Ту-95. Взгляд изнутри



План толком не сделать, но видно многое.









Фирменная туполевская авиакухня. Не такая, конечно, как на пассажирских самолетах, поменьше, но составляющие те же.



План толком не сделать, но видно многое.Фирменная туполевская авиакухня. Не такая, конечно, как на пассажирских самолетах, поменьше, но составляющие те же.







Еще одна панорама. В современных самолетах за занавеской тоже что-то эпохальное прячут.



Еще одна панорама. В современных самолетах за занавеской тоже что-то эпохальное прячут.

"Медведь". Он же Ту-95 с разными буквами после цифр. Старая, но очень надежная машина. Отбойный молоток Советского Союза и теперь России, призванный отбить напрочь любое желание причинить нам вред. Причем отбить в блинчик. Радиоактивный такой.Много фотографий было и у нас, но снаружи. Сегодня мы предлагаем побывать внутри, тем более что наш экскурсовод из числа добровольных помощников музея ВВС в Монино Андрей Хомич устроил нам весьма подробную экскурсию, которую мы записали на видео.Хотя честно скажу, пока из всех посещенных нами самолетов Ту-95 наименее приспособлен для того, чтобы удобно разместиться внутри и снимать. Но он как бы для этого и не предназначался.Да, если бы можно было закрыть люк, было бы проще. Для тех, кто не знает: люк в кабине Ту-95 играет роль пола. А так как были люди, желающие после нас тоже посмотреть на "Медведя" изнутри, то люк закрывать не стали. Пола не было. Пришлось аккуратненько так бочком перемещаться по кабине, стараясь не покинуть самолет. Парашют не нужен, но как бы высота тоже немалая.История этого экспоната ничем, в принципе, не отличается от других. Был построен, нес свою службу в наших (и не только) небесах, потом совершил свою последнюю посадку на аэродроме в Монино. Естественно, был в числе многих экспонатов был разграблен, естественно, попал в руки реабилитологов, которые восстановили его до первоначального состояния.Естественно, самолет демилитаризован. Даже специальная комиссия от штатовских приезжала, чтобы в этом убедиться. Этому "Медведю" уже никогда не подняться в небо. Распилены силовые элементы конструкции.Тем не менее, сегодня этот самолет представляет собой то, чем он был в те времена, когда нес свою вахту по охране нашей безопасности.Вот с этого мы и начнем нашу экскурсию. А тем, кто не очень любит смотреть видео, естественно, немного фото.Уверен, у нас многим читателям будет что вспомнить, глядя на эти снимки.Это, по мнению Андрея, куратора самолета, два очень ценных экспоната. На снимках, сделанных летчиками, сопровождавшими "Медведя" в небе, именно этот борт.Придраться к тому, как все восстановлено, просто нереально. До винтика.Черный, он же оранжевый ящик. Со всем содержимым.Черный чехол вместо шифровального комплекса. Даже сегодня бортрадист уносит эту хреновину с собой и сдает на секретный склад, как нам рассказали.Напоследок, в ранге юмора. Это единственный муляж на борту. Биотуалет для экипажа. В оригинальной версии его на борту еще не было.Вот такой тесный и не очень уютный, но мирок. Боевая машина, с боевым экипажем.К сожалению, оледенение не позволило нам посетить место еще одного члена экипажа — бортстрелка. Он, в отличие от всех остальных членов, все время проводил в хвосте, где размещена его артиллерийская установка. Но, думаю, у нас еще будет возможность туда проникнуть. Просто потому, что хотелось бы представить себя на месте человека, которому по долгу службы приходилось проводить несколько часов отдельно от всех.Выражаем огромную признательность Андрею Хомичу, Павлу Проскурне, Владимиру Сидоренко и администратору группы Виктории.