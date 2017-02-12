Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Президент шестого уклада
«Если ранее это было геополитическое противоборство, в котором исключалась окончательная победа, то в ХХI веке речь идет о последней схватке не на жизнь, а на смерть. Речь идет о конце истории для одного из центров – Запада или России». Збигнев Бжезинский
Далеко не все предсказания «шахматной доски» Бжезинского сбываются. Это патологический русофоб, мне много раз доводилось с ним дискутировать, он уже не однажды хоронил Россию. Будем надеяться, что и на сей раз ошибается. Итак, 45-й президент Соединенных Штатов. Казалось бы, ничего необычного – очередной хозяин Белого дома, если бы не драматизм избирательной кампании.
Как правило, за этот пост сражаются не просто политические силы, но разные группы капитала, мечтающие вместе с президентством получить государственные заказы, властную поддержку движению финансов своих или близких компаний, новые рынки и, естественно, прибыли. Так, когда победил Джордж Буш-младший, которого мощно поддержал военно-промышленный капитал, экспертам стало ясно: жди или большой войны, или нескольких региональных. Что и сбылось. Все последние избирательные процессы, несмотря на жесткую конкуренцию кандидатов, тем не менее характеризовались соблюдением этических норм и правил, следуя политической традиции США. Но то, что мы наблюдали в гонке Трамп – Клинтон, выходит за рамки «американского приличия». В чем причина? Тем более что борьба шла не за благополучную, процветающую державу первой величины, а за страну, по словам одного из ведущих экономических аналитиков, на пороге катастрофического экономического кризиса. Попробуем, применив метод геополитического анализа, разобраться в американской избирательной истории 2016 года.
Семья транснационалов
«США находятся на пороге катастрофического экономического кризиса, гораздо худшего, чем кризис 2008 года».
Рон Пол, экономический эксперт, апрель 2015 года
Стало привычным то ли ругать, то ли хвалить США за все, что происходит в мировом политическом процессе. И всегда под Штатами понимается американское государство, его президент, администрация, истеблишмент, политические ястребы. Но так ли это? Увы. Вслушаемся в слова Путина, сказанные им на Мюнхенской конференции в феврале 2007-го в адрес Джорджа Буша-младшего, причем после жестких фраз в отношении агрессивности Запада и товарища волка, знающего, кого кушать: «Он порядочный человек, я знаю, что на него там всех собак сегодня могут повесить в Соединенных Штатах за все, что делается и на международной арене, и внутри». Кто же может повесить всех собак на главу всесильной Америки, особенно на международной арене? А ведь Путин снимал со своего друга (именно так он его называл) обвинения в атаке на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, вторжение в Афганистан, уничтожение иракского государства и прочие американские «шалости». Значит, есть нечто более мощное и влиятельное, чем государство по имени США. Ранее я уже писал, что операция 11 сентября направила ход событий в русло, которое выгодно мировым олигархам и транснациональной мафии, стремящимся к контролю над планетарными природными ресурсами, глобальной информационной сетью и финансовыми потоками. Говоря о субъектах, стремящихся к мировому господству, следует выделить две концепции глобального лидерства и контроля. Первая: Соединенные Штаты выстраивают сообщество государств под установленные ими стандарты, неограниченно применяют военную силу для поддержания нового мирового порядка. Вторая: вводят глобальный контроль над мировыми ресурсами (информационными, природными, финансовыми) и стратегическими коммуникациями со стороны новой генерации мировой элиты (антицивилизации), имеющей отличные от общечеловеческих мировоззрение, систему ценностей, иные понятия о политике, экономике, культуре. Они проникают во все сферы жизнедеятельности любого общества и государства, разъедают их основы, разлагают государственные структуры коррупцией, аморальностью, устанавливают контроль над ними и навязывают государству и обществу ложные цели и ценности. Далее я говорил о том, что одной из первых жертв этой новой транснациональной «элиты» пало именно государство США, а их президенты суть исполнители дьявольских планов мировой финансовой олигархии.
Трамп и стоящий за ним политический класс, прежде всего англосаксонская элита, не могут не понимать, что власть у них отнята финансистами, что подлинными заказчиками уничтожения окружающей среды, войн, переворотов, революций и всех других гадостей, включая однополые браки, являются не американцы, а транснационалы-капиталисты. Но в мировом пространстве весь этот негатив списывается на американское государство, его властвующую элиту. И Трамп-бизнесмен наглядно ощущал подлинную власть финансовой тирании. К тому же капитал покидает территорию Штатов и движется туда, где прибыли выше. Именно по этой причине взорвался в развитии Китай, бурно растет восточноазиатское сообщество (АСЕАН, Япония, Южная Корея), уже обгоняет США по темпам роста экономики и Латинская Америка. Два проталкивавшихся Обамой проекта – Транстихоокеанское и Трансатлантическое соглашения – вообще могут оставить Америку без средств к существованию, с огромными долгами. Логичный вопрос: а причем здесь кандидат в президенты США демократка Хиллари Клинтон, почему она так рьяно сражалась с господином Трампом? Давайте взглянем на ситуацию глазами итальянского мудреца Джульетто Кьезы: «После Ричарда Никсона, который в 1973 году открыл дорогу безраздельному господству доллара, уничтожив его привязку к золоту, Клинтон сделал больше, чем кто бы то ни было, для создания имперской Америки. Именно при Клинтоне основным занятием американского правительства становится всемерное радение о свободном перетекании капиталов. Тех, кто будет сопротивляться, полагалось подвергать давлению, шантажировать, сводить к нулю. Хочешь помощи от международного сообщества (читай – «от вашингтонского консенсуса»)? Тогда откройся для иностранных капиталов. Не откроешься? Тогда будешь изолирован, подвергнут бойкоту. Но это же глобализация, какой ее задумал Билл Клинтон, то есть какой ее задумали – и заставили весь мир проглотить – на командном мостике Уолл-стрита. И все это щедро приправлено провозглашением свободы, защиты прав человека, этики рынка и капитализма». Вот в чем семейная подоплека Хиллари Клинтон. Ее нещадно гнал на выборы финансовый капитал, совсем не патриотичный по отношению к Штатам, но страстно жаждущий власти и прибылей. И в первую очередь власти над Америкой, чтобы с помощью оставшейся государственной мощи и военной силы добиваться своих целей. А затем найти себе другое пристанище, неважно, в какой стране, на каком континенте. Деньги и в Африке деньги. Даже виртуальные. И этих виртуальных гораздо больше, чем занятых непосредственно в производстве товаров и услуг. Мировой валовый продукт оценивается в 52 триллиона долларов, а виртуальных, не занятых в сфере производства «зеленых» – 1200 триллионов. И эта диспропорция стремительно растет, окончательно деформируя мировую экономику. Трамп как представитель производственного бизнеса не мог этого не видеть и ввязался в войну против всевластия виртуальных финансовых рынков и фондов. Противная сторона пошла ва-банк. Отсюда самые грязные приемы, включая обвинение во вмешательстве Кремля в избирательный процесс и даже подсчет голосов. Чем я бы искренне гордился, если бы на самом деле было так. Но, как представляется, основная схватка впереди. Чем может ответить финансовый капитал? «Надо понять одно – человечество имеет дело с гениальной, неимоверно сильной группой людей, выстроившей ту структуру мира, в которой мы живем. Это еще одно свидетельство наличия управляющего миром субъекта глобализации», – пишут знающие люди из российских спецслужб. И ответ Трампу будет глобальным, чем-то подобным 11 сентября 2001 года. А результат – обрушение долларовой пирамиды. Которое и так представляется неизбежным, но в данном варианте оно примет «плановый характер».
Почти революция
«Отныне у нас будет новый принцип управления страной: Америка – первая, Америка – впереди. И мы снова сделаем Америку великой».
Дональд Трамп
В американской политической практике так повелось, что кандидаты в президенты и те, кто уже избран на этот пост, больше говорят о внутренних проблемах, чем о международных. Трамп не исключение. Однако содержание и эмоциональность социальных речей отличаются от дежурных спичей предыдущих глав Белого дома. Некоторые фразы звучат почти революционно.
В инаугурационной речи Трамп говорит следующее: «Мы не только обеспечиваем передачу власти от одной администрации к другой. Мы возвращаем власть вам – народу». И далее: «Слишком долго небольшая группа людей действовала в своих интересах». Так и хочется задаться вопросом: а кто же украл или отнял власть у народа Америки? И в чем смысл фразы о «небольшой группе людей»? Пусть даже по-нашему, по-российски: какие-то несколько рыжих уворовали миллиарды долларов или даже десятки миллиардов – больше в США украсть трудно, это не РФ. Разве такое могло стать глобальной проблемой Америки? Тем более на фоне многотриллионного госдолга. И это не семейство Клинтонов, они тут просто подельники. Скорее новый президент США бросает вызов мировым финансовым империям, каковых три главных – Ротшильды, Ватикан, Рокфеллеры. При этом делается явный намек на возвращение власти народу, то бишь государству. А это означает лишение реальной власти финансовых воротил и неподотчетной правительству частной лавочки под названием ФРС. Но это уже революция, причем способная ввергнуть Штаты в гражданскую войну. Такое в Америке случается не впервые. Начинал попытки вернуть народу власть, украденную финансовыми воротилами, еще Авраам Линкольн, последним был Джон Кеннеди. Судьба их печальна. Так что, Трамп продолжает их дело? Вообще-то в речах 45-го президента много от социализма, американского социал-национализма и почти не слышен голос либерала. Что интересно. Неужели в Америке назревает социалистическая революция по китайскому образцу? Вслушаемся в некоторые фразы нового президента: «Что действительно важно, это не та партия, которая находится у власти, а то, что властью управляет народ». Вот оно, народовластие – важнейший принцип социализма. Далее: «Нация существует для служения своим гражданам. Никто не думал о миллионах, оставшихся без работы. Все будет служить американской нации (почти что диктатура пролетариата). Мы вернем наши границы, наше благосостояние, наши рабочие места и наши мечты (похоже на экспроприацию экспроприаторов). Вместе мы сделаем Америку сильной, богатой, гордой, безопасной».
Детройты – Америке
В предвыборных речах Трамп неоднократно говорил о необходимости возвращения в США индустриального производства и выведенных из страны триллионах долларов, о нищете, разрушении системы образования, царствующих бандах, грабителях, наркомании. И сразу после вступления в должность подписал ряд документов, доказывающих серьезность своих намерений. К примеру, вышел из Транстихоокеанского соглашения, которое, как и Трансатлантическое, являлось заключительным аккордом уходившего президента Обамы. Но Трамп и его команда намереваются не просто вернуть производство и, естественно, деньги на территорию Америки, чтобы восстановить тот же автомобильный гигант Дейтройт. У Трампа иные намерения – сделать Соединенные Штаты мировым лидером новейшей экономики, базирующейся на шестом технологическом укладе. И это будут не просто рабочие места, а высокоинтеллектуальные трудовые коллективы. Причем, как отметил 45-й президент США, эта новейшая продукция станет делаться руками американцев, а не гастарбайтеров. Сие означает еще один мощный социальный аспект – рост интеллектуально-технологического уровня населения. Как в Китае. Не зря же Трамп резко критиковал современную систему образования США. Но в такое перспективное высокоинтеллектуальное производство обязательно потянется крупный и главное – средний бизнес. Роботизация, дигитализация, нано- и биотехнологии, то есть все, что относится к шестому технологическому укладу, прочитывается в стратегии нового президента США. Видимо, это его главный конек внутреннего развития Америки. И пример для других стран, о чем также неоднократно говорил Трамп. На этом направлении будут сосредоточены основные кадровые и интеллектуальные ресурсы его команды, финансы. От многих второстепенных, в том числе международных программ и планов поддержки дружественных режимов Трамп откажется. Для этих же целей – подъема качественного уровня населения и его развития – он уже ограничил миграционные потоки и даже запустил строительство стены на мексиканской границе. Закрывается он и от беженцев с Ближнего Востока как от потенциальных террористов и нахлебников. «Представители цветных народов отчетливо стремятся не только к укреплению собственного расового сознания, расовой идентичности, но и к переносу этой идентичности в государственный формат. Они чувствуют: за ними будущее. Они чуют запах небывалой в истории добычи, предвкушают неслыханный дележ наследства, удерживать которое у белых скоро не станет сил. Цветных не останавливает ни страх гражданской войны, ни страх перед законом. Их много, они живут роевой жизнью и не боятся умирать», – пишет П. Дж. Бьюкенен, а Трамп его, видимо, внимательно читал.
То есть новый президент серьезно думает о своей стране, о гражданах, о безопасности. И уже принимает меры, объявляя войну исламистам. Но и в военном отношении появится иная программа вооружений, в чем сомневаться не приходится. Ибо все, чего достигнет промышленность высокого технологического уклада, будет немедленно вкладываться в оборонное производство, в безопасность. Можно ожидать, что новая команда Белого дома откажется от некоторых программ развития стратегических ядерных сил, от массового производства тяжелой и дорогостоящей военной техники, но сделает приоритетным направлением выпуск беспилотников разных модификаций, киберустройств, роботов, гиперзвукового высокоточного оружия. Это повлечет изменение основ военной стратегии и тактики в пользу нелетальных (гибридных) способов ведения войны (операции «мягкой силы»), избирательных действий.
И я подумал, когда же об этом скажет наш президент. Если бы такое случилось, народ вышел бы на улицы с лозунгом «Да здравствует СССР, да здравствует Путин!». Потому что слова Трампа, проблемы, которые он поднимает и намеревается решить, по моему убеждению, все же больше касаются ситуации в России, чем в Америке.
Автор: Леонид Ивашов
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/35091
Далеко не все предсказания «шахматной доски» Бжезинского сбываются. Это патологический русофоб, мне много раз доводилось с ним дискутировать, он уже не однажды хоронил Россию. Будем надеяться, что и на сей раз ошибается. Итак, 45-й президент Соединенных Штатов. Казалось бы, ничего необычного – очередной хозяин Белого дома, если бы не драматизм избирательной кампании.
Как правило, за этот пост сражаются не просто политические силы, но разные группы капитала, мечтающие вместе с президентством получить государственные заказы, властную поддержку движению финансов своих или близких компаний, новые рынки и, естественно, прибыли. Так, когда победил Джордж Буш-младший, которого мощно поддержал военно-промышленный капитал, экспертам стало ясно: жди или большой войны, или нескольких региональных. Что и сбылось. Все последние избирательные процессы, несмотря на жесткую конкуренцию кандидатов, тем не менее характеризовались соблюдением этических норм и правил, следуя политической традиции США. Но то, что мы наблюдали в гонке Трамп – Клинтон, выходит за рамки «американского приличия». В чем причина? Тем более что борьба шла не за благополучную, процветающую державу первой величины, а за страну, по словам одного из ведущих экономических аналитиков, на пороге катастрофического экономического кризиса. Попробуем, применив метод геополитического анализа, разобраться в американской избирательной истории 2016 года.
Семья транснационалов
«США находятся на пороге катастрофического экономического кризиса, гораздо худшего, чем кризис 2008 года».
Рон Пол, экономический эксперт, апрель 2015 года
Стало привычным то ли ругать, то ли хвалить США за все, что происходит в мировом политическом процессе. И всегда под Штатами понимается американское государство, его президент, администрация, истеблишмент, политические ястребы. Но так ли это? Увы. Вслушаемся в слова Путина, сказанные им на Мюнхенской конференции в феврале 2007-го в адрес Джорджа Буша-младшего, причем после жестких фраз в отношении агрессивности Запада и товарища волка, знающего, кого кушать: «Он порядочный человек, я знаю, что на него там всех собак сегодня могут повесить в Соединенных Штатах за все, что делается и на международной арене, и внутри». Кто же может повесить всех собак на главу всесильной Америки, особенно на международной арене? А ведь Путин снимал со своего друга (именно так он его называл) обвинения в атаке на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, вторжение в Афганистан, уничтожение иракского государства и прочие американские «шалости». Значит, есть нечто более мощное и влиятельное, чем государство по имени США. Ранее я уже писал, что операция 11 сентября направила ход событий в русло, которое выгодно мировым олигархам и транснациональной мафии, стремящимся к контролю над планетарными природными ресурсами, глобальной информационной сетью и финансовыми потоками. Говоря о субъектах, стремящихся к мировому господству, следует выделить две концепции глобального лидерства и контроля. Первая: Соединенные Штаты выстраивают сообщество государств под установленные ими стандарты, неограниченно применяют военную силу для поддержания нового мирового порядка. Вторая: вводят глобальный контроль над мировыми ресурсами (информационными, природными, финансовыми) и стратегическими коммуникациями со стороны новой генерации мировой элиты (антицивилизации), имеющей отличные от общечеловеческих мировоззрение, систему ценностей, иные понятия о политике, экономике, культуре. Они проникают во все сферы жизнедеятельности любого общества и государства, разъедают их основы, разлагают государственные структуры коррупцией, аморальностью, устанавливают контроль над ними и навязывают государству и обществу ложные цели и ценности. Далее я говорил о том, что одной из первых жертв этой новой транснациональной «элиты» пало именно государство США, а их президенты суть исполнители дьявольских планов мировой финансовой олигархии.
Трамп и стоящий за ним политический класс, прежде всего англосаксонская элита, не могут не понимать, что власть у них отнята финансистами, что подлинными заказчиками уничтожения окружающей среды, войн, переворотов, революций и всех других гадостей, включая однополые браки, являются не американцы, а транснационалы-капиталисты. Но в мировом пространстве весь этот негатив списывается на американское государство, его властвующую элиту. И Трамп-бизнесмен наглядно ощущал подлинную власть финансовой тирании. К тому же капитал покидает территорию Штатов и движется туда, где прибыли выше. Именно по этой причине взорвался в развитии Китай, бурно растет восточноазиатское сообщество (АСЕАН, Япония, Южная Корея), уже обгоняет США по темпам роста экономики и Латинская Америка. Два проталкивавшихся Обамой проекта – Транстихоокеанское и Трансатлантическое соглашения – вообще могут оставить Америку без средств к существованию, с огромными долгами. Логичный вопрос: а причем здесь кандидат в президенты США демократка Хиллари Клинтон, почему она так рьяно сражалась с господином Трампом? Давайте взглянем на ситуацию глазами итальянского мудреца Джульетто Кьезы: «После Ричарда Никсона, который в 1973 году открыл дорогу безраздельному господству доллара, уничтожив его привязку к золоту, Клинтон сделал больше, чем кто бы то ни было, для создания имперской Америки. Именно при Клинтоне основным занятием американского правительства становится всемерное радение о свободном перетекании капиталов. Тех, кто будет сопротивляться, полагалось подвергать давлению, шантажировать, сводить к нулю. Хочешь помощи от международного сообщества (читай – «от вашингтонского консенсуса»)? Тогда откройся для иностранных капиталов. Не откроешься? Тогда будешь изолирован, подвергнут бойкоту. Но это же глобализация, какой ее задумал Билл Клинтон, то есть какой ее задумали – и заставили весь мир проглотить – на командном мостике Уолл-стрита. И все это щедро приправлено провозглашением свободы, защиты прав человека, этики рынка и капитализма». Вот в чем семейная подоплека Хиллари Клинтон. Ее нещадно гнал на выборы финансовый капитал, совсем не патриотичный по отношению к Штатам, но страстно жаждущий власти и прибылей. И в первую очередь власти над Америкой, чтобы с помощью оставшейся государственной мощи и военной силы добиваться своих целей. А затем найти себе другое пристанище, неважно, в какой стране, на каком континенте. Деньги и в Африке деньги. Даже виртуальные. И этих виртуальных гораздо больше, чем занятых непосредственно в производстве товаров и услуг. Мировой валовый продукт оценивается в 52 триллиона долларов, а виртуальных, не занятых в сфере производства «зеленых» – 1200 триллионов. И эта диспропорция стремительно растет, окончательно деформируя мировую экономику. Трамп как представитель производственного бизнеса не мог этого не видеть и ввязался в войну против всевластия виртуальных финансовых рынков и фондов. Противная сторона пошла ва-банк. Отсюда самые грязные приемы, включая обвинение во вмешательстве Кремля в избирательный процесс и даже подсчет голосов. Чем я бы искренне гордился, если бы на самом деле было так. Но, как представляется, основная схватка впереди. Чем может ответить финансовый капитал? «Надо понять одно – человечество имеет дело с гениальной, неимоверно сильной группой людей, выстроившей ту структуру мира, в которой мы живем. Это еще одно свидетельство наличия управляющего миром субъекта глобализации», – пишут знающие люди из российских спецслужб. И ответ Трампу будет глобальным, чем-то подобным 11 сентября 2001 года. А результат – обрушение долларовой пирамиды. Которое и так представляется неизбежным, но в данном варианте оно примет «плановый характер».
Почти революция
«Отныне у нас будет новый принцип управления страной: Америка – первая, Америка – впереди. И мы снова сделаем Америку великой».
Дональд Трамп
В американской политической практике так повелось, что кандидаты в президенты и те, кто уже избран на этот пост, больше говорят о внутренних проблемах, чем о международных. Трамп не исключение. Однако содержание и эмоциональность социальных речей отличаются от дежурных спичей предыдущих глав Белого дома. Некоторые фразы звучат почти революционно.
В инаугурационной речи Трамп говорит следующее: «Мы не только обеспечиваем передачу власти от одной администрации к другой. Мы возвращаем власть вам – народу». И далее: «Слишком долго небольшая группа людей действовала в своих интересах». Так и хочется задаться вопросом: а кто же украл или отнял власть у народа Америки? И в чем смысл фразы о «небольшой группе людей»? Пусть даже по-нашему, по-российски: какие-то несколько рыжих уворовали миллиарды долларов или даже десятки миллиардов – больше в США украсть трудно, это не РФ. Разве такое могло стать глобальной проблемой Америки? Тем более на фоне многотриллионного госдолга. И это не семейство Клинтонов, они тут просто подельники. Скорее новый президент США бросает вызов мировым финансовым империям, каковых три главных – Ротшильды, Ватикан, Рокфеллеры. При этом делается явный намек на возвращение власти народу, то бишь государству. А это означает лишение реальной власти финансовых воротил и неподотчетной правительству частной лавочки под названием ФРС. Но это уже революция, причем способная ввергнуть Штаты в гражданскую войну. Такое в Америке случается не впервые. Начинал попытки вернуть народу власть, украденную финансовыми воротилами, еще Авраам Линкольн, последним был Джон Кеннеди. Судьба их печальна. Так что, Трамп продолжает их дело? Вообще-то в речах 45-го президента много от социализма, американского социал-национализма и почти не слышен голос либерала. Что интересно. Неужели в Америке назревает социалистическая революция по китайскому образцу? Вслушаемся в некоторые фразы нового президента: «Что действительно важно, это не та партия, которая находится у власти, а то, что властью управляет народ». Вот оно, народовластие – важнейший принцип социализма. Далее: «Нация существует для служения своим гражданам. Никто не думал о миллионах, оставшихся без работы. Все будет служить американской нации (почти что диктатура пролетариата). Мы вернем наши границы, наше благосостояние, наши рабочие места и наши мечты (похоже на экспроприацию экспроприаторов). Вместе мы сделаем Америку сильной, богатой, гордой, безопасной».
Детройты – Америке
В предвыборных речах Трамп неоднократно говорил о необходимости возвращения в США индустриального производства и выведенных из страны триллионах долларов, о нищете, разрушении системы образования, царствующих бандах, грабителях, наркомании. И сразу после вступления в должность подписал ряд документов, доказывающих серьезность своих намерений. К примеру, вышел из Транстихоокеанского соглашения, которое, как и Трансатлантическое, являлось заключительным аккордом уходившего президента Обамы. Но Трамп и его команда намереваются не просто вернуть производство и, естественно, деньги на территорию Америки, чтобы восстановить тот же автомобильный гигант Дейтройт. У Трампа иные намерения – сделать Соединенные Штаты мировым лидером новейшей экономики, базирующейся на шестом технологическом укладе. И это будут не просто рабочие места, а высокоинтеллектуальные трудовые коллективы. Причем, как отметил 45-й президент США, эта новейшая продукция станет делаться руками американцев, а не гастарбайтеров. Сие означает еще один мощный социальный аспект – рост интеллектуально-технологического уровня населения. Как в Китае. Не зря же Трамп резко критиковал современную систему образования США. Но в такое перспективное высокоинтеллектуальное производство обязательно потянется крупный и главное – средний бизнес. Роботизация, дигитализация, нано- и биотехнологии, то есть все, что относится к шестому технологическому укладу, прочитывается в стратегии нового президента США. Видимо, это его главный конек внутреннего развития Америки. И пример для других стран, о чем также неоднократно говорил Трамп. На этом направлении будут сосредоточены основные кадровые и интеллектуальные ресурсы его команды, финансы. От многих второстепенных, в том числе международных программ и планов поддержки дружественных режимов Трамп откажется. Для этих же целей – подъема качественного уровня населения и его развития – он уже ограничил миграционные потоки и даже запустил строительство стены на мексиканской границе. Закрывается он и от беженцев с Ближнего Востока как от потенциальных террористов и нахлебников. «Представители цветных народов отчетливо стремятся не только к укреплению собственного расового сознания, расовой идентичности, но и к переносу этой идентичности в государственный формат. Они чувствуют: за ними будущее. Они чуют запах небывалой в истории добычи, предвкушают неслыханный дележ наследства, удерживать которое у белых скоро не станет сил. Цветных не останавливает ни страх гражданской войны, ни страх перед законом. Их много, они живут роевой жизнью и не боятся умирать», – пишет П. Дж. Бьюкенен, а Трамп его, видимо, внимательно читал.
То есть новый президент серьезно думает о своей стране, о гражданах, о безопасности. И уже принимает меры, объявляя войну исламистам. Но и в военном отношении появится иная программа вооружений, в чем сомневаться не приходится. Ибо все, чего достигнет промышленность высокого технологического уклада, будет немедленно вкладываться в оборонное производство, в безопасность. Можно ожидать, что новая команда Белого дома откажется от некоторых программ развития стратегических ядерных сил, от массового производства тяжелой и дорогостоящей военной техники, но сделает приоритетным направлением выпуск беспилотников разных модификаций, киберустройств, роботов, гиперзвукового высокоточного оружия. Это повлечет изменение основ военной стратегии и тактики в пользу нелетальных (гибридных) способов ведения войны (операции «мягкой силы»), избирательных действий.
И я подумал, когда же об этом скажет наш президент. Если бы такое случилось, народ вышел бы на улицы с лозунгом «Да здравствует СССР, да здравствует Путин!». Потому что слова Трампа, проблемы, которые он поднимает и намеревается решить, по моему убеждению, все же больше касаются ситуации в России, чем в Америке.
Автор: Леонид ИвашовПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/35091