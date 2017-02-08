День военного топографа ВС РФ

Сегодня в РФ отмечается один из праздников, входящих в состав календаря ВС РФ. Речь идёт о дате, которая была установлена приказом министра обороны России в 2003 году. Это День военного топографа. В качестве отправной точки праздника военных топографов эта дата выбрана в связи с тем, что 8 февраля (новый стиль) 1812 года в Российской империи на основании указа Александра I учредили Положение для военного топографического дела.Топографическая служба в современных Вооружённых силах отвечает за топогеодезическое обеспечение, что является особой составляющей военно-технической службы.Спектр основных задач, решаемых военными топографами, весьма широк. Это не только создание, обновление и накопление топографических карт, формирование геодезических каталогов с последующим доведением их до штабов и непосредственно войск, но и изготовление цифровых, электронных карт и иных средств с данными о местности.Также военные топографы решают следующие задачи:Важнейшей задачей Топографической службы ВС РФ является производство видов геопространственной информации, которая крайне необходима современным войскам. Электронные карты и планы населённых пунктов создаются с использованием средств автоматизации, включая комплексы автоматизированных рабочих мест АРМ-ЭК. Астрономо-геодезические и гравиметрические данные получают посредством использования подвижных навиогационно-геодезических комплексов ПНГК-1, а также систем «Геоника-Т» и других аппаратно-программных комплексов.