Криптограмма для Украины: между молотом Стешина и наковальней Тарло

В минувшие выходные интернет взорвала публикация российского военкора Дмитрия Стешина. По его словам, освобождать Украину – рано, там живут десятки миллионов «криптобандеровцев», которые при случае вонзят России нож в спину. Это утверждение всколыхнуло информационное пространство.Но этого мало. К нам понаехало из дияспоры и из каких-то диких сел редких жлобов, я продолжал искать автомат, но по российскому ТВ какие-то криптобандеровцы говорили, что в Украине поднимается национальное самосознание. Я понял, что все по плану Москвы и потратил собранные на автомат деньги на шаурму. Каюсь, съел ее всю, чем предал дело Великой России.Потом криптобандеровец Кучма написал книгу «Украина не Россия» за что был объявлен лучшим другом России. Когда я написал книгу «Украина и Россия - лучшие друзья» меня обозвали идиотом и книгу ни одно издательство не взяло. Потом пришел Ющенко, который объявил, что русские голодом уничтожали украинцев за то, что они украинцы, и устроил по этому поводу праздник. Реакции из Москвы не было никакой, и я понял, что это была команда из Москвы. Более того, премьер Янукович это все поддержал и стал президентом Украины.Тут случился Майдан, и появились перспективы скинуть бандеровца Януковича. Тем более, что Майдан финансировали криптобандеровцы Левочкин и Ахметов. Я записался в криптобандеровцы, поскольку утратил всякую возможность что-то понимать.Для понимания картины я начал смотреть российское ТВ и там увидел большое количество каких-то невменяемых бандеровцев, с которыми все остальные возились как с писаными торбами. И тут мне пришла мысль - если я буду бороться с теми персонажами, которые приезжают в Москву, то кто же вас там будет забавлять? Я уничтожу вашу основную забаву - давать слово всякой швали. Получается - пойду против Кремля. И раз вам так нравятся бандеровцы, то я тоже потихоньку им становлюсь. В любом случае на вашем ТВ я ни одного приличного человека не видел. Кроме того, мне совершенно непонятно, что вы хотите от Украины. Если вы хотите, чтобы мы боролись с национализмом, то где поддержка антинационалистических движений? Я повторяю для идиотов - не антиукраинских (например, великороссийских), а именно антинационалистических? Вот я и подумал, что криптобандеровец это такой шаг к криптовласовцам. Тоже фашистские холуи, тоже с мозгами не все в порядке. Продолжаю смотреть ваше ТВ и наблюдать за вашей политикой».Это «Письмо криптобандеровца», написанное в ироничной манере известным украинским политологом и журналистом Денисом Жарких отлично иллюстрирует двухдневный «взрыв мозга», который случился в украинском несвидомом сегменте Интернета после выступления Стешина, сетующего на пассивность рядовых граждан «небратской страны».Это был удар ошеломляющей силы, потому «ватники» сразу разделились на два лагеря. Одни призывали «не разжигать», не давать поводов для радости свидетелям секты Майдана. Дескать, разругавшиеся в пух и прах «ватники» - лучший подарок для хунты. Самое пикантное, что те, кто выбрал этот аргумент, ничем не отличаются от «укропов», которые уверяют, что если перестать платить по грабительским тарифам или критиковать Порошенко, то Путин тут же нападет. На просторах сети даже появился анонимный призыв: «криптобандеровцы, кончайте уже ругаться по поводу Стешина, а то Путин НЕ нападет».А вот вторых высказывания Стешина задели за живое. В Украине так называемые «адекватники» еще два года назад поняли, что силовой помощи от России не будет, как не будет и «осетинского сценария», когда танки российской армии за пять дней разгромили грузинские военные силы и не допустили в Абхазии и Южной Осетии того, что происходит сейчас в Донбассе. При этом никакая третья Мировая не началась и НАТО не вписалось… Так что те, кто объясняют сдержанность РФ угрозой полномасштабной войны, мягко говоря, лукавят…То, что Россия выбрала в отношениях с Украиной «дипломатический вариант» и партнерские отношения с теми, против кого призывает восставать Стешин, уже принято и понято. Но зачем же вытирать ноги и навешивать позорные ярлыки тем, кто и так три года находится «под немцем», условно говоря? А то, что это именно циничное издевательство и плевок в лицо антифашистам, говорит «переписка» Стешина с известной украинской писательницей, блогером, общественным деятелем Мирославой Бердник, которую военкор обвинил ни много, ни мало, а в финансировании АТО.- написала антифашистка, за которой все последние годы охотится СБУ, а ее книгу об истоках нацизма в Украине запретили.Тем не менее, она еще два дня пыталась что-то доказывать и оправдываться. Ну а что? Формально, все работающие в Украине бюджетники и пенсионеры волей-неволей «спонсировали» АТО: государство в принудительном порядке снимала с них 1,5% заработка. Но то же самое можно сказать и о тех, кто ничего не отчислял с зарплаты, но ходил за хлебом в магазин: торговые сети автоматически отдавали процент в пользу «одвичных лыцарей».Вот это и есть самое подлое:Не первой русскости, так сказать. Почувствовать себя теми, кто должен доказывать право быть русским. Типа как экзамен на гражданство в США, только без всякой социалки по результатам его прохождения.- пишет Сергей Гринев. А раз так, то чем тот же Стешин отличается от ивано-франковского министра культуры Нищука, объявившего жителей Донбасса генетически неполноценными? Вообще, иногда создается впечатление, что методички обоим выдавали в одном штабе.И уже глупо становится напоминать о том, что Кукрыниксы и Левитан не сидели в окопах, но Гитлер считал их своими личными врагами. Неохота убеждать в том, что ни один профашистский режим не был свергнут изнутри. А уж если он еще и финансируется внешними партнерами, как это происходит в случае с Украиной, то вообще - непобедим. Что против армии должна сражаться армия, а не «шахтеры и трактористы».Формально и Стешин и Тарло и те, кто «разгоняют» подобную точку зрения не просто обвиняют большинство русскоязычных украинцев в пассивности, трусости и «хатаскрайности» – это еще полбеды. Пассивное большинство есть во всех странах, а революции, как мы видели на примерах двух майданов, делали 10% «проплаченных пассионариев. Ну, никто ведь не верит, что на Майдан в едином порыве выходили «мыльоны украинцев» и «вся нация, как один поднималась с колен», правда? И если честно, то аргументация военкоров и сенаторов российских, на уровне сказок Джанни Родари: «все разом восстали», «на расстоянии вытянутой руки»…Только вот те, кто возмущается «почему Украина не поднимает восстание», «позорные терпилы все сносят и не выходят на митинги протеста», как-то забыли про сожженную Одессу и расстрелянный Мариуполь. Забыли про то, что любое собрание, направленное даже не против власти, а за идею экономической автономии регионов, к примеру, будет жестоко подавлено радикалами, науськанными властью. Как это бывало не раз в прошлом году, когда что участников антифашистских митингов, что инициаторов законов о финансовой самостоятельности Одессы или Харькова, правосеки избивали дубинками или тащили в СБУ. И обе стороны знали: ничего за это ультрас не будет, кроме благодарности от Авакова или Грицака.Впрочем, ответы на эти вопросы риторические. Да и не украинцам, как выясняется, предназначался этот «циничный пост». Вот тот же политтехнолог Сергей Мустафин доходчиво объясняет разнервничавшимся «ватникам»: «Стешин не со зла. И не нам адресовано, а своим согражданам - чтоб они вопросами не мучились на тему «русские своих на войне не бросают».Вот если посмотреть на предмет спора с этой стороны, то все становится куда понятней. И настоящие военкоры и бывшие сенаторы подготавливают общественное мнение своих, российских, обывателей к тому, что с нами не нужно делать ничего: «кошка бросила котят, пусть еб…, выживают, как хотят».- подтверждает эту мысль блогер и политолог Василий Стоякин.Эту же тему продвигают и другие лидеры общественных настроений с России, тот же экс-депутат Тарло. Что говорит только об одном: все сказанное о криптобандеровцев – не частное мнение одной «говорящей каски», не срыв резьбы у военкора, освещающего бомбежки Донбасса, не случайный «ляп», как пытаются иногда доказывать адвокаты Стешина. Это – выражение нынешней политики российской власти (или ее отдельной части), и то, что все больше спикеров с этой темой начинают выходить на большие экраны – дополнительное доказательство того, что на данном этапе она является приоритетной в отношениях России к Украине. И превращение всех, кто «сопротивляется» безальтернативному Минску-2 в «героические трупы, отдавшие жизни за русский мир», как прозрачно намекают стешины-тарло - это желаемый вариант для обеих «партнеров», по обе стороны границы.Как справедливо отмечает та же Мирослава Бердник, миллионы русскоговорящих, русскокультурных украинцев оказались сразу между молотом и наковальней.- написала она в своем блоге.И правда, для «ватников» РФ сегодня – то же самое, что ЕС для скакунов.То есть, даже согласившись с концепцией, что Россия «пока не может» освобождать и присоединять Юго-Восток Украины, хотелось бы спросить - а когда сможет? Есть ли у Стешина какие-то критерии, достигнув которых русские жители Украины смогут претендовать на поддержку со стороны РФ. Иначе все это начинает напоминать обещания безвиза со стороны Евросоюза, которыми он кормит патриотов. Типа, мы вам дадим бесплатные шенгены, но еще условия вы выполнили не все. А какие надо выполнить - мы и сами не знаем. А пока – введем механизмы приостановки этого самого безвиза: чтоб через границу не лезли.Похоже, да? Как написала на своей странице в соцсети журналист Ира Гаврилова: к одним Бандера не пришел, к другим - Путин. То есть, бандеровцы и криптобандеровцы квиты. Пора мириться. Естественно, в рамках Минска-2, который является безальтернативным вариантом «урегулирования ситуации» на востоке Украины. Другими словами, «на сегодня жителям Донецка предлагается оставаться под обстрелами ради того светлого часа, когда Украина выполнит Минск-2 и возьмет Донбасс обратно. Вот так это выглядит в простой логике»,- объясняет донецкий социолог и блогер Денис Селезнев.Объясняет в тотДавайте вспомним, что американским послам в Киеве удалось организовать и провести две цветных революции, а о российских дипломатах такого говорить не приходится. Киев был ссылкой», а не полигоном для российских дипломатов, начиная с Черномырдина и заканчивая Зурабовым. Достаточно вспомнить, как реагировала российская дипломатия на наглые выходки нацюков, которые и триколор жгли во дворе дипмиссии и вместе с Дещицей «Путин-х..ло» пели под окнами посла РФ? А никак. Забаррикадировались в посольстве и шторки опустили, из Москвы выразили озабоченность действиями «партнеров» - и точка. Кто сейчас вспомнит, где находится и чем занято посольство России в столице и консульства в Харькове и Одессе? Да никто… Разве что, самые наивные «ватники». Увы, но вместо конкретных действий по идеологическому «завоеванию» Украины, с чего, собственно, и начинается любое возвращение, в высших эшелонах российской политики сделали ставку на «криптобандеровцы сами виноваты». То же самое, кстати, говорит о противниках майдана и АТО власть украинская…Чудесато как-то получается: вместо того, чтобы опереться на своих потенциальных сторонников в Украине, Россия пытается договориться с политическими противниками, купив, запугав, надавив извне. К слову, именно так вел себя Янукович и Ко: когда в стране бушевал Майдан, «батя» встречался с лидерами так называемой оппозиции, снимал в угоду активистам верных соратников (отставка премьера Азарова) и через доверенных людей передавал правосекам чемоданы с кэшем. Чем закончилось – все видят.