Осадная мортира M-Gerät / Dicke Bertha (Германия)



Опытный образец "Большой Берты" на испытаниях. Фото Landships.info



Изначально орудие не имело щита. Фото Wikimedia Commons



Мортира в полной комплектации. Фото Kaisersbunker.com



Демонстрация орудия военным. Фото Landships.info



Орудие Dicke Bertha разобрано и погружено на штатный транспорт. Фото Kaisersbunker.com



На пути к позиции. Фото Landships.info



Нижний станок и другие агрегаты перед началом сборки. Фото Kaisersbunker.com



Монтаж люльки. Фото Kaisersbunker.com



Установка верхнего станка. Фото Kaisersbunker.com



Завершение сборки мортиры. Kaisersbunker.com



Фугасный снаряд и гильза. Фото Wikimedia Commons



Макет орудия "Большая Берта": казенник и средства для загрузки снарядов. Фото Landships.info



Результат взрыва снаряда в стволе. Фото Kaisersbunker.com



Одно из последних орудий, хранившихся в США. Фото Landships.info



Современный макет орудия. Landships.info

По материалам сайтов:

http://landships.info/

http://kaisersbunker.com/

http://greatwar.co.uk/

http://panzer-archiv.de/

http://whq-forum.de/

http://landships.activeboard.com/

В начале прошлого века немецкая промышленность активно работала над созданием перспективных осадных орудий особой мощности. В случае начала полномасштабного вооруженного конфликта такое оружие должно было использоваться для разрушения вражеских крепостей и прочих укреплений. За несколько лет ведущими немецкими предприятиями был создан целый ряд различных образцов подобных систем. Одним из самых известных представителей своего класса стала осадная мортира Dicke Bertha.Развитие осадных орудий велось силами концерна Krupp, к началу XX века ставшего одним из мировых лидеров в области артиллерии. В первое десятилетие века им были разработаны несколько вариантов орудий большого калибра, последним из которых стало т.н. 42 cm Gamma-Gerät («Устройство «Гамма»). По результатам испытаний и доводок эту систему решили принять на вооружение. В 1913-18 годах компания-изготовитель построила десять таких гаубиц / мортир калибра 420 мм и передала их заказчику. Впоследствии такое оружие активно использовалось в ходе Первой мировой войны.В 1912-13 годах германское военное ведомство пыталось определить перспективы разработанных орудий особой мощности. Изделие «Гамма» представляло большой интерес для армии, но при этом имело серьезные недостатки. Орудие отличалось большой массой и чрезвычайно сильной отдачей, из-за чего его следовало устанавливать на специально подготовленной бетонной плите соответствующих размеров. Развертывание такой артиллерийской системы продолжалось более недели, причем большая часть времени уходила на затвердевание бетона. Как следствие, мобильность орудия, мягко говоря, оставляла желать лучшего.Военные заказали серийное производство 420-мм пушек, требующих строительства фундамента, однако при этом потребовали создать более мобильную систему со схожими боевыми качествами. В 1912 году появился официальный заказ на создание такого артиллерийского комплекса. Разрабатывать новый проект должен был признанный лидер отрасли – концерн «Крупп». Руководителями проекта были назначены Макс Дрегер и Фриц Раузенберг.Учитывая важность работ и необходимость сохранения цели проекта в тайне, компания-разработчик присвоила проекту условное обозначение M-Gerät («Утройство «М»). Также использовалось название M-Gerät 14, отражавшее год завершения проектирования. Кроме того, со временем появилось обозначение Kurze Marinekanone 14 («Короткая морская пушка 1914 г.»). Эти обозначения являлись официальными и использовались в документах.С точки зрения роли на полях сражений перспективная система должна была стать осадным орудием. При этом некоторые характеристики позволяют однозначно уточнить подобную классификацию. Проектом было предложено использование ствола длиной 12 калибров. Подобная длина ствола соответствует общепринятому определению мортиры. Таким образом, армия в будущем должна была получить сверхтяжелые осадные мортиры.Немного позже новый проект получил неофициальное прозвище Dicke Bertha («Толстушка Берта» или «Большая Берта»). Согласно распространенной версии, орудие прозвали в честь Берты Крупп, в то время являвшейся одним из руководителей концерна. По другой, менее известной версии, острословы имели в виду писательницу и активистку пацифистского движения Берту фон Зутнер. Тем не менее, однозначные доказательства в пользу той или иной версии отсутствуют. Вполне возможно, что новое оружие назвали Бертой без связи с конкретной личностью, просто использовав одно из распространенных женских имен. Так или иначе, широкую известность перспективное орудие получило именно под названием Dicke Bertha, тогда как официальные обозначения чаще использовались в документах, чем в живой речи.В соответствии с требованиями заказчика, новое орудие должно было походить на существующий образец. Тем не менее, по ряду причин его пришлось разрабатывать с нуля, хотя и с использованием некоторых существующих идей и решений. Итогом такого подхода должно было стать появление 420-мм осадного орудия на буксируемом колесном лафете. Крупный калибр, необходимость обеспечения большой прочности конструкции и требования по специальному оснащению привели к формированию необычного облика орудия. Внешне «Толстушка Берта» должна была походить на другие существующие буксируемые орудия меньших калибров. Одновременно с этим присутствовали серьезные отличия в компоновке и других аспектах.Для орудия особой мощности пришлось разработать буксируемый колесный лафет с соответствующими характеристиками. Основным элементом лафета являлся нижний станок, отвечавший за размещение на позиции и передачу непогашенного импульса отдачи на грунт. Главной деталью нижнего станка был крупный Т-образный агрегат, имевший крепления для монтажа всего прочего оборудования. На его передней части предусматривались крепления для установки колес и опорное устройство для поворотного верхнего станка. Также там имелись два домкрата для дополнительной фиксации орудия. Задняя часть основного агрегата выполняла функции станины с сошником, для чего имела изогнутую в плане форму и увеличенную ширину. Снизу на заднем сошнике станины предусматривалась плоскость, входящая в грунт и закрепляющая лафет на месте. Сверху имелась зубчатая рейка, необходимая для осуществления горизонтальной наводки.Верхний станок лафета выполнили в виде вытянутой плиты большого удлинения. В его передней части предусматривалось средства для установки на нижний станок, а также стойки с креплениями для качающейся артиллерийской части. Задняя часть плиты проходила над станиной нижнего станка и достигала зубчатой рейки. Для взаимодействия с последней на плите имелся соответствующий механизм. Удобство работы расчета предлагалось обеспечивать при помощи крупной площадки над задней станиной. При изменении угла горизонтальной наводки площадка перемещалась вместе с орудием. Предусматривался набор лестниц для подъема расчета на свои места. Верхний станок имел крепления для монтажа броневого щита изогнутой формы.Лафет получил колесный ход оригинальной конструкции. На двух крупных металлических колесах предусматривалась установка качающихся опорных плит, что позволяло увеличить размеры опорной поверхности. При работе на неподготовленной площадке под колеса следовало подставлять специальные коробчатые опоры большого размера. Они предназначались для размещения основных колес и установки дополнительных домкратов.Иные требования к мобильности привели к необходимости использования новой конструкции ствола и сопрягаемых с ним агрегатов. Орудие получило нарезной ствол калибром 420 мм длиной 12 калибров (более 5 м). В связи с высокими нагрузками пришлось использовать ствол сложной формы. Его дульная часть и передняя половина имели форму усеченного конуса. Казенник и часть трубы рядом с ним была выполнена в виде цилиндра со стенками сравнительно большой толщины. На этом участке ствола предусматривались крепления для соединения с люлькой и противооткатными устройствами.Орудие получило традиционный для немецкой артиллерии скользящий клиновый затвор, перемещающийся в горизонтальной плоскости. Затвор оснащался спусковым механизмом с дистанционным управлением. В связи с большой мощностью метательного заряда и соответствующим шумом производить выстрел допускалось только с безопасного расстояния при помощи специального пульта.Люлька орудия была выполнена в виде детали с цилиндрическим внутренним каналом и креплениями для двух пар цилиндров на верхней и нижней поверхностях. Над стволом и под ним помещались противооткатные устройства гидравлического типа с двумя тормозами отката и двумя накатниками. Люлька с противооткатными устройствами могла качаться на цапфах, установленных на соответствующих опорах верхнего станка.Орудие Dicke Bertha получило механизмы наведения с ручными приводами, управляемые несколькими номерами расчета. Горизонтальная наводка в пределах сектора шириной 20° выполнялась при помощи взаимодействия зубчатой рейки сошника и механизма верхнего станка. Последний при этом вращался на своей оси, изменяя положение относительно нижнего станка. Зубчатая передача в составе механизма вертикального наведения позволяла поднимать ствол на углы от +40° до +75°.Для использования с новой 420-мм мортирой было решено разработать новые снаряды. В дальнейшем было установлено, что такие боеприпасы, при соблюдении определенных правил, могут использоваться и гаубицей 42 cm Gamma Mörser. «Большая Берта» могла стрелять фугасным или бетонобойным снарядом массой 810 кг. Уже после начала Первой мировой войны был создан 400-кг фугасный снаряд. Метание боеприпаса обеспечивалось переменным зарядом, помещаемым в металлической гильзе. Фугасные снаряды большой массы могли оставлять после себя крупные воронки в грунте, а также наносить серьезные повреждения бетонным сооружениям. Осколки раздробленного взрывом корпуса разлетались на расстояние до 1,5-2 км, представляя большую опасность для живой силы.Большая масса снаряда и гильзы заставила конструкторов оснастить орудие соответствующим оборудованием. На левой стороне верхнего станка монтировался легкий подъемный кран с ручной лебедкой, при помощи которого расчет мог поднимать боеприпасы на линию досылания. После тренировок артиллеристы могли выполнять перезарядку орудия за 8 минут. При этом для выполнения выстрела на практике было нужно больше времени, поскольку перед стрельбой расчету следовало удаляться на безопасное расстояние во избежание травм органов слуха.Перспективная осадная мортира в боевом положении имела длину порядка 10-12 м, в зависимости от положения ствола. Боевая масса составляла 42,6 т. При использовании максимального метательного заряда начальная скорость тяжелого 810-кг снаряда достигала 330-335 м/с. Для легкого 400-кг боеприпаса этот параметр составлял 500 м/с. Более мощный снаряд летел на дальность до 9,3 км, легкий – на 12,25 км.Большие габариты и масса орудия, несмотря на все усилия авторов проекта, накладывали заметные ограничения на мобильность. По этой причине колесный лафет предлагалось использовать только для перевозки орудия на малые расстояния. Иная переброска должна была осуществляться только после разборки. Конструкция «Толстушки Берты» предусматривала разборку единого комплекса на пять отдельных агрегатов, перевозимых отдельно на собственных прицепах. За несколько часов расчет мог собрать орудие на огневой позиции или, наоборот, подготовить его к убытию.Сборка орудия начиналась с разгрузки двух основных агрегатов лафета с последующим их соединением. При этом с нижнего станка снималась транспортная ось, вместо которой монтировался сошник. Затем на верхний станок предлагалось устанавливать люльку, после чего в нее загружался ствол. Сборка завершалась монтажом платформы, щита и других устройств. При развертывании на позиции колеса орудия должны были устанавливаться на специальные металлические ящики-опоры. Последние имели выступающую переднюю плиту, в которую упирались передние домкраты лафета. Задний сошник лафета погружался в грунт.Заказ на строительство первой мортиры M-Gerät был получен в июне 1912 года. В декабре следующего года концерн-разработчик представил на испытания это изделие. Почти за год до этого, в феврале 1913-го, армия заказала строительство второго орудия аналогичного типа. «Большая Берта» №2 была изготовлена к началу лета 1914 года. К этому времени первый прототип успешно прошел часть испытаний и даже был показан высшему руководству страны. Проект получил одобрение, в результате чего орудия могли рассчитывать на серийное производство и эксплуатацию в войсках.К началу Первой мировой войны Германия имела в наличии два орудия Dicke Bertha. Кроме того, были изготовлены две дополнительные качающиеся артиллерийские части в виде ствола и люльки. В связи с началом боев оба готовых орудия были переданы армии и включены в состав 3-й батареи коротких морских орудий Kurze Marinekanonen Batterie 3 или KMK 3. Сразу после формирования подразделение отправили в Бельгию, где немецкие войска пытались взять несколько крепостей. Прибытие двух 420-мм мортир и недолгая их боевая работа позволили поставить точку в нескольких сражениях. Тяжелые снаряды наносили серьезный ущерб укреплениям, вынуждая противника прекратить сопротивление.После начала Первой мировой войны немецкое командование заказало новые орудия M-Gerät. До конца конфликта промышленности удалось построить десять полноценных мортир, а также изготовить 18-20 комплектов сменных стволов и люлек. Серийные орудия отличались от опытных рядом нововведений. Так, вместо спицованных колес были предложены изделия со сплошными металлическими дисками. Был доработан затвор, а перед щитом появилась небольшая дополнительная площадка для размещения артиллеристов. В остальном серийное вооружение было похоже на опытное. Серийные орудия были сведены в пять новых батарей.После Бельгии мортиры были отправлены во Францию. Впоследствии их применяли на всех европейских фронтах в ходе различных операций. Основными целями мортир всегда являлись укрепления противника. Со временем, по мере выработки ресурса и проявления проблем с боеприпасами, артиллеристы начали нести потери. Как минимум, два орудия «Большая Берта» были уничтожены при выстреле из-за взрыва снаряда внутри ствола. После этих инцидентов расчеты остальных орудий получили новые приказы, касающиеся техники безопасности при стрельбе.Большая масса бетонобойных снарядов в сочетании с набранной при падении скоростью давала весьма высокие результаты. В некоторых случаях 810-кг снаряд мог пробить до 10-12 бетона. Особо успешным оказалось применение мортир в Бельгии. Эта страна имела устаревшие форты из бетона, не имеющего армирования металлом. Такие укрепления без особого труда разрушались интенсивным обстрелом. Примечательный результат стрельбы был получен при атаке бельгийского форта Лонсен. Снаряд пробил перекрытие одного из укреплений и попал в склад боеприпасов. Сразу погибло 350 защитников крепости. Вскоре форт сдался.Франция, в отличие от Бельгии, успела построить достаточное число укреплений из более прочного железобетона, из-за чего боевая работа расчетов M-Gerät заметно усложнилась. Тем не менее, и в таких случаях эффективность применения 420-мм снарядов была достаточно высока. Длительный обстрел позволял нанести крепости противника значительный ущерб и облегчить дальнейший ее захват.В 1916 году сразу четыре батареи с восемью мортирами были переброшены в район Вердена для борьбы с новейшими французскими укреплениями. Построенные по современным технологиям крепости уже не так легко поддавались ударам тяжелых снарядов. Толстые прочные перекрытия взломать не удалось, что привело к соответствующим последствиям в масштабах всей операции. В ходе верденского сражения немецкие артиллеристы впервые столкнулись с серьезной проблемой в виде вражеской авиации. Летчики противника выявляли огневые позиции и наводили на них контрбатарейный огонь. Немецким солдатам приходилось срочно осваивать маскировку крупных орудий.Осадные мортиры Dicke Bertha достаточно активно использовались немецкими войсками на всех фронтах, однако количество такого вооружения в войсках постоянно сокращалось. По мере эксплуатации орудия выходили из строя по тем или иным причинам, прежде всего, из-за разрыва снаряда в стволе. Кроме того, имеются сведения об уничтожении нескольких орудий ответным огнем французской артиллерии. Из-за аварий и ответных ударов противника к моменту окончания боевых действий немецкая армия располагала только двумя «Бертами».Вскоре после окончания боев, в ноябре 1918 года, странам-победителям достались две остававшиеся в наличии сверхтяжелые мортиры M-Gerät. Эти изделия передали американским специалистам, которые вскоре отвезли их на Абердинский полигон для проведения всесторонних испытаний. Американские артиллеристы проявили большой интерес к уникальному 420-мм орудию, однако достаточно быстро разочаровались в нем. При всех своих выдающихся боевых качествах, немецкое орудие имело неприемлемо низкую мобильность. Даже наличие лафета с колесным ходом не позволяло быстро перебрасывать его на новую позицию.После завершения испытаний орудия были отправлены на хранение. В дальнейшем их отреставрировали и ввели в состав музейной экспозиции. Две «Большие Берты» оставались музейными экспонатами до сороковых годов. В 1942 году списали и разобрали одно орудие, а в начале пятидесятых та же судьба постигла и второе. На этом все построенные в Германии орудия прекратили свое существование.Сверхтяжелая осадная мортира M-Gerät / Dicke Bertha была специализированным образцом оружия, предназначенным для решения конкретной боевой задачи. Во время Первой мировой войны такие системы неплохо показали себя в деле борьбы с фортами устаревшей конструкции. Более новые укрепления с иной защитой уже не были простой целью даже для 420-мм орудий. До конца войны мортиры особой мощности с определенной эффективностью применялись в различных операциях, но поражение Германии и последовавшие за этим события поставили точку в истории интересного проекта. Обе сохранившиеся мортиры теперь могли рассчитывать только на сохранение в качестве музейных экспонатов.