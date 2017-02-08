08:14 08 февраля

День военного топографа ВС РФ

Сегодня в РФ отмечается один из праздников, входящих в состав календаря ВС РФ. Речь идёт о дате, которая была установлена приказом министра обороны России в 2003 году. Это День военного топографа. В качестве отправной точки праздника военных топографов эта дата выбрана в связи с тем, что 8 февраля (новый стиль) 1812 года в Российской империи на основании указа Александра I учредили Положение для военного топографического дела.

День военного топографа ВС РФ


Топографическая служба в современных Вооружённых силах отвечает за топогеодезическое обеспечение, что является особой составляющей военно-технической службы.


Спектр основных задач, решаемых военными топографами, весьма широк. Это не только создание, обновление и накопление топографических карт, формирование геодезических каталогов с последующим доведением их до штабов и непосредственно войск, но и изготовление цифровых, электронных карт и иных средств с данными о местности.

Также военные топографы решают следующие задачи:

Подготовка исходных геодезической и гравиметрической основ для обеспечения пусков ракет, полётов авиации, стрельбы артиллерии и боевого применения радиотехнических комплексов различного предназначения;
изготовление специальных карт, фотодокументов местности и других средств топогеодезической информации и обеспечение ими войск;
издание графических боевых документов;
выполнение геодезических и картографических работ федерального назначения.

Важнейшей задачей Топографической службы ВС РФ является производство видов геопространственной информации, которая крайне необходима современным войскам. Электронные карты и планы населённых пунктов создаются с использованием средств автоматизации, включая комплексы автоматизированных рабочих мест АРМ-ЭК. Астрономо-геодезические и гравиметрические данные получают посредством использования подвижных навиогационно-геодезических комплексов ПНГК-1, а также систем «Геоника-Т» и других аппаратно-программных комплексов.

«Военное обозрение» поздравляет военных топографов с профессиональным праздником!

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 4
  1. Зяблицев Сегодня, 06:11
    О! Нужно кореша моего не забыть поздравить - закончил Военно-топографическое училище - одно из старейших военных учебных заведений в Санкт-Петербурге. Образовано в 1822 году....и, расформированное "эффективным" менеджером от мебельного производства! Вот же зараза, второй раз за сегодня эту ..., реформатора всех времен и народов вспомнил, не к месту!

    С Вашим профессиональным праздником камрады-топографы!
    Зяблицев
  2. Coffee_time Сегодня, 06:30
    С праздником топографы!!! Успехов Вам на передовых просторах карт и местности!!!
    Coffee_time
  3. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:36
    Планшет зависает,сайт не работает,гугл ввел санкции,нет связи с вышкой,работают средства РЭБ,а вас это не касается,малозаметная,на первый взляд не очень существенная,но ооочень нужная работа, с праздником мужики(и девочки тоже)!
    Дмитрий Потапов
  4. Сергей уи Сегодня, 06:46
    Пока враг рисует карты, мы меняем ландшафт laughing
    Сергей уи

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