Великий цугцванг

В нынешнем году исполняется 20 лет выхода в свет знаменитой книги Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска». В ней советник президента США Картера по вопросам национальной безопасности с замечательной откровенностью излагал программу сохранения Вашингтоном контроля над Евразией, а следовательно, над миром в целом.Бжезинский прошелся по всей Евразии, но особенно много места уделил России, причем и откровенности здесь было больше всего. Советолог объяснял, что элита бывшей империи должна продолжать тешить себя иллюзиями, в которых она «почти равна» по статусу американской. Ее не нужно в этом разочаровывать, однако реальные действия США следует направить на максимальное и всестороннее ограничение влияния России за пределами ее собственных границ и даже внутри них. Этому должно способствовать расширение НАТО на Восток. Бжезинский рассматривал данный процесс по сути как самоцель, как чисто геополитический проект, который не имел никакого военного значения, а просто был призван показать России ее место в мире (никакое). Во-вторых, предлагалось приложить максимум усилий по ограничению ее влияния на постсоветском пространстве. Все страны бывшего СССР должны были перейти под крыло США – единственной отныне страны, которая имела право на сферу влияния. Особое внимание Бжезинский уделял Украине, отрыв которой от Москвы он считал наиболее принципиальным, гарантией того, что Россия уже никогда не станет сверхдержавой, способной бросить вызов господству США. В конечном счете Украина подлежала приему в НАТО. В-третьих, Россия «для надежности» должна была, по мысли Бжезинского, добровольно самораспуститься. Точнее – превратить себя в слабую конфедерацию Европейской части, Сибирской и Дальневосточной республик, причем каждой из них предписывалось ориентироваться на отношения со своими географическими соседями. После этого Россию предполагалось передать под контроль ЕС. В работе «Выбор», вышедшей в 2003-м, Бжезинский уточнил, что Сибирь должна стать общеевразийским достоянием, иначе попадет под контроль Китая. То есть сама Россия с Сибирью расстается в любом случае – в пользу либо Европы (сохраняя чисто формальный суверенитет над территорией), либо Китая. В качестве «компенсации» России предлагалась перспектива когда-нибудь стать членом НАТО (но только после Украины, то есть соответственно с ее разрешения).К Китаю Бжезинский был гораздо более благосклонен. Эту страну американский политолог предполагал сделать «смотрящим» над Азией от имени и по поручению США, для чего ось Вашингтон – Токио следовало преобразовать в треугольник Вашингтон – Токио – Пекин. Ради этого Японии предлагалось отказаться от амбиций в Азии и сосредоточиться на миротворчестве в глобальном масштабе (опять же «от имени и по поручению» США и под эгидой ООН). Ради России никто ничем поступаться обязан не был, наоборот, ей предписывалось поступиться всем ради всех и согласиться считать себя такой же проигравшей и поверженной страной, как Германия и Япония в 1945-м.При этом Бжезинский предостерегал американское руководство от злоупотребления демократическим мессианством, то есть от силового навязывания другим странам своей системы. В первую очередь следовало отказаться от такой политики в отношении Китая. Гораздо ценнее было его привлечение на сторону США. И в целом мировое господство, с точки зрения Бжезинского, важнее идеологических принципов. В отдаленном будущем сохранение гегемонии политолог предполагал обеспечить путем максимального сокращения роли отдельных стран в пользу транснациональных корпораций и других надгосударственных структур, созданных под американским контролем.На момент написания «Великой шахматной доски» Бжезинский не занимал никаких официальных постов. Книга могла считаться его личным мнением, а не внешнеполитической программой Вашингтона. Разумеется, она никогда не объявлялась руководством к действию. Однако именно в отношении нашей страны политика США была в максимальной степени близка к тому, о чем написал Бжезинский: ее всячески ограничивали и «ставили на место». Точно по Бжезинскому прошло расширение НАТО, начавшееся в 1999-м. Военный потенциал блока, несмотря на его географическое распространение, неизменно сокращался, но ведь цель расширения была именно геополитической – максимально ограничить влияние России, а отнюдь не «окружить ее кольцом военных баз», поскольку до последнего времени на Западе вообще не рассматривали ВС РФ как значимую вооруженную силу. Точно по Бжезинскому Вашингтон действовал на постсоветском пространстве, в первую очередь на Украине.С Китаем же Вашингтон работал не по заветам Бжезинского, скорее сдерживая его (хотя и не так жестко, как Россию), чем вовлекая. С приходом в Белый дом Барака Обамы, которого автор «Великой шахматной доски» всячески поддерживал, была предпринята попытка предложить Пекину вариант «Большой двойки». Китаю отводилась роль «первого заместителя США». Пекин отказался, потому что ничьим порученцем быть уже не хочет. Он готов стать главным. Или как минимум равным Вашингтону.Разумеется, демократическим мессианством последний увлекался очень сильно, за что неизменно резко критиковался Бжезинским (особенно при Буше за вторжение в Ирак). Критика была совершенно правильной, ведь именно мессианство стало главной проблемой США. Нельзя навязывать свободу силой, поскольку средство не просто входит в противоречие с целью, но уничтожает ее саму, на что и указывал Бжезинский в более поздних работах. Это мы сегодня наблюдаем на Ближнем Востоке, где навязывание демократии привело не к свободе, а к катастрофе, причем очень сильно пострадали интересы самих Соединенных Штатов. Также Бжезинский уже в начале 2000-х писал о том, что подчеркнутое игнорирование Вашингтоном норм международного права и важнейших соглашений при одновременном требовании со стороны США от всего остального мира неукоснительного выполнения этих норм и соглашений очень дорого обойдется Америке. Здесь Бжезинский тоже не ошибся.Однако катастрофа случилась и с Украиной, которую так упорно отрывали от России и тащили в Европу по сценарию Бжезинского. Тем же словом можно охарактеризовать итог российской политики Запада во главе с США. При этом там так ничего и не поняли, продолжая «ограничивать» и «сдерживать» Москву, загоняя отношения в еще более глубокий тупик. Может быть, абсурдность такой политики осознает Трамп?Интересно, что сам Бжезинский в более поздних работах уже не предлагал России самораспуститься и считать себя поверженной. А после начала украинского кризиса в 2014 году, с одной стороны, призывал американское руководство дать Киеву оборонительное оружие, но с другой – предложил проект финляндизации Украины, то есть предоставления Западом гарантий того, что страну никогда не примут в НАТО (это полностью противоречит его прежней позиции). Таким образом, несмотря на почтенный возраст и очень сильную русофобию, американский политолог не утратил способности видеть факты и делать из них более или менее адекватные выводы.Трудно сказать, насколько внимательно Бжезинский читал работы «железного канцлера» Отто фон Бисмарка, создавшего единое германское государство. В 1859–1862 годах тот был послом Пруссии в России, довольно хорошо изучил нашу страну. И сделал о ней целый ряд интересных замечаний. Например: «Россия опасна мизерностью своих потребностей». Или: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских». Но есть еще более примечательное высказывание, о котором Бжезинский и вообще очень многие на Западе прочно забыли (если вообще его знали). Разумеется, под «деньгами» подразумеваются не только и не столько финансы, сколько вообще нечто ценное (скажем, территории).«Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».