По закону клинча

45-й президент США вступил в полноправное управление страной. Предвыборная кампания, беспрецедентно грязная в отношении кандидата Трампа, невиданные в США протесты против нового президента еще до того, как он что-то успел сделать, обвинения в связях с Россией вплоть до утверждений, что он кремлевский ставленник и Москва повлияла на американский электорат, свидетельствуют: произошло событие неординарное. Да и сам Трамп – фигура необычная даже стилем поведения.США – один из главных игроков на международной арене, ключевая страна в финансовой сфере. Поэтому весь мир, аналитики и политики пытаются понять, куда пойдет Трамп, какой может быть его стратегия с учетом различных факторов и к чему приведет деятельность в глобальном и региональном масштабах.Особенно важно спрогнозировать возможную американскую стратегию для России, поскольку от этого зависит не только внешнеполитическая ситуация для нашей страны, но и внутреннее положение.Прежде всего надо оценить Трампа как личность и специалиста, его положение в политическом спектре США и отношения с транснациональными элитами. Проанализировать внутреннее и внешнеполитическое положение США, выявить наиболее критические проблемы и эффективные пути их решения. Постараться определить реальные цели Трампа и его команды на посту президента США. Далее важно установить, какие силы и как смогут противодействовать новому президенту в его действиях. Соответственно спрогнозировать, что смогут им противопоставить Трамп и те силы, на которые он опирается. Наконец надо сделать выводы относительно объективных интересов США в глобальном и внутриполитическом аспектах. Только по итогам такого анализа можно будет дать более или менее обоснованный прогноз развития ситуации в США и в мире.Начнем с ключевой фигуры. Оценивать личность любого человека весьма сложно, а особенно такого неординарного, как Трамп. Однако если опереться на известные данные о его жизни и деятельности как бизнесмена и политика, реакцию на него в мире и на внутренней политической арене, можно прояснить многое.Обращает на себя внимание, что значительной частью политического истеблишмента США и Европы, транснационального бизнес-сообщества Трамп воспринимается как фигура, неприемлемая на посту президента. В интервью по итогам Давосского форума Чубайс охарактеризовал его общую атмосферу как паническую, сравнимую разве что с началом 2009 года, когда в результате кризиса у многих возникло ощущение краха капитализма как системы. И вызвана эта паника избранием Трампа. Мировой порядок ХХ века закончился, заявил министр иностранных дел Германии. Враждебное отношение к Трампу демонстрируют не только представители Демпартии США, но и элита республиканцев. Таким образом, вывод однозначен: Трамп не встроен в западный политический истеблишмент, воспринимающий его появление на посту президента как тяжелейший и неожиданный удар.Какие же силы представляет Трамп? Чьи интересы выражает? За ответами необходимо обратиться к анализу основ его идеологической платформы. В явном виде свои взгляды он никогда не раскрывал, если не считать лозунгов о возврате власти в США народу и возрождении американского могущества. Однако действия позволяют сделать выводы о том, что он опирается на четкую мировоззренческую систему.Его можно определить как явного традиционалиста, стремящегося, в частности, восстановить статус классической семьи, не воспринимающего содомию нормой жизни. Границы страны в понимании Трампа таковы, какими они были на всем протяжении XX и предшествующих веков, то есть непроницаемыми для беженцев. Право государства регулировать миграционную политику он полагает естественным.В идейном отношении Трамп – классический капиталист индустриальной эпохи, убежденный, что национальная мощь определяется промышленным потенциалом. Соответственно глобализация, предполагающая разделение труда между странами и деиндустриализацию США, неприемлема. Это определило идеологический конфликт с транснациональными элитами и их креатурами в политическом истеблишменте США. Вместе с тем именно это дало Трампу поддержку среднего и мелкого американского предпринимательства, а также связанных с традиционным индустриальным бизнесом слоев пролетариата, что и обеспечило победу в президентской гонке.Таким образом, Трамп – выразитель интересов тех деловых слоев США, которые ориентированы на реиндустриализацию Америки, восстановление в полной мере ее независимости от влияния ТНК.Политические креатуры транснациональных элит в других странах воспринимают Трампа как разрушителя миропорядка. В свою очередь партии и движения Запада, ориентированные на восстановление суверенитета своих стран, видят в нем пример для подражания.Негативное отношение к Трампу высшего истеблишмента США определяет серьезные проблемы, которые неизбежно возникнут при проведении объявленного курса. Полномочия президента существенно ограничены конгрессом и сенатом. Это означает, что многие из программных положений Трампа будут отклонены этими законодательными органами. Он в свою очередь, используя право вето, начнет блокировать неприемлемые для него инициативы конгресса и сената. Может сложиться ситуация клинча.Личная экономическая независимость Трампа обеспечена в полной мере – мультимиллиардер смог сам профинансировать избирательную кампанию и легко обеспечит существование своей империи и соответственно семьи, будучи президентом США. Однако эта же империя может стать каналом эффективного давления, ведь для любого владельца его бизнес – любимое дитя, ради сохранения которого он пойдет на многое. Кроме этого, по американским меркам в сравнении с главными противниками – ТНК его состояние не столь уж большое, чтобы с опорой на него существенно влиять на политическую ситуацию в США.При этом контроль американского президента над госбюджетом отнюдь не абсолютный. Здесь тоже играют свою роль конгресс и сенат. Поэтому неизбежны компромиссы. Господствующее положение в экономике США занимают ТНК, что создаст проблемы с привлечением внебюджетных средств на реализацию президентских программ. Альтернативой может стать только открытая война против части транснациональных структур с опорой на другие, а значит, и в интересах последних. То есть положение Трампа с учетом радикальности заявленных им преобразований предполагает вероятность резкого обострения экономического противоборства внутри США и на глобальном уровне. Вместе с тем 45-й президент вправе рассчитывать на поддержку крупного и среднего индустриального бизнеса США, не входящего в транснациональные корпорации. И все-таки вряд ли сможет проводить самостоятельную экономическую политику.Фигуры, расставленные Трампом на ключевые посты, имеют различные, порой полярные взгляды по частным вопросам развития США. Президент занимает положение арбитра. Но полноценной команды единомышленников у него нет. А значит, нет и качественного информационно-аналитического обеспечения его деятельности как руководителя страны, независимого от американских спецслужб и мозговых центров, традиционно обеспечивающих деятельность американских президентов типа РЭНД-корпорейшн, где влияние транснациональных элит доминирует. Это чревато рисками принятия не соответствующих обстановке решений, спровоцированных противниками Трампа для его дискредитации.Напрашивается вывод, что Трамп столкнется с мощным противодействием американского истеблишмента, тесно связанного с транснациональными элитарными группировками, использующими США как инструмент реализации их геополитики, которое он далеко не всегда сможет преодолеть. И будет вынужден маневрировать, что может восприниматься как непоследовательность политики.Теперь обратимся к личным качествам, которые определяют способность политического лидера оказывать влияние на процессы в обществе. Среди таковых выделяются прежде всего интеллектуальный и организаторский потенциал, последовательность и прогнозируемость действий. Имеет значение и психологический типаж, от которого зависят стиль руководства, тактические приемы проведения политики.Ключевым личным качеством лидера является его интеллектуальный потенциал, который можно определить как способность в реальном масштабе времени перерабатывать социально-политическую информацию в объеме и с качеством, обеспечивающим адекватную реакцию на обстановку. Этот потенциал определяется методологической подготовкой, опытом политической деятельности и взаимоотношений на различных уровнях социальной иерархии и в различных стратах, а также идеологической базой.Последняя является важнейшей составной частью интеллектуального потенциала и представляет собой совокупность знаний и представлений о мироздании, обществе и генеральных направлениях развития. Именно она позволяет лидеру корректно формулировать цели возглавляемого им государства и пути их достижения. Судя по поведению Трампа, его оценкам внутренней ситуации в США и состояния международных отношений, более или менее четкая идеологическая платформа у него есть.Вместе с тем явно просматривается недостаточная квалификация Трампа и его команды в области геополитики. Это, в частности, проявляется в том, что он явно ставит экономику выше геополитики. Об этом свидетельствуют его действия и заявления относительно НАТО и глобальных американских инициатив по созданию транспартнерств – Тихоокеанского и Атлантического. В отношении первого он издал указ о выходе из него США, а по второму просто свернул консультации по формированию. Объявив, что НАТО устарело, он тем самым поставил под угрозу само существование этого блока. Фактически это пересмотр основ традиционной американской геополитики последних 60 лет. Между тем именно экспансионизм обеспечивал США господство и возможность паразитирования на ресурсах стран третьего мира. Высокий уровень благосостояния американского общества определялся в решающей мере именно этим. А НАТО остается наиболее эффективным инструментом доминирования США в Европе, в том числе на ее рынках. Разрушение альянса чревато существенным ослаблением американского влияния в регионе или даже уходом США из Европы. А это быстро сделает ЕС экономическим конкурентом Соединенных Штатов.Трампу не хватает опыта политической деятельности и ведения информационного противоборства. Его заявления и поступки иногда эпатажны, делаются в такой форме, что дает противникам козыри для нападок.Он явно обладает великолепным чутьем и методической подготовкой по преодолению кризисных ситуаций, в которые попадал неоднократно. Бесспорно, имеет богатый опыт взаимоотношений на различных уровнях социальной иерархии, что вытекает опять-таки из истории его бизнеса. В предвыборной кампании Трамп демонстрировал исключительную психологическую устойчивость.В целом интеллектуальный потенциал Трампа следует оценить как намного более высокий, чем его предшественников в XXI веке. 45-й президент способен принимать сложные решения и не бояться ответственности. Видимо, этим и опасен транснациональным вождям, которые стремятся видеть на высшем посту марионеток.Другое важнейшее личное качество лидера – организаторский потенциал, под которым понимается способность направлять деятельность своей команды и госаппарата в целом на достижение сформулированных целей избранным способом в установленные сроки. Этот потенциал определяется опытом, специальной методической подготовкой, умением подбирать и расставлять кадры, личными командирскими качествами. Судя по фактам из жизни Трампа, здесь он безупречен. Вся его история – непрерывная и успешная организаторская деятельность в качестве руководителя крупной корпорации. Об этом свидетельствует и его избирательная кампания, главным мотором которой был он сам.Важное качество лидера любой державы, особенно такой, как США, – последовательность и прогнозируемость. Под первой обычно понимается способность проводить определенную линию при воздействии внешних дестабилизирующих факторов и достигать целей. Прогнозируемость – возможность политических сил и общества более или менее точно предвидеть поведение лидера в определенной обстановке.Последовательность придает имидж устойчивого, надежного политика и в конечном итоге обеспечивает доверие (положительное или отрицательное в зависимости от соотношения политической ориентации лидера и данной социальной группы) элит и союзников. Прогнозируемость обеспечивает определенность отношений с внешними силами и обществом. Это, с одной стороны, повышает качество взаимодействия с внутренними силами, расширяет влияние на социальную базу, а с другой – проясняет отношение оппозиции. Количество нейтральных к нему игроков сокращается. Прогнозируемость лидера поляризует внешние силы.Сегодня можно констатировать, что Трамп последователен. Его действия в первые же дни после инаугурации показали, что предвыборные обещания не пустые слова, а руководство к действию. С учетом прогнозируемого усиления давления на него, и так беспрецедентно сильного, можно уверенно предполагать, что он будет вынужден маневрировать. Но к заявленным целям пойдет настойчиво. Вместе с тем прогнозируемым Трампа можно назвать лишь отчасти. Просчитывать его конечные цели и общую стратегию их достижения можно. А вот тактику даже на ближайшую перспективу – достаточно сложно. Это определяется его экономической и информационно-аналитической зависимостью от структур, полностью или частично враждебно к нему настроенных, и особенностями психологического типа.Его можно считать холериком выраженного доминантного типа. Он склонен к быстрым, порой не вполне обоснованным решениям, которые принимает, полагаясь на ум и чутье. Более того, готов действовать вопреки рекомендациям экспертов. У противников меньше возможностей влиять на него. Вместе с тем такая ситуация создает благоприятные условия для управления им с применением технологий информационного противоборства.Подведем итог: сильные стороны Трампа как лидера и личности – его четкая идеологическая позиция, высокий интеллектуальный и организационный потенциал, а также демонстрируемые им последовательность действий, способность самостоятельно принимать решения и отвечать за них. К слабым сторонам следует отнести недостаточную подготовку как глобального политика, зависимость в экономическом и информационно-аналитическом отношении от враждебно настроенных структур, а также холерический тип личности, создающий благоприятные условия для скрытого управления им оппонентами.