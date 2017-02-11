Отощавшая «Анаконда»

Вторую неделю на юго-востоке Украины продолжаются бои. Вооруженные силы Украины ведут так называемое ползучее наступление, реализуя вроде как план «Анаконда». В Донецке, Дебальцеве и Мариуполе гремят артиллерийские раскаты, не менее значимые бои идут и на информационном фронте.Впервые со времен «дебальцевского котла» и подписания Минских соглашений заявления с оценкой происходящего дал президент России Владимир Путин. Более того, вопросы о событиях на юго-востоке стали непременным атрибутом ежедневных пресс-конференций, которые проводит Дмитрий Песков. Но если с политической точки зрения происходящее уже получило всевозможные оценки, то вменяемого военного анализа так и не появилось. Попробуем разобраться, что же происходит на юго-востоке и как может развиваться ситуация.Нельзя сказать, что обострение ситуации произошло внезапно. Ситуация зрела давно. Первые попытки провести локальные изменения линии фронта украинские силовики начали готовить еще в марте – мае прошлого года. Правда, тогда штабу антитеррористической операции (АТО) не удалось провести сосредоточение сил и средств скрытно.Украинские военные пытались в нарушение минских договоренностей подвинуть ближе к линии фронта артиллерию, а также разместить полученные от Соединенных Штатов контрбатарейные радары. Создавались склады боеприпасов. К линии соприкосновения подтянулись подразделения 25-й воздушной-десантной, 79, 80 и 81-й аэромобильных бригад. Но сделать это незаметно у Киева не получилось. По позициям артиллерии и местам хранения боеприпасов вооруженные силы Донецкой народной республики нанесли артиллерийские удары. Глава Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов признался, что в мае силовики понесли очень серьезные потери. Спустя некоторое время достоянием общественности стали фотографии уничтоженных контрбатарейных РЛС, разрушенных строений со сгоревшими внутри самоходками 2С1 и накрытые артогнем хранилища боеприпасов. Серьезные потери понесли десантники.Но уже в середине лета штаб АТО начал все снова. На этот раз ситуация развивалась по другому сценарию. Украинские подразделения старались занимать объекты (высоты, строения, перекрестки дорог) на нейтральной территории, стремясь как можно ближе подойти к позициям подразделений самопровозглашенных республик. При этом артиллерия использовалась минимально.Именно такие действия и получили называние «ползучее наступление». Украинские силовики как бы ползком, по сантиметру забирали землю у «сепаратистов».Во многом эти действия напоминали весеннюю операцию азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. На украинскую активность ополченцы реагировали преимущественно нейтрально. Правда, не всегда. В частности, в районе Дебальцева и Мариуполя подразделения народных республик переходили в контрнаступление и отбрасывали силовиков.В середине января украинские силовики резко активизировались. Количество боев в нейтральной зоне увеличилось в несколько раз. Причем основное сосредоточение ВСУ пришлось на район промышленной зоны в Авдеевке и на окрестности Мариуполя.В Авдеевке действуют сводные подразделения 72-й механизированной и 81-й аэромобильных бригад. Примечательно, что 81-я ОАэБр – это широко разрекламированные украинскими СМИ «киборги». Батальоны этой бригады обороняли Донецкий аэропорт. Также в районе замечены подразделения 25-й ВДБр и 70-й ОАэБр. Под Мариуполем действует батальон морской пехоты.Прощупывание позиций частей и подразделений народных республик идет также в районе Дебальцева и трассы на Логвиново. Но пока происходящее там можно назвать разведкой боем. Примечательно, что вся активность сосредоточена на Донецкой республике. В ЛНР ситуация более спокойная. После разрушения моста в районе станицы Луганской противники разделены рекой Северский Донец.Почему штаб АТО выбрал район Авдеевки? Ответ достаточно прост. Весь этот район – сплошная промышленная агломерация. Рабочие поселки заперты между крупными промпредприятиями. Артиллерия ВС ДНР не может работать настолько эффективно, как весной прошлого года.При использовании хорошо подготовленных десантников, обученных ближнему контактному бою в условиях города, у украинских подразделений, по расчетам штаба АТО, появилась реальная возможность сдвинуть линию фронта. Примечательно, что впервые в операции не участвуют «Айдар», «Донбасс» и другие одиозные националистические части. Еще летом прошлого года украинское командование методично ослабляло и постепенно выводило эти полки и батальоны из зоны антитеррористической операции.Но упорное сопротивление подразделений вооруженных сил ДНР стало для ВСУ сюрпризом. Вместо продвижения и захвата важных объектов украинские десантники втянулись в ближний бой, где не добились результатов. Кровавые боестолкновения не принесли успеха ни одной из сторон. При этом ополченцы оказались подготовлены не хуже, чем украинские десантники и мотопехотинцы.В районе Мариуполя ситуация складывается похожим образом. Но бои там не носят такого ожесточенного характера. Сама местность не позволяет морпехам действовать активно. Здесь городские агломерации из нескольких поселков сменяются открытыми участками степи. Наступающим продвигаться очень тяжело.Сейчас наиболее активно действует украинская артиллерия. Правда, огонь ведут преимущественно дальнобойные системы: «Ураган», 2А36, а также, по некоторым данным, 2С7 «Пион». Применялись ли силовиками тактические ракетные комплексы «Точка», сказать трудно. Предполагается, что за удар ракеты был принят подрыв грузовика с боеприпасами донецких военных. Правда, съемка с беспилотника показывает, что основные разрушения пришлись на верхние этажи и крыши строений. Так что вопрос о применении «Точки» остается открытым.После майских потерь в живой силе, технике, а главное – дорогостоящем оборудовании ВСУ не спешит подставлять менее дальнобойные самоходки 122-мм 2С1 и 152-мм 2С3 под огонь ополченцев.В СМИ доминируют сообщения о том, что артиллерийский огонь украинских военных направлен только на жилые дома, это не совсем так. Главная задача ВСУ – изолировать артогнем передовые позиции ВС ДНР, сорвать снабжение и отрезать их от резервов.Пока, правда, особых результатов не видно. Стоить напомнить, что азербайджанские части и подразделения в первую ночь весеннего наступления в Нагорном Карабахе добились ощутимых результатов. ВСУ втянулись в контактные бои, а ополченцы не испытывают сильного недостатка в боеприпасах и резервах. Хотя на некоторых кадрах видно, что позиции подразделений ВС ДНР явно разрушены артогнем.Можно предположить, что украинские разведчики с момента подписания Минских соглашений так и не смогли вскрыть все позиции ВС ДНР, а также не разгадали возможный характер их действий.Пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Сейчас война смещается в медийную сферу. Стороны делают громкие заявления, в частности утверждая, что с минуты на минуту вспыхнут полномасштабные бои. Не исключено, что постепенно ситуация нормализуется. Но столь же вероятно, что внезапно все поменяется, и война на юго-востоке снова станет полномасштабной.