского типа. Речь зашла о самолёте МС-21 и двигателях к нему (речь о ПД-14).

По словам премьера, «неплохие показатели» демонстрирует судостроение: рост в военной сфере около 2%, в гражданской – около 11%.

Дмитрий Медведев отметил, что речь идёт не о единичных показателях, а об общей тенденции. По его словам, важно не терять темпы промышленного роста как в военной, так и в гражданской отраслях, а также не менее важно бороться за рынок, включая мировой.

Медведев:
Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене - как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках.

Использованы фотографии: polit.ru
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Комментарии 25
  1. 210окв Вчера, 19:34
    20% роста в гражданском авиастроении???А,точно..когда ничего не осталось то изготовление пару болтов и есть рост...Блин,так и тянет матюгаться при виде этого образа..
    210окв
    1. андрей юрьевич Вчера, 19:59
      В 2016 году Россия заработала на экспорте вооружений 15 млрд долларов
      ещё бы отсчитались,о каждой копейке- куда дели...
      андрей юрьевич
      1. krass Вчера, 20:28
        Цитата: андрей юрьевич
        В 2016 году Россия заработала на экспорте вооружений 15 млрд долларов
        ещё бы отсчитались,о каждой копейке- куда дели...

        Заработали - это ещё не значит чистая прибыль.
        Можно заработать 100 руб ( как пример ) а за вычетом всех издержек - чистая прибыль составит -- пшик.Вот с этой чистой прибыли и платятся налоги идущие в бюдет - поэтому 15 млрд продаж - это ни 15 млрд в бюджет.
        Это для начала.
        ну а как факт за 2016год
        Дефицит федерального бюджета РФ в 2016 году может составить 3,6-3,7% ВВП, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Министр напомнил, что в 2016 году около 800 млрд рублей было направлено на погашение кредитов оборонных предприятий.

        15 млрд баксов - это 900 млрд рублей.
        те заплатив 800 млрд по долгам ( из бюджета ) -- остаток вроде как 100 млрд , а нет , мы забыли ещё расходы и издержки производства .( вернёмся к первой части по выплатам в бюджет )
        т.е. как не прикидывай , а в 2016 году вся ВПК для бюджета страны была УБЫТОЧНОЙ.
        krass
        1. андрей юрьевич Вчера, 20:29
          Цитата: krass
          Цитата: андрей юрьевич
          В 2016 году Россия заработала на экспорте вооружений 15 млрд долларов
          ещё бы отсчитались,о каждой копейке- куда дели...

          Заработали - это ещё не значит чистая прибыль.
          Можно заработать 100 руб ( как пример ) а за вычетом всех издержек - чистая прибыль составит -- пшик.Вот с этой чистой прибыли и платятся налоги идущие в бюдет - поэтому 15 млрд продаж - это ни 15 млрд в бюджет.
          Это для начала.

          мне шестой десяток,меня "лечить" не надо...
          андрей юрьевич
          1. cniza Вчера, 20:38
            Это все хорошо , а кто скажет , а сколько могли бы заработать? , при грамотной политике нашего Правительства.
            cniza
          2. krass Вчера, 20:39
            Цитата: андрей юрьевич
            мне шестой десяток,меня "лечить" не надо...

            Андрей hi , я знаю. Мы с тобой давно на ты hi
            krass
        2. Ин100грамм Вчера, 21:06
          Цитата: krass
          Министр напомнил, что в 2016 году около 800 млрд рублей было направлено на погашение кредитов оборонных предприятий.

          Ну так банкиров покормили. Большими процентами. Которые банкам компенсирует государство
          Ин100грамм
        3. Р36М2 Вчера, 21:15
          Уважаемый, прошу, не пишите про экономику того чего не понимаете. Даже студент 3-го курса экономической специальности просветит вас, что ранее выданные кредиты в убытки не учитываются, важен лишь % по кредитам(и сколько эта задолженность копилась), а для этой сферы % на уровне АПК, т.е.минимально возможный в нын.условиях. И на заметку, средняя рентабельность экспорта продукции предприятий ВПК среди госпредприятий РФ всех сфер деятельности - максимальная в стране. Даже включая нефть, газ, атом, транспорт, энергетику и инфраструктуру.
          Р36М2
        4. Горный стрелок Вчера, 21:44
          Для начала - ВПК - это всегда "убыток". Эта продукция УБИВАЕТ, а не создаёт. И наш ВПК работал не только на экспорт. wassat а вот то, что пошло на экспорт - снижает расходы на выпуск оборонной продукции. Но только СНИЖАЕТ.
          Горный стрелок
      2. loginovich Вчера, 21:28
        В 2016 году Россия заработала на экспорте вооружений 15 млрд долларов
        ещё бы отсчитались,о каждой копейке- куда дели...
        лента.ру в помощь
        https://lenta.ru/news/2016/08/16/treasuries/
        loginovich
    2. tatarin_ru Вчера, 21:46
      Блин,так и тянет матюгаться при виде этого образа..

      Всегда есть те ,кому все не по кайфу , все не так.
      Вот например это прямой ответ тем ,кто в свое время говорил "Зачем нам Сирия" , деньги тратим на керосин и пр., а в перспективе еще и энергетика , крупный азиатский рынок сбыта и пр.
      15 млрд. долларов разворовать не возможно , часть безусловно ( я не приветствую и осуждаю данный факт) , но будучи объективным и в США не меньше, часто новость обсуждаем , как Пентагон из бюджета средства выкачивает под любым предлогом , техника золотая, эсминцы ,самолеты ,откаты и пр. ,.... это жизнь.
      Часть денег уйдет на закупку комплектующих , а это производство ,часть на зарплаты , цепочки не рушатся , кадры остаются ,не утекают за рубеж, налоги идут и пр..
      Деньги в экономике ,а не на Запад идут, пусть даже без прибыли , вот прибыль как правило и растаскивают по разные проекты.
      tatarin_ru
    3. kefan Сегодня, 00:51
      Вот про "образ" Вы правильно подметили! wink
      kefan
  2. Громобой Вчера, 19:35
    То что не вошло в речь wassat)))
    Громобой
    1. 210окв Вчера, 19:43
      Как бы я не относился критически к ДАМу...Но все же это вырвано из контекста..Приведите полностью фразу к который Вы отнесли ЭТО..Иначе Вы-трепло..
      Цитата: Громобой
      То что не вошло в речь wassat)))[media=https://youtu.be/cyf7XGgqAiM]
      210окв
      1. Громобой Вчера, 20:16
        Цитата: 210окв
        ..Приведите полностью фразу к который Вы отнесли ЭТО..Иначе Вы-трепло..

        Зато у Вас отличное чувство юмора.)))
        Громобой
        1. Наблюдатель2014 Вчера, 23:16
          210окв hi Я поддерживаю ваш вопрос!Видео гуано.Пардон враньё. Громобой Вы не правы hi
          Наблюдатель2014
          1. Громобой Вчера, 23:29
            Какой ещё вопрос?
            Я снабдил ролик своим комментарием и если три скобки ")))" не дают понять,что это юмор,то в следующий раз напишу слово "л о п а т а".
            Громобой
  3. Изгоняющий либероидов Вчера, 19:39
    Дима, докажи что ты мужик -уйди в отставку! belay Твоя бездарность уже стала головной болью для страны!
    Изгоняющий либероидов
    1. негодяй Вчера, 20:22
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Дима, докажи что ты мужик -

      Он ДАМа.
      негодяй
  4. domnich Вчера, 19:47
    Медведев:
    Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене - как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках.

    Дежавю... Сколько себя помню с газетой в руках - пишут одно и то же, и ведь все правильно пишут!
    domnich
    1. Pirogov Вчера, 20:35
      Цитата: domnich
      Дежавю... Сколько себя помню с газетой в руках - пишут одно и то же, и ведь все правильно пишут!

      Да говорят и пишут правильно .................. дАму пора встряхнуть ,что он нам рассказывает прописные истины пусть сам их выучит и по ним работает.
      Pirogov
  5. Atlant-1164 Вчера, 20:05
    когда слушаешь ДАМа..я понимаю что конкурентоспособность и рыночные отношение-это не про Россию.у нас лучше приживаются феодально-общинные отношение..когда во власти не профессиональные люди..а строго свои.-зятья. кумовья.однокашники.однокурсники.и прочая прочая. и так по всей стране.
    Atlant-1164
  6. негодяй Вчера, 20:20
    По словам Медведева, экспорт российской военной техники и оружия в 2016 году принёс бюджету 15 миллиардов долларов.

    Медвед жжот! А скока за бугор вывели, ась? Один с сошкой, семеро с ложкой. Казёл! или фантаст? Скорее первое.
    негодяй
  7. Комментарий был удален.
  8. bubalik Вчера, 20:41
    ,,,все хорошо прекрасная маркиза,,, и вводят карточки на прод.товары,, wassat
    bubalik
  9. Просто человек Вчера, 21:15
    К сожалению образ Медведева на 100 процентов олицетворяет нашу власть - чрезмерное самолюбование и уверенность в свою дутую исключительность, абсолютное незнание сути проблем и самой жизни простого народа, полное отсутствие ответственности перед народом и законом, отсутствие профессионализма в сочетании с маразматическими идеями, нежелание утруждать себя работой во благо народа и страны (рынок сам все разрулит, главный показатель работы - освоенность бюджета вместо реальных осязаемых и материализованных пунктов производства, создания и созидания, переложение ответственности в регионы при нищих бюджетах), абсолютное отсутствие идеологии создания будущего государства- куда идём, что будем делать конкретно, какие методы реального развития экономики , как обеспечивать необходимый и достаточный уровень социальных благ простых людей. Посмотришь на эту сучью власть, и возникает желание стать соратником Сталина И. В. и поучаствовать в арестах и расстрелах этой властной мрази и обслуживающей их лицедеев
    Просто человек

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