День военного топографа ВС РФ
Сегодня в РФ отмечается один из праздников, входящих в состав календаря ВС РФ. Речь идёт о дате, которая была установлена приказом министра обороны России в 2003 году. Это День военного топографа. В качестве отправной точки праздника военных топографов эта дата выбрана в связи с тем, что 8 февраля (новый стиль) 1812 года в Российской империи на основании указа Александра I учредили Положение для военного топографического дела.
Топографическая служба в современных Вооружённых силах отвечает за топогеодезическое обеспечение, что является особой составляющей военно-технической службы.
Спектр основных задач, решаемых военными топографами, весьма широк. Это не только создание, обновление и накопление топографических карт, формирование геодезических каталогов с последующим доведением их до штабов и непосредственно войск, но и изготовление цифровых, электронных карт и иных средств с данными о местности.
Также военные топографы решают следующие задачи:
Подготовка исходных геодезической и гравиметрической основ для обеспечения пусков ракет, полётов авиации, стрельбы артиллерии и боевого применения радиотехнических комплексов различного предназначения;
изготовление специальных карт, фотодокументов местности и других средств топогеодезической информации и обеспечение ими войск;
издание графических боевых документов;
выполнение геодезических и картографических работ федерального назначения.
Важнейшей задачей Топографической службы ВС РФ является производство видов геопространственной информации, которая крайне необходима современным войскам. Электронные карты и планы населённых пунктов создаются с использованием средств автоматизации, включая комплексы автоматизированных рабочих мест АРМ-ЭК. Астрономо-геодезические и гравиметрические данные получают посредством использования подвижных навиогационно-геодезических комплексов ПНГК-1, а также систем «Геоника-Т» и других аппаратно-программных комплексов.
«Военное обозрение» поздравляет военных топографов с профессиональным праздником!
Топографическая служба в современных Вооружённых силах отвечает за топогеодезическое обеспечение, что является особой составляющей военно-технической службы.
Спектр основных задач, решаемых военными топографами, весьма широк. Это не только создание, обновление и накопление топографических карт, формирование геодезических каталогов с последующим доведением их до штабов и непосредственно войск, но и изготовление цифровых, электронных карт и иных средств с данными о местности.
Также военные топографы решают следующие задачи:
Подготовка исходных геодезической и гравиметрической основ для обеспечения пусков ракет, полётов авиации, стрельбы артиллерии и боевого применения радиотехнических комплексов различного предназначения;
изготовление специальных карт, фотодокументов местности и других средств топогеодезической информации и обеспечение ими войск;
издание графических боевых документов;
выполнение геодезических и картографических работ федерального назначения.
Важнейшей задачей Топографической службы ВС РФ является производство видов геопространственной информации, которая крайне необходима современным войскам. Электронные карты и планы населённых пунктов создаются с использованием средств автоматизации, включая комплексы автоматизированных рабочих мест АРМ-ЭК. Астрономо-геодезические и гравиметрические данные получают посредством использования подвижных навиогационно-геодезических комплексов ПНГК-1, а также систем «Геоника-Т» и других аппаратно-программных комплексов.
«Военное обозрение» поздравляет военных топографов с профессиональным праздником!
Использованы фотографии: http://function.mil.ru