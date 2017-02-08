08:11 08 февраля
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Криптограмма для Украины: между молотом Стешина и наковальней Тарло

Криптограмма для Украины: между молотом Стешина и наковальней Тарло


В минувшие выходные интернет взорвала публикация российского военкора Дмитрия Стешина. По его словам, освобождать Украину – рано, там живут десятки миллионов «криптобандеровцев», которые при случае вонзят России нож в спину. Это утверждение всколыхнуло информационное пространство.

«Дорогие россияне, пишет вам криптобандеровец Иванов. Я предал за свою жизнь вас много раз. Жил я себе спокойненько в Союзе, в заповеднике коммунизма, тут бац и криптобандеровец Ельцин собирает в Беловежской пуще криптобандеровца Кравчука и криптобандеровца Шушкевича (Шухевича?) и разваливает Союз на хрен. Уже тогда я пожалел, что не имею автомата, чтобы расхерячить Бориса Николаевича к чертям собачим. Пока я бегал, искал автомат, вы выбрали его президентом. Это я виноват, долго этот автомат искал.


Но этого мало. К нам понаехало из дияспоры и из каких-то диких сел редких жлобов, я продолжал искать автомат, но по российскому ТВ какие-то криптобандеровцы говорили, что в Украине поднимается национальное самосознание. Я понял, что все по плану Москвы и потратил собранные на автомат деньги на шаурму. Каюсь, съел ее всю, чем предал дело Великой России.

Потом криптобандеровец Кучма написал книгу «Украина не Россия» за что был объявлен лучшим другом России. Когда я написал книгу «Украина и Россия - лучшие друзья» меня обозвали идиотом и книгу ни одно издательство не взяло. Потом пришел Ющенко, который объявил, что русские голодом уничтожали украинцев за то, что они украинцы, и устроил по этому поводу праздник. Реакции из Москвы не было никакой, и я понял, что это была команда из Москвы. Более того, премьер Янукович это все поддержал и стал президентом Украины.

Тут случился Майдан, и появились перспективы скинуть бандеровца Януковича. Тем более, что Майдан финансировали криптобандеровцы Левочкин и Ахметов. Я записался в криптобандеровцы, поскольку утратил всякую возможность что-то понимать.

Для понимания картины я начал смотреть российское ТВ и там увидел большое количество каких-то невменяемых бандеровцев, с которыми все остальные возились как с писаными торбами. И тут мне пришла мысль - если я буду бороться с теми персонажами, которые приезжают в Москву, то кто же вас там будет забавлять? Я уничтожу вашу основную забаву - давать слово всякой швали. Получается - пойду против Кремля. И раз вам так нравятся бандеровцы, то я тоже потихоньку им становлюсь. В любом случае на вашем ТВ я ни одного приличного человека не видел. Кроме того, мне совершенно непонятно, что вы хотите от Украины. Если вы хотите, чтобы мы боролись с национализмом, то где поддержка антинационалистических движений? Я повторяю для идиотов - не антиукраинских (например, великороссийских), а именно антинационалистических? Вот я и подумал, что криптобандеровец это такой шаг к криптовласовцам. Тоже фашистские холуи, тоже с мозгами не все в порядке. Продолжаю смотреть ваше ТВ и наблюдать за вашей политикой».

Это «Письмо криптобандеровца», написанное в ироничной манере известным украинским политологом и журналистом Денисом Жарких отлично иллюстрирует двухдневный «взрыв мозга», который случился в украинском несвидомом сегменте Интернета после выступления Стешина, сетующего на пассивность рядовых граждан «небратской страны».

Это был удар ошеломляющей силы, потому «ватники» сразу разделились на два лагеря. Одни призывали «не разжигать», не давать поводов для радости свидетелям секты Майдана. Дескать, разругавшиеся в пух и прах «ватники» - лучший подарок для хунты. Самое пикантное, что те, кто выбрал этот аргумент, ничем не отличаются от «укропов», которые уверяют, что если перестать платить по грабительским тарифам или критиковать Порошенко, то Путин тут же нападет. На просторах сети даже появился анонимный призыв: «криптобандеровцы, кончайте уже ругаться по поводу Стешина, а то Путин НЕ нападет».

А вот вторых высказывания Стешина задели за живое. В Украине так называемые «адекватники» еще два года назад поняли, что силовой помощи от России не будет, как не будет и «осетинского сценария», когда танки российской армии за пять дней разгромили грузинские военные силы и не допустили в Абхазии и Южной Осетии того, что происходит сейчас в Донбассе. При этом никакая третья Мировая не началась и НАТО не вписалось… Так что те, кто объясняют сдержанность РФ угрозой полномасштабной войны, мягко говоря, лукавят…

То, что Россия выбрала в отношениях с Украиной «дипломатический вариант» и партнерские отношения с теми, против кого призывает восставать Стешин, уже принято и понято. Но зачем же вытирать ноги и навешивать позорные ярлыки тем, кто и так три года находится «под немцем», условно говоря? А то, что это именно циничное издевательство и плевок в лицо антифашистам, говорит «переписка» Стешина с известной украинской писательницей, блогером, общественным деятелем Мирославой Бердник, которую военкор обвинил ни много, ни мало, а в финансировании АТО.

«Но я не ожидала, что такой крутой военкор, как Дмитрий Стешин (Dmitry Stechin), репортажами которого с Донбасса, Сирии и других горячих точек я годами восхищалась и цитировала их, когда у меня в комментах его задели посетители моего аккаунта, не найдет ничего лучше, чем вместо того, чтобы им аргументированно (или не очень) ответить.... обвинит меня в финансировании АТО, т.е. в том же фактически криптобандеризме. Это не просто низко, это мелко», - написала антифашистка, за которой все последние годы охотится СБУ, а ее книгу об истоках нацизма в Украине запретили.

Тем не менее, она еще два дня пыталась что-то доказывать и оправдываться. Ну а что? Формально, все работающие в Украине бюджетники и пенсионеры волей-неволей «спонсировали» АТО: государство в принудительном порядке снимала с них 1,5% заработка. Но то же самое можно сказать и о тех, кто ничего не отчислял с зарплаты, но ходил за хлебом в магазин: торговые сети автоматически отдавали процент в пользу «одвичных лыцарей».

Вот это и есть самое подлое: Стешину удалось заставить тех, кто считает себя русскими на территории Украины почувствовать себя «вторым сортом». Не первой русскости, так сказать. Почувствовать себя теми, кто должен доказывать право быть русским. Типа как экзамен на гражданство в США, только без всякой социалки по результатам его прохождения.

«А еще - заставить многих задать себе вопрос - а стоит ли русский мир того, чтобы за него бороться, просто как за идею, которая ничего не принесет взамен? Ведь, похоже, только павшие в «бою за русский мир» могут рассчитывать на уважение генетически правильных русских» - пишет Сергей Гринев. А раз так, то чем тот же Стешин отличается от ивано-франковского министра культуры Нищука, объявившего жителей Донбасса генетически неполноценными? Вообще, иногда создается впечатление, что методички обоим выдавали в одном штабе.

И уже глупо становится напоминать о том, что Кукрыниксы и Левитан не сидели в окопах, но Гитлер считал их своими личными врагами. Неохота убеждать в том, что ни один профашистский режим не был свергнут изнутри. А уж если он еще и финансируется внешними партнерами, как это происходит в случае с Украиной, то вообще - непобедим. Что против армии должна сражаться армия, а не «шахтеры и трактористы».

Формально и Стешин и Тарло и те, кто «разгоняют» подобную точку зрения не просто обвиняют большинство русскоязычных украинцев в пассивности, трусости и «хатаскрайности» – это еще полбеды. Пассивное большинство есть во всех странах, а революции, как мы видели на примерах двух майданов, делали 10% «проплаченных пассионариев. Ну, никто ведь не верит, что на Майдан в едином порыве выходили «мыльоны украинцев» и «вся нация, как один поднималась с колен», правда? И если честно, то аргументация военкоров и сенаторов российских, на уровне сказок Джанни Родари: «все разом восстали», «на расстоянии вытянутой руки»…

Только вот те, кто возмущается «почему Украина не поднимает восстание», «позорные терпилы все сносят и не выходят на митинги протеста», как-то забыли про сожженную Одессу и расстрелянный Мариуполь. Забыли про то, что любое собрание, направленное даже не против власти, а за идею экономической автономии регионов, к примеру, будет жестоко подавлено радикалами, науськанными властью. Как это бывало не раз в прошлом году, когда что участников антифашистских митингов, что инициаторов законов о финансовой самостоятельности Одессы или Харькова, правосеки избивали дубинками или тащили в СБУ. И обе стороны знали: ничего за это ультрас не будет, кроме благодарности от Авакова или Грицака.

Опять же, а против кого «криптобандеровцы» должны были подниматься на протесты? Против уважаемых партнеров России, которым делаются скидки на газ и рассрочки по оплате миллиардных долгов?

Впрочем, ответы на эти вопросы риторические. Да и не украинцам, как выясняется, предназначался этот «циничный пост». Вот тот же политтехнолог Сергей Мустафин доходчиво объясняет разнервничавшимся «ватникам»: «Стешин не со зла. И не нам адресовано, а своим согражданам - чтоб они вопросами не мучились на тему «русские своих на войне не бросают».

Вот если посмотреть на предмет спора с этой стороны, то все становится куда понятней. И настоящие военкоры и бывшие сенаторы подготавливают общественное мнение своих, российских, обывателей к тому, что с нами не нужно делать ничего: «кошка бросила котят, пусть еб…, выживают, как хотят».

«Смысл послания: дорогие граждане РФ, не надо переживать за жителей Донецка и одесских ватников. Не достойны они вашей помощи»,- подтверждает эту мысль блогер и политолог Василий Стоякин.

Эту же тему продвигают и другие лидеры общественных настроений с России, тот же экс-депутат Тарло. Что говорит только об одном: все сказанное о криптобандеровцев – не частное мнение одной «говорящей каски», не срыв резьбы у военкора, освещающего бомбежки Донбасса, не случайный «ляп», как пытаются иногда доказывать адвокаты Стешина. Это – выражение нынешней политики российской власти (или ее отдельной части), и то, что все больше спикеров с этой темой начинают выходить на большие экраны – дополнительное доказательство того, что на данном этапе она является приоритетной в отношениях России к Украине. И превращение всех, кто «сопротивляется» безальтернативному Минску-2 в «героические трупы, отдавшие жизни за русский мир», как прозрачно намекают стешины-тарло - это желаемый вариант для обеих «партнеров», по обе стороны границы.

Как справедливо отмечает та же Мирослава Бердник, миллионы русскоговорящих, русскокультурных украинцев оказались сразу между молотом и наковальней.

«Для свидомых мы - часть Русского мира, подлежащая зачистке, поскольку русскоязычные и православные. Для Стешина и его фанатов мы - криптобандеровцы, поскольку не протестуем против того, что с нас доят (включая жителей Донбасса) военный налог 1,5%», - написала она в своем блоге.

И правда, для «ватников» РФ сегодня – то же самое, что ЕС для скакунов.

То есть, даже согласившись с концепцией, что Россия «пока не может» освобождать и присоединять Юго-Восток Украины, хотелось бы спросить - а когда сможет? Есть ли у Стешина какие-то критерии, достигнув которых русские жители Украины смогут претендовать на поддержку со стороны РФ. Иначе все это начинает напоминать обещания безвиза со стороны Евросоюза, которыми он кормит патриотов. Типа, мы вам дадим бесплатные шенгены, но еще условия вы выполнили не все. А какие надо выполнить - мы и сами не знаем. А пока – введем механизмы приостановки этого самого безвиза: чтоб через границу не лезли.

Похоже, да? Как написала на своей странице в соцсети журналист Ира Гаврилова: к одним Бандера не пришел, к другим - Путин. То есть, бандеровцы и криптобандеровцы квиты. Пора мириться. Естественно, в рамках Минска-2, который является безальтернативным вариантом «урегулирования ситуации» на востоке Украины. Другими словами, «на сегодня жителям Донецка предлагается оставаться под обстрелами ради того светлого часа, когда Украина выполнит Минск-2 и возьмет Донбасс обратно. Вот так это выглядит в простой логике»,- объясняет донецкий социолог и блогер Денис Селезнев.

Объясняет в тот момент, когда власть в Украине резко теряет свою популярность: ВР доверяет всего 5% жителей, президенту Порошенко- 10%. Тут, казалось бы, России и карты в руки: работай с пророссийским элементом, перетягивай на свою сторону «хатаскрайщиков», разочаровавшихся в майдане и еврокурсе …

Что мы видим вместо этого? Запуск на «орбиту» циничного Стешина, заявления Тарло о том, что конфликт с Украиной - личное дело Донбасса, слова Пескова о непризнании паспортов ЛДНР.

Очередной хитрый план? Нет, похоже, это очередное признание неготовности и неумения работать с Украиной и ее населением. Давайте вспомним, что американским послам в Киеве удалось организовать и провести две цветных революции, а о российских дипломатах такого говорить не приходится. Киев был ссылкой», а не полигоном для российских дипломатов, начиная с Черномырдина и заканчивая Зурабовым. Достаточно вспомнить, как реагировала российская дипломатия на наглые выходки нацюков, которые и триколор жгли во дворе дипмиссии и вместе с Дещицей «Путин-х..ло» пели под окнами посла РФ? А никак. Забаррикадировались в посольстве и шторки опустили, из Москвы выразили озабоченность действиями «партнеров» - и точка. Кто сейчас вспомнит, где находится и чем занято посольство России в столице и консульства в Харькове и Одессе? Да никто… Разве что, самые наивные «ватники». Увы, но вместо конкретных действий по идеологическому «завоеванию» Украины, с чего, собственно, и начинается любое возвращение, в высших эшелонах российской политики сделали ставку на «криптобандеровцы сами виноваты». То же самое, кстати, говорит о противниках майдана и АТО власть украинская…

Чудесато как-то получается: вместо того, чтобы опереться на своих потенциальных сторонников в Украине, Россия пытается договориться с политическими противниками, купив, запугав, надавив извне. К слову, именно так вел себя Янукович и Ко: когда в стране бушевал Майдан, «батя» встречался с лидерами так называемой оппозиции, снимал в угоду активистам верных соратников (отставка премьера Азарова) и через доверенных людей передавал правосекам чемоданы с кэшем. Чем закончилось – все видят.
Автор: Алексей Белов
Первоисточник: http://antifashist.com/item/kriptogramma-dlya-ukrainy-mezhdu-molotom-steshina-i-nakovalnej-tarlo.html


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Комментарии 12
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:53
    И чам Стешины и Тарло лучше Константина Райкина? Вредители и мелкие грызуны.
    Mavrikiy
    1. Ольгович Сегодня, 06:38
      Цитата: Mavrikiy
      И чам Стешины и Тарло лучше Константина Райкина? Вредители и мелкие грызуны.

      Два неумных человека. Русский мир предают те, кто беспрерывно плакали о нем до марта 2014 и так же резко перестали о нем говорить после него. Те, кто главного укронациста и палача Донбасса называют "Уважаемым партнером Петром Алексеевичем" Или все должны искать скрещенные пальцы у лиц, говорящих это? Стешин призывает русских украины быть более русскими, чем Президент?! belay

      А насчет того, кто более криптобандеровцы, стешинам и тарлам вспомнить бы, что по центру ИХ столицы ТРИЖДЫ прошли марши укронацистов-с их флагами, речевками, проклятиями в адрес России и Президента ("Три, два , раз": Путин-..."). И некритпобандеровцы стешины-карлы спокойно сглотнули. Выступил против только один старичок, которого нацисты успешно и безнаказанно избили.
      И все это-при ЛОЯЛЬНЫХ (якобы) к антинацистам властях.

      А в той же Одессе, Николаеве, Мариуполе до мая таких нациков успешно разгоняли САМИ жители, причем при противодействии властей.

      Так и кто крптобандеровцы? Те же Стешин с Тарло -большие криптобандеровцы (раз не вышли против наци У СЕБЯ ДОМА!), чем те кого они обвиняют.

      После УСПЕШНЫХ маршей укронаци по центру Москвы они ПОТЕРЯЛИ право осуждать других.
      Ольгович
      1. василий50 Сегодня, 07:09
        Основные претензии что *бывших* что *нынешних* украинских политических деятелей только в том что РОССИЯ предоставляла льготы и преференции государству, всему населению Украины, а не покупала отдельных деятелей. Ну и конечно то что не создавали и не вооружали собственных *радетелей* за счастье Украины.
        Кстати и в прочих *бывших* республиках претензии очень похожи. Ведь американский образец создания оппозиционеров и обязательной вооружёние оппозиции, для защиты демократов и демократических завоеваний.
        Кстати американцы и в информационном обеспечении показывают *образцы* откровенного вранья и при этом обязательно обвинять других в собственных деяниях.
        василий50
    2. дядя Мурзик Сегодня, 07:19
      а что автор предлагает дельного?не стоит России на себя вешать этот Бандерштат,особенно западную украину!а Донбасс уже не когда не будет украинским!
      дядя Мурзик
    3. CONTROL Сегодня, 07:47
      Цитата: Mavrikiy
      И чам Стешины и Тарло лучше Константина Райкина? Вредители и мелкие грызуны.

      ...антиподы К.Райкина: истребители "мелких грызунов"!
      CONTROL
  2. Nikoha.2010 Сегодня, 06:27
    Да оставьте Вы уже в покое Украину! Всех там всё устраивает. Как не позвонишь друзьям детства (жили одно время там), так всё нормально. "Це у Вас в России погано про нас говорЯт...та приЕзжейте в гости" - говорят. Вот как так? Нав Украине есть люди, но они молчат. По всем основным каналам показывают Ковтуна и подобным Олесе Яхно. Заблудились в Останкино? Или надо только таких клоунов нам вдалбливать ежедневно? Суть не в этом. Всё там всех устраивает поди, а мы тут на диванах опу рвём. С родственниками разругались из Одессы, а кто виноват? Мы виноваты. Упустили Украину на растерзание нацикам. А потом типа ща бахнем или своих не бросаем! А, вот в душе болит камраты, болит очень и серьёзно! Всем здоровья! Господи храни Новороссию! А остальная окраина наверное просто с катушек съехала!ИМХО! Честь имею!
    Nikoha.2010
    1. Коля Сегодня, 07:01
      Человек - это стадное животное. Если человек повинуясь инстинктам видит что если он покинет одно стадо но может быть не принят в другое стадо, он никогда не покинет свое даже ненавистное ему первое стадо. Россия уже доказала что она не хочет принимать даже чистых русских ни официально, ни морально, ни идейно, ни даже без предательства. Людям нужно как то выживать, а особенно эти люди думают как будут выживать их родные не дай бог на них упадет тень пророссийских. Российская власть не может защитить даже граждан России которых СБУ отлавливает и за решетку бросает. Очевидно что есть приказ: Не отвечать! Нам санкции не нужны.
      Коля
  3. BecmepH Сегодня, 06:36
    Ни чего не понял...
    BecmepH
  4. pilot69 Сегодня, 06:44
    Ну вот, от чего шли к тому и пришли - опять Путин виноват, не пришел, порядок не навел! А мы-то так ждали, так ждали!
    Стешина срочно на "гиляку", разрывает "русский мир" на клочки!

    По моему мнению, подобные словесные баталии выписывают индульгенцию всем - и "упоротые" утверждаются в своей упоротости, крича на каждом углу про правильность ухода от России в светлое европейское будущее, и "адекватные" говорят, мол, ну все мы сделали что могли, это Россия не хочет. Вопрос только, господа украинцы - а выбор? Перед каждым человеком рано или поздно встает вопрос - что делать и как жить дальше. И выбрать должен каждый сам, никто за тебя его делать не будет. В 1941 году ефрейтор вермахта Йозеф Шульц сделал для себя такой выбор, в том же 1941 году сотрудники украинской вспомогательной полиции в Бабьем яру тоже его сделали. Люди на Донбассе, кстати, тоже.
    Так что, ребята, все правильно - сами, только сами.

    "Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом,
    когда они пришли за евреями, я молчал - я не был евреем,
    когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом,
    когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза,
    когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.
    Мартин Нимеллер"
    pilot69
    1. Гнусный скептик Сегодня, 08:04
      Со временем приведенная вами цитата будет выглядеть так:
      "Когда они настроили против нас (не без нашего участия) Украину - мы молчали,
      когда они настроили против нас (не без нашего участия) Белоруссию - мы молчали,
      Когда они настроили против нас (не без нашего участия) (вставить другие страны, которые мы считаем ниже нас) - мы молчали,
      когда они пришли за нами - мы остались одни и некому было встать с нами плечом к плечу."

      А статья очень хорошая.
      Гнусный скептик
  5. Волька Сегодня, 06:53
    курить надо меньше...
    Волька
  6. CONTROL Сегодня, 07:45
    ...Не. не пойдёт!
    высказывания Стешина задели за живое. В Украине так называемые «адекватники» еще два года назад поняли, что силовой помощи от России не будет, как не будет и «осетинского сценария», когда танки российской армии за пять дней разгромили грузинские военные силы и не допустили в Абхазии и Южной Осетии того, что происходит сейчас в Донбассе.
    Украина - не Осетия с Абхазией, и даже не Грузия (но и за Грузию Россия бы не вписалась...). Вешать себе на шею - при очевидных проблемах с экономикой и нацполитикой внутри России - ещё и Украину? опять "кормить"? хватит и Белоруссии, кусающей кормящую руку...
    Вот это и есть самое подлое: Стешину удалось заставить тех, кто считает себя русскими на территории Украины почувствовать себя «вторым сортом». Не первой русскости, так сказать. Почувствовать себя теми, кто должен доказывать право быть русским.
    Да это не "подлое" - а примитивная констатация факта! Пока не выветрится из Украины "нэзалэжность" всех от всех, а взамен придёт осознание того, что каждый из нас, живущих - кому-то чем-то обязан! - "своими" "свидомо-русско-украинцы" не будут! А этот самый менталитет "нэзалэжности" культивировался даже не десятилетиями, а - веками! Казачья вольница (кстати, сибирские казаки принципиально отличаются от южных "запорожцев" и прочих украино-терско-ставропольских - бандитов, каких в истории мало где встретишь; которые вполне себе успешно терроризировали именно русский народ, резали и грабил почём зря...) - она приучает к халяве, предательству и разбою - сколько раз в истории русские войска были преданы казаками, на которых надеялись?... Не зря их так не любил Суворов...
    «А еще - заставить многих задать себе вопрос - а стоит ли русский мир того, чтобы за него бороться, просто как за идею, которая ничего не принесет взамен?
    Ну и обобщение! прямо-таки - натяжка и за уши, и за ноги, и - за все выступающие части тела и одежды - чтоб больнее было!... это уже перебор - "чиста по-жюрнализстки"...
    миллионы русскоговорящих, русскокультурных украинцев оказались сразу между молотом и наковальней.
    «Для свидомых мы - часть Русского мира, подлежащая зачистке, поскольку русскоязычные и православные. Для Стешина и его фанатов мы - криптобандеровцы, поскольку не протестуем против того, что с нас доят (включая жителей Донбасса) военный налог 1,5%»,
    Миллионы, гришь?...ню-ню...
    Нет возможности протестовать легально - в условиях "СБУ и правосеков"? А нелегально - страшно, да? цена высока - здоровье и жизнь...
    А попробуем вспомнить православный крестный ход по Украине - недавний, тот самый! Все, кто там шёл - знали: будут и стрелять, и взрывать, и бить... и давить машинами... и тормозить всячески... о камнях и тухлых яйцах и помидорах никто и не беспокоился!... Но - прошли ведь! Несмотря на запреты, СБУ и правосеков... и Вот вопрос - тому, кто пишет эту статью - а Вы там были? Вот я - был! В своём пенсионном возрасте и с давлением 100/180...
    ------------------
    ...ну, и так далее! Продолжать - да стоит ли? Обиделись? - на обиженных - сами знаете, чего...!
    CONTROL

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